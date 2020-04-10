Что делать во время карантина? Советы от Месси и Роналду

Вот уже месяц футболисты соблюдают домашний режим из-за пандемии коронавирусной инфекции. Без ежедневных тренировок не обойтись, но ведь тренироваться целыми днями попросту невозможно. Чем ещё занимаются футболисты дома? Рассказываем.

Криштиану Роналду находится на Мадейре вместе со своей семьёй. Португалец призвал людей не покидать без причины свои дома из-за коронавирусной инфекции.



«В этот трудный для всего мира момент давайте будем благодарны за то, что имеет значение — наше здоровье, наши семьи, наших близких. Давайте оставаться дома. Поможем всем работникам здравоохранения, которые спасают жизни», — написал португалец в «Инстаграм».

Все мы знаем, что залог успеха Криштиану — тяжёлый труд. А что ещё делать во время пандемии? Ответ, кажется, очевиден.

Кстати, беговые упражнения с Джорджиной никто не отменял, даже под дождём.

Видео доступно на «Чемпионате».

Пара поочерёдно совершала упражнения, Джорджина в шутку сравнила себя с уткой, а Криштиану с газелью.



Пока все барбершопы закрыты, новую причёску для Криштиану сделала сама Джорджина.

Криштиану запустил новый челлендж. Суть проста — сделать на скорость упражнение на пресс. Лёжа на спине нужно поднять ноги и руки максимально вверх и достать ладонями ноги как можно больше раз. И всё это за 45 секунд. У Роналду получилось 142 раза.



«Сможете побить мой рекорд? Покажите, на что способны», — сказал футболист.



Никто не сомневался, что челлендж станет вирусным и разлетится по всему миру. Кстати, участвуют не только футболисты, но и другие именитые спортсмены.

Месси, как и Криштиану, призвал людей с умом относиться к ситуации и сидеть дома.

Лионель не так активно ведёт себя в социальных сетях, но это не отменяет того факта, что аргентинец проводит достаточно времени со своей семьёй. Чего и всем желает.

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович вместе с Полем Погба запустили собственной челлендж, только с элементами футбольного фристайла



Ибрагимович почеканил мяч, затем в излюбленном стиле принял его на грудь и несколько раз присел к земле. Погба продемонстрировал несколько финтов, а потом элегантно забросил мяч в баскетбольную корзину.

Видео доступно на «Чемпионате».

Кстати, Златан уже вовсю тренируется с футболистами шведского «Хаммарбю», совладельцем которого он и является.

Неймар

Неймар вернулся в Бразилию ещё в марте. Бразилец времени зря не теряет, играя с друзьями в сепактакрау (футбол через сетку) и падел-теннис, а с собакой — в футбол.

Звёздный футболист любитель поиграть в Counter-Strike. Он знаком со многими киберспортсменами, поэтому своего рода бразильское дерби в игре он пропустить никак не мог.

Дани Алвес

Один из самых весёлых футболистов в мире не даёт скучать подписчикам даже в такое грустное время. Бразилец выкладывает забавные видеоролики в «Инстаграм» и «Тикток».

А ещё у Дани есть достаточно времени для ностальгии, не так давно он выставил подборку красивейших забитых мячей.

Марио Балотелли

Балотелли знаменит экстравагантными поступками. На этот раз он заверил, что сможет почеканить джойстик от приставки, но вместо этого несколько раз швырнул его об стену.

Кстати, Марио во время пандемии играет в Call of Duty и передаёт привет в своём стиле некоторым игрокам.

Антуан Гризманн

Играет в компьютерные игры и Гризманн. Недавно француз создал собственную организацию под названием Grizi Esport. Гризманн периодически стримит на Twitch. Например, сегодня он запустил трансляцию на 24 часа.

Лоренцо Инсинье

Инсинье на одном из прямых эфиров в «Инстаграм» приготовил пиццу. В период готовки футболист исполнял популярные итальянские песни.



«Пиццерия Инсинье ждёт посетителей», — сказал итальянец.

Давид Луис

Давид Луис тоже не скучает. Бразилец играет со своим отражением в «цу-е-фа».



«Тот, кто проигрывает, убирается в доме!» — написал футболист.

Видео доступно на «Чемпионате».

Алекс Окслейд Чемберлен

Алекс Окслейд Чемберлен вместе со своей девушкой Перри Эдвардс исполнил зажигательный танец.

Джеймс Милнер

Весёлые видеоролики Джеймса Милнера начались как раз с ответа Чемберлену на его танец.



«Эй, Алекс, в доме Милнеров тоже очень весело! Распределяю пакетики чая на неделю», — написал он.

Видео доступно на «Чемпионате».

Затем Джеймс начал стричь газон ножницами.



«Теперь, когда пакетики чая рассортированы, у меня есть время подровнять газон. Интересно, можно ли принести сюда знак «Не наступайте на газон» с «Энфилда», — добавил Милнер.

Видео доступно на «Чемпионате».

Милнер не остановился на этом и наточил карандаши.



«Готовясь к домашнему обучению. Никаких послаблений под руководством мистера Милнера», — написал Джеймс.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ну и самое забавное, пожалуй. Символическая сборная карантина от Джеймса Милнера. В команду были выключены реальные игроки, только изображены они были в виде различных предметов на полу. Каждый из предметов созвучен с именем или фамилией футболистов. Например, Джо Харта изображает сердце (heart), Габриэля Хайнце (Heinze) — кетчуп «Хайнц», Фрэнка Лэмпарда — лампа (lamp).

Роберто Фирмино

Роберто Фирмино играет на рояле и поёт вместе с дочками. Выглядит мило.

Тони Кроос

Тони Кроос принял участие в челлендже от теннисиста Роджера Федерера.

Гарет Бэйл

А у Гарета Бэйла появилось больше времени на игру в любимый гольф.

Валлиец виртуозно чеканит мяч для гольфа.

Маркос Льоренте

Маркос Льоренте продолжает издеваться над девушкой. На этот раз старый розыгрыш со стаканом воды и шваброй. Суть проста — Льоренте встал на стул и зафиксировал стакан с водой под потолком с помощью швабры. Затем Маркос попросил подругу подержать швабру, а сам убрал стул. Девушка шутку оценила и рассмеялась.

Видео доступно на «Чемпионате».

Бакари Санья

Санья во время карантина соорудил hand-made-конструкцию, а потом забил гол на глазах у болельщиков. Выглядит забавно.