«Ну, Савичев, забивай! Я тебя умоляю!» История гола, который подарил СССР золото Олимпиады

Продолжаем радовать вас текстами про легендарные голы. На этот раз вспоминаем победный мяч Юрия Савичева в финале Олимпийских игр.

1988 год стал невероятно успешным для советского футбола. В июне сборная СССР завоевала серебро чемпионата Европы, а к началу октября сумела добраться до финала ОИ в Сеуле.

За золото команде Анатолия Бышовца пришлось биться с могучей Бразилией – состав на тот момент трёхкратных чемпионов мира состоял сплошь из звёзд: Клаудио Таффарел, Бебето, Ромарио, Жоржиньо. Каждый из них был молод, но уже чрезвычайно голоден до побед. Бразильцы претендовали на историческое достижение – первую победу в финале Олимпийских игр.

Уже в середине первого тайма они подкрепили свои амбиции забитым голом – отличился Ромарио. Однако после перерыва Игорь Добровольский сравнял счёт ударом с пенальти. Южноамериканцы ответили шквалом атак, но советские футболисты всё-таки дотерпели до дополнительного времени.

Окончательно испортил настроение сборной Бразилии Юрий Савичев. В первом овертайме форвард забил потрясающий мяч, который стал в итоге победным.

Права на видео принадлежат Международному олимпийскому комитету. Посмотреть видео можно в YouTube.

На 105-й минуте ничего не предвещало гола. Сергей Горлукович брал разбег от лицевой линии. Мощнейшим ударом он вынес мяч в центр поля. Там Владимир Лютый выиграл «верх» у соперника. Затем мяч оказался у набирающего скорость Савичева. Нападающий с лёгкостью обыграл защитника и, оказавшись один на один с голкипером Таффарелом, изящно его перебросил, угодив точно в цель.

Ту золотую для сборной СССР игру комментировал Владимир Маслаченко. Его знаменитая фраза, произнесённая во время забега Савичева, стала таким же символом финала, как и гол Юрия.

«Ну, Савичев, убегай, забивай! Я тебя умоляю!» — кричал Маслаченко. «Гол, гол, гол, гол, гол! Поймали на контратаке всё-таки наши ребята бразильцев».

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В столь напряжённом матче гол Савичева стал настоящей разрядкой для наших футболистов. Истощённый защитник Гела Кеташвили даже принял свисток на перерыв, прозвучавший спустя несколько секунд, за финальный.

«На 105-й минуте Юра Савичев забил второй гол, а вскоре после этого судья дал свисток об окончании первого тайма дополнительного времени. «Ура! Мы – чемпионы!» – закричал в этот момент Гела Кеташвили и упал на газон. «Гела, ты с ума сошёл, ещё второй тайм играть», – возвратили его в реальность партнёры. Напряжение было колоссальным, но мы победили!» — вспоминал вратарь Алексей Прудников.

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Сам автор гола не раз рассказывал о своём победном мяче. Савичев утверждал, что забить ему помогли вратарь соперника и установка Бышовца.

«Сергей Горлукович далеко выбил от ворот, высокий Володя Лютый выиграл воздушное единоборство у защитника. Кстати, Бышовец предвидел, что такие ситуации возможны, и советовал мне в подобных случаях сразу же набирать скорость. Я так и сделал, и легко убежал от соперника, который стоял и смотрел, чем закончится воздушная дуэль. А потом помог вратарь бразильцев Таффарел, выбежав мне навстречу из ворот. Честно говоря, было несложно перебросить через него мяч. Не знаю, чем все закончилось бы, останься Таффарел на месте. Мне надо было бы еще до него добежать, потом точно ударить...» — вспоминал Савичев.

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Позже он поделился другими интересными подробностями гола.

«Бразильский защитник так меня за трусы держал, что чуть их не порвал. А потом я увидел Таффарела, поднял голову и голкипер передо мною. Что мне оставалось? Перебросил его. Обвести вратаря, когда мяч в воздухе, было бы невозможно… Не буду говорить, что вратарь явно ошибся. Но задачу мне облегчил. Может, немного поторопился, или заволновался. Он ведь не предполагал, что я с центра поля убегу», — признавался Савичев.

Сразу после окончания турнира главный тренер олимпийской сборной СССР Анатолий Бышовец никого не выделял среди своих игроков и гол Савичева не комментировал. Однако позже он признался, что на тренировках отрабатывал с командой подобные атаки.

«Могу сказать, что это была наигранная комбинация, предусмотренная для игры в два нападающих – одного большого и одного поменьше. Первый принимает мяч из глубины, а второй ускоряется и открывается под пас. Этим вторым форвардом и был Юра. А для Володи Лютого с его ростом под два метра выиграть верховую борьбу было раз плюнуть. В такой же манере когда-то взаимодействовали Флавио и Пеле», — говорил Бышовец.

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Партнёры Савичева по сборной СССР уже тогда понимали, насколько великий мяч забил Юрий. Так описывал гол форварда капитан команды Виктор Лосев:

«До финального матча с бразильцами Савичев забил всего один мяч. Но его гол в финале стоит, наверное, десятка других. Поистине, «золотой» гол! И забил его Савичев мастерски, хладнокровно обыграв защитника и вратаря. 32 года все болельщики вспоминали «золотой» гол Анатолия Ильина. Теперь легендой станет мяч, забитый Юрием Савичевым», — восторгался Лосев.

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Гол бразильцам на Олимпиаде в Сеуле болельщики действительновспоминают до сих пор. За 32 года наша сборная забила ещё не один красивый мяч – однако «золотым» оказался только гол Савичева.

Тот мяч мелькает в памяти и самого Юрия. В 2018 году Савичев рассказывал, что отошёл от футбола. Сейчас он живёт в Германии и работает в клинике – ремонтирует медицинские аппараты. В память о тех счастливых временах бывшему игроку остались футболка СССР, золотая медаль Олимпиады и сновидения, в которых вновь и вновь Юрий перебрасывает мяч через Таффарела и, по собственному признанию, никогда не промахивается.

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