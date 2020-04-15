Гол, после которого форвард из СССР вошёл в историю. Он помог Блохину взять «Золотой мяч»

Вновь вспоминаем о легендарных голах. На этот раз мы расскажем о феноменальном мяче Олега Блохина в Суперкубке Европы против «Баварии». Он был забит 9 сентября 1975 года — в первом матче за этот европейский трофей. «Динамо» тогда победило в гостях 1:0, а дома упрочило преимущество, выиграв уже со счётом 2:0. И снова оба гола забил Блохин. Но в память особенно вошёл именно первый его гол, забитый в Германии.

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Сезон-1974/1975 выдался для киевского «Динамо» невероятно удачным. Команда Валерия Лобановского стала чемпионом СССР, выиграла Кубок страны, обыграла «Ференцварош» в финале Кубка обладателей кубков и получила право участвовать в Суперкубке Европы.

В соперники киевлянам досталась грозная «Бавария» с Беккенбауэром, Шварценбеком, Румменигге, Мюллером и другими звёздами. Поэтому «Динамо», которое только недавно громко заявило о себе в Европе, журналисты и болельщики записали в аутсайдеры.

Тот матч проходил в начале сентября на домашнем для «Баварии» «Олимпийском стадионе» в Мюнхене. Хозяева нещадно давили на оборону гостей, а «Динамо» приходилось лишь искать счастья в контратаках, которые пытался разгонять Олег Блохин.

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«В первой же нашей контратаке я почувствовал силу обороны мюнхенцев. Защита «Баварии» отличалась мобильностью, гибкостью. Моим персональным сторожем оказался чемпион мира Шварценбек. А если к этому добавить, что роль свободного страхующего защитника выполнял ещё один чемпион – Беккенбауэр, то станет ясно, насколько сложно прорвать эту оборону», — вспоминал Блохин.



Впрочем, во втором тайме 22-летний форвард не только смог пройти неприступную оборону немцев, но и оставить защитников в дураках. На 67-й минуте получив мяч на своей половине поля, Блохин в одиночку рванул к чужой штрафной по левому флангу. Добравшись до владений голкипера Зеппа Майера, он заметил, что остался без помощи партнёров и бросился в обводку. Обыграв троих защитников, форвард приблизился к воротам и с левой ноги послал мяч точно в дальний угол — отразить удар Блохина Майер не смог.

«Прошёл всю «Баварию», как троллейбус по Крещатику», — восторгался тогда легендарный комментатор Котэ Махарадзе. Незадолго до смерти он признался, что гол Блохина для него и есть футбол.

«Я тогда первый и единственный раз выругал Олега в эфире. Он получил мяч в толпе защитников. Никого рядом не было, Веремеев и Колотов только спешили на помощь, а Олег даже не посмотрел на них — пошёл!.. Нафинтил и посадил на пятую точку трёх чемпионов мира во главе с Беккенбауэром — вот это футбол! Это искусство!» — говорил Махарадзе, немного преувеличивая. Конечно же, никто из немцев тогда не упал.

Сам автор гола вспоминает тот мяч неохотно. Однако в своих книгах Блохин подробно описал, как же ему удалось пройти оборону немцев.

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«В перерыве ко мне подошёл Володя Онищенко, наблюдавший за ходом игры с трибуны. «Олег, рискни», — горячо заговорил он. «Возьми на себя! Чем чёрт не шутит? А вдруг?». Я, когда добежал до угла штрафной, увидел, что давать пас некому. Лёня Буряк только-только переходил среднюю линию. Я даже от досады руками развёл. И в этот момент всплыли слова Володьки Онищенко...», — вспоминал Блохин в книге «Право на гол».

«Я презрел все каноны и ринулся вперёд. Первые два защитника промелькнули мимо меня, как искры, только в глазах зарябило. Третьего я раскачал из стороны в сторону, и он остался позади. Но передо мной уже вырос Вайс, и я понял, что его обойти не удастся, это уж как пить дать. Да зачем мне его обходить? Бить! И немедленно! Майер ушёл в ту сторону, куда двинулся защитник. Он хотел подстраховать его на тот случай, если я всё-таки прорвусь. Я ударил в дальний от вратаря угол...», — вспоминал Блохин в книге «Гол, который я не забил».

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В борьбе за «Золотой мяч» Блохин опередил Беккенбауэра и Круиффа. А ещё его звали в «Реал»

Шедевр форварда по достоинству оценили не только его партнёры по команде и тренерский штаб, но и немецкие болельщики, журналисты, футболисты и даже главный тренер «Баварии» Деттмар Крамер.



«Киевляне могут пользоваться любой тактикой, потому что их форвард Блохин способен в одиночку решить исход матча. Оказывается, четыре защитника — для него не помеха», — писала газета «Мюнхенер нахрихтен».

Стоит добавить, что тот гол в итоге так и остался единственным в матче. А в ответной игре, которая состоялась в Киеве, киевляне выиграли уже со счётом 2:0. И оба гола снова забил Блохин. Но в историю вошёл главным образом его гол, забитый в Мюнхене.

«Лучше бы он играл в нашей команде», — сказал голкипер Майер по прилёте в Киев на ответную игру.

«Гол, забитый этим быстрым нападающим, великолепен. Я в восторге от Блохина, и даже если бы он не забил гола, моё мнение о нём не изменилось бы», — хвалил нападающего после его дубля в Киеве Деттмар Крамер. «Почему Блохина опять опекал Шварценбек, который и в первом матче уступал ему в скорости, проигрывал единоборства? Потому что в моей команде нет защитника лучше Шварценбека. Его должен был страховать Беккенбауэр, но и тот не поспевал за Блохиным».



Лидер немецкой команды Франц Беккенбауэр тоже был в восторге от игры Блохина. Правда, отзывался о нём защитник немного сдержаннее.



«Голы Блохина — просто фантастика!» — утверждал Беккенбауэр.

Тем шедевром нападающего «Динамо» оказался очарован едва ли не весь мир. Считается, что именно гол, забитый в ворота «Баварии», помог форварду «Динамо» получить «Золотой мяч» в 1975 году.

В голосовании за награду от France Football Блохин набрал 122 очка (20 первых мест) и опередил Франца Беккенбауэра, который занял второе место, аж на 80 очков. Ещё значительнее форвард оторвался от легендарного Йохана Круиффа. Голландец расположился на третьей строчке с 27 баллами.

После этого Блохина звали в «Реал». Ниже можно посмотреть историю про это, а также другие голы знаменитого форварда.

Удивительно, но Блохин даже и не думал тогда, что его могут признать лучшим футболистом мира. Поздравление с победой в голосовании он принял за розыгрыш.

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«О победе мне стало известно за неделю до Нового года. Сидел дома — у меня тогда что-то с ногой было. Позвонили из редакции «Советского спорта» и сообщили о выигрыше «Золотого мяча». Поначалу подумал, что это предновогодняя шутка. Оперативно удостовериться в правдивости этой информации, позвонив кому-то из динамовцев, я не мог: мобильных-то в те годы еще не было. Тем более перед Новым годом все находились в отпуске. Но когда следом стали раздаваться звонки от разных людей — коллег, друзей и журналистов, сразу понял: не пошутили», — рассказывал Блохин.



С тех пор форвард забил ещё более сотни мячей. Однако гол в ворота «Баварии» стал, без сомнений, лучшим в его карьере. Пусть сам Блохин и не выделяет тот мяч и даже считает его менее значимым, чем, например, свой 200-й гол.

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