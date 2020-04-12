«Мы счастливы в России!» Чельстрём не хотел покидать «Спартак» даже ради Англии

На сайте «Арсенала» (лондонского) периодически появляются истории либо нынешних игроков, либо бывших. В воскресенье там опубликовали колонку Кима Чельстрёма, который попал в Лондон из «Спартака» и провёл там совсем немного времени.

Сколько потратили клубы АПЛ на трансферы за последние 5 лет В плюсе только один. «Норвич».

Приводим полный перевод его истории от первого лица.



«Эй, помнишь меня? Это Ким Чельстрём, но ты можешь знать меня лишь как парня со сломанной спиной.



Всё нормально, сейчас я уже могу над этим смеяться. Время в «Арсенале» было для меня особенным, хоть и очень коротким – это были пару месяцев отличного веселья.



Это время, которое и правда сделало мою карьеру немного лучше, немного смешнее и подарило мне несколько замечательных историй. Я встретил нескольких прекрасных людей, работал c великим тренером и играл в невероятном клубе.



Но давайте начнём эту историю с того, как я узнал, что меня решил подписать «Арсенал». Я был в Абу-Даби с моими партнёрами по московскому «Спартаку». Когда мой агент позвонил мне, я ехал в автобусе на стадион, где должен был состояться товарищеский матч.



— Не хочешь пойти в аренду в Премьер-лигу?

— Не особо, — ответил я. – Было бы здорово играть в АПЛ, но я не очень хочу уходить в аренду. У меня есть семья, она живёт в Москве. Мы там очень счастливы – нам нравится жить в России.



— Ты уверен? – уточнил он.

— Да, я уверен. Останусь до лета, а там посмотрим, что получится.



Примерно через 10 минут он позвонил мне снова.



— Ким, ты точно уверен, что не хочешь перейти? Они правда хотят подписать с тобой арендное соглашение.

— Нет, скажи, что я не хочу идти. Хочу остаться здесь, — я снова ответил отказом.



Через час он позвонил снова, и меня это уже начало раздражать!



— Ты уверен, что не хочешь?

— Пожалуйста, перестань мне звонить! Я не хочу.



— Это «Арсенал», — сказал он.

— Хорошо, я поеду.

Фото: Catherine Ivill/AMA/Matthew Ashton/AMA/AMA/Corbis via Getty Images

В АПЛ было несколько клубов, которые могли меня звать, и я не думал, что это будет такой топ-клуб, как «Арсенал».



Я тут же передумал, позвонил жене и сказал, что пару месяцев мы будем жить в Лондоне. Для нас это был хороший опыт, и мы понимали, что не собираемся там надолго оставаться.



Поскольку я находился на сборах в Абу-Даби, с собой у меня был всего один чемодан. Мы должны были вылететь обратно в Москву на следующий после моего разговора с агентом день. Но трансферное окно закрывалось, поэтому я прыгнул в самолёт сразу после полуночи, даже не попрощавшись со своими товарищами по команде, так как они все спали. Дальше всё произошло очень быстро – ну, сразу после того, как я прошёл медобследование.



Многие думают, что все знали о моей травме, но позвольте мне объяснить. У нас была тренировка на пляже (ох, как неловко) – правда тренировка, а не просто какая-то развлекуха. Хотя какой пляж – это больше было похоже на бетон. Короче, во время игры я сильно упал на небольшой камень.



Я упал на спину и тут же почувствовал боль. Но никакое обследование мне делать не стали: во-первых, мы должны были вернуться в Москву на следующий день, а во-вторых, мне было не так уж и плохо. Мы сразу же сообщили «Арсеналу», что у меня проблемы со спиной, но я понятия не имел, что там. А они просто сказали, чтобы я всё равно приехал.



Всё было немного размыто, потому что сделку нужно было завершить быстро. Когда я приехал в Лондон, во время медосбледования обнаружилось, что у меня всё же есть проблемы со спиной. Я думал, что трансфер сорвётся из-за травмы, но клубы всё же сумели договориться. Мне сказали, что я могу остаться.



Это были последние несколько минут трансферного окна, и они подписали меня с больной спиной, потому что у них просто не было вариантов. Они рискнули, и в конце концов это неплохо сработало.



За свою карьеру я подписывал контракт с немногими командами, но это было совершенно иное чувство. Когда я заходил в раздевалку, каждый там знал, что я лишь резервный вариант. Как бы то ни было, я относился к этому как к приключению.



Там было много французских игроков и много людей вокруг клуба, которые знали французский. Я знал этот язык ещё со времен «Лиона», так что это помогло. Ещё там был Никлас Бендтнер, с которым я мог говорить по-шведски и по-датски. Это немного облегчило адаптацию.



Меня окружали Санти Касорла, Месут Озил… Эти ребята были такими техничными! Было приятно видеть их каждый день в работе. Я долго играл вместе со Златаном Ибрагимовичем, и он настоящий профессионал, но потом я пришёл сюда и увидел, насколько профессионален Микель Артета… Вау! Он так предан игре и так увлечён ею, что я многому научился, просто наблюдая за ним.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Я с любовью вспоминаю эти моменты. Когда я размышляю об этом сейчас, понимаю, что никогда не чувствовал себя игроком «Арсенала». Помню празднование Кубка Англии — я тогда чувствовал себя настоящим аутсайдером, как бы заглядывающим внутрь. Я, конечно, был частью этого, но всё же не совсем.



Этот полуфинал… Раньше я был в составе почти на все игры, поэтому и в этот раз ждал, что меня включат. Когда вы в обойме, всё может случиться, и тогда босс выпустил меня в дополнительное время.



У меня даже был шанс, когда Жиру дал мне пас, и я сделал прострел – но он был слишком неточным, и ушёл далеко. Я даже не уверен, что мяч где-то приземлился!



Когда стало очевидно, что матч идёт к пенальти, босс в конце дополнительного времени подошёл ко мне и спросил:

— Ты бьёшь пенальти?

— Да, конечно.



— Хорошо, будешь вторым.



В то время я не знал, насколько важна эта игра, потому что для меня «Арсенал» был клубом, который постоянно собирает трофеи. В моей голове была эпоха Непобедимых и Фредди Юнгберга, поэтому я не осознавал, что с момента последней награды прошло уже много времени. Давление было очень сильным, но я его не ощущал. Я был просто в нужное время в нужном месте.



Люди всегда спрашивают меня, почему я улыбался при разбеге – очевидно, что никто так не делает. Но вы должны понимать, что я не собирался реализовывать пенальти за «Арсенал» на «Уэмбли».



Но я это сделал. Я забил. И мы выиграли.



Это сильно всё изменило. Я пришёл сюда с травмой и мало играл. Конечно, это часть игры, но когда ты реализовал пенальти, то, по крайней мере, каким-то образом в ней поучаствовал. Это был важный трофей для клуба, поэтому мне было очень здорово.



Я вижу, как болельщики шутят в интернете по поводу моего времени в «Арсенале», но мне это кажется довольно забавным. Есть много игроков, которые сделали гораздо больше для клуба, чем я, но в то же время есть много игроков, которые сделали намного меньше, хотя провели там гораздо больше времени!



Эй, я пришёл, реализовал пенальти, мы выиграли трофей, и я ушёл.



Кто думал, что это возможно от парня со сломанной спиной?»