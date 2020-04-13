«Советские бразильцы!» Второй триумф СССР в еврокубках

Тбилисское «Динамо» было настоящим явлением в футбольном СССР конца 70-х — начала 80-х. Турнирные успехи случались у него и ранее – чемпионство в 1964-м, пять вторых мест, десять третьих. Однако поистине золотое время наступило для команды в 1976 году, когда на протяжении шести сезонов она один раз стала чемпионом страны, дважды завоевала Кубок, четыре раза попала в призовую тройку. А её футболисты регулярно признавались лучшими игроками Советского Союза: полузащитник Давид Кипиани — в 1977 году, нападающий Рамаз Шенгелия – в 1978-м и 1981-м, защитник Александр Чивадзе – в 1980-м.



Кудесники мяча, советские бразильцы — какими только хвалебными эпитетами не награждали тогда игроков тбилисского «Динамо» журналисты и болельщики Советского Союза! Ну а главным достижением блистательной команды, собранной выдающимся грузинским тренером Нодаром Ахалкаци, стала победа в розыгрыше Кубка обладателей кубков 1981 года.

«Динамо» (Тбилиси) в советском футболе



Чемпион СССР – 2 раза (1964, 1978)

Серебряный призёр чемпионата СССР – 5 раз (1939, 1940, 1951, 1953, 1977)

Бронзовый призёр чемпионата СССР – 13 раз (1936 (осень), 1946, 1947, 1950, 1959, 1962, 1967, 1969, 1971, 1972, 1976 (весна), 1976 (осень), 1981)

Обладатель Кубка СССР – 2 раза (1976, 1979)

Финалист Кубка СССР – 6 раз (1936, 1937, 1946, 1960, 1970, 1980)

Обладатель Кубка обладателей кубков – 1981

Полуфиналист Кубка обладателей кубков — 1982

Осенью 1979-го тбилисское «Динамо» нокаутировало «Ливерпуль», а в победный розыгрыш Кубка кубков попало случайно

К своему главному успеху тбилисское «Динамо» шло три года. Перед сезоном-1978 в команду влилась большая группа талантливых игроков. Место в воротах занял невысокий, но чрезвычайно подвижный Отар Габелия. В обороне появились работоспособный Тенгиз Сулаквелидзе и мудрый Александр Чивадзе, в средней линии закрепился техничный Виталий Дараселия, в нападении начал забивать гол за голом коренастый, прыгучий Рамаз Шенгелия. А были ещё надёжные защитники Шота Хинчагашвили и Нугзар Хизанишвили, на правом фланге играл прирождённый дриблёр Владимир Гуцаев, который был, пожалуй, последним в СССР типичным крайним форвардом. Ну и, разумеется, самые восхищённые отзывы вызывала игра «мозга» той команды — действовавшего ближе к атаке и потрясающе видевшего поле полузащитника Давида Кипиани.



Своеобразную «генеральную репетицию» «Динамо» провело сезоном ранее – осенью 79-го вступив в борьбу за Кубок чемпионов. Уже на первой стадии тбилисцам достался английский «Ливерпуль», который, как и сейчас, находился на подъёме и два раза подряд – в 77-м и 78-м — становился сильнейшим клубом Европы.



На «Энфилде» «Динамо» потерпело поражение 1:2, но получило восторженные отзывы от английской прессы: «За 16 лет выступлений «Ливерпуля» в европейских турнирах только трём командам удавалось показать здесь игру такого же класса, как тбилисскому «Динамо»: «Аяксу» — в 1967 году, «Ференцварошу» — в 1968-м и «Црвене звезде» — в 1974-м. Великолепное «Динамо» — команда редкостного дарования», — писала авторитетная Daily Express.



И эти слова футбольного обозревателя Дэвида Миллера вовсе не были дежурным комплиментом проигравшей стороне. Спустя две недели в Тбилиси «Динамо» сотворило громкую сенсацию, разгромив действующего обладателя Кубка чемпионов со счётом 3:0! В чисто британскую погоду, под моросящим унылым октябрьским дождём, грузинские футболисты преподали мастер-класс именитому сопернику, который устами своего тренера Боба Пейсли признался, что недооценил потенциал советского чемпиона.

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В следующем раунде «Динамо» достался ещё один серьёзный оппонент – западногерманский «Гамбург» с лучшим на тот момент футболистом Европы, обладателем «Золотого мяча» англичанином Кевином Киганом. Да и сам «Гамбург» двумя годами ранее завоёвывал Кубок кубков. На выезде тбилисцы, открыв счёт, пропустили три гола, автором одного из которых стал Киган. 1:3. Однако тренер «Гамбурга» хорват Бранко Зебец о шансах своей команды пройти в 1/4 финала говорил осторожно, помня, как оконфузился в Тбилиси «Ливерпуль». И отчасти оказался прав.



У себя дома поддерживаемые 90 тысячами болельщиков динамовцы понеслись вперёд и уже на пятой минуте забили гол. Хозяева продолжали атаковать, вратарь гостей трудился в поте лица, а первая острая атака немцев состоялась лишь по истечении получаса. Но на весь первый тайм сил динамовцам не хватило и ближе к перерыву, на 35-й и 40-й минутах, сначала Кевин Киган, а затем форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш вывели «Гамбург» вперёд. Тбилисцы перед самым сигналом на отдых сумели восстановить равновесие, однако третий гол «Гамбурга», забитый на 56-й минуте, снял все вопросы об исходе двухраундовой дуэли. Но опыт, полученный в матчах с «Ливерпулем» и «Гамбургом», безусловно, пригодился динамовцам.



К слову, в розыгрыше Кубка обладателей кубков сезона-1980/1981 тбилисское «Динамо» оказалось… случайно. В чемпионате СССР 1979 года грузинская команда финишировала четвёртой и в сезоне-1980/1981 должна была стартовать в Кубке УЕФА. Тем более что жеребьёвка еврокубков проводилась в начале июля, а финал Кубка СССР 1980 года из-за московской Олимпиады поставили в календарь на 11 августа.



УЕФА высказал недовольство сложившейся ситуацией и даже пригрозил не допустить представителя СССР в розыгрыш Кубка кубков. Однако Федерации футбола Советского Союза повезло, что в кубковый финал, состав участников которого стал известен ещё в мае, вышли вторая (донецкий «Шахтёр») и четвёртая (тбилисское «Динамо») команды предыдущего чемпионата. Обе уже получили путёвки в Кубок УЕФА, и тогда в федерации решили: независимо от того, как завершится финал, в Кубок УЕФА отправится «Шахтёр», а в Кубок кубков – тбилисское «Динамо». Ну а освободившуюся путёвку в Кубок УЕФА отдадут пятой команде чемпионата – московскому «Динамо».



УЕФА «поворчал», но согласился. С условием, что впредь финалы Кубка СССР должны играться до жеребьёвки еврокубков – то есть до июля. И начиная с сезона-1981 так уже и было: кубковые финалы в советском футболе проводились только в первой половине года. А обладателем Кубка 1980 года стал «Шахтёр», победивший тбилисцев со счётом 2:1.

Старт у «Динамо» получился лёгким. Команда спокойно выполнила задачу-минимум – дойти до четвертьфинала

Если летом 79-го жребий был к тбилисцам беспощаден, определив им в соперники грандов – «Ливерпуль» и «Гамбург», то в Кубке кубков оказался весьма благосклонен. В первом раунде бело-голубые получили малоизвестную греческую «Касторию», дебютировавшую в еврокубках. У представителя крошечного городка с населением 20 тысяч человек даже не было нормального стадиона, соответствующего регламенту проведения международных матчей. А потому поединок прошёл в 220 километрах от Кастории – в Салониках, куда, несмотря на существенные по греческим меркам расстояния, поддержать команду отправилась четверть жителей города!



Описывать же перипетии противостояния «Динамо» с «Касторией» смысла нет. Прыгнувшие выше головы греки оставили впереди одного нападающего и в девять полевых игроков защищали свою штрафную площадь, рассчитывая на удачу. В Греции они выстояли (0:0), а в Тбилиси получили два безответных гола (0:2).



Соперник по 1/8 финала у «Динамо» был такого же уровня – ирландский «Уотерфорд» (не путать с английским «Уотфордом»!). На выезде бело-голубые обыграли его 1:0, дома – разгромили 4:0. И на этом, собственно, свою задачу на евросезон выполнили.



— Наша команда в седьмой раз получила право выступить в европейском клубном турнире, — вспоминал потом капитан «Динамо» Александр Чивадзе. — В шести предыдущих попытках продвинуться дальше одной восьмой финала не удавалось. Поэтому в том розыгрыше Кубка кубков преодоление недоступного до сих пор барьера стало главной задачей. Для этого надо было одолеть греческую «Касторию», а потом ирландский «Уотерфорд». По правде говоря, серьёзных трудностей в матчах с ними мы не испытывали, хотя начали с нулевой ничьей в Салониках.

Капитан тбилисского «Динамо» Александр Чивадзе — слева, Тенгиз Сулаквелидзе — в центре, Давид Кипиани — в прыжке Фото: РИА Новости

На стадии 1/4 финала, матчи которой состоялись в марте 1981 года, оппонент у тбилисцев оказался куда серьёзнее – английский «Вест Хэм». Правда, в том сезоне «молотобойцы» были лидерами второго дивизиона и боролись за путёвку в первый дивизион (так тогда называлась АПЛ). А Кубок Англии они сенсационно выиграли в мае 1980-го, одолев в финале земляков из «Арсенала». Самым известным на тот момент футболистом в рядах «Вест Хэма» являлся игрок сборной Англии Тревор Брукинг по прозвищу Волшебник Тревор. Саму же команду признавали нетипичной для силового британского футбола – она в большей степени предпочитала комбинационный стиль.



Любопытно, что до четвертьфинала «Вест Хэм» вполне мог и не дойти по неспортивным причинам. В первом матче розыгрыша «молотобойцы» встречались в Мадриде с местной «Кастильей», и там их болельщики устроили настоящее побоище, в результате которого один из их же товарищей погиб.



Заседание дисциплинарного комитета УЕФА по поводу случившегося продолжалось около четырёх часов. В итоге «Вест Хэм» оштрафовали на 30 тыс. фунтов, запретили продавать билеты на ответный поединок и вести его телетрансляцию. В чашу стадиона, включая игроков, обслуживающий персонал, официальных лиц и журналистов, было допущено всего 70 человек. Учитывая, что в столице Испании «Вест Хэм» проиграл 1:3, его шансы на проход считались невысокими. Однако основное время матча в Лондоне завершилось победой хозяев ровно с тем же результатом 3:1, а в дополнительные полчаса англичане забили ещё два гола и оказались в четвертьфинале.

Игра «Динамо» в Лондоне вызвала восхищение. В Роттердаме его болельщиков обливали пивом и забрасывали бутылками

«Сказать, что тбилисцы играли тактически грамотно, умно — значит сказать правду, но сказать мало. Сказать, что они старались изо всех сил, — лишь констатировать очевидное. Сказать, что каждый из них показал незаурядное мастерство, это значит не добавить ничего нового к тому, что мы о них всегда знали», — так начинался отчёт о матче «Вест Хэм» — «Динамо» (Тбилиси) в еженедельнике «Футбол-Хоккей». На лондонской арене «Аптон Парк» в присутствии 40 тысяч болельщиков команда Нодара Ахалкаци нокаутировала соперника со счётом 4:1!

Тбилисцы великолепно сыграли в обороне, но не засиживались у своих ворот, не скапливались там в большом количестве, не боялись выходить вперёд, когда завладевали мячом. На 24-й минуте игравший переднего центрального защитника Александр Чивадзе смело пошёл в атаку, получил мяч на своей половине поля, протащил его метров 40 и сильным ударом перекинул далеко вышедшего вперёд вратаря. 1:0. Через шесть минут тбилисцы вдоль правого фланга вынесли мяч на чужую половину поля, где грубо ошибся попытавшийся сыграть головой англичанин Рэй Стюарт. Владимир Гуцаев моментально подхватил оставшуюся бесхозной кожаную сферу, вышел один на один с вратарём и отправил её в ближний угол. 2:0.

«Вест Хэм» — «Динамо» Тб — 1:4. Слева направо: «молотобоец» Дэвид Кросс, динамовцы Георгий Тавадзе и Александр Чивадзе Фото: Monte Fresco/Mirrorpix/Getty Images

Во втором тайме «Вест Хэм» пытался устроить штурм. На 54-й минуте лучший форвард хозяев Дэвид Кросс головой с углового подправил мяч в ворота. Голкипер бело-голубых Отар Габелия его поймал, но упустил на несколько сантиметров за ленточку. 2:1. Однако тут же новая комбинационная атака «Динамо» обернулась третьим голом. Полузащитник Заур Сванадзе из отличной позиции попал в штангу, а отскочивший от неё мяч добил в сетку Рамаз Шенгелия. 3:1. Через 12 минут минуте он же, получив длинную передачу от Давида Кипиани, вышел к воротам справа и, преследуемый защитником, метко пробил низом под дальнюю штангу. 4:1!

— После матча в Лондоне, в котором нашей команде удалось показать многое из того, что обреталось и копилось по крупицам, годами, раздавались «трезвые голоса», не советовавшие переоценивать победу над командой второй лиги, — вспоминает Александр Чивадзе. — Так могли рассуждать люди, плохо знакомые с английским профессиональным футболом. «Вест Хэм», будь он даже не лидером розыгрыша во втором дивизионе и главным претендентом на возвращение в первый, и то, наверное, должен был быть отнесен к соперникам высшей категории трудности. Но мы обыграли его 4:1 и, на свою беду, заставили маловеров усомниться в его силе. А выиграй мы с разницей в один мяч, нас бы, наверное, больше хвалили.



Кстати, в ответном матче в Грузии со счётом 1:0 победили англичане. Так что разговоры о том, что динамовцы одолели слабую команду, оказались беспочвенными. Тем более что в первый дивизион «молотобойцы» пробились, а потом три сезона подряд финишировали там на 8-9-м местах.

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В полуфинале «Динамо» достался голландский «Фейеноорд» — четвёртый на тот момент клуб своей страны, уступавший «Аяксу», ПСВ и находившемуся на подъёме АЗ-67. Это была опытная, без звёзд, команда, и открывать битву с ней тбилисцам пришлось на своём поле. Динамовцы блестяще провели домашний поединок и одержали уверенную по счёту победу 3:0. Однако на последних минутах мяч дважды чудом миновал их ворота. В первом моменте хозяев выручила штанга, во втором – голкипер Отар Габелия.



— Я знал, как играют Кипиани, Чивадзе, Гуцаев, — сказал на пресс-конференции тренер роттердамцев Вацлав Ежек, выигравший со сборной Чехословакии Евро-1976. — Теперь их увидели и наши игроки. Надежд на выход в финал всё равно не теряем.



Ответный полуфинальный поединок действительно дался тбилисцам с огромным трудом и сопровождался неадекватным судейством. Австрийский рефери Франц Вёрер постоянно свистел в пользу провинившихся, вёл долгие переговоры со своими помощниками по поводу нарушений правил, допускал апелляции голландцев к болельщикам и в конце концов на 57-й минуте при счёте 1:0 в пользу хозяев поставил непонятный пенальти в ворота гостей. Хотя там сильно попахивало симуляцией.



— В Роттердаме голландцы и судья делали всё, чтобы не пустить нас в финал, — говорил много лет спустя нападающий «Динамо» Рамаз Шенгелия. — Мы забили три правильных гола, но ни один не был засчитан! Два раза судья показывал на центр, но потом, посовещавшись с помощниками, отменял своё решение. А «Фейеноорд» забил второй гол с выдуманного 11-метрового. Никогда в жизни не видел я такого судейства, как в Роттердаме. И даже не слышал ни о чём подобном.



Весь матч нас обзывали грязными словами, а сотню наших болельщиков на трибуне обливали пивом и забрасывали пустыми бутылками. Но мы выстояли. Я на последних минутах, когда нажим голландцев был особенно ощутим, вообще взбесился, взял игру на себя и заставил защитников соперника оставаться на своей половине. Это спасло нас от штурма.

Форвард тбилисцев Рамаз Шенгелия раздаёт автографы юным болельщикам Фото: РИА Новости

— В полуфинале, мы столкнулись с совершенно новым и, признаюсь, неожиданным для нас явлением, — утверждает Александр Чивадзе. – «Фейеноорд» отличился не техническими откровениями, а жёсткой силовой игрой, обильно сдобренной грубыми, недозволенными приёмами. В тбилисском матче голландцам и это не помогло, а то, что происходило в Роттердаме, ни в какие ворота не лезло. Судья из Австрии Вёрер словно испытывал наше терпение. В такой ситуации совсем нетрудно было сорваться, выразить недовольство словом, жестом, действием и получить красную карточку. Но, знакомя нас с планом на игру и обозначив задачи каждого, Нодар Парсаданович Ахалкаци особое внимание уделил дисциплине, поведению на поле. Если «Фейеноорд» так беззастенчиво вел себя в Тбилиси, то кто знает, на что он способен дома! Так что готовы мы были ко всему.

По дороге на финал вратарь «Динамо» остался без формы. А после матча двое тбилисцев вступили в схватку с арбитром

И вот – финал. Соперник – «Карл Цейсс» из Германии. Но только не из западной, а из восточной её части. Из ГДР. Нынешние молодые болельщики о таком клубе, вероятнее всего, и не слышали. Однако их мнение о силе «Карл Цейсса» наверняка изменится, если они прочтут названия клубов, которые немцы выбили по пути к финалу. В их число вошли итальянская «Рома», действующий обладатель Кубка кубков испанская «Валенсия» и португальская «Бенфика»!



— Перед финалом мы встретились с возглавлявшим тогда ещё Советскую Грузию Эдуардом Шеварднадзе, — рассказывал Рамаз Шенгелия. — Он долго просил нас выиграть, причём такими словами, словно маленький мальчик умолял своего футбольного кумира дать ему автограф. Обещал за победу золотые горы. Главой нашей делегации Шеварднадзе назначил тогдашнего замминистра внутренних дел республики Шоту Горгодзе и сказал нам: в случае победы тот пойдёт «наверх», а в случае поражения будет снят с поста.



А какое было волнение! Перед матчем Отар Габелия, самый нервный из нас, потерял форму. То ли при перелёте из Шереметьево, то ли из Франкфурта. Представляете, вратарь без формы?! Мы быстренько сообразили и помогли Отару кто чем мог. Бутсы он, к примеру, получил от Александра Чивадзе. А сам Чивадзе вышел на поле с температурой.

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Начиналось всё для динамовцев неплохо. Они владели инициативой, вели атаки, контролировали ситуацию на поле. Но в решающие моменты здорово играл высоченный голкипер немцев Ханс-Ульрих Грапентин, безошибочно действовавший на выходах. А в обороне немцы избрали уже испытанную в матчах против техничных испанских, итальянских и португальских команд тактику персональной опеки, разобрав всех ключевых футболистов «Динамо». И этот, на первый взгляд, футбольный «анахронизм» приносил плоды.

В атаку «Карл Цейсс» ходил редкими кавалерийскими наскоками, и на 63-й минуте в одном из таких выпадов открыл счёт. Один из немецких футболистов вроде бы уже выпустил мяч за линию ворот, но последним движением успел вернуть его в центр штрафной площади, где подключившийся в наступление защитник Герхард Хоппе в невероятном прыжке каратиста пробил под перекладину. И, отбежав в сторонку, показал в направлении скамейки бело-голубых характерный жест: ну когда правая рука сгибается в локте, а левая бьют по ней в районе плеча. Кстати, проводился финал в немецком Дюссельдорфе – на территории ФРГ…



Пропущенный гол лишь разозлил динамовцев. Весной 1981 года они были единой командой, прекрасно готовой к серьёзным матчам психологически. Именно при счёте 0:1 зрители увидели тбилисское «Динамо» во всей его красе. Многоходовые комбинации в исполнении бело-голубых, обводки на скорости, подсечки мяча, удары по воротам сходу неоднократно заставляли аплодировать болельщиков.



Уже через четыре минуты равновесие на табло восстановилось. Шенгелия прошел к чужой штрафной по центру, отдал передачу правее Владимиру Гуцаеву, а у того получился хлёсткий удар в ближний угол. Гигант Грапентин сложиться не успел.



«Динамо» продолжало владеть инициативой, развязка же наступила за три минуты до окончания основного времени. Виталий Дараселия, получив мяч от Давида Кипиани, двинулся вперед по месту левого инсайда, обыграл одного защитника, на замахе — второго, вошёл в штрафную и, переложив мяч с правой ноги под левую, ударом сходу поразил ближний угол. Уверенно игравший в воздухе Грапентин снова не успел сложиться. 2:1!



— То, что сотворил Виталий, было настоящим шедевром, — считает Александр Чивадзе. — До окончания второго тайма оставались считанные минуты, и мы подсознательно готовились к дополнительному времени. Но в нужный момент Дараселия взял инициативу на себя, и судьбу матча решило его индивидуальное мастерство.

«Вест Хэм» — «Динамо» Тб — 1:4. В атаке Виталий Дараселия Фото: Monte Fresco/Mirrorpix/Getty Images

А сразу после финального свистка двое динамовцев прямо на поле… схлестнулись с рефери из Португалии. Яблоком раздора стал футбольный мяч – каждый хотел взять его себе на память. И тут откуда ни возьмись выскочил человек в спортивном костюме, выхватил мяч и устремился с ним прочь. Им оказался массажист команды победителей Анзор Гавиташвили. Так комично завершился финал в Дюссельдорфе…

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Пройдя свой пик в 1981-м, команда Нодара Ахалкаци довольно быстро откатилась на прежние позиции. Год спустя она добралась до полуфинала Кубка кубков, где уступила бельгийскому «Стандарду», а накануне сезона-1983 «Динамо» по разным причинам покинула большая группа ведущих футболистов, что стало предвестником его быстрого заката.



Повесил бутсы на гвоздь получивший перелом ноги и обидевшийся за то, что его не взяли на чемпионат мира, Давид Кипиани, ушли в «Торпедо» из Кутаиси, соблазнившись солидными заработками, защитники Нодар Хизанишвили, Тамаз Костава и вратарь Отар Габелия. В декабре 82-го погиб в автокатастрофе автор победного гола дюссельдорфского финала Виталий Дараселия, критического для того времени игрового возраста достиг Владимир Гуцаев.



Эти потери оказались для «Динамо» объективно невосполнимыми, привели к тому, что в чемпионате СССР-1983 тбилисцы заняли лишь 16-е место и больше, вплоть до распада Советского Союза, выше пятой позиции не поднимались. Так внезапно оборвалась история одной из самых зрелищных команд советского футбола.

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