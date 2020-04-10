ЦСКА хочет подписать таланта из разваливающейся «Жилины». Кто такой Ян Бернат

Даже в это чёрное, чрезвычайно сложное для мирового спорта время на футбольном рынке происходят кое-какие движения. Тяжёлый кризис – период, когда традиционно можно подписать интересных игроков за более низкую цену. Клубы, чувствующие себя относительно устойчиво, активно мониторят ситуацию в мире, отслеживают футболистов в командах, столкнувшихся с урезанием бюджета или вовсе оказавшихся на краю гибели.



Таких команд, голодных и несчастных, после пандемии в любом случае окажется немало как в России, так и в мире, и победителем из ситуации выйдут те топ-клубы, которые сориентируются максимально быстро, заберут себе главных талантов за заниженную по сравнению с рыночной стоимостью сумму, а иногда – и за бесценок. Поэтому не удивляйтесь свежей трансферной новости об интересе ЦСКА к юному словацкому полузащитнику Яну Бернату. Как минимум два факта могут убедить в её правдивости.

Во-первых, клуб футболиста – «Жилина» — одна из первых ласточек «коронавируса» в Европе, с 1 апреля она начала юридический процесс ликвидации, то есть перехода под внешнее управление. Формально клуб продолжит жить, но фактически откажется от амбиций, резко урежет бюджет и расстанется с самыми высокооплачиваемыми игроками.

Ян Бернат, Словакия

Дата рождения: 10 января 2001

Амплуа: центральный полузащитник (второй опорник, инсайд, «десятка»)

Клуб: «Жилина»

В сезоне-2019/2020 провёл 22 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи

За молодёжную сборную Словакии (U21): 3 матча, 1 гол

Трансферная стоимость согласно transfermarkt.de: 350 тыс. евро

Во-вторых, нынешний путь «армейцев» — это как раз история про массовую закупку молодых, не самых раскрученных и относительно дешёвых футболистов. Вопреки ожиданиям, свободных денег при ВЭБ у ЦСКА не прибавилось (и теперь, видимо, не прибавится), зимой красно-синие не совершили дорогостоящих покупок, зато снова пригласили пару представителей молодого поколения. По всем законам логики Бернат – тоже клиент ЦСКА. Он молод, но при этом уже поиграл в профессиональный футбол; перспективен, но имеет ограничения и не слишком раскручен на элитном мировом рынке (поэтому дикой конкуренции быть не должно); не должен стоить дорого, потому что «Жилине» сейчас не до аукциона.

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Бернат – недорогой игрок. Но не бесплатный

Хотя и бесплатным Бернат, само собой, не будет. Вот что по этому поводу в словацких СМИ заявил агент футболиста Роман Войтек.



— Моим клиентом интересовался «Брондбю», но пока лишь изучил ситуацию, — сказал представитель. – В Европе прошла дезинформация о том, что клуб обанкротился. После такой информации несколько команд обращались по поводу моих клиентов. Однако это был не предметный интерес, а лишь уточнение о возможности трансфер в связи с банкротством. Я не знаю, как это представили зарубежные СМИ, но процесс ликвидации — это не банкротство. Возможно, имел место неправильный перевод. Как только информация стала официальной, иностранные СМИ восприняли её как «банкротство». Для отдельных спортивных директоров это стало подтверждением того, что игроки доступны без выплаты трансферной стоимости. Ян Бернат — очень талантливый игрок, поэтому интерес к нему есть у многих. У него действующий контракт в «Жилине». Что будет в трансферное окно, никто не может знать заранее, и мы не можем ничего исключить или подтвердить».



После объявления о скорой ликвидации «Жилина» расторгла контракты с 17 игроками, отказавшимися идти на снижение зарплаты. Преимущественно в том списке опытные футболисты, а на балансе клуба остались лишь молодые. Бернат, согласно transfermarkt.de, один из трёх самых дорогих среди оставшихся, его стоимость оценивается в 350 тыс. евро (на пике составляла 400). Вероятно, реальная сумма, которую потребует «Жилина», составит 500-700 тыс., максимум – миллион, хотя это уже будет слишком много. Не та ситуация.



А теперь начнём знакомство с потенциальным новичком ЦСКА.

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В текущем сезоне у Берната хорошая конкретика: «9+2» за клуб, юношескую и молодёжную сборную за 22 игры

Нынешний сезон – прорывной для Берната. Если в прошлом он продолжал часто опускаться во вторую команду, то в нынешнем его роль в главной «Жилине» стала уже очень серьёзной, он превратился в полноценного игрока основной обоймы и провёл 17 матчей из 22. В 13 случаях Ян выходил с первых минут. Для новичка у Берната шикарная конкретика: он забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

Кроме того, в текущем сезоне Ян дебютировал за молодёжную сборную, провёл за неё три матча осенью 2019-го – против Азербайджана, Лихтенштейна и Франции в отборочном турнире Евро-2021. Лихтенштейну полузащитник забил, но те два вызова не получили продолжения: в следующих международных паузах Бернат играл уже за сборную U19, которой и соответствует по возрасту.

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Амплуа – центральный полузащитник, который любит вести игру

В «Жилине» и сборной Бернат используется преимущественно в центральной зоне. Он может сыграть как выше, в роли «десятки», так и ниже, в роли второго опорника или инсайда. Эпизодически Берната отправляют даже на фланг, но там он не столь эффективен по причине недостаточной скорости, в любом случае его тянет в середину, ближе к мячу.



Бернат – инициативный игрок, который любит, когда через него ходит мяч во всех стадиях атаки. В «Жилине» он исполняет две функции: а) развитие атаки в глубокой подготовительной фазе, подстройка под центральных защитников, заполнение полуфланговых зон для участия в «билд-апе»; б) поддержка атаки в зоне перед штрафной за счёт поиска свободных коридоров. Иными словами, он пытается влиять на игру как из глубины, так и зоны перед штрафной.



Инициатива Берната выливается в хорошие показатели по приёму передач от партнёров (в среднем – 25,4 за 90 минут) и по отданным передачам (34,85) за 90 минут. Почти треть от пасов у Яна направляется вперёд (10,6 с показателем точности 63,4%), каждый десятый – в финальную треть (3,64).

Положительное качество №1. Поиск зон между линиями

Пожалуй, главное, что привлекает в манере игры Берната, — то, как он ищет пространство для последующего приёма мяча от партнёра. Когда команда вынуждена играть против среднего или низкого блока с зонным принципом обороны, очень важно иметь в своём составе футболиста, умеющего сканировать ситуацию на поле и быстро заполнять освободившиеся коридоры, отклеиваться от центральных защитников, делать несколько шагов в сторону – и предлагать себя партнёрам.

В «Жилине», пожалуй, Бернат по этому компоненту один из лучших, он движется не на спринтах, зато умно и акцентированно. Умение принимать мяч между линиями – важное качество для игры на позициях «десятки» или инсайда.

Положительное качество №2. Большое количество вертикальных передач на развитие атаки

Общая точность передач у Берната невысокая (77,5% – средний показатель для ЦПЗ), и в надёжности, умении сохранять мячи под давлением ему нужно становиться намного сильнее. Но отчасти процент уменьшается из-за стиля игры полузащитника, он предпочитает не просто сохранять мяч для команды, а именно развивать атаку, отсюда большое количество вертикальных пасов, направляющихся вразрез или прямиком в штрафную.

Опять же подстройка под мяч у Берната развита хорошо, оценка ситуации у него тоже приличная. Поэтому он часто пытается обострять прямиком из глубины, если видит манёвры нападающих. За 90 минут у него в среднем 1,6 паса под удар, уровень «тонкости» в передачах и решениях не уникальный, но приличный.

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Положительное качество №3. Умение поддержать атаку вторым темпом

Совершить острое действие Бернат способен как набегая первым темпом (с позиции нападающего), так и заполняя фланговую/полуфланговую зону, но наиболее часто встречающийся манёвр в подборке его голов и опасных ударов – игра вторым темпом. Происходит это так: при нахождении мяча на фланге партнёры втаскивают соперников к вратарской, а Бернат спокойно и умно набегает в зону между защитниками и опорниками.

Этот манёвр традиционно сложно контролировать. В «Жилине» он встроен в командный механизм превосходно, поэтому сразу 5 голов в сезоне (и ещё много опасных ударов) Бернат соорудил похожим образом, набегая из зоны подбора.

Положительное качество №4. Нацеленность на удар

В среднем Бернат наносит за 90 минут 2,84 удара (41% точности). Разбивка «из пределов штрафной/из-за штрафной» — 50 на 50. Нацеленность на удар – важное качество, часто характеризующее смелость и лидерские качества игрока, особенно молодого (кстати, в сборной у Берната пару раз был 10-й номер), но важно отметить, что удар у словацкого полузащитника – точно не уникальный. Он бьёт скорее не на силу, а на точность, пытается исполнить. Из доступной сотни с лишним ударов довелось увидеть лишь один гол издали (обводящим ударом в дальний угол), зато множество смазанных, неподготовленных и заблокированных попыток.

Удары Берната в сезоне-2019/20. Данные Wyscout

Ограничения и недостатки

При всех своих достоинствах Бернат точно не готовый игрок для РПЛ и, если бы он оказался в ЦСКА прямо сейчас, с высокой долей вероятности сел бы глухой запас. На сегодня он ощутимо слабее всех: Облякова и Ахметова, Влашича и Дзагоева.

Во-первых, есть ощущение, что Бернат ещё не сформировался окончательно с физической точки зрения. У него точно не раннее развитие, мышечную массу и силу он будет добирать. На сегодня он средненько выглядит в борьбе, также ему не хватает взрывной скорости и мощи, при дриблинге, к примеру, он допускает много потерь банально из-за того, что после прокидки мяча не успевает поставить сопернику спину и продолжить движение.



Во-вторых, Бернат начинает теряться под давлением и в эпизодах с повышенной интенсивностью. У него всё в порядке, когда не нужно принимать решение и расставаться с мячом быстро, зато когда он оказывается под прессингом или в среде «агрессивной плотности», ошибок в передачах или дриблинге становится многовато. Если он теряет мяч в среднем по 12-14 раз за игру (а бывает и по 18) в Словакии, то в РПЛ с её характером футбола потерь может быть в полтора раза больше.



В-третьих, Бернат не отличается стабильностью – начало сезона у него вышло ощутимо ярче, чем середина. Ряд матчей поздней осенью он напрочь провалил.



В-четвёртых, ему нужно работать над дриблингом, в котором он активен, но обводки часто смотрятся корявыми и неподготовленными.



В-пятых, при всех перечисленных минусах плюсы футболиста (сканирование зон, вертикализация передач, тонкость в решениях, удар из зоны второго темпа) не настолько уж уникальны для чемпионата России. Важно понимать, что даже в молодёжной сборной Словакии Бернат – не главный талант. Там есть, например, ровесник Питер Покорный из «Зальцбурга», котирующийся выше. Однако на него и спрос был бы совсем другим.



А Бернат – перспективный вариант для ЦСКА, полностью вписывающийся в сегодняшнюю стратегию клуба. Адаптационные риски высоки, вероятность того, что трансфер сработает хотя бы в ближайшие год-полтора, — в лучшем случае «50 на 50», но и финансовые затраты будут соответствующими.



Использованы данные Wyscout.