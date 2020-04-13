«Давал, даю и буду давать!» Так говорил великий Борман Овчинников

Валерий Овчинников по прозвищу Борман известен не только тем, что первым привёз в Россию бразильцев, но ещё и своими зажигательными интервью, каждое из которых можно разбирать на цитаты. Именно ему принадлежит знаменитая фраза про премиальные в штрафной: «Во вражеской штрафной зарыты ваши деньги – идите и откопайте их».

«Давал, даю и буду давать!»

Овчинников 11 лет работал главным тренером и президентом нижегородского «Локомотива»: это он поднял клуб в первую лигу СССР в 1989-м, а после распада Союза пошумел с ним в российской «Вышке». Во всех смыслах слова. В 1997 году «железнодорожники» дошли до полуфинала Кубка Интертото, но заняли только 17-е место в чемпионате и отправилась в первый дивизион. В 2000-х клуб и вовсе перестал существовать.



Бормана за глаза называли «королём договорняков» — впрочем, как и его друга Арсена Найденова из «Жемчужины». Одна из самых знаменитых историй, когда закадычные друзья договорились об исходе матча, случилась в последнем туре чемпионата России-1993: обе команды могли вылететь, но при определённом раскладе (у «Жемчужины» было 30 очков, у «Луча» — 29, у «Локо» НН и «Океана» — по 28) сохраняли место в высшей лиге. В тот день все матчи, по обыкновению, начинались в одно время, но в Нижнем Новгороде произошла задержка аж на 12 минут: по какой-то совершенно счастливой «случайности» начало встречи задержало прибытие пожарной машины. Основное время закончилось со счётом 1:1, а уже в добавленное «Локомотив» забил победный мяч. К тому моменту все параллельные встречи уже закончились, Борман с Найденовым знали результаты, поэтому решили исход в пользу команды Овчинникова. Так клуб из Нижнего остался в Высшей лиге.



Борман говорил, что футбол – это шоу, а разговоры о договорных матчах и подкупах судей – неотъемлемая его часть. А ещё утверждал, что по его указанию команда никогда не играла в «подозрительный» футбол, а с теми, кто пытался сдавать игры, отчаянно боролся: «От таких гнилых игроков я немедленно избавлялся».



Но однажды Овчинников произнёс фразу, которая всколыхнула всю футбольную общественность – прямо признался: «Давал, даю и буду давать!». Потом, правда, оказалось, что слова вырвали из контекста, а говорил он не совсем о взятках.



— Дело было на совещании тренеров первого дивизиона в Воронеже, — рассказывал Борман в интервью еженедельнику «Футбол». — К тому моменту первый круг закончился. Кто-то из предстартовых фаворитов рвался наверх, а мы со своим честным футболом мешались под ногами. От тех, которые любыми путями были готовы войти в высшую лигу, прозвучало предложение сыграть в честный футбол. Я не выдержал и сказал: «Нас здесь 12 тренеров сидит. Мы решили быть честными. Правда, один из нас сидит и думает: «Давал, даю и буду давать!». Но руку за наши идеи поднимает и готов подписаться под любым меморандумом». А через некоторое время мне принесли газету, где крупными буквами эта фраза приписана мне. Такая вот история.

«Иркутск» Слуцкого и ещё 9 оригинальных «накачек» в перерыве Леонид Слуцкий открыл секрет преображения ЦСКА во втором тайме в Саранске. Вспоминаем, как взбадривали игроков в перерыве другие тренеры.

Премиальные в чужой штрафной и мешок денег на установке

Чаще всего среди историй игроков о временах работы с Борманом встречались упоминания о пламенных тренерских установках. Рамиль Умяров говорил, что из раздевалки они всегда выходили с улыбкой и уверенными в своих силах.



— Установки у Овчинникова были очень интересные, — рассказывал Юрий Калитвинцев. — Орал он далеко не всегда, но в перерыве, особенно если мы уступали, всё, что он говорил, нужно было записывать! Что же касается бонусов, то они, как правило, оговаривались ещё до матча, а в паузе между таймами, если мы проигрывали, они могли удвоиться.



— Уникальный товарищ, — вспоминал Овчинникова Сергей Никифоров. — Во время установки он называл состав и всегда говорил, что деньги закопаны в штрафной противника. Правда, деньги никто из нас так и не нашёл.



Фраза про закопанные премиальные в штрафной быстро разлетелась – Овчинникова об этом спрашивали чуть ли не в каждом интервью. И он каждый раз отвечал примерно одно и то же:



— Что в этом плохого? В самом деле — в чужой штрафной зарыты деньги. Скажите мне — что такое установка? Всё построено на стрессе. Это и есть способность тренера — ошеломить. Можно фишки на макете двигать, но этим мы целую неделю занимались. Там, в тренировочном процессе, пытаешься говорить плавно. Но только не на установке. Нужно завести людей так, чтоб у них шерсть дыбом стояла, когда выходят из раздевалки.



Однажды Борман пошёл ещё дальше и принёс на установку мешок денег – тоже для поднятия командного духа.



— Мы долго до этого не платили ребятам зарплату, — рассказывал он. — А тут в клуб, который находился рядом со стадионом, неожиданно деньги привезли. Я узнал об этом и сразу в клуб побежал, схватил деньги и принёс ребятам. Они были в шоке, получили огромную дозу адреналина, так что не выиграть в тот день просто не могли.

Валерий Овчинников: простите, что показал России бразильцев Борман теперь совсем другой. Похудевший, с интонациями мягкими, почти ласковыми. Должно быть, кукольная Эстония, где он второй год трудится вице-президентом "Левадии", разморила его, Великого и Ужасного.

Извинения за первых бразильцев в чемпионате России

В 1995 году в чемпионате России появились первые легионеры-бразильцы: в «Локомотив» к Овчинникову приехали никому не известные Да Силва и Жуниор. По словам Бормана, в тот момент они столкнулись с проблемой при комплектации команды – подходящих игроков в России не нашлось. На клуб вышел какой-то переводчик, который работал в Бразилии, и предложил поискать кандидатов там. «Нам-то какая разница: Бразилия, не Бразилия. Летят они за свой счёт, поэтому мы сказали: давайте», — рассказывал Борман.

Робсон был первым бразильцем в «Спартаке». Он забивал «Арсеналу» и стал своим после пьянки Один из самых запомнившихся легионеров в истории красно-белых.

Приехавшие футболисты оказались совсем слабыми, капризными и ленивыми, хотя народ на них смотреть ходил – посещаемость у клуба на какое-то время выросла. Но через год их отправили домой, а Овчинников потом не раз извинялся, что открыл России бразильских игроков:



— Приношу извинения всему российскому народу, за то, что первый их сюда притащил, — говорил он в интервью «СЭ». — Простить себе не могу эту пакость. Кто-то порекомендовал, и мы их выдернули в Нижний. Суммы за них просили смехотворные. Пять тысяч долларов за трансферы Бразильской конфедерации, две тысячи клубу. Семь тысяч за двоих. Найденов по поводу наших бразильцев всё шутил. Продайте, говорит, их мне в Сочи. «Одену в ливреи, поставлю около дома».



А потом ещё раз извинялся, но уже чуть иначе.



— Мы стали первыми в этом деле, а потом их же кучами сюда завезли, — говорил Борман уже Sports.ru. — Почему это плохо? Дело в том, что я не очень толерантный… Если человек играет на уровне Премьер-Лиги, выкладывается в каждом матче, я ничего не имею против. Но везти сюда всех подряд – это неправильно. Даже по телевизору видно, что некоторым просто без разницы всё, что происходит на поле. У них же тоже есть расизм, и когда зрители видят, что чёрный лупит по ногам белого, всем всё ясно. И тут появляются бананы. Давно уже надо их, кстати, яблоками заменить. Тогда, может, никто обижаться не будет.

Экзотика 90-х: в «Торпедо» приехали легионеры из племени тутси. Бежали от войны в Бурунди Они могли войти в историю, но покинули Россию спустя месяц.

«Стенобитное оружие» – это про Смородскую

Как-то в 2011 году Борман дал интервью Sports.ru, в котором у него спросили про увольнение Красножана из «Локо», а заодно и про Ольгу Смородскую. Ответ получился в фирменном стиле Овчинникова:



— Если бы было татаро-монгольское иго, то она была бы этаким стенобитным оружием, которое просто прошибает. Она идёт на конфликтную ситуацию – значит она не боится, ведь у нас немногие могут пойти на такой конфликт.

И ещё пара цитат

О футболистах: «Футболист не женщина, чтобы я его любил. Я другой сексуальной ориентации, не менялся и меняться не буду».



О задачах: «Знаете, что такое русская рулетка? Это когда тебе ставят задачу занять шестое место, а в противном случае грозят разогнать всю команду».

О планах: «Перефразирую Владимира Путина на заре его пребывания президентом. Его слово «мочить» мне очень нравится. Так вот, будем «мочить» всех».



О невыполненных обещаниях руководства ГЖД: «Сегодня 40 дней с момента встречи с ними, и у нас поминки: мы поминаем то, что нам обещали».



О замене: «Что касается Рындюка, то я очень погорячился, взяв его из московского «Локомотива», и хотел бы сейчас вернуть его обратно».



Об отношениях с Левниковым: «Вы знаете, что с судьёй Левниковым мы не друзья? Знаете? Наверное, знаете, что я нелестно о нём отозвался сдуру и врага нажил на всю свою жизнь».



О плохом газоне: «Наша поляна напоминает не газон, а стартовую площадку для баллистических ракет».



О внимании журналистов: «Вы любите заглядывать мне в трусы, а они у меня бронированные».



О стимулировании соперника: «Всё, что не запрещено законом, — разрешается. Точка».

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