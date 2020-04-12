«Он может и брюки спустить». История знаменитого падения ван Гала

28 февраля 2016 года в 27-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» принимал «Арсенал». Матч оказался примечателен дебютом Маркуса Рашфорда в чемпионате Англии. Из-за травм Руни и Марсьяля шанс представился 18-летнему нападающему, и тот блистательно им воспользовался: дубль и голевая передача! Но случилось в той игре ещё кое-что из ряда вон выходящее: демонстративное падение Луи ван Гала в технической зоне перед резервным судьёй.

Виде можно посмотреть на «Чемпионате».

Таким образом голландский специалист намекнул на симуляцию со стороны нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. Ван Гал пытался доказать судье, что вместо штрафного в сторону «МЮ» арбитр должен был назначить стандарт в другую сторону и выписать игроку жёлтую карточку за симуляцию.

Ван Гал в «Барселоне» усадил в запас Ривалдо, как только тот выиграл «Золотой мяч» Привёл в клуб восемь голландских игроков, ругался с прессой, болельщиками и игроками. И выигрывал.

Естественно, что выходка ван Гала не осталась без внимания, породив массу шуток, мемов и пародий в Сети. В каких только образах главного тренера «Манчестер Юнайтед» не представляли. Полюбуйтесь.

Своё отношение к поступку коллеги из Нидерландов выразили и российские тренеры. Анатолий Бышовец, например, раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» и заявил, что ван Гал может и брюки спустить.

«Луи ван Гал – экстравагантный и эмоциональный человек, его поступки часто удивляют. Как и у всех выдающихся людей, у голландца есть свои странности. Он может не только упасть, но и брюки спустить», – сказал Бышовец.

У Игоря Колыванова своя точка зрения на этот счёт: «Это несерьёзный поступок ван Гала, совершённый в порыве эмоций. Спокойно отношусь к этому эпизоду. После тех непростых месяцев, что ван Гал провёл в Манчестере, когда на него было вылито столько грязи и негатива, человек находился в эмоциональном напряжении. К тому же после игры ван Гал заявил, что готов извиниться. Смог бы я поступить, как ван Гал? Вполне. Ничего в этом нет. Во время матчей может произойти всё что угодно».

Прокомментировал падение и Гус Хиддинк, главный тренер «Челси» на тот момент: «Заметно, что у него есть образование преподавателя физкультуры и что он занимался дзюдо. Падение не было жёстким, он опустился плавно. Я тоже немного занимался дзюдо, так что могу это повторить, но не буду».

Артета хочет пригласить одного из лучших голландских методистов. Ему доверял ван Гал «Арсенал» становится всё более интересным проектом.

Сам Луи ван Гал раскритиковал своё падение и пообещал держать себя в руках: «Постараюсь больше не допускать подобных ситуаций. Я не клоун, а Луи ван Гал, человек и тренер. Такое поведение — не часть моей философии. Не думаю, что на ход игры можно повлиять, упав перед судьёй. На поле должны думать игроки, а не тренер. Это было чересчур эмоционально, потому что я в тот момент был слишком эмоционален. Я поступил нехорошо по отношению к арбитру, к лайнсмену, к четвёртому судье. Меня критикуют, когда я слишком много сижу на скамейке, теперь меня критикуют за то, что я с неё поднялся. Но это было неправильно, и мне следует извиниться. Болельщикам понравилось моё падение? Они не всегда бывают мудры».

Вообще, эта не первая пародия Луи ван Гала. В финале Лиги чемпионов сезона-1994/1995 года, будучи тренером «Аякса», нидерландский специалист сымитировал опасную игру со стороны игрока «Милана» Марселя Десайи, который мог нанести повреждение Яри Литманену. Ван Гал был шокирован этим моментом и в споре с резервным арбитром повторил прыжок защитника «россонери». Резервный судья обратился к главному, но тот наказывать тренера не стал.

Видео можно посмотреть в YouTube.

В марте 2019 года ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры. «Манчестер Юнайтед» стал единственным клубом в карьере маститого специалиста, с которым ему не удалось стать чемпионом.