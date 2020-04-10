Двое из них даже ни разу не выходили на поле.

Зря приехали. 6 новичков РПЛ с истекающим контрактом, так и не успевших заиграть в России

Россия без футбола уже почти месяц, и никто не может сказать, когда РПЛ возобновится, а тем более, что делать с контрактами футболистов, которые истекают летом. ФИФА рекомендует автоматически продлевать соглашения, но универсального способа решения проблемы не предлагает.

В сложившейся ситуации определённо не позавидуешь тем клубам РПЛ, которые зимой подписали контракты с игроками до конца сезона. Большинство из этих футболистов толком не успели сыграть за свои команды, а некоторые из них вообще не провели на поле ни минуты. Они рискуют так и остаться дорогими «пассажирами», но зарплату им всё равно платить придётся.



Рассказываем о новичках РПЛ, которые ненадолго приехали в Россию для того, чтобы помочь клубам исправить ситуацию в турнирной таблице. Но, похоже, уедут так ничего и не сделав.

Мирослав Богосавац, «Чукарички» — «Ахмат» (аренда)

Минут в РПЛ: 180



«Ахмат» подписал сербского защитника для того, чтобы усилить левый фланг обороны. Сделав выбор в пользу Богосаваца российский клуб не ошибся. Мирослав провёл за грозненцев три матча (один в Кубке России и два в РПЛ) и в каждом из них проявил себя очень здорово. Он надёжно действовал в обороне и отлично подключался к атакам. В РПЛ 23-летний защитник уже совершил 7 отборов, 6 перехватов, сделал ключевую передачу и две обводки. Отличные цифры для дебюта. Однако если Мирослав так больше ни разу и не сыграет за «Ахмат», едва ли его переход можно будет назвать удачным.

Пабло Сантос, «Брага» — «Рубин» (аренда)

Минут в РПЛ: 175



Бразилец Пабло Сантос должен был стать одним из основных центральных защитников в команде Слуцкого, но пока он производит неоднозначное впечатление. В дебютной игре против «Тамбова» Сантос смотрелся великолепно. В воздухе защитнику не было равных, да и заметных ошибок в обороне он не допускал. Однако в матче с «Крыльями Советов» Пабло провалился. Единственный забитый мяч в той встрече оказался на совести не только Зуева, который не успел вернуться в свою зону, но и Сантоса — защитник недоглядел за Поповичем. Тот убежал за его спину, получил передачу и отправил мяч в сетку. На 85-й минуте Слуцкий убрал бразильца с поля, а в следующей встрече оставил его на скамейке запасных.

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Мамаду Силла, «Гент» — «Оренбург» (аренда)

Минут в РПЛ: 167



Сенегальский воспитанник «Барселоны» засиживался на скамейке запасных, поэтому бельгийский клуб решил до конца сезона отдать форварда в аренду «Оренбургу». В России Мамаду начал получать драгоценное время, однако за 4 матча он отметился только 5 ударами, лишь 2 из которых пришлись в створ. Неудивительно, что в двух последних встречах Силлу выпускали на поле лишь в конце второго тайма. Форвард точно не оправдал надежд тренерского штаба «Оренбурга».

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Оливер Абильгор, «Ольборг» — «Рубин» (аренда)

Минут в РПЛ: 157



Решение о переходе датского полузащитника «Рубин» принял буквально за день. Так описывал сделку по Абильгору спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский:



«Мы планировали купить его летом: спокойно посмотреть на игрока, понять, что будет с новым лимитом. А сложилось так, что в последний день трансферного окна футболиста хотел подписать клуб Бундеслиги. Поэтому нам очень быстро пришлось принять решение об аренде. На договорённость ушла одна ночь. Слуцкий посмотрел на игрока и сказал: «Давайте это сделаем», — отметил Яровинский.



Из-за эпидемии «спокойно смотреть» на Абильгора не получается. Игрок провёл в РПЛ три матча и записал себе в актив только жёлтую карточку. Летом руководству «Рубина» придётся непросто, когда на повестке дня встанет вопрос, отпустить футболиста или оставить в клубе.

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Адиль Рами, свободный агент – «Сочи»

Минут в РПЛ: 0

Рами в «Сочи» – абсурд и бесполезный шум Он постоянно скандалит и давно не играл.

Переход Рами в «Сочи» стал самой громкой сделкой зимнего трансферного окна в России. Всё-таки нечасто к нам приезжают чемпионы мира.



Впрочем, сразу после трансфера защитника подтвердился очевидный факт — от чемпиона мира у Рами остался только титул. Футболист, сыгравший за «Фенербахче» лишь в 7 матчах за полгода, пока так и не смог провести за «Сочи» ни минуты на поле. Сейчас Адиль залечивает очередную травму.



«К сожалению, процесс восстановления затянулся. Он очень усердно занимался, чтобы быстрее вернуться в строй. Но когда колено уже вылечили и можно было постепенно начинать заниматься в общей группе, возник спазм на другой ноге. И Рами ещё какое-то время потерял на восстановление», — говорил главный тренер «Сочи» Владимир Федотов.



Даже если чемпионат России возобновится в ближайшее время, не факт, что Рами сможет сыграть.

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Ганелли Имбула, свободный агент – «Сочи»

Минут в РПЛ: 0

«Сток Сити» заплатил за него рекордные деньги. А теперь Имбула едет в «Сочи» Да ещё и после закрытия трансферного окна в России.

«Сочи» заинтересовался конголезским полузащитником зимой, чем с удовольствием воспользовался «Сток Сити», который уже давно хотел избавиться от игрока. Английский клуб расторг контракт с футболистом, после чего Имбула спокойно присоединился к «Сочи».



В России Ганелли пока идёт по тому же пути, что Рами. У конголезца ноль в графе «сыгранные матчи». Владимир Федотов утверждает, что выходить на поле Имбула пока не готов.



«Его функциональные возможности пока не соответствуют тому, что мы бы хотели видеть», — заявлял главный тренер «Сочи» в начале марта.

Летом 2018 года Дзюба был близок к переходу в АПЛ. Но ему предпочли лавочника «Арсенала» Хотя Артём даже уговорил «Зенит» отпустить его в аренду.

Бонус:

Юрий Лодыгин, свободный агент – «Арсенал»

Минут в РПЛ: 0



Юрий Лодыгин далеко не новичок РПЛ, да и в памяти российских болельщиков не останется «пассажиром», даже, если просидит на скамейке весь срок аренды в «Арсенале» — в России голкипера будут помнить за другие заслуги. Однако не упомянуть вратаря в этом тексте мы не могли.



Заиграть в «Газишехире» у Лодыгина не получилось, поэтому зимой турецкий клуб расторг с ним контракт. В феврале подписать свободного агента решил «Арсенал». Тульский клуб взял Юрия в качестве сменщика Михаила Левашова.



Тем не менее услуги Лодыгина команде пока не понадобились. Все весенние матчи «Арсенала» голкипер провёл на скамейке.