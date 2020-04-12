Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Красота дня – эффектная телеведущая клубного канала «Ювентуса» Кристина Кьяботто

ТВ-ведущая клубного канала «Юве» Кристина Кьяботто
София Михайлова
Такой красавице даже Криштиану не откажет! В интервью, конечно…
С детства за «Ювентус» — это про неё.
Футбол / Италия 0

В эти тяжёлые времена пандемии многим пришлось взять на себя заботу о других людях. Именно так поступила Кристина Кьяботто, 33-летняя итальянская телеведущая Juventus Channel и супермодель. Недавно Кристина организовала сбор средств на борьбу с коронавирусом. Цель фондрайзинга — собрать 500 тыс. евро для медицинских работников и медучреждений региона Пьемонте.

Кристина родилась в Турине. Любовь к местному «Ювентусу» ещё в раннем возрасте передалась ей от отца вместе с футболкой легендарного Алессандро Дель Пьеро.

«Для меня «Ювентус» — это не только страсть и эмоции, но и образ мысли», — говорит супермодель в интервью.

В 2004 году Кристина выиграла титул «Мисс Италия» и стала ведущей на радиостанции. С 2006-го девушка работает телеведущей на Juventus Channel. Как и её кумир, многолетняя фанатка «Ювентуса» превратилась в своеобразный символ клуба, так что в 2011 году именно Кристина была представлена «крёстной матерью» стадиона «Юве».

В сентябре 2019 года Кристина и итальянский предприниматель Марко Россио (тоже уроженец Турина) объявили о помолвке. Сейчас пара ожидает ребёнка.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/vanillagirl_86

Сообщить об ошибке
Теги
Фото Ювентус Красота дня •••
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020