Кто цвет нации в России: капитан сборной Дзюба или гастарбайтер Нусрулла?

У Насруллы старый велосипед. Зато у него есть жёлтая куртка и чемодан. В чемодане — еда. Насрулла – кормилец. Корова псевдоапокалипсиса. Она даёт пищу нам, зелёным человечкам с тяжёлыми веками, глаза под которыми устали от нас самих. А ещё от Путина на ТВ. От печенегов и половцев. От Навального в «Твиттере». От слёз интеллигентов в «Фейсбуке». От тощих зожников и толстых эфиров «Инстаграма». От лайфхаков в TikToK. И от новостей из-за пределов коробок.

Жизни снаружи нет, а событий много. Смерти людей. Гибель бизнеса. Излияние нефти. Кома футбола. Грустного много. Но есть в мире подвиги и герои. Разные такие, по средствам.



Криштиану Роналду покупает аппараты искусственной вентиляции лёгких в Португалии. Гаттузо привозит в свою итальянскую деревню машину скорой помощи. Гвардиола переводит больнице Испании миллион евро. Левандовски – столько же. Жозе Моуринью работает волонтёром. Президент «Спортинга» — врачом. Вот же молодцы люди! И не только они. Много таких. Крутятся. Помогают. Создают. Вот, Шнуров без лишнего пафоса закупил 25 тыс. масок и призвал делать также остальных. Сейчас ведь время, когда благотворительность преступно скрывать – о ней надо орать во всю глотку, продавать, как горячие пирожки на вокзале, делать пожертвования модным.



Глядишь, и герои наших сердец проснутся. Но пока… Пока Дзюба играет в приставку. Челленджирует с детьми. Озорничает на «Камеди» с Бульдогом и Волей. Умничает с Тиной. Обличает Уткина. Уткин его посылает. Бывает.

Открытая война между Уткиным и Дзюбой идёт уже два года. С чего всё началось Главный хейт российского футбола.

Кокорин показывает кроссовки за 30 тыщ баксов. Чеканит бумагой. Создаёт «инстаграм» сыну.



Смолов чахнет в 100-метровой испанской конуре. Но делает ноги на бизнес-джете. Обижается на Селюка. А Селюк – время такое — его посылает. За пивом. В магазин пока ещё можно.

«Такие, как ты, у меня за пивом бегают». Смолову давно никто такое не говорил Пикировки на карантине: Смолов против Селюка, Слуцкий против Игнатьева.

«Спартак» арендует самолёт для самого дорогого Гуса. Отправляет товар на 18 миллионов обратно в Голландию. Дозревать.



Почётные железнодорожники из Черкизово бьются за оклад. Наверное, стоимость проезда в пригородных поездах вырастет к маю. Если они ещё будут ходить. Безработный Тарасов берёт «Порше» жене.



Станислав Черчесов побеждает корону. Он же из СССР. В общем, здоровья ему.



А у Игоря Акинфеева день рождения. Поздравляем.



И спрашиваем.

Почему они делают это всё? Почему жалуются? Почему в своих квартирах и на роскошных участках страдают? Почему не везут аппараты искусственной вентиляции лёгких в Саратов? Почему не везут новую скорую в Славянск? Почему не закупают маски для больницы Калтана? Почему не поставляют перчатки в Миллерово? Почему вместе с Гариками и Пашами не организуют фонд «чести Дзюбы» в Москве?



Почему, почему, почему…



Ведь ещё же не поздно, наши долларовые миллионеры и рублёвые миллиардеры, потратить часть фантиков так, чтобы этим можно было всю жизнь гордиться. Не проесть за секунду, а реально стать гордостью нации. Тогда и о свалившихся с неба зарплатах ваших больше никто и не вспомнит.



Но пока герои не вы, а гастарбайтер Нусрулла, который, как Сталкер, катит на дребезжащем велосипеде по пустым улицам, чтобы помочь пленникам изолированного города. За сущие копейки…