«Спартак» в финале Кубка чемпионов. Когда это могло стать реальностью

Полуфинал Кубка европейских чемпионов 1991 года – лучший результат «Спартака» в еврокубковой истории (были ещё два полуфинала Кубка кубков и Кубка УЕФА, но Кубок чемпионов есть Кубок чемпионов). Тот самый поход команды Олега Романцева, который начался с побед над пражской «Спартой» (два раза по 2:0), продолжился культовыми скальпами «Наполи» (визит Марадоны на частном самолёте в заснеженную Москву – история на все времена) и «Реала» (3:1 в Мадриде – ААААА!!!) и был остановлен только «Марселем». Вот о матчах с французами (в канун первой игры, прошедшей в «Лужниках» 10 апреля) мы и решили вспомнить. По силам ли было тому «Спартаку» стать нашим первым (и единственным) клубом в финале главного еврокубка?

«Голы «Реалу» до сих пор перед глазами». 29 лет великой победе «Спартака» 20 марта 1990 года «Спартак» одержал одну из самых славных побед в истории клуба — в Мадриде над «Реалом». Вспоминаем её с героем той игры.

Тот «Марсель» был настолько крут, что мог себе позволить обойтись без Кантона и Стойковича

Марсельский «Олимпик» начала 1990-х – это команда, рядом с которой во Франции и близко никого не было. Четыре титула чемпиона страны, выигранных подряд (1989-1992) – тому доказательство.



Это — великолепный состав.



Жан-Пьер Папен. По итогам 1991 года нападающий сборной Франции получит «Золотой мяч» лучшему футболисту Европы. Папен сочетал в себе уникальную способность забивать не только красиво (после всевозможных акробатических трюков), но и много — в течение 5 (!) лет он неизменно выигрывал спор бомбардиров Лиги 1 и трижды становился лучшим снайпером Кубка чемпионов.



Абеди Пеле. Урождённый Абеди Айю. Африканский Король футбола. Атакующий полузащитник «ОМ» и сборной Ганы — первый игрок, трижды подряд (1991-1993) признанный лучшим футболистом Чёрного континента.



Крис Уоддл. В июле 1989 года 28-летний полузащитник сборной Англии за 4,5 млн фунтов перешёл из «Тоттенхэма» в «Марсель» – на тот момент это был третий трансфер в истории. Потраченные французами деньжищи плеймейкер-левша, получивший от болельщиков «ОМ» прозвище Волшебный Крис, отработает сполна. Когда в 1998 году в честь 100-летия клуба будет проведён опрос с целью определения лучшего игрока «Марселя» всех времён, Уоддл займёт в нём второе место вслед за Папеном. И это несмотря на то что на «Велодроме» Крис провёл всего три сезона.



Основной защитник сборной Бразилии на ЧМ-1990 Мозер.



Игроки сборной Франции Тигана, Аморос (оба — чемпионы Европы-1984), Веркрюисс (бронзовый призёр ЧМ-1986), Боли, Ди Меко и Казони.



Да что там говорить — в состав того «Марселя» не проходил кудесник Драган Стойкович! К весне 1991-го диспетчер сборной Югославии не успеет набрать форму после операции на колене и оба матча со «Спартаком» проведёт в запасе.



Плюс опытнейший тренер — бельгиец Раймонд Гуталс (зимой он сменил Франца Беккенбауэра, который спустя годы так объяснит свой неожиданный переход на пост клубного советника: «В «Марселе» уже назревали все будущие скандалы»). В 1991 году Гуталс будет признан лучшим тренером Европы.

Французские болельщики в Москве Фото: РИА Новости

Когда в Москве его спросят, не хочет ли он пригласить в «Олимпик» кого-либо из футболистов «Спартака», Гуталс ответит: «Знаете, у меня уже столько звёзд, что некоторым из них не хватает места в основном составе. Мне стоит немалых усилий убедить их не покидать команду». Речь, видимо, шла об Эрике Кантона, который тогда в очередной раз скандалил и в итоге даже не попал в заявку на матчи со «Спартаком». Летом он покинет Марсель.



Это была суперкоманда, которая в 1993 году станет первым французским клубом — победителем Кубка чемпионов.



А «Спартак»-1991, по словам Александра Мостового, это «восемь 20-летних мальчишек, пусть и обыгравших «Наполи» с «Реалом».



Справедливости ради – единственный 20-летним мальчишкой в составе того «Спартака» был Дмитрий Радченко. Самому Мостовому, Игорю Шалимову и Валерию Карпину было по 22 года, Дмитрию Попову и Олегу Иванову – по 23, капитану Василию Кулькову — 24.



А самым опытным был 33-летний центральный защитник Сергей Базулев.



При этом Карпин еще в 1989 году играл в первой лиге чемпионата СССР за воронежский «Факел», а Попов – за ярославский «Шинник». Радченко в 1990-м там же — за «Зенит».



В одном Мостовой был абсолютно прав: «Даже победив в Мадриде, мы мало кому были известны в Европе». В отличие от Папена и компании.

Царь, просто царь! Самое-самое в карьере Александра Мостового Лучшему российскому легионеру 1990-х – 50!

«Спартак» готовился к первому матчу с «Марселем» в Японии. Зачем?!

Не секрет, что дурную службу со «Спартаком» при подготовке к матчам с «Марселем» сыграл коммерческий визит в Японию.



Олег Романцев в автобиографии «Правда обо мне и «Спартаке» выскажется на эту тему: «Многие говорят, что негативно на нас сказалась поездка в Японию, незадолго до матчей с французами. Возможно, они правы. Но мы не могли от неё отказаться. Во-первых, по политическим причинам – она была приурочена к визиту Михаила Горбачева в Японию. Во-вторых, мы не могли лишать себя возможностей заработать, которые нам представлялись».



Нападающий «Спартака» Валерий Шмаров: «Тогда любой зарубежный выезд считался престижным, так что поехали с удовольствием — тем более в Японии к тому моменту ещё мало кто успел побывать. Но судя по тому, как потом сыграли с «Марселем», лучше было обойтись без той поездки. Тем более Федерация футбола СССР чуть не засчитала нам технические поражения в матчах чемпионата, которые пришлось пропустить».



У полузащитника Геннадия Перепаденко несколько другое мнение на этот счёт: «Да мы ушам не поверили, когда узнали, что в разгар подготовки отправляемся на коммерческие матчи! Самое печальное, что игроки не получили за эту поездку в Японию ни копейки. В отличие от клуба. На свои деньги купили телевизоры, видеомагнитофоны. Там они стоили гораздо дешевле, чем в Союзе».



Александр Мостовой: «Никто не понял, зачем в самый разгар подготовки к полуфиналам Кубка чемпионов нас туда отправили. Но, коли это произошло, опытные игроки не могли упустить возможности прикупить кучу техники, которую здесь потом можно было бы намного дороже перепродать. Двумя людьми, которые в силу молодости купили лишь по одному видеомагнитофончику (я ещё телевизор добавил), для себя, были мы с Игорем Шалимовым. Семей у нас не было, и нам ничего этого не требовалось.



И, представляете, в «Советском спорте» на следующий день после нашего прилёта выходит фотография, где именно Шаля запечатлён на фоне горы покупок! Игорь места себе не мог найти, поскольку по снимку выходило, что это он все баулы с техникой для себя пёр! А мы ухахатывались...».

Шалимов: показал одноклубнику костюм сборной России, он ржал полдня Мощное интервью с Шалимовым – об увольнении из «Краснодара» и проблемах Смолова. А ещё крайне эмоциональное воспоминание о сборной России.

Чем «Спартак» занимался в Японии, вспоминал тот же Мостовой: «Мы провели две или три встречи с какими-то японскими командами. Летели за тридевять земель, потом акклиматизация. Сами понимаете, какая получилась подготовка… Но в то время выбора не было. Мы отправились туда, чтобы команда и клуб заработали деньги. Объясняли, что команду увезли на сбор подготовиться к матчу на хороших полях, в хороших условиях. Хотя зачем лететь в Японию, когда можно это сделать в Европе?».

Посетив Страну восходящего солнца, «Спартак» явно потерял игровой ритм. Команда пропустила матчи чемпионата СССР с «Пахтакором» и киевским «Динамо», которые были перенесены на июль.



Последней проверкой сил перед «Марселем» стал домашний поединок 3-го тура чемпионата с «Памиром» – 1:0 в «Лужниках». Это было ещё 24 марта – за 17 (!) дней до первой встречи с французами.



Впрочем, и «Олимпик» перенес свои матчи в Лиге 1. Гости приехали в Москву, не имея игровой практики и того дольше – с 23 марта (домашняя ничья с «Сошо» — 0:0).



Такую концентрацию сил и внимания можно было понять. Слишком многое стояло на кону. И «Спартаку», и «Марселю» светил первый в клубной истории еврофинал. И сразу — Кубка чемпионов.



А «Марсель» ещё и жаждал реванша – годом ранее в полуфинале главного еврокубка он уступил «Бенфике». И, конечно, команда держала в уме тот факт, что в финале КЕЧ французские клубы не играли аж 15 лет (с 1976-го, когда «Сент-Этьен» проиграл «Баварии»).



Наши клубы не играли там никогда.

Все наши полуфиналы Кубка чемпионов



1977. «Динамо» Киев – «Боруссия» Менхенгладбах – 1:0, 0:2

1987. «Порту» — «Динамо» Киев – 2:1, 2:1

1991. «Спартак» — «Олимпик Марсель» — 1:3, 1:2



В Лиге чемпионов лучшим результатом российских клубов являются два четвертьфинала – у того же «Спартака» в 1996 году и у ЦСКА в 2011-м.

После поражения в Москве Романцев обвинил игроков – не выполнили его установку

В Москву прибыли 168 (!) французских журналистов.



Сам «Спартак» вернулся из Японии лишь за три дня до игры.



Перепаденко: «Долгий перелёт, смена часовых поясов, акклиматизация. На поле вышли варёные. Пытаешься рывок сделать – а ноги не бегут».



Ролик в YouTube с хайлайтами матча слова полузащитника «Спартака» опровергает.



Хозяева лучше начали игру. Забитые «Лужники» (почти сто тысяч на трибунах) придавали команде Романцева сил и гнали её вперёд. «Похоже, были забыты все наши проблемы. И одно объединяло людей — Футбол», — с такого философского захода начался отчёт о матче в «Футбольном обозрении».

Мостовой, блеснув фирменным дриблингом в штрафной, упал после столкновения с защитником – судья, датчанин Петер Миккельсен, пенальти не дал.

Шалимов после классной стеночки забрасывал мяч в дальний угол – вратарь Ольмета справился.

Но постепенно опытный «Марсель» прибрал инициативу к своим рукам, раз за разом останавливая атаки «Спартака» искусственным офсайдом.

«Хозяева завязли в хорошо налаженной обороне соперника. Гости весьма успешно применили прессинг в середине поля. У спартаковцев постоянно ощущался дефицит времени» – из того же «Футбольного обозрения».

И это при том, что французы играли без дисквалифицированного Мозера – столпа и лидера обороны.

Первый гол случился на 27-й минуте. Контратаку гостей здорово разогнал Уоддл. Последовал пас на угол штрафной, и Пеле, приняв мяч на скорости, прокинул его мимо Кулькова. Рывок, удар с левой в дальнюю шестёрку, Черчесов бессилен – 0:1.

Автор первого забитого мяча Абеди Пеле Фото: РИА Новости

На повторе из-за ворот хорошо видно, как хитрец Уоддл («Футбольное обозрение» персонально отметит англичанина: «Лучший в составе гостей!») переиграл всю оборону красно-белых. Показал защитникам, что собирается пасовать направо – и те поверили. А Волшебник Крис развернул атаку в противоположную сторону…

У «Спартака» тут же был хороший шанс, чтобы сравнять счёт, — после удара Шалимова метров с 15 мяч просвистел выше ворот. Было опасно, и Ольмета от души «напихал» защитникам.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Передачу всё того же Шалимова на Кулькова в центре поля перехватил вездесущий Уоддл. Мгновенно последовал зрячий заброс с любимой левой ноги на Папена. Капитан гостей опередил в борьбе за мяч Базулева и, войдя в штрафную, не стал ничего придумывать – ударил на силу и буквально прошил Черчесова. 31-я минута. 0:2.

Приговор?

К чести спартаковцев они не бросили играть и после перерыва сократили отставание. На 60-й минуте Мостовой навесил с правого фланга и друг Шалимов, опередив Амороса, сильным ударом головой с угла вратарской (как учили – с отскоком от земли) отправил мяч в ближний угол. Ольмета заметался – выходить или нет – и в итоге отправился доставать мяч из сетки.

Времени, чтобы сравнять счёт, оставалось предостаточно.

Но в концовке отличились гости. На 88-й минуте вышедший на замену Веркрюисс не заметил Базулева, который пытался навязать французу силовую борьбу, и замкнул фланговый навес Папена. Опытный форвард умело подставил голову и отправил мяч в дальний угол.

В шести играх Кубка чемпионов до этого «Спартак» пропустил всего 1 мяч – в Мадриде. Тут сразу три…

На послематчевой пресс-конференции Романцев объяснит неудачу тем, что футболисты не выполнили его установку.

Папен с позиции победителя благородно пожурит соперника: «Спартаку» просто не хватило опыта. По себе знаю, каково это — играть в полуфинале Кубка чемпионов в первый раз».

Но ближе всех к истине, кажется, будет еженедельник «Футбол», который отметит прежде всего высочайший класс гостей: «Бывают матчи, после которых, как ни обидна неудача «своей» команды, спешишь, отодвинув болельщицкие пристрастия, отдать должное победителям. Матч «Спартак» – «Марсель» – как раз из этого ряда».

История в фотографиях. Олег Романцев В новом выпуске нашей рубрики – самый успешный тренер в истории «Спартака», которому сегодня исполняется 65 лет.

Бубнов считает, что первый полуфинал «Спартак» проиграл «за деньги»

Вокруг московского полуфинала и его исхода до сих пор ходит множество околофутбольных разговоров.



Вот, например, щекотливый момент, о котором в своей книге упомянул Романцев: «Президентом «Марселя» тогда был Бернар Тапи, один из богатейших людей Европы. И нас ещё перед игрой предупреждали, что нам особо ничего не светит: судьи будут не на нашей стороне. Когда слышишь такие вещи, настроение, конечно, падает. Плюс я был молодым тренером, не сумел абстрагироваться от всего этого и правильно настроить ребят. Не скажу, что в итоге проиграли из-за судей, но тяжёлую ауру того противостояния помню, как сейчас».



А Мостовой в автобиографии «По прозвищу Царь» вспомнил и вовсе удивительное обвинение, которое после матча было выдвинуто в адрес игроков «Спартака»: «Строились разные версии нашего поражения: якобы мы «продали» игру «Марселю», который в те годы занимался подобными вещами».



Эту версию в своей книге «Спартак»: 7 лет строгого режима» разовьёт Александр Бубнов, к тому времени полтора года отыгравший за французский «Ред Стар»: «Когда «Спартак» вышел в Кубке чемпионов на «Марсель», мне из Швейцарии, где проходила жеребьёвка, позвонил Дюранси: «Нужно срочно с тобой встретиться». Я знал, что он связан с «Марселем» как агент. Подумал, что хочет получить побольше информации о «Спартаке», как играет, сильные и слабые стороны и прочее. Но в то же время мелькнула мысль: «Неужели Гуталс и Беккенбауэр без меня не разберутся?». Раймонд Гуталс тогда был главным тренером, а Франц Беккенбауэр — спортивным директором «Марселя». А у моей жены Зои, которая слышала разговор, — дурное предчувствие: «Пойдёшь на встречу, возьми с собой на всякий случай диктофон».

Встречаемся с Дюранси. Тот в открытую говорит, что получил задание дать деньги игрокам «Спартака» — вратарю, центральном защитнику и нападающему. И добавляет: «А ты получишь столько, что тебе на всю жизнь хватит». Даже назвал сумму, по тем временам очень приличную. Невольно задумаешься, когда такие предложения делают!

Дюранси говорил со мной так спокойно, потому что мы были хорошо с ним знакомы, бывали с Зоей у него в гостях. Я был потрясён. Говорю: «Во-первых, я категорически против. А во-вторых, как ты не боишься? Если всё это всплывет, «Марселю» конец. И вообще, зачем вам это надо? Вы же сильней «Спартака». Он спрашивает в ответ: «Ты знаешь, кто возглавляет «Марсель»? Бернар Тапи. Он в авторитете, ему всё сойдет с рук».

На этом разговор закончился. Дюранси сказал, что он со мной ни о чём не говорил. Потом до меня доходили слухи, что «Спартак» всё-таки взял деньги, да и в его игре с «Марселем» были «странные» моменты».

Вратарём «Спартака» в том матче был Черчесов, центральными защитниками – Базулев и Кульков, нападающим – Радченко.

Базулев недавно ответил Бубнову: «Санёк всегда был скрытным парнем, дружил только с Саней Бокием. А сейчас такое несёт: что «Спартак» купил победу над «Реалом», что «Марселю» продали игру. Ересь!».

Понятно, что никаких доказательств купли-продажи матча не было и нет. Но в развернувшейся «охоте на ведьм» пострадал именно Базулев. После ответного поединка с «Марселем» за «Спартак» он больше не выступал, уже в мае уехав доигрывать в Финляндию.

«Или ты себя уважаешь, или становишься гадёнышем». Почему Бубнов перестал тренировать Всё закончилось в Беларуси: Бубнов в 42 года сам вышел на поле и не забил пенальти.

Ответный матч – Пеле сотворил шедеврище, а Геннадий Орлов (уже тогда!) обвинил защитников «Спартака» в инфантильности

Мостовой: «Думаю, что, не будь поездки в Японию, в Москве мы могли бы сыграть лучше (хотя и так выглядели неплохо), но в Марселе – вряд ли. На второй матч ехали, зная — ничего не сможем сделать. Фора в два мяча. И играли с мыслями: как получится, так и получится. Без амбиций».



И без аншлага. «Велодром» вмещает 55 тысяч, но на трибунах в тот вечер не собралось и 40. Похоже, фанаты «ОМ» были уверены — их любимцы уже решили задачу по выходу в финал.



Так не думал Гуталс. И во избежание каких-либо проблем с настроем на четыре дня запер команду на тренировочной базе в Альпах.



Подспорьем бельгийцу стало возвращение в состав Мозера. А вот «Спартак» потерял Карпина – полузащитника, получившего травму в матче чемпионата СССР с «Араратом», в основе заменил Перепаденко (Карпин всё-таки выйдет на поле во втором тайме).



Первый стопроцентно голевой момент у ворот Черчесова случился на исходе получаса игры. Папен после шедеврального паса Уоддла (со своей половины поля, метров на 30, между двумя защитниками!) убежал один на один с голкипером. Но немного отпустил мяч от себя. Благодаря этой ошибке и помощи Кулькова Черчесов с прорывом форварда справился.



А забил опять Пеле. На 34-й минуте. После изумительной трехходовки главных звезд «Марселя».



Всё снова началось с Уоддла. Англичанин забросил очередной радиоуправляемый «парашют» в штрафную на Папена, и тот, стоя спиной к воротам, грудью скинул мяч Пеле. «Футбол» по итогам московского матча дал африканцу следующую характеристику: «На фоне высокотехничных партнёров он выделяется просто-таки цирковой ловкостью в обращении с мячом». Словно в подтверждении этих слов Пеле двумя ложными движениями освободился от опеки четырех (!) защитников и мощно пробил с левой в ближний угол. От штанги мяч влетел в ворота. Такие не берутся.

После гола камеры поймали Ольмету, которого, празднуя успех команды, схватился за шевелюру: «И как они это делают?!».



Да, индивидуальное мастерство парней, составляющих волшебный треугольник в атаке «ОМ», впечатляло. Не помогло даже то, что Романцев после первого матча решил сыграть с Уоддлом, Пеле и Папеном персонально. За англичанином присматривал Попов, за африканцем – Поздняков, за Папеном – Кульков. Чудо-форварды «Марселя» и сделали ту самую разницу, которая решила судьбу путевки в финал.

Второй гол «Спартак» получил «из раздевалки». На 48-й минуте хозяева заработали право на штрафной. На правом фланге в нескольких метрах от углового флажка. К мячу, естественно, подошёл Уоддл и… несмотря на острый угол, ударил по воротам! Черчесов и защитники, не ожидая от «восьмёрки» «Марселя» такого подвоха (хотя, казалось бы, за три тайма должен были привыкнуть к фортелям Волшебника), статистами наблюдали за тем, как мяч ударяется о ближнюю штангу и отлетает к линии вратарской, где уже дежурят высокорослые защитники «Марселя», готовые сыграть на добивании. И то, что не получилось у Мозера, прекрасно получилось у Боли. Мяч, пущенный с пяти метров, просвистел в сетку между ног вратаря.



«Инфантильное отношение защитников «Спартака», — даст оценку эпизоду в «Футбольном обозрении» Геннадий Орлов. И заранее подведёт итог матча: «Сомнений нет – «Марсель» сегодня сильнее. Есть в действиях этой команды что-то дерзкое и романтичное».

А связку Мозера и Боли ярко описал Перепаденко: «Пара центральных защитников «Марселя» меня особенно впечатлила – француз Боли и бразилец Мозер. Стоишь рядом с такими амбалами под трибунами – уже не по себе».



Поздняков в разговоре со мной вспомнил, как на стандартах опекал Боли. «Один раз пришлось даже схватить его за яйца. А что оставалось делать?! Другого выхода остановить Боли я в тот момент не видел. Он на меня так посмотрел… До сих пор мурашки по коже».



В 1993-м зверюга Боли в финале ЛЧ против «Милана» выдаст перформанс всей жизни – «съест» ван Бастена (это будет последний матч великого голландца в карьере) и забьёт победный мяч.

Кубок чемпионов-1990/1991. Полуфинал



Первый матч



«Спартак» (Москва, СССР) – «Олимпик Марсель» (Марсель, Франция) — 1:3 (0:2). 10 апреля 1991 года. Москва. Центральный стадион им. В. И. Ленина. 85500 зрителей. Судья: П. Миккельсен (Дания).

«Спартак»: Черчесов, Базулев, Кульков, Попов, Поздняков, Карпин, О. Иванов (Перепаденко, 53), Шалимов, Шмаров, Мостовой, Радченко.

«Олимпик Марсель»: Ольмета, Аморос, Ди Меко, Боли, Фурнье, Жермен, Казони, Уоддл, Папен, Пеле, Тигана (Веркрюисс, 76).

Голы: Пеле, 27 (0:1). Папен, 31 (0:2). Шалимов, 60 (1:2). Веркрюисс, 88 (1:3).



Ответный матч



«Олимпик Марсель» (Марсель, Франция) — «Спартак» (Москва, СССР) – 2:1 (1:0).

24 апреля 1991 года. Марсель. «Велодром». 37500 зрителей.

Судья: К.-С. Хэккетт (Англия)

«Олимпик Марсель»: Ольмета, Аморос, Ди Меко (Фурнье, 81), Боли, Мозер, Жермен, Казони, Уоддл (Веркрюисс, 83), Папен, Пеле, Тигана.

«Спартак»: Черчесов, Базулев, Кульков, Попов, Поздняков, О. Иванов (Карпин, 52), Перепаденко, Шалимов, Шмаров, Мостовой, Радченко.

Предупреждение: О. Иванов, 18. П. Миккельсен (Дания).Черчесов, Базулев, Кульков, Попов, Поздняков, Карпин, О. Иванов (Перепаденко, 53), Шалимов, Шмаров, Мостовой, Радченко.Ольмета, Аморос, Ди Меко, Боли, Фурнье, Жермен, Казони, Уоддл, Папен, Пеле, Тигана (Веркрюисс, 76).Пеле, 27 (0:1). Папен, 31 (0:2). Шалимов, 60 (1:2). Веркрюисс, 88 (1:3).К.-С. Хэккетт (Англия)Ольмета, Аморос, Ди Меко (Фурнье, 81), Боли, Мозер, Жермен, Казони, Уоддл (Веркрюисс, 83), Папен, Пеле, Тигана.Черчесов, Базулев, Кульков, Попов, Поздняков, О. Иванов (Карпин, 52), Перепаденко, Шалимов, Шмаров, Мостовой, Радченко.Предупреждение: О. Иванов, 18.

Единственный гол «Спартака» на «Велодроме» станет заслугой Шмарова. На 58-й минуте одна из редких контратак гостей закончится тем, что Ольмета собьёт в его штрафной. Мостовой чётко реализует пенальти, разведя голкипера и мяч по разным углам.



Это будет первый (!) удар «Спартака» по воротам гостей. На 58-й минуте…



Да, после этого красно-белые прибавят. Или «Марсель» расслабится? Будет момент у Шалимова, метившего в дальнюю девятку. Мяч оближет перекладину. И выстрел Шмарова в штангу.



А Черчесов так и не даст забить Папену. После очередного сейва голкипера (как минимум — третьего) ЖПП даже обнимет его с улыбкой. Во Франции он такого сопротивления в те годы не встречал.



5:2 по сумме двух игр – и лишь одна жёлтая карточка за 180 минут, показанная в первом тайме ответного матча полузащитнику «Спартака» Олегу Иванову. Команды действительно показали романтичный футбол, где главным было не перебодать и перебегать, а именно переиграть соперника.



Шмаров: «Если с «Наполи» и «Реалом» мы выглядели очень хорошо, то к «Марселю» оказались просто не готовы. Уступили оба раза, хотя в концовке второй игры смотрелись поживее».

«Обманули мы киевлян». Легенде «Спартака» Валерию Шмарову — 55 лет! Знаменитый форвард вспоминает свой легендарный гол и не только.

Радченко: «Марсель» был командой иного плана, нежели «Реал». Он демонстрировал силовой футбол, не слишком удобный для нас. В составе французской команды было много габаритных футболистов. И нам было некомфортно играть с ними. Хотя и с «Марселем» мы соперничали практически на равных. Но, увы, не прошли».



Мостовой: «Просто сказался класс и опыт французов. Года через два-три в таком составе смогли бы конкурировать с ними, но не тогда. Дойдя до полуфинала, «Спартак» в 91-м выжал из себя максимум. Может, даже больше».



Романцев: «Да, в матчах с «Марселем» мы выглядели не лучшим образом. Но настроение после вылета все равно было препоганейшее. Это был первый случай, когда «Спартак» остановился в шаге от финала еврокубка».



В том финале «Марсель» будет ждать «Црвена Звезда». И команды, видимо, прибитые статусом поединка и шансом войти в историю, выдадут унылое перетягивание каната, которое завершится в серии пенальти победой югославов (едва ли не самый яркий момент матча – как Стойкович выйдет в добавленное время, но откажется исполнять одиннадцатиметровый в ворота своего бывшего клуба).



Спустя 29 лет всё так же хочется верить — если «Црвена Звезда» сделала ЭТО, то мог бы и «Спартак».

«Не ожидал от соперника таких подлостей». 22 года первому матчу «Спартака» и «Интера» Воспоминания о первом матче 1/2 финала Кубка УЕФА, в котором «Спартак» на «Сан-Сиро» противостоял феноменальному Роналдо.