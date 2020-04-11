«После этого Дасаев со мной не разговаривал». Знаменитые голы Желудкова «Спартаку»

Юрий Желудков – легенда «Зенита». Его голы в ворота голкипера «Спартака» Рината Дасаева в чемпионском сезоне 1984 года стали классикой нашего футбола. Но и сам Желудков, который по своему таланту мог превратиться в ярчайшую звезду советского футбола, заслуживает отдельного рассказа.

«Зенит» требовал миллион, а получил 37 тысяч. Первый трансфер за деньги в высшей лиге СССР Саленко симулировал травму, лишь бы не загребли в ЦСКА.

Перед переходом в «Зенит» Желудков мог оказаться в «Спартаке». После отказа он извинялся перед Константином Бесковым

Желудков родом из Петергофа (Петродворца) – жемчужины Санкт-Петербурга. Он родился в международный женский день, 8 марта 1959 года, а на футбольном поле козырем Юрия была великолепная левая нога. Плеймейкер «Зенита» выделялся не только нестандартными решениями, классными передачами, но и забивал много. Он входит в тройку лучшим бомбардиров в истории клуба с 87 голами.



Вот несколько мнений о Желудкове бывших игроков и тренеров «Зенита»:



Вадим Храповицкий: «Я бы включил Желудкова в пятёрку лучших игроков «Зенита» за всю историю. В компанию с Фридрихом Марютиным, Николаем Рязановым, Владимиром Казачёнком и Андреем Аршавиным. Можно и Халка назвать, но остановимся на наших… В 1983-м «Зенит» отправился в Москву на игру со «Спартаком». Юрий пропускал матч из-за перебора карточек и отыграл тайм за дубль, положив три мяча. Встреча завершилась с хоккейным счетом — 4:4. И посмотреть на Старенького, так Юрия звали в команде, пришла когорта московских тренеров с Бесковым во главе» (в интервью «Спорт уик-энду»).



Сергей Веденеев: «Желудков был одарён. Поле видел так, что мог в любой точке найти передачей, отдавал их запросто на 30-40 метров. Владел ударом и на точность, и на силу, и «стенку» обводить умел. Даже в Союзе игроков с таким набором качеств очень мало было. Кто бы мог подумать, что с такой техникой у него была отличная выносливость?! Когда тесты Купера ввели, Юра всегда впереди бежал. Поэтому ничего удивительного в том, что он мог два тайма отбегать без передышки. Как-то мы вместе поехали в Москву играть за дубль. Выходим на неказистом стадиончике и видим, что собрались известные московские тренеры во главе с Бесковым. Смотреть за Желудковым. В «Спартаке» ему предложили бы совершенно другой футбол. Раскрывавший индивидуальность. Примитивный зенитовский футбол не позволил ему развиться как следует».



Алексей Стрепетов: «Желудков – футболист от Бога! Он мог на поле делать всё. У него мяч, как из катапульты летел. Жаль, что полностью себя не реализовал. Попади он в московскую команду… Манера его игры – чисто спартаковская. Короткие «стенки», переводы мяча. Он ни в чём не уступал Фёдору Черенкову».

Ниже можно посмотреть подборку голов Желудкова.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Кстати, Желудкова действительно звали в «Спартак». Причём это было ещё в 1979 году, незадолго до того, как он ушёл из ленинградского «Динамо» в «Зенит». 20-летний футболист уже написал заявление о переходе в московский клуб, однако Юрий Морозов уговорил его не покидать родной город. Желудкову пришлось звонить спартаковскому тренеру Константину Бескову и извиняться за отказ.



Почему же футболист с такими качествами провёл всего один официальный матч за сборную, да и то не первую, а олимпийскую? Прежде всего, на его позиции в СССР была сумасшедшая конкуренция. По мнению самого Желудкова, тренеры предпочитали приглашать игроков из своих клубов. Но, говорят, что и лидеру атак «Зенита» где-то не хватило амбиций, желания грызть землю ради выступлений на топ-уровне. Между тем, в 1986 году Юрий стал победителем Кубка Джавахарлала Неру со сборной клубов СССР. Экс-полузащитник «Спартака» Сергей Шавло вспоминал:



«Мы тогда вместе с Желудковым играли. Составчик был, скажу я вам, если бы сразились с первой сборной – неизвестно, кто бы победил. В Индии шёл начальный этап подготовки, соперники серьёзные, ещё и жара. Юра раздавал нашим нападающим передачи – «конфетки». В этой сборной играл Игорь Беланов, которого в конце 1986-го признали лучшим игроком Европы, вручили «Золотой мяч». Мы потом смеялись, говорили Игорю: «Видишь, как мы тебя подготовили».

Главный позор в истории «Спартака». Игроки делили власть, а команда вылетела в первую лигу «Спартак» надеялся на «договорняк» в Киеве в 1976-м. Но там сделали все, чтобы он вылетел.

Желудков забил два гола Дасаеву в один угол. Вратарь «Спартака» выгнал игрока, который хотел встать туда, куда пробьёт зенитовец

Август 1984-го. Матч 21-го тура чемпионата «Спартак» – «Зенит» в Москве. Красно-белые и сине-бело-голубые делят первое место по потерянным очкам. Победитель получает преимущество в «золотой» гонке.



После часа игры счёт равный – 1:1. Владимир Клементьев вывел гостей вперёд, Шавло отыграл пропущенный мяч, а потом хозяева не реализовали пенальти: голкипер Михаил Бирюков отбил удар Юрия Гаврилова. На 63-й минуте «Зенит» получает право на штрафной метрах в 25 от ворот «Спартака». К мячу подходит Желудков – и бьёт точно в левый от голкипера Рината Дасаева угол. Красно-белые снова отыгрываются, но на 79-й минуте ещё один шедевр от Желудкова решает исход встречи. Оставшийся после удаления Клементьева вдесятером «Зенит» зарабатывает штрафной, а лучший бомбардир будущих чемпионов СССР кладёт мяч в тот же угол ворот Дасаева.

Юрий Желудков Фото: fc-zenit.ru

Оказывается, после «золотого» дубля Желудкова голкипер «Спартака» стал обходить его стороной. Дасаев рассердился и на игрока «Зенита», и на реакцию общественности на его голы. Желудков рассказывал в интервью для «Онлайн 812»:



«Хотите верьте, хотите нет, но после этого он несколько лет со мной не разговаривал. Поссорили нас, как ни странно, журналисты и всяческие специалисты. Его достали вопросами о тех пропущенных мячах, меня о забитых, а в результате мы перестали общаться. Но потом сели за стол, всё обсудили и заключили мировую».



Впрочем, спустя годы Дасаев спокойно разбирал те эпизоды, в частности, победный третий мяч «Зенита»:



«Сергей Родионов хотел встать в тот угол, куда Желудков будет бить. Но я решил, что ему лучше ему уйти, потому что меня заслоняли другие нападающие. Получилось так, что Желудков забил».



Интересны воспоминания и других участников матча «Спартак» – «Зенит»:



Нападающий Борис Чухлов: «Уже по полету почувствовал – Дасаев не дотянется. Второй-то совсем смешной вышел. Кто-то кричит Ринату: «Туда же будет бить!» – «Стой на месте, я знаю…» А Желудков ус крутит, была у него привычка. Может, волшебство какое-то. Секунда – Дасаев идёт вынимать… Да он на тренировках издевался над Бирюковым. До хохм доходило. Ставил мяч: «Куда попасть?» Туда и закладывает. А если Мишка чуть накренился в одну сторону – Старенький р-раз, и меняет направление удара в последний момент. Ещё наставляет: «Не гадай!» Вот у Юрки от Бога такая нога» (в интервью для «Спорт-Экспресса»).



Нападающий Сергей Дмитриев: «Родионов орал Дасаеву: «В ту же «девятку!» Дос отмахнулся: «Ты в стенке стой, я разберусь». А Жёлудь исполнил, как под копирку. Юра на тренировках ставил мячи на радиус и бил, бил, бил. Без стенки, у нас и деревянной не было. Закручивал в один и тот же угол. Каждый миллиметр ворот чувствовал. Это что-то свыше».

«Зенит» уже не упустил лидерства до конца сезона, а Желудков наколотил за чемпионат 17 мячей. «Стандарты» он исполнял на мировом уровне. Благодаря комментатору Геннадию Орлову появилось выражение «точка Желудкова» – та самая позиция, с которой Юрий бил и забивал штрафные.



Про уникальное умение Желудкова исполнять «стандарты» рассказывал и защитник Алимжон Рафиков, поигравший в «Зените» в начале 1990-х.



«Мы с моим товарищем по «Памиру» вратарём Андреем Мананниковым как-то сидели в сауне на базе «Зенита», и Манан завел Желудкова: «Да ты мне не забьешь!», — Желудков спокойно ответил: «Забью». Дело было за полночь, благо в Питере это время белых ночей. Мы вышли на поле в одних простынях, и Желудков босиком положил Мананникову несколько раз. Манан сказал: «Что-то я не в форме, пошли лучше париться» (в интервью для «Реального времени»).

Нищий «Зенит» вылетел в первом чемпионате России. Денег не хватило даже на «договорняк» Но и в 1992 году «Зенит» обыграл «Спартак».

«Вердер» звал Желудкова в 1985 году. Тогда зенитовца не отпустили, а в 1990-х он поиграл в Швеции, Израиле и Финляндии

Конечно, одного таланта недостаточно. Желудков признавался, что с 10 лет регулярно тренировал штрафные. К сожалению, на высоком уровне зенитовский плеймейкер пару сезонов потерял из-за травмы.



«Удивительно, что с моим коленом вообще продолжал играть, – объяснял Юрий. – В матче с «Днепром» Игорь Комаров дал мне «пас в больницу», как мы тогда шутили. Столкнулся с голкипером Сергеем Краковским, и после этого нога была уже в далеком от рабочего состоянии. Когда я попал на обследование в клинику, врачи ахнули: «Как ты вообще сюда дошёл?» С такой травмой не то что в футбол играть, ходить было противопоказано. Крестообразная связка была просто стерта. Пришлось ставить донорскую, после чего ещё играл. Специалистам по спортивной медицине на моих травмах можно было бы не одну диссертацию защитить».



Между тем, Желудков имел шанс стать одним из первых советских легионеров. В конце 1985 года его пригасил «Вердер». Было дано добро на отъезд лидера «Зенита» в Германию, а вот Спорткомитет наложил вето на трансфер. Тем не менее Юрий поиграл за границей. В 1990-м, в 30 лет он отправился в шведский «Эстерсунд».



«В Швеции я не то что не заработал, а с трудом укладывался в ту тысячу долларов, что мне платили, – рассказывал Желудков. – Жена похудела на 8 кг. Страна дорогая. К тому же с одноклубниками отношения не сложились. Я сразу забивать стал, и местные голеадоры обиделись. Начали меня потихоньку «сплавлять». Сезон доиграл, стал лучшим бомбардиром, а потом меня домой отправили, чтобы не мешал их звёздам».



Сезон-1991/1992 Желудков провёл в Израиле. Выступал за «Маккаби» из Нетании. Этот этап карьеры Юрию, судя по его словам в интервью для «Петербургских ведомостей», понравился больше:



«Маккаби» считался середняком в Высшей лиге. Практически во всех израильских клубах играли по два советских футболиста, я же оказался единственным. Вторым легионером был парень с Ямайки, который позже играл на ЧМ-98 в матче, увековеченном группой «Чайф» в песне «Аргентина – Ямайка – 5:0». Перед началом второго круга тренер сказал, что будет просматривать молодых игроков. Мол, контрактные обязательства мы выполним, но выходить на поле даже не надейся. Я особо не расстроился. Натания – прекрасный город: море, солнце… Пожил немного на курорте, получая зарплату футбольного профессионала».

Игроков «Зенита» не выпускали из СССР. Так их наказали за поражение от финнов Это был дебют «Зенита» в Кубке чемпионов.

Наконец, под занавес карьеры с 1993 по 1995 год Юрий поиграл в Финляндии за «КаИК». С этой страной были связаны не самые приятные воспоминания. В 1985-м, как раз перед тем, как пришло предложение от «Вердера», «Зенит» проиграл в Кубке чемпионов «Куусюси». Однако Желудкова возвращение в Финляндию не разочаровало:

«Мы с минским динамовцем Георгием Кондратьевым в первой лиге местного чемпионата чудеса творили. В одном сезоне из 57 голов команды он 35 забил, я 17 и пять – все остальные игроки. Из его 35 мячей больше половины было с моих передач. Один раз я его сильно удивил. Получил пас на своей половине, в центральном круге, а он бежит по правому флангу. Смотрю, вратарь вышел на линию штрафной, и я по ветерочку ему за шиворот закинул – мяч от перекладины и в ворота. Жора оборачивается: «Ты куда, ты же мне должен был дать!». А мяч уже в воротах. Пеле такой гол мечтал забить».



Но где бы Желудков ни играл, он остался легендой «Зенита». На чествовании «золотой» команды 1984 года актриса ленинградского БДТ Ирина Селезнёва исполнила песню на мотив популярного в те годы «Листопада» Нани Брегвадзе. Были в этой песне такие слова:



«Желудков, Желудков лихо усики носит,

Сердце рыцаря бьётся у Юры в груди.

Желудков, Желудков, если женщина просит,

Через стенку опять мяч в девятку всади...».