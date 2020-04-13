«Этот первый шанс — мой позор». Так Месси оценил свой дебют в «Барселоне»

Популярность киносериалов во время самоизоляции, кажется, достигла пика. «Чемпионат», оставаясь в тренде, предлагает новинку — свой вариант мини-сериалов о знаковых событиях в истории спорта.



Да, тут нужно не смотреть, а читать. Но в остальном, поверьте, чистое кино!



Первая серия – о дебюте будущего шестикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси за «Барселону». Это случилось 16 ноября 2003 года в Порту, где «Барса» проводила товарищеский матч с местными «драконами». Месси было всего 16 лет.



Итак, включаем фантазию и… Приятного просмотра!



Основано на реальных событиях.

Эпизод 1. «Райкард»

Ноябрь 2003 года. Главный тренер «Барселоны» голландец Франк Райкард на клубной базе встречается с Пере Гратакосом, работающим с «Барселоной В». Райкард сообщает Гратакосу, что на 16 ноября назначен товарищеский матч с «Порту», а поскольку многие игроки основной команды разъедутся по сборным, ему нужны будут молодые футболисты.



Между тренерами происходит следующий разговор.



— Пере, как считаешь, кого мы можем попробовать?

— Франк, вы можете взять кого захотите. Например, ребят, которые у нас недавно: Ориоля Риеру и Лео Месси, мальчика из Аргентины. Хотя они всего лишь юниоры, но было бы хорошо, если бы вы могли взять их с собой.



– Кто? Ориоль и Месси?

– Да.



– И где они играют? На каких позициях?

– Месси вы можете поставить на поле куда угодно.



– Ты уверен?

– Возьмите их, на следующей неделе мы встретимся, и вы мне сами скажете своё мнение.



– Хорошо, отлично.



Райкард наводит справки о Лео.



16 лет. Из Аргентины. Очень маленького роста, из-за чего носит прозвище Pulga (Блоха). В 11 лет у него диагностировали дефицит соматотропина (гормона роста), и клуб оплачивал лечение (90 тыс. евро в год).



Но – талант! Начав подготовку к сезону в одной команде с другими 16-летними, за несколько месяцев он перепрыгнул сразу три ступеньки в клубной иерархии и уже в ноябре тренировался с «Барселоной В». С ребятами, которые старше его на четыре года!



В итоге Райкард принимает решение взять на матч в Португалию сразу четверых игроков из «Барселоны В»: Жинарда, Жорди Гомеса, Риеру и Месси.

Тест. Месси взял шестой «Золотой мяч». Всё ли вы знаете о великом аргентинце? Заветный трофей Лео не выигрывал три года.

Эпизод 2. «Отец»

«Барселона» летит в Порту. Поддержать Лео отправляются отец Хорхе, мать Селия и брат Родриго.



Отец вспоминает, как за пять лет до этого, в феврале 2001-го, они вместе с Лео переезжали из Росарио в Барселону. В аэропорту, когда семья провожала их в Испанию, все плакали.



Вспоминает, как на первый день рождения дяди и тёти подарили малышу футболку с эмблемой «Ньюэллс Олд Бойз», а через три года родители сделали Лео самый главный подарок — футбольный мяч. И как он был этому рад!



А в 13 лет оказался в молодёжной команде «Барселоны» и в своём первом же матче забил 4 мяча…



В самолёте Селия спрашивает мужа: «Как думаешь, Лео может сыграть против «Порту»?» – «Вряд ли. Думаю, что его взяли просто, чтобы набрать нужное количество игроков».



Глубоко в душе Хорхе Месси верит, что ошибается.



А Райкард в Португалии уже встречается со спортивным директором «Барселоны» Чики Бегиристайном.



— Месси кажется очень маленьким, немного хрупким, — выражает свою тревогу Чики. – Ты не думаешь, что всё это несколько рановато для него? Надеюсь, что его не травмируют.



– Давай попробуем, чтобы посмотреть, что он собой представляет.

– Ты храбрый малый, Франк.

До популярности: как выглядели известные футболисты в 17 лет Некоторым из них было непросто завоевать внимание клубов в юном возрасте.

Эпизод 3. «Сынок»

Матч был призван представить новый стадион, построенный специально к Евро-2004 – 50-тысячный красавец «Драгау», который в Порту два года возводили на месте старой арены «Даш Анташ», и завершили работы осенью 2003-го.



Перед игрой в праздничной атмосфере президенту «Порту» Пинту да Коште и главному тренеру Жозе Моуринью предлагают написать предполагаемый счёт матча и положить бумажки в специально приготовленный сейф.



Моуринью на мгновение задумывается. Дерзкий и самоуверенный 40-летний тренер новой волны, он готов перевернуть весь мир. И уже выиграл с «Порту» Кубок УЕФА. А тут какая-то «Барса» в экспериментальном составе. Жозе уверенно выводит 2:0 и кладёт листок в сейф.



А Месси по привычке обходит поле. И идёт в раздевалку, где Райкард должен назвать стартовый состав. Его фамилию голландец не произносит.



Первый тайм — Лео на скамейке.



Перерыв. Разминка.



Ничего не говорит о том, что он выйдет на поле.



Второй тайм — Лео всё так же на скамейке запасных.



Когда до конца матча остаётся меньше получаса, Райкард обращается к своему помощнику Хенку тен Кате: «Давай поставим мальчика». И — уже к Месси: «Разогревайся, сынок!».



Райкард кладёт руку ему на плечо и просит размяться. Лео возбуждён, сердце громко стучит, но он хочет одного – играть!



Разминка длится минут десять. «Сынок!» – кричит тен Кате. Месси бежит к скамейке.



Переодевается и идёт к бровке. На нём футболка с номером 14, под которым за «Барселону» играл великий Йохан Круифф.

75-я минута. Месси готов заменить Фернандо Наварро. Футболка ему велика.

Эпизод 4. «Игра»

Месси переминается с ноги на ногу. Вот она – долгожданная замена. Он на поле и семенит к воротам «Порту». Сидящие на трибунах Хорхе и Селия не в силах сдержать слёзы.

За оставшиеся 15 минут Лео может забить два гола. В том числе после выхода один на один.



Но тен Кате и Райкард, наблюдая за игрой парня, переглядываются. «Чёрт возьми? Ты это видел?! В 16 лет!». А после финального свистка, уже не таясь, делятся эмоциями: «Нам надо поставить его с Рональдиньо! Он летает как пуля!».



«Барселона», как и предскажет Моуринью, проиграет 0:2. Но тренерам гостей будет всё равно.



На пресс-конференции Райкард отдельно говорит о Месси: «Он создал два голевых момента и почти забил гол. У него большой талант и многообещающее будущее».



Сам Лео расстроен поражением. Ребята из «Барселоны В», как могут, пытаются его успокоить, но он бросает только одну фразу: «Этот первый шанс – мой позор».



Футболку с номером 14 он отдаёт маме. В клубный автобус он идёт со склонённой головой. Когда журналисты просят его об интервью, он приседает от волнения, как будто хочет спрятаться. А потом быстрым шагом направляется в салон.

Финальные титры

18 ноября 2003 года одна из крупнейших спортивных газет Испании, El Mundo Deportivo, напечатает первую большую статью, посвящённую Месси. Статья выйдет под заголовком «Звезда будущего». Её будет сопровождать фотография: Лео, чеканящий апельсин. Говорят, что журналист, написавший тот материал, до сих пор хранит этот апельсин у себя дома в специальной коробке.



Дебют Месси в официальном матче за «Барселону» состоится только через 11 месяцев – Райкард предельно бережно отнесётся к вундеркинду, дозируя нагрузки. 16 октября 2004 года в поединке чемпионата Испании против «Эспаньола» Месси выйдет на замену на 82-й минуте вместо Деку. «Барса» выиграет каталонское дерби — 1:0.



А свой первый мяч за сине-гранатовых аргентинец забьёт 1 мая 2005 года в ворота «Альбасете», став самым молодым игроком в истории «Барселоны», отличившимся в матче Примеры. На тот момент ему будет всего 17 лет 10 месяцев и 7 дней.



Причём, чтобы забить, Месси потребуется всего одна минута. На 87-й он выйдет на поле – на 88-й мяч окажется в сетке.



В июне 2005-го в составе молодёжной сборной Аргентины Месси выиграет чемпионат мира, став лучшим бомбардиром турнира (6 голов) и получит «Золотой мяч» в качестве его лучшего игрока.



Тем же летом Фабио Капелло, тренирующий «Ювентус», попросит своего хорошего знакомого Райкарда отдать ему аргентинца в аренду. Но услышит категорический отказ.



27 сентября 2005 года Месси дебютирует в основном составе «Барселоны». В матче Лиги чемпионов против итальянского «Удинезе» отыграет 70 минут.



А что будет дальше – уже История.