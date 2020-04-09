Как звёзды мирового футбола помогают своим странам в борьбе с коронавирусом

Коронавирус продолжает заражать всё больше и больше людей на планете. Звёзды мирового футбола не остаются в стороне и жертвуют денежные средства, помогая своим странам бороться с вирусом.

Например, швед Златан Ибрагимович перевёл на платформу GoFundMe 100 тысяч евро, чтобы помочь Италии в борьбе с коронавирусом.

«Италия всегда давала мне многое, и в этот драматический момент я должен сделать что-то конкретное, чтобы помочь стране, которую я люблю. Вместе с людьми, которые со мной работают, мы решили начать сбор средств для больниц Humanitas и использовать мою известность, чтобы распространить информацию для как можно большего количества людей. Я рассчитываю на щедрость моих коллег, всех профессиональных спортсменов и тех, кто хочет внести небольшой или большой вклад, в зависимости от своих возможностей, чтобы уничтожить этот вирус. Проблема серьезная, и существует потребность в помощи. Давайте атакуем коронавирус вместе, чтобы выиграть эту игру! И помните: если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу!» — сказал нападающий «Милана».

Оказали помощь и бывшие футболисты «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл и Райан Гиггз, которые бесплатно предоставили свои отели работникам здравоохранения в качестве временного проживания на период борьбы с вирусом.

«За последнюю неделю мы консультировались со службами здравоохранения, которые работают в районе Большого Манчестера. Наши 176 спальных мест будут целиком выделены в распоряжение медицинским работникам на бесплатной основе», — заявил Невилл.

Не остались в стороне и футболисты мюнхенской «Баварии» Леон Горетцка и Йосуа Киммих. Немецкие футболисты выделили один миллион евро на борьбу с коронавирусом в Германии.

«Мы можем победить любого на поле. Но коронавирус мы победим только вместе! Вот почему мы с Йозуа Киммихом проявили инициативу в создании фонда «We Kick Corona» и пожертвовании ему 1 миллиона евро для помощи благотворительным организациям, которые борются с коронавирусом», — сказал Горецка.

Ещё один футболист «Баварии» Роберт Левандовский перевёл фонду «We Kick Corona» один миллион евро.

«Мы (с женой) решили пожертвовать один миллион евро на борьбу с коронавирусом. Эта ситуация затрагивает каждого из нас, поэтому мы снова просим вас: следуйте инструкциям, слушайте тех, кто знает лучше. Будьте ответственными! Мы верим, что скоро вернемся к нашей нормальной жизни», — написал польский нападающий.

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи выделил 120 тысяч евро клинике в Турине. Средства, выделенные футболистом, потратили на реанимационное оборудование и медицинские маски.

Главный тренер Пеп Гвардиола пожертвовал один миллион евро медицинскому колледжу в Барселоне. Испанский тренер также выделил больницам новые кровати и вентиляторы. 6 апреля стало известно о том, что мать Гвардиолы умерла от коронавируса в 82-летнем возрасте.

Чуть позже, бывшего главного тренера «Барселоны» поддержал и Лионель Месси, который тоже выделил один миллион евро. Сумма была поделена между больницей в Барселоне и медицинским центром в Аргентине.

Португалец Жозе Моуриньо решил помочь не деньгами, а делом. Главный тренер «Тоттенхэма» в качестве волонтёра в своём районе разносил продукты первой необходимости и медикаменты пожилым людям.

Футболист «Монако» Стефан Йоветич отправил 50 тысяч евро в родную Черногорию для борьбы с вирусом, призвав всех граждан оставаться дома.

«Я хочу воспользоваться этой возможностью и поблагодарить всех, кто проявил ответственность, смелость и дисциплину в этой сложной ситуации, которая настигла нас. Оставайтесь дома», — сказал черногорец.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш пожертвовали более одного миллиона евро на строительство трёх новых отделений в Португалии для пациентов, заражённых коронавирусом.

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон стал инициатором создания целого благотворительного фонда Players Together для борьбы с коронавирусом в Англии, куда вошли футболисты клубов АПЛ. Фонд будет предоставлять средства и улучшать условия не только для пациентов, но и для медиков.

В этот фонд уже лично пожертвовал 500 тысяч фунтов стерлингов глава Ассоциации профессиональных футболистов Гордон Тейлор. Также сама организация внесла уже около одного миллиона фунтов стерлингов для борьбы против коронавируса.

Ранее, такой же сбор средств организовал бывший футболист туринского «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро. Его поддержали большинство игроков сборной Италии 2006 года, которая выиграла тогда чемпионат мира.

«Я вместе со своими партнерами принимаю новый вызов. Мы организуем сбор средств для фонда «Красный крест», чтобы помочь стране в борьбе с болезнью», — заявил Дель Пьеро у себя в инстаграме.