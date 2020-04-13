«Будь у меня пистолет – застрелил бы судью!» Как ЦСКА лишили второго еврокубка в 2005-м

Если бы тогда действовал VAR, переломный гол Сиссе сто процентов не засчитали бы.

Одна из самых обидных ошибок рефери в матчах еврокубков с участием российских клубов случилась 26 августа 2005 года на стадионе «Луи II» в Монако. Голландский судья Рене Темминк в поединке за Суперкубок УЕФА просмотрел игру рукой у форварда «Ливерпуля» Джибриля Сиссе и, по сути, лишил ЦСКА трофея. Эх, VAR на него не было…



Это был тот самый «Ливерпуль» эпохи Рафаэля Бенитеса, переживший волшебную стамбульскую ночь 25 мая 2005 года с историческим чудо-камбэком в финале Лиги чемпионов против «Милана». Несколько игроков из состава красных (Каррагер, Хююпя, Риисе и Хаманн) помнили и последний успех команды в Суперкубке Европы – в 2001-м «Ливерпуль» (тогда победитель Кубка УЕФА) обыграл «Баварию» со счётом 3:2.

«Ливерпуль»–2005: где они сейчас Совершали камбэк до того, как это стало мейнстримом.

А российские клубы никогда прежде в матчах за Суперкубок УЕФА не участвовали. Откуда? Если у нас первый еврокубок, силами тех же «армейцев», появился только тремя месяцами ранее.

«Если мы пропустим, то шансов на победу не будет». Газзаев всё понимал

Несмотря на все предстартовые расклады и преимущество «Ливерпуля» в первые минуты, счёт открыл ЦСКА. Маг и чародей Даниэль Карвальо продолжил покорять наши сердца. В Лиссабоне в финале Кубка УЕФА он отдал 3 голевые передачи (и был признан лучшим игроком матча), а в Монако отличился уже сам. На 28-й минуте «армейцы» в атаке сыграли по любимой бразильской системе — Вагнер Лав вывел Карвальо один на один с Хосе Рейной, и полузащитник ЦСКА ударом с угла штрафной не оставил шансов будущему чемпиону мира и Европы.

В автобиографии «Путь воина» главный тренер «армейцев» Валерий Газзаев поставит первому тайму ЦСКА в Монако оценку «отлично»: «Первый тайм мы провели безукоризненно, а Карвальо забил весьма мастерский гол. После перерыва напряжение возросло до предела. «Ливер» лез и лез на наши ворота, сил у моих ребят оставалось всё меньше и меньше, повреждений и микротравм, наоборот, становилось больше – Красич, Одиа и Жирков уже не могли нормально передвигаться по полю. Я понимал: если мы пропустим, то шансов на победу у нас практически уже не будет».

Да, «Ливерпуль» атаковал много и местами опасно. Но при этом едва ли не самый опасный момент во втором тайме был у ЦСКА — на 76-й минуте уже Вагнер получил отличную передачу от Карвальо, но не смог как следует обработать мяч. А так бы убегал на рандеву с Рейной…

Видеообзор матча

Легендарный Даниэл Карвальо. Делал операцию из-за лишнего веса и пил шампанское с Путиным Из-за Карвальо ушел главный селекционер ЦСКА, а Игнашевич лишился капитанской повязки

На 79-й минуте Бенитес исчерпал лимит замен. Последним со скамейки вышел французский форвард Джибриль Сиссе. Именно ему суждено будет стать участником скандального эпизода, решившего судьбу матча, а вместе с ним и трофея.

Дитмар Хаманн и Евгений Алдонин (справа) Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Рост судьи Темминка – 203 см. Как он мог ничего не увидеть?!

На 82-й минуте защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в подкате выбил мяч, летящий в штрафную, и попал в выставленную руку Сиссе. Главный судья 45-летний голландец Рене Тимминк даже с высоты своего роста (203 см – Темминк считался самым высоким футбольным арбитром в Европе) ничего противозаконного не увидел и соответственно никак не отреагировал. Мяч рикошетом от руки француза, перелетев через Акинфеева, который выбежал Игнашевичу на помощь, оказался перед пустыми воротами ЦСКА. И Сиссе с «ленточки» добил его в сетку. Но, прежде чем праздновать (пересмотрите этот момент на видео), 9-й номер «Ливерпуля» на мгновение остановился, бросив взгляд в сторону рефери – свистнет нарушение правил или нет? Не свистнул.

Темминк, похоже, вообще ничего не видел. Потому что элементарно не успел доставить свои немалые килограммы (100+) к месту событий. Может, сил на ещё один рывок в концовке матча у судьи-великана не хватило. Но повтор всей голевой атаки с другой камеры – из-за ворот «Ливерпуля» — чётко показывает: когда Рейна выносил мяч к воротам ЦСКА (там Луис Гарсия грудью отпасовал его на ход Сиссе), Темминк находился даже не в центральном круге! И лайнсмены ему не помогли…

Так счёт сравнялся, и матч перешёл в дополнительное время. В овертайме воодушевлённый «Ливерпуль» двумя голами (поймавший кураж Сиссе наберёт еще два балла за результативность – гол плюс пас на Гарсию) добьёт ЦСКА – 3:1.

После матча Газзаев похвалит своих футболистов: «Мы очень строго играли, соблюдая избранный план — поймать «Ливерпуль» на контратаке. И в целом, я считаю, нам это удалось — команда действовала очень хорошо. К сожалению, допустили ошибки, за которые были наказаны».

Покажется странным, что известный своей эмоциональностью тренер так сдержанно оценит эпизод, случившийся на 82-й минуте: «В первом голе «Ливерпуля» было явное нарушение правил: Сиссе подыграл себе рукой».

Только спустя годы Газзаев признается: «Не знаю, хорошо это или плохо, что тогда я не заметил, как Сиссе подыграл себе рукой. Если бы заметил, сто процентов выбежал бы на поле и кинулся на арбитра. Неизвестно, чем бы это закончилось! Самое потрясающее, что даже Игнашевич, находившийся в метре от француза, нарушения правил не увидел, потому и не сигнализировал. Если бы хоть кто-то из ребят стал возмущаться, мы могли бы тот гол оспорить. Потому что Суперкубок Европы – не проходной матч, его транслировали в прямом эфире на десятки стран!»

Справедливости ради The Telegraph отметит — реакция защитников ЦСКА на молчание рефери всё-таки была: «После того как Игнашевич попытался вынести мяч, тот попал в руку Сиссе, что вызвало крики русских. Но Сиссе даже не остановился, чтобы их послушать. Он не мог поверить своему счастью — мяч упал к воротам, и ему было так легко отправить его в пустую сетку».

Первый провал Игнашевича в тренерской карьере. Его «Торпедо» уничтожено Сергей Юран ведёт «Химки» к еврокубкам.

Бенитес об этом моменте тоже говорить не станет, в очередной раз отметив характер «Ливерпуля»: «Трудная игра. Мы контролировали ситуацию, но потом сделали ошибку и нам пришлось очень тяжело. Соперник играл хорошо, но я считаю, что мы управляли ходом матча. Забить три гола нелегко. Я могу сказать, что мы очень довольны этим трофеем».

Интересно, что всего через неделю после матча Газзаев и Бенитес встретятся в Ньоне на форуме лучших тренеров континента. «Естественно, мне было что обсудить с Бенитесом! — скажет тренер ЦСКА. — После фотосессии и пресс-конференции, в которых мы с ним приняли участие, за рюмочкой коньяка вспомнили Суперкубок Европы».

Думается, без вопроса «Ну как же так, Рафа?» в тот вечер не обошлось.

В феврале 2019-го ЦСКА сыграет товарищеский матч с «Ньюкаслом», который будет тренировать Бенитес. Испанца попросят ещё раз вспомнить Суперкубок УЕФА — 2005. «Конечно, я хорошо помню ту встречу, мы провели отличный матч. Соперник тоже играл здорово. Рука Сиссе? А вот этого я уже не помню».



Настоящий «джентльмен удачи» — тут помню, тут не помню.

Игорь Акинфеев прерывает проход Луиса Гарсии Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Сиссе и спустя 8 лет будет отрицать, что сыграл рукой: «Да ничего подобного!»

Сам Сиссе после матча, в котором он будет признан MVP, на голубом глазу отвергнет все претензии в свой адрес: «Мяч не коснулся моей руки!».

«Ливерпуль» он покинет уже летом 2006-го, заявив на прощание, что Бенитес вынудил его сделать это.

Пройдёт ещё семь лет, и, сменив шесть клубов («Марсель», «Сандерленд», «Панатинаикос», «Лацио», «Куинз Парк Рейнджерс» и катарский «Аль-Гарафа»), а ещё больше причёсок, один из главных фриков мирового футбола приедет в Россию – в «Кубань». Которую тогда тренировал будущий главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

И, конечно, в первом же интервью француза спросят о том самом матче в Монако и конкретно о случившемся на 82-й минуте. И Сиссе снова опровергнет все обвинения в свой адрес: «Да ничего подобного! Я рукой не играл. Это мяч, который выносил защитник, попал мне в руку, а арбитр не свистнул. А моё дело, если свисток не раздался, продолжать играть».

В России у француза «продолжать играть» не получится. Подписанный летом 2013-го по схеме «1+1» контракт, звёздный ветеран (Сиссе к тому времени исполнится уже 32 года) отработает лишь на четверть. 25 матчей и 5 мячей за полгода – вот и весь его кубанский актив. Да ещё расистский скандал – в Санкт-Петербурге, по словам форварда, с трибуны в него бросили банан и освистали.

«Меня возмущало, что в «Кубани» я сидел в запасе без объяснения причин», — уже уехав из России, скажет Сиссе, контракт с которым будет расторгнут по обоюдному согласию сторон. И покатит он дальше – «Бастия», «Сен-Пьеруаз», два года паузы, «Ивердон Спорт», «Виченца». Но вряд ли будет о чём-то сожалеть, ведя яркую внефутбольную жизнь. Снимется в «Такси-4», станет диджеем…

Герой Валуева потерял память и жаждал мести. Непростой тест о звёздах спорта в кино «Брат», «Такси», «Карты, деньги, два ствола» – пришло время вспоминать киношедевры!

После матча Газзаев был готов швырнуть серебряную медаль в арбитра: «Было так обидно, что словами не передать!»

В августе 2014-го мне довелось делать большое интервью с Газзаевым по случаю его 60-летия. И тут уже Валерий Георгиевич, оставивший работу тренера, не станет сдерживаться. На вопрос «Самый тяжёлый момент в карьере?» ответит, даже не задумываясь.«2005 год, Суперкубок УЕФА, за 8 минут до конца матча с «Ливерпулем» судья не увидел игру рукой у Сиссе. Весь мир видел, а он нет! Что у меня тогда в душе творилось! Вели – 1:0, кубок практически был наш… Если бы у меня тогда был пистолет, я бы этого судью застрелил».

Смех сквозь слёзы – в ноябре 2005-го министр обороны Сергей Иванов поздравит футболистов ЦСКА с победой в чемпионате России и вручит Гинеру и Газзаеву именное оружие. Тренер тут же вытащит пистолет из кобуры и продемонстрирует его собравшимся. Футболисты отреагируют с юмором: «Георгич, ты там поаккуратней!». Темминка рядом не было…



В автобиографии Газзаев подробно вспомнит концовку матча 26 августа 2005-го: «Я взглянул на табло: оставалось продержаться восемь минут. Но почти тут же случился тот кошмарный эпизод, после которого радостные ливерпульцы бросились в объятия друг друга. Потом в раздевалке я у Сережи Игнашевича спросил:

«Как же ты мяч по-человечески не вынес?». А мне кто-то сказал: «Валерий Георгиевич, да Сиссе в том эпизоде рукой сыграл». Я как услышал, в ступор впал. Потом по телевидению десятки раз крутили повтор того момента, и даже английские комментаторы поражались вопиющей несправедливости произошедшего.

Было так больно, так обидно, что словами не передать! Я оказался на краю пропасти, ещё чуть-чуть, и я бы утратил контроль над собой. Никто не догадывается, сколько усилий воли мне пришлось приложить для того, чтобы вести себя достойно.

Даже не представляю, как я удержался от соблазна не зашвырнуть серебряную медаль в арбитра. Сорвал её с себя и от греха подальше запрятал в карман. В раздевалке сказал своим ребятам, что они эту встречу выиграли. Проиграл её только один человек – судья!

По-настоящему тяжело пришлось, когда приехал в свой гостиничный номер и закрыл за собой дверь. Все чувства, все эмоции на меня тут же навалились – я бился с ними до самого рассвета».

«Газзаев самый лучший!» Аргентинский экс-полузащитник ЦСКА вспомнил о работе с тренером

«СПАСИБО, ЦСКА!»

«Спорт-экспресс» на следующий день выйдет с обложкой: «СПАСИБО, ЦСКА!»

«ЦСКА не хватило всего восьми минут, чтобы стать обладателем Суперкубка УЕФА, — напишет газета. — Гол, забитый соперником с нарушением правил — он подыграл себе рукой, перевел матч в овертайм, в котором «Ливерпуль» сумел одержать победу. И тем не менее, спасибо, ЦСКА!»

Темминк, избежавший газзаевской расправы в Монако (впрочем, с такими габаритами, голландец мог и сдачи дать), уже в декабре 2006 года проведёт свой последний матч в качестве арбитра. И повесит свисток на гвоздь, как будет объявлено – по возрасту.

С 2007 года он член технического комитета Федерации футбола Нидерландов и наблюдатель еврокубковых матчей от УЕФА. Хотя для нас свой главный момент Темминк уже «пронаблюдал».

И если у кого-то после просмотра видео остаются сомнения – мол, мяч просто попал Сиссе в руку, — то даже не думайте. Согласно обновлённым футбольным правилам, на которые все мы перешли 1 июля прошлого года (изменения были официально приняты IFAB — Международным советом футбольных ассоциаций), ответный гол «Ливерпуля» – однозначное нарушение.

Правило 12 гласит: «Игра рукой в мяч является нарушением, если игрок получает владение/контроль над мячом после того, как мяч коснулся его руки, и затем забивает гол в ворота соперника».

Всё точно так, как было тогда на «Луи II». Где, конечно, Темминку мог бы помочь VAR, но, увы — в 2005-м этой системы даже в проектах не существовало.

Бывший полузащитник ЦСКА, участник матча с «Ливерпулем» Евгений Алдонин недавно вслух пожалеет об этом: «Если гол забит не по правилам, почему он должен быть засчитан? В своё время мы уже пострадали от этого, когда в Суперкубке УЕФА Сиссе подыграл рукой, после чего забил мяч. Все видели этот эпизод, кроме главного арбитра. Если бы в то время существовали видеоповторы, ЦСКА мог бы победить».

P.S. Через три года то, что не удалось «армейцам», сделает «Зенит», который там же, в Монако, справится с другим английским топ-клубом – «Манчестер Юнайтед» (2:1) – и выиграет первый Суперкубок УЕФА для России. Но это уже, как говорится, совсем другая история.

Суперкубок УЕФА-2005



«Ливерпуль» (Англия) – ЦСКА (Москва, Россия) – 3:1 ДВ (0:1, 1:1, 2:0)

Голы: Карвальо, 28 (0:1). Сиссе, 82 (1:1). Сиссе, 103 (2:1). Луис Гарсия, 109 (3:1).

«Ливерпуль»: Рейна, Финнан, Хююпя, Каррагер, Хосеми, Хаби Алонсо (Сиссоко, 71), Хаманн (Синама-Поньоль, 55), Риисе (Сиссе, 79), Зенден, Луис Гарсия, Морьентес.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, А.Березуцкий, В. Березуцкий, Одиа (Гусев, 90), Жирков (Шемберас, 66), Алдонин, Рахимич, Красич (Дуду, 85), Карвальо, Вагнер Лав.

Предупреждения: Зенден, 38. Хосеми, 50. Хююпя, 73. Синама-Поньоль, 96. Дуду, 101.

26 августа 2005 года. Монако. Стадион «Луи II». 17 042 зрителей. Судья: Р. Темминк (Нидерланды)

«Интер» был машиной. А нам не хватило Вагнера». 10 лет четвертьфиналу ЦСКА в ЛЧ Шемберас вспоминает хрустального Гонсалеса, чудо-гол Хонды и симуляции Снейдера.