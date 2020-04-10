Сколько зарабатывали российские футболисты в 1990-е

Эпидемия коронавируса уже нанесла и продолжает наносить огромный ущерб большинству коммерческих предприятий мира, в том числе спортивным. Профессиональные футбольные клубы страдают наравне с остальными компаниями: прибыли нет – одни убытки. В попытке хотя бы немного смягчить удар по бюджету даже благополучные европейские гранды временно урезают ставки топ-менеджменту, тренерам, игрокам. У большинства участников РПЛ прямой корреляции между благосостоянием команды и объёмами продаж билетов, атрибутики, рекламных прав не существует. Расходы, как правило, многократно превышают доходы, а разница покрывается областными бюджетами, госмонополиями или (реже всего) частными инвесторами. Тем не менее в российском футболе тоже повсеместно сокращаются зарплаты – до возобновления полноценного рабочего процесса.



Естественно, футболисты без энтузиазма восприняли последние известия. Возможно, их немного утешит, что коллеги-предшественники из 90-х, будучи не менее конкурентоспособными (как минимум) в спортивном отношении, получали за свой труд на-а-а-много меньше. Рассказываем – сколько.

В СССР «Спартак» был самой низкооплачиваемой командой Высшей лиги. Ситуация резко поменялась в середине 90-х

Московский «Спартак» 90-х Романцева и Старостина Фото: Из личного архива

«Спартак» «позднего советского периода» был чуть ли не самой нищей командой Высшей лиги. В то время как конкурентов содержали министерства, ведомства или республиканская номенклатура, за красно-белыми стояло лишь родное спортивное общество. Уровень материально-технического обеспечения команды и близко не соответствовал её статусу и авторитету. «Спартак» исторически привлекал мастеров со всего Союза высокими турнирными амбициями. Качественный подбор исполнителей в комплексе с эффективными тренерскими идеями позволяли москвичам с успехом противостоять более состоятельным противникам, мало того – регулярно их опережать.



Может быть, потому «Спартак» и относительно безболезненно пережил геополитические потрясения на одной шестой части суши в начале 90-х, что никогда в роскоши не купался. В его случае мало что изменилось. Желающих сражаться за идею, за ромбик на осколках большой страны оставалось ещё множество; финансовая сторона вопроса футбольных альтруистов, выращенных в СССР, заботила в последнюю очередь. По воспоминаниям капитана той плеяды Виктора Онопко, ставка игрока основы в золотом «Спартаке»-1992 составляла всего-то $ 200-300.

Много это или мало? Ну, смотрите. Курс валюты в первый год независимости дико скакал – от 125 рублей за доллар в июне до 414 в декабре. Стало быть, к исходу первого чемпионата России оклад основного игрока команды составлял не более 125 тыс. рублей. На фоне среднемесячного дохода граждан РФ 16 тыс. – неплохие деньги. А в свете цен, допустим, на столичную недвижимость – не очень. Стоимость однокомнатной квартиры в Москве доходила до $ 15-20 тыс. Приезжим мастерам вроде Цымбаларя или Пятницкого копить на собственное жильё приходилось долго, даже с учётом премиальных. Оттого и ютились месяцами, а кто и годами на базе в Тарасовке – с жёнами, детьми.

Геннадий Перепаденко, Валерий Карпин и Игорь Шалимов. «Спартак» 1990 года Фото: Из личного архива

Ситуация кардинально изменилась в 1994 году. «После девальвации ставки значительно поднялись, — констатирует Онопко. – Ведущие футболисты стали получать от 7 до 10 тысяч долларов. Таких денег, думаю, в ту пору в других российских клубах не было». «Рабочие лошадки» вроде Мамедова или Тернавского имели около пятёрки. Николай Писарев с ностальгией вспоминал то время в интервью «СЭ»: «Зарплата — 10 тысяч долларов. Плюс отличные премиальные. А в Лиге чемпионов с учетом бонусов за попадание в турнир до 50 тысяч долларов набегало. На эти деньги можно было купить трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Во времена были, а?!».

Только молодёжь долгое время перебивалась на «дублёрских» ставках. По словам Вадима Евсеева, ему только в 1998 году довели зарплату до $ 3 тыс., а до этого его заработок формировался из небольшого оклада ($ 400) и премиальных.



Резкому перевоплощению «бедного родственника» Высшей лиги в «нувориша» способствовали два фактора – призовые за Лигу чемпионов и трансферная политика. Продажа игроков на Запад надолго, вплоть до появления «нефтяных» денег, превратилась в основной источник дохода клуба. Благо дефицита в ярких, неординарных, востребованных в Европе личностях «Спартак» в ту пору не испытывал. Но теперь в Тарасовку стремились не только из идеалистических, бескорыстных побуждений, но и чисто практических (деньги, сборная…). Всё это в совокупности обеспечило Олегу Романцеву непрерывный круговорот сильных исполнителей и позволило красно-белым целое десятилетие доминировать в отечественном футболе.

Чемпионский чартер после победы «Спартака» в Волгограде: Олег Романцев (в центре), Егор Титов (крайний справа), Луис Робсон (за спиной Романцева) Фото: Из личного архива Олега Романцева

В конце 90-х в ЦСКА была прогрессивная система премирования. Но одно поражение лишило игроков десятков тысяч долларов

ЦСКА чуть ли не сильнее всех советских топов пострадал от развала СССР. Ещё в 1991 году «армейское» начальство щедро обещало Игорю Ледяхову «квартиру, «мерседес» и 5 тысяч долларов в месяц» за одну только подпись в контракте, а уже в начале 1992-го распродавало лидеров, лишь бы свести концы с концами. В новых реалиях министерству обороны резко стало не до спорта, а альтернативных источников финансирования клуб не имел. Легендарная победа над «Барселоной» оказалась яркой, но одноразовой вспышкой в череде серых будней, а шальная премия за неё – крупнейшей в жизни большинства участников. Начальник команды Мурашко имел неосторожность пообещать 25 тысяч «зелёных» (каждому!) за проход победителя Лиги чемпионов – пришлось выполнять: несколько лет по частям выплачивали.



Защитник Василий Иванов вспоминал: «В ЦСКА существовал оклад – 300 рублей и доплаты. У меня больше полутора тысяч долларов никогда не набегало». Дмитрий Хохлов пополнил команду чуть позже и получал побольше – около $ 2 тыс. Тогда как в «Спартаке», напомню, платили в 4-5 раз больше.

Евгений Варламов, Максим Боков и Владимир Кулик Фото: Из личного архива Евгения Варламова

Лишь к концу 90-х, с заходом в клуб чеченских коммерсантов, зарплаты «армейцев» существенно подросли – до 3-5 тысяч баксов в месяц. Систему поощрений в ЦСКА в 1998-99 годах «Чемпионату» описал вратарь Андрей Новосадов: «За первую победу давали три тысячи долларов. Следующая, если шла серия, – три с половиной. Дальше – четыре, четыре с половиной. И, наконец, пять. Больше пятёрки не давали». Прогрессивная шкала премирования вдохновила «армейцев» на самую знаменитую серию в новейшей истории – 12 побед в 1998 году. Ну и тактические новшества Олега Долматова, само собой, сыграли роль.



Но и штрафовали новые хозяева клуба с кавказским размахом, по-крупному. За сенсационное поражение от «Мольде» футболисты заплатили бонусами за год! Их просто не отдали никому – пустые конверты вручили. Защитник Варламов тогда «попал» на $ 30 тыс., капитан Семак – на $ 44 тыс., а Новосадов – аж на $ 54 тыс.! В лидеры РПЛ по уровню зарплат ЦСКА вышел с приходом к власти Евгения Гинера, но это уже история из другого, XXI, века.

За первый трофей в российской истории игроки «Локомотива» получили по 20 тысяч долларов. За золото-2002 им дали вдвое-втрое меньше, чем ЦСКА – за серебро

Динамовский клуб столицы в первые годы независимости не шиковал, но и не бедствовал. «До уровня «Спартака» – $ 3000-5000 в месяц – «Динамо» недотягивало, но всё равно считалось одной из самых высокооплачиваемых команд чемпионата, — свидетельствует Дмитрий Черышев, нападающий бело-голубых в первой половине 90-х. — У нас зарплаты были относительно небольшие – зато премиальные хорошие: тысячи полторы за победу. А оклад у меня не менялся – тысяча долларов».



Игрокам «Локомотива» о заработках коллег из «Спартака», «Динамо», ЦСКА в начале 90-х оставалось только мечтать. Уж если харизматичный Босс, Сергей Овчинников, довольствовался 300 долларами в месяц (такая сумма мелькнула в одном из его древних интервью), что говорить о менее статусных исполнителях?



В гостях у «Чемпионата» легендарный вратарь уточнил: «У меня была одна из самых маленьких зарплат среди лидеров команды, но меня это вообще не волновало – всё устраивало. В представлении простых людей я получал громадные деньги».



Серьёзные бонусы в «Локо» причитались за достижение конечных целей. Выигрыш первого в истории клуба Кубка России, 1996 года, позволил его добытчикам впервые в жизни почувствовать себя обеспеченными людьми. «Согласно сетке, премии платились в зависимости от количества проведённых матчей, — объясняет полузащитник красно-зелёных Юрий Дроздов. — Если всё сыграл, мог рассчитывать на 20 тысяч долларов. Огромные деньги по тем временам, за них стоило биться».

Сергей Овчинников Фото: Из личного архива

Интересно, что золото 2002 года обогатило «железнодорожников» меньше, чем серебро – «армейцев». «Нам заплатили, по-моему, в два раза меньше, чем ЦСКА за второе место, — утверждает Овчинников. — Если не в три. И то по максимуму, кажется, только я получил, потому что все матчи сыграл. В «Локомотиве» никогда не было больших премиальных. 100 тысяч? Намного меньше, раза в два».



Дроздов подтверждает информацию коллеги. У него в чемпионском сезоне статистика была скромнее (18 матчей) – соответственно, и бонус меньше. «Может, тысяч 30 дали, и то не сразу, частями, — говорит он. — Когда долларами платили, когда потрёпанными рублями прямо с Черкизовского рынка (улыбается)».



Рост зарплат в «Локомотиве» в полной мере ощутил Андрей Соломатин. У него оклад за семь лет выступлений в Черкизово вырос в 10 раз (надо полагать, что и у других ведущих исполнителей плюс-минус так же) – с 500 баксов в 1995 году до 5000 в 2001-м.



«Локомотив» не был самой обеспеченной командой, но был одной из самых стабильных! – рассказывал Соломатин в гостях у «Чемпионата». — Всё в срок, никогда не обманут, все обещания выполнят. Паристый, Аксёненко – начальники «железки» реально переживали за команду. На выезды, в Нижний, например, иногда ездили в прицепных вагонах: в одном, с кроватью, душем, руководство, в другом – футболисты. «СВ», всё качественно».

«Зенит» на фоне Москвы выглядел бедным родственником. Зато Владикавказ гулял на широкую ногу

«Зенит» начала 90-х был Москве не конкурент – что в спортивном, что в финансовом отношении. Он и в «Вышку»-то в 92-м вернулся благодаря реформе чемпионата после распада СССР. И удержаться в ней с первой попытки не сумел. Как платили (200-300 долларов по версии Игоря Зазулина), так и играли. Преимущественно плохо.



Лишь во второй половине 90-х «Зенит» начал подниматься в экономическом и спортивном отношении. Максим Боков вспоминал: после возвращения команды в высший дивизион его оклад вырос до тысячи долларов. Иногородним предлагали больше. Анатолия Бышовца отличал удивительный дар убеждения: где бы он ни работал, везде выбивал для подопечных (ну и для себя, надо полагать, тоже) солидные условия. Будущего капитана «Зенита» Юрия Вернидуба, например, он заинтересовал подъёмными в $ 25 тыс. И пускай платились они не сразу, а в три захода, для «Зенита» это был прорыв в плане финансирования. Зарплаты у футболистов тоже неуклонно повышались, что показывает пример того же Вернидуба: 2000 в первый сезон, 3000 – во второй, 4000 – в третий.



Как только в команду потекли деньги, и качество состава автоматически повысилось, и результаты улучшились. Понятно, что рядом с современными зенитовцами обладатели Кубка России 1999 года чувствуют себя бедняками, но то же самое можно сказать о всём поколении девяностников – за очень редким исключением.



Неслыханную по тем временам щедрость проявило в 1996-м руководство Северной Осетии. За победу в четвёртом чемпионате России футболисты «Спартака-Алания» получили по $ 100 тыс. и по «мерседесу» в придачу!

Валерий Газзаев (слева) — главный тренер «Спартак-Алании» Фото: Из личного архива Валерия Газзаева

Хапов: раздели до трусов и на руках понесли с поля… Кипер золотого «Спартака» из Владикавказа Заур Хапов вспоминает триумф 20-летней давности, чудесным образом совпавший с днём его рождения.

Но во Владикавказе тогда футбол был делом республиканской важности. Не зря говорят, что на то золото работала вся Осетия. Маленьким периферийным клубам подобная забота и не снилась. Характерную для 90-х историю из челнинской молодости нам недавно поведал Евгений Варламов: «В 1994-м ещё всё было хорошо, а с 1995-го начались перебои. Платили всё реже и реже. Хорошую, качественную еду ели раз в день – после тренировки кормили в ресторане. Всё остальное время – перекусы. Из дома на базу тащили соленья, варенья, сгущёнку, хлеб. Но я с теплотой вспоминаю Челны. Это была большая школа жизни. За пять лет я познал и роскошь, и бедность. Было время, денег в кармане на автомобиль хватило бы, а иной раз пустые бутылки сдавал. Знал, где находится ближайший приём стеклотары. Экономил на всём. Жили на зарплату жены. У неё в сумме с ночными дежурствами в больнице около 2 тысяч рублей набегало».



Заработать футболом на безбедную старость из того поколения мало кому удалось. У нынешних участников РПЛ шансов на это гораздо больше – даже после временного снижения зарплат.

Самые богатые футбольные олигархи списка «Форбс» и их деньги: Федун, Абрамович, Галицкий Но больше всё равно не у них, а у главы попечительского совета РФС.