Такой красавице даже Криштиану не откажет! В интервью, конечно…

В эти тяжёлые времена пандемии многим пришлось взять на себя заботу о других людях. Именно так поступила Кристина Кьяботто, 33-летняя итальянская телеведущая Juventus Channel и супермодель. Недавно Кристина организовала сбор средств на борьбу с коронавирусом. Цель фондрайзинга — собрать 500 тыс. евро для медицинских работников и медучреждений региона Пьемонте.

Кристина родилась в Турине. Любовь к местному «Ювентусу» ещё в раннем возрасте передалась ей от отца вместе с футболкой легендарного Алессандро Дель Пьеро.



«Для меня «Ювентус» — это не только страсть и эмоции, но и образ мысли», — говорит супермодель в интервью.



В 2004 году Кристина выиграла титул «Мисс Италия» и стала ведущей на радиостанции. С 2006-го девушка работает телеведущей на Juventus Channel. Как и её кумир, многолетняя фанатка «Ювентуса» превратилась в своеобразный символ клуба, так что в 2011 году именно Кристина была представлена «крёстной матерью» стадиона «Юве».



В сентябре 2019 года Кристина и итальянский предприниматель Марко Россио (тоже уроженец Турина) объявили о помолвке. Сейчас пара ожидает ребёнка.