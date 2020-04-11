Чемпиона мира потянуло на экзотику. Но разве она не прелесть?!

Эпидемия коронавируса загнала в самоизоляцию жителей большинства европейских столиц. Футболисты от безделья соревнуются в чеканке туалетной бумаги и наиболее качественном мытье рук. Многие открыли в себе кулинарные таланты. Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер, например, самостоятельно приготовил пасту с овощами. А ещё выставил на аукцион свою футболку, в который сыграл против «Дижона». Собранные средства игрок направит на борьбу с вирусом.

Окончательно не заскучать на карантине чемпиону мира 1994 года помогает очаровательная подруга – Сетани Тэйнг. Вместе с девушкой полузащитник «ПСЖ» проводит тренировки дома. Сетани – профессиональная танцовщица и хореограф; ей, как и футболисту, никак нельзя терять форму.



У спутницы Юлиана экзотическая, но яркая внешность. Видимо, поэтому футболист и «запал» на девушку. Ещё год назад немецкого футболиста замечали в компании участницы шоу «Топ-модель» Линды Ватерль. Сейчас все старые отношения в прошлом, Дракслер счастлив с Сетани. Возлюбленные выкладывают в социальных сетях фотографии совместных тренировок, семейных торжеств и путешествий.