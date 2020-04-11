«Сирены, мигалки — думал, нас убивать приехали. А это кортеж Федуна»

Во время карантина «Чемпионат» делает интервью через эфиры в «Инстаграме». На этот раз героем шоу #ОСТАЁМСЯДОМА стал Роман Павлюченко. Он ответил на вопросы читателей. Ну и на вопросы «Чемпионата» тоже, само собой.

– Где вас застал карантин?

– В Москве. Потом поняли, что в квартире с тремя детьми тяжело, и перебрались за город. Третью неделю тут находимся. И скажу, что здесь полегче живётся. Для детей есть горки, качели, батут. Гулять по посёлку нельзя, но хоть во двор можно выйти. Наши друзья в Москве ноют. Только в магазин выходят.

– А вы как закупились? 10 тележек еды?

– Примерно так. Каждый день ездить не хочется, а семья большая. Надеваешь маску с перчатками и вперёд. У нас тут недалеко есть хороший рынок, где и мясо, и рыба. Магазины есть. Так что без проблем.

– Еды надолго хватит?

– Честно скажу, что-то быстро уходит. На карантине ты возле этого холодильника ходишь – туда, сюда. Откроешь, посмотришь, закроешь. Как худеть на карантине, я не знаю.

– Прибавили?

– На самом деле несильно. Плюс два килограмма – это нормально. Хотя на карантине не бегал, ничего не делал, вообще не занимался. Зато, находясь за городом, я стал и плотником, и сантехником. Где-то лампочки меняю, где-то вода потекла – всё делаю. Раньше мог позвонить сантехнику, а теперь сам. А чего, прикольно!

– Насколько там серьёзно протекло?

– Просто одно дело, когда ты постоянно живёшь на даче и следишь за всем. Другое, если ты приезжаешь 2-3 раза в году. Всё застаивается, приходится менять.

– Дача далеко от Москвы?

– По Новорязанскому шоссе. Раменский район – 16 километров от МКАД.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

– В комментариях спрашивают: Дзюба побьёт рекорд Кержакова по голам за сборную?

– Если будет в форме, то всё возможно. Мы же не знаем, сколько ещё лет Дзюба будет играть. Может, до 38-39 лет. Всё зависит от здоровья и кондиций. Если будет каждый день с Уткиным ругаться, то через год закончит карьеру. Ха-ха!

– Похоже, Дзюба любит высказываться не меньше, чем Уткин.

– Дзюбе нравится с кем-то зарубаться. Я его знаю много лет. Человек, который не может молчать. Даже минуту не проведёт в тишине. Мне кажется, даже один в комнате он сам с собой разговаривает и разговаривает. Сам себе пихает в зеркало.

– Он начинал в «Спартаке» при вас. Так же прикалывался?

– Тогда он был молодым. Не мог шутить над старшими – Титовым, Калиниченко. Шутил с ребятами своего возраста. Но вообще он всегда был весёлым. Может, за счёт этих качеств и играет в футбол. Был бы серьёзным, мог и не заиграть на таком уровне.

– Им же вроде были недовольны тренеры из-за того, что он недостаточно серьёзный?

– У 99% футболистов – у меня в том числе – были тренеры, с которыми ругаешься. Кто-то недоволен тобой или не видит в составе. Нормальная ситуация.

– В «Спартаке» начинали два молодых футболиста — Прудников и Дзюба. И было непонятно, кто сильнее. Прудникова даже вызвал в сборную Хиддинк, а в результате вон как сложилось.

– Я бы не сказал, что в тот момент из них кто-то выделялся. Они были одноплановые футболисты. Знаю, что у Дзюбы и Прудникова по сегодняшний день вражда.

– Они в «Томи» даже руки не пожимали, когда один заменял другого.

– Помню, Сашка Прудников говорил: «Дзюба, посмотришь, где ты будешь и где я окажусь. Я буду в Европе играть, а ты тут ковыряться». А как в результате получилось. Дзюба – капитан сборной, чемпион России и много забивает… Не скажу, что у Сашки Прудникова плохая карьера. Поиграл в РПЛ, стал чемпионом Европы по юношам. Тем не менее где Дзюба и где Сашка.

– Прудников ещё недавно играл в Армении и Беларуси. Как и обещал, Европа.

– Я уже запутался, где он играл. Я его один раз увидел, он играл непонятно где. Через месяц его увидел – в другой стране. Не знаю, где он находится, хотя мы иногда созваниваемся.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

– Кто лучший футболист в России на сегодня?

– Я как нападающий больше могу судить об игроках атаки. Если Дзюба лучший бомбардир, то это показатель. Хотя кому-то могут больше нравится вратари или защитники.

– А из вратарей кто нравится?

– Я всегда называл Акинфеева. Пока у него всё нормально со здоровьем, он номер один. Мне всегда нравилась его игра и руками, и ногами, и реакция. Для меня он был и остаётся лучшим – это лично моё мнение. Хотя есть и другие хорошие вратари. Тот же Гильерме.

– Вы по-прежнему против Гильерме, Ари и других натурализованных в сборной?

– Да, конечно. Даже если взять Марио Фернандеса. Да, он лучший правый защитник. Он это и на ЧМ-2018 показал. По уровню вопросов нет, но, на мой взгляд, должны играть российские футболисты. Мы же не какой-то остров. У нас много талантливых футболистов.

– Испания и Германия – тоже не острова. А если бы вы отыграли 10 лет в Англии, получили бы паспорт и вызов в сборную, отказались бы?

– Так сразу не скажу. Просто я сейчас отвечаю на этот вопрос со стороны болельщика. Со стороны российского футболиста… Гильерме – хороший вратарь, но неужели у нас нет второго или третьего вратаря под Акинфеева? Ну, или теперь на место Акинфеева. У нас полно хороших вратарей, поверьте. Так же по нападающим. Я не знаю, для чего всё это делалось. Догадываюсь, для чего приглашался Ари. Свои схемы есть, агенты работают, но это мои догадки.

Уткин: я сделал Черчесову и Агузарову одолжение, поставив вопрос прямо Тема Игнатьев/Агузаров/Черчесов не закрыта.

– Уткин задавался вопросом, не открыл ли Черчесов своё собственное агентство.

– Не хочется в это верить, но догадки присутствуют. Ну, поиграл он несколько игр, и на этом всё закончилось. Для чего это надо было? Понятно, что случилась проблема у Кокорина с Мамаевым. Хотя Черчесов играет с одним выдвинутым форвардом. Есть Дзюба, есть Смолов. Есть игроки группы атаки, которые подросли для сборной.

– Вы с Кержом закончили. А кто ещё остался?

– Ну, тут нужно перебрать нападающих. Они есть, поверьте. Ари не был игроком, который выходил и решал, как Месси. Просто выходил на замену. Вот так давать паспорт: «На! Ты игрок сборной». Ну не знаю.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

– Модрич – самый крутой футболист, с которым вы играли?

– По таланту – Бэйл и Модрич. Два футболиста, которые выделялись в «Тоттенхэме». Хотя были и Робби Кин, и Адебайор. Ван дер Варта ещё назову, который поиграл в «Реале» и сборной.

– Недавно в редакцию «Чемпионата» приходил ван дер Варт и говорил, что вы гоняли на белом Lamborghini по снегу как сумасшедший.

– Я вам расскажу правду. Ван дер Варт тоже весёлый парень и, конечно, лукавит. Lamborghini там были у половины команды, не только у меня. Вот мы летели в Манчестер. Все своим ходом добирались до аэропорта и вместе шли на посадку. На следующий день вернулись в аэропорт, садились в свои машины и по домам. А тут за день выпал снег. Для Англии это редкость. Выпадает пару раз в декабре и январе. У них даже зимней резины нет. Если выпал снег, то город останавливается – автобусы не ездят, на работу никто не ходит.

«Пав гонял по снегу на «ламборгини» как сумасшедший». Ван дер Варт в гостях у «Чемпа» Про ошибки Орлова, Евро-2008 и речь Моуринью, после которой хотелось заржать.

– А чем занимаются?

– Все выходят на улицу лепить снеговиков и кидаться снежками. Ну а в той ситуации пришлось садиться за руль, когда вернулись из аэропорта. Это было один раз, когда я так ехал по снегу. Все оказались в такой ситуации. Может быть, я ван дер Варта обогнал по снегу, поэтому он запомнил. На самом деле я никогда особо не гоняю. У меня жена и трое детей. Я не из тех. Бывает, когда один в машине и свободно, то могу дать газу. Но с умом, а не как бешеный заходить на повороты под 200 километров в час.

– Самая большая скорость, до которой разгонялись?

– Около 240. Мог больше, но боюсь. Мысли всякие – вдруг колесо лопнет. Страшно же.

– А где выжимали 240?

– Это было в России. Давно, ещё камеры не висели. Может, по МКАДу. Там и под 300 летали.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

– В «Тоттенхэме» общались с владельцем клуба Леви?

– В Англии не принято приходить в раздевалку. Это у нас президент может прийти в перерыве или после матча, чтобы напихать. Я за всю карьеру в «Тоттенхэме» не помню, чтобы Леви пришёл в раздевалку. Даже когда заняли четвёртое место и вышли в Лигу чемпионов.

– А один на один с Леви общались?

– Был случай. Перед Евро-2012 мне Адвокат говорил, что не вызовет меня, если не буду играть за клуб. Я решил уйти из «Тоттенхэма». Говорил Реднаппу: «Я не выхожу, мне надо уезжать, ведь скоро Евро». Тренер ответил, что эти вопросы – к Леви.

– Обратились к нему?

– Да, начал общаться с Леви через моего агента Олега Артемова, который прилетел в Лондон. Причём Леви тогда такую фразу сказал: «Ром, я никогда этого не делал – не приезжал к игроку, но давай впервые в жизни я приеду к тебе и мы поговорим». На следующий день стук в дверь – стоит Леви. Он сам приехал на Range Rover. Ни охраны, никого. Сели за стол, и Леви сказал: «Если бы ты был моим сыном, я бы сейчас взял палку и отшлёпал тебя. Не понимаю, как можно проситься уехать из Англии в Россию. Но если хочешь, то я тебя продам».

– Как думаете, почему именно к вам приехал владелец клуба?

– Командой владеют два Леви. Второй хозяин меня сильно любил, как и его дети. Они не хотели меня отпускать. Я предлагал отправить меня в аренду в Англии, но Леви сказал: «Не отдам тебя другому английскому клубу – ни трансфер, ни аренда. Это усиление конкурентов. Меня и болельщики съедят». Фанаты меня действительно любили. Что-то я хвастаюсь, получается.

– Помню, что фанаты «Тоттенхэма» пели песни про вас.

– Пели, любили и кричали Реднаппу, чтобы меня выпускал. Я не мог перейти в другой английский клуб, но принял решение уезжать ради Евро-2012. Честно признаюсь, что через несколько месяцев я подумал: зачем я это сделал? Мы тогда и Евро-2012 провалили. До сих пор жалею. Возможно, это была моя ошибка и стоило потерпеть. Мне и Леви говорил: «Потерпи 1-2 месяца. Сегодня Реднапп есть, а завтра – уже другой тренер». Жалел я потом, хотя, наверное, все – к лучшему.

– Контракт с «Тоттенхэмом» ещё на сколько лет был рассчитан?

– У меня было пятилетнее соглашение. Отыграл 3,5 года – оставалось полтора. Если бы отыграл пять лет, то получил бы вид на жительство в Англии. Может, уже и с паспортом был.

– Сейчас на карантине в Англии сидели бы.

– Там больше болеют. Может, поэтому судьба так распорядилась.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

– Вас штрафовали в Англии?

– Бывало. Я такое интервью дал, что меня сразу оштрафовали. Помню, мое первое интервью в Англии. Газете the Sun рассказывал, что мне нравится и не нравится. Меня попросили сравнить английскую и русскую женщину – кто красивее. А тут сравнивать нечего. Ну я и сказал: «Это небо и земля. Я даже отвечать не буду, потому что смешно сравнивать». Их это так обидело.

– И что вышло?

– Приезжаю я на следующий день на базу. Открываю эту газету, а там молодая красивая модель из Англии и написано: «Роман, посмотрите, это английская женщина, а эта – из России». А рядом фотография бабули в платочке и с палочкой. Я после этого сказал нашему пресс-атташе, что я больше интервью давать не буду.

– Как в клубе отреагировали?

– «Ну, Ром, так нельзя». В Англии больше всего не любят, если ты что-то плохое говоришь. Они считают, если сюда приехал, то говори только хорошее. Даже если тебе не нравится. После этого у меня была небольшая война с газетой the Sun, они меня постоянно подкалывали.

– А клуб визировал интервью?

– Честно, не знаю. Может, нужен был хайп и шум. Когда все хорошо, это не нужно людям. А когда какая-то интрижка, то интереснее.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

– Что обиднее в карьере – что не забили 200 мячей или отсутсвие чемпионства?

– Личные амбиции всегда на втором плане. Лучше бы вообще забил лишь 50 мячей, но взял титул. А 200-300 голов и не выиграть ничего – хуже.

– В какой сезон были ближе всего к чемпионству?

– При Черчесове в 2007-м. За два тура до конца сезона сыграли вничью с «Сатурном», а «Зенит» победил и обошел.

– Самый запоминающийся гол в вашей карьере?

– Те голы, которые забил на Евро и принесли радость миллионам. Голы Англии тоже. Такое не забывается.

– А самый обидный мяч, который не забили?

– Бывало с метра не попадал. Бывало на 90-й минуте промахивался, когда гол выводил бы мою команду в Лигу чемпионов. А случалось, что вообще три раза в свои ворота забивал!

– В одном матче?

– Нет, конечно. После такого бы я вообще закончил бы с футболом.

– Вы общались с Федуном лично?

– За шесть лет я увидел его на базе два раза. После 5-6 поражений он приехал на базу и разговаривал с командой. Пихал. А помните, что я говорил про встречу с Леви у меня дома? Один приехал, сам за рулем, спокойно вышел. Другое дело Федун приехал на базу: сирены, мигалки. А я жил с Калиниченко и у нас балкон выходил прям к въезду на базу. Смотрю 5 или 6 машин Mercedes. И видим эти сирены с мигалками. 15 человек становятся вокруг базы – с автоматами, в масках. Думаю, нас убивать приехали что ли. Видите разницу между приездом президента «Спартака» и «Тоттенхэма»?

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