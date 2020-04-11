Как Джеррард лишил «Ливерпуль» чемпионства. История и видео легендарного падения

Он до сих пор вспоминает тот день, но уверен, что чемпионство «Ливерпуля» поможет ему забыть роковое падение.

Руководство АПЛ до сих пор не определилось с датами возобновления чемпионата из-за пандемии коронавируса в Великобритании. Сейчас рассматриваются разные варианты продолжения турнира, но ясно одно. «Ливерпуль» до сих пор ещё не чемпион Англии, хотя мерсисайдцы находятся к титулу максимально близко и могут взять его впервые за последние 30 лет.

Такие же хорошие шансы на титул клуб из одноимённого города имел и в 2014 году. «Ливерпуль» боролся за титул с «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини, но упустил его из-за рокового падения капитана Стивена Джеррарда в матче против лондонского «Челси» (0:2).

Джеррард поскользнулся на ровном месте. Соперники “Ливерпуля” до сих пор насмехаются над этим моментом

Перед матчем 36-го тура АПЛ против «Челси» мерсисайдцы опережали «Манчестер Сити» на три очка. «Красным» нужно спокойно выигрывать три оставшихся встречи против «Челси», «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл Юнайтед» и брать чемпионство.

Но на четвёртой добавленной минуте первого тайма матча против «Челси» случилось то, над чем соперники и болельщики других английских клубов насмехаются до сих пор. Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо отдал пас Джеррарду, но капитан, пропустив мяч, поскользнулся на ровном месте. Ошибку Стивена подкараулил нападающий «Челси» Демба Ба, который выбежал один на один с Симоном Миньоле, прокинув мяч между ног вратаря.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В перерыве главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс поддержал легенду клуба и призвал партнёров по команде играть до конца. «Если кто-то и заслужил, чтобы его выручила команда, так это он. Ваш капитан кучу раз вытаскивал клуб из передряг, одним ударом менял всю игру. Теперь пришло время отплатить ему. У вас есть 45 минут, так давайте сделаем это», – сказал в раздевалке Роджерс.

Действительно, несмотря на падение Джеррарда, у «Ливерпуля» был целый тайм, чтобы не только отыграться, но и вырвать победу у «Челси». Однако, этого не произошло. На четвёртой добавленной минуте второго тайма Виллиан забил второй гол и практически поставил крест на чемпионстве «красных». Мерсисайдцы посыпались и уже в следующем туре сыграли в результативную ничью с «Кристал Пэлас» — 3:3. «Сити» свои оставшиеся матчи выиграли и титул АПЛ достался клубу из Манчестера.

Уже после завершения карьеры капитан «Ливерпуля» с грустью и болью вспоминает это роковое падение. «С тех пор эта рана открыта. Я не схожу с ума из-за этого, но для меня тот год был очень важным. Это тот трофей, который ускользнул от меня, поэтому, конечно, я всегда буду оглядываться назад и желать, чтобы всё было по-другому», – сказал Джеррард в интервью BBC в марте прошлого года, вспоминая легендарное падение.

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В начале февраля этого года болельщики «Ливерпуля» в социальных сетях стали требовать возвращения Джеррарда в клуб в качестве игрока на пять матчей. Именно столько игр легендарный футболист «красных» должен был сыграть, чтобы получить медаль и заветный титул АПЛ.

Сам Стивен во время подкаста Джейми Каррагера «The Greatest Game» заявил, что чемпионство «Ливерпуля» в этом году поможет ему забыть тот момент в карьере. «Я думаю, что победа «Ливерпуля» в лиге определённо сыграет свою роль. И я думаю, что мои успехи в «Рейнджерс» помогут мне, потому что это был тяжёлый момент. Сложнее, чем, вероятно, думают люди. Единственный раз в 20-летней карьере я оцепенел, а моё тело как будто онемело», — рассказывал главный тренер «Рейнджерс».

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Джеррард ещё может стать чемпионом Англии. “Сити” могут лишить того титула за нарушение фэйр-плей

А уже в середине февраля английская газета Daily Mail объявила о возможном лишении титула АПЛ у «Манчестер Сити», завоёванного ими в том самом 2014 году. Всё из-за нарушения финансового фэйр-плей, из-за которого «Сити» уже забанили на два сезона Лиги Чемпионов. И несмотря на то, что официальной информации до сих пор так и не поступило, можно с уверенностью сказать, что новость обрадовала легенду «красных».

«Будем ждать и смотреть. Очевидно, что это будет очень серьёзное наказание. Я уверен, что они подадут апелляцию, поэтому подождем и посмотрим, каков будет результат. Так что мне действительно интересно увидеть результаты всего этого. Я больше не буду комментировать это, пока не будет решения о наказании от лиги. Но мне это очень, очень интересно, по очевидным причинам», – сказал тогда Джеррард в интервью Sky Sports.

Пандемия коронавируса в Великобритании откладывает на более поздний срок долгожданное чемпионство «Ливерпуля», которое ждут не только болельщики мерсисайдцев, но и сам Джеррард. Если сезон всё же не аннулируют, «красные» возьмут свой первый чемпионский титул начиная с 1990 года.

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