«Даже в постели он смотрел одновременно два матча». Откровения бывшей девушки Эмери

В последнее время идёт явная тенденция на то, что бывшие девушки или жены футболистов спустя какое-то время после расставания (или прямо в процессе) выносят многое из отношений в публичное пространство. Осуждать их за это мы права не имеем – кто мы такие, чтобы это делать – подобный шаг исключительно дело каждого и зачастую предпринимается по причинам, мало кому известным.

На этот раз заговорила Саша Райт – бывшая возлюбленная бывшего тренера «Арсенала» Унаи Эмери. Она дала большое интервью британскому изданию The Sun, в котором рассказала об отношениях и причинах расставания с испанским специалистом. Сказала, что Эмери назвал ее ведьмой и обвинил во всех своих несчастьях в клубе.

Они встретились летом 2018 года – Эмери тогда только недавно переехал в Лондон

Эмери пришел в «Арсенал» в мае 2018, сменив на посту главного тренера Арсена Венгера. Болельщики восприняли его назначение неоднозначно: «Единственное, на что можно рассчитывать с Эмери, – успешная кампания в Европе. Но даже в этом у меня нет уверенности».

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Тем не менее, испанец хоть и начал с двух поражений, потом выдал беспроигрышную серию из 22 матчей в разных турнирах: 14 игр в АПЛ, шесть – в ЛЧ, две – в Кубке английской лиги. Всё это время он встречался с Сашей – они познакомились летом 2018.



— Я не слежу за футболом, поэтому понятия не имела, кто он, — делится Райт. — Унаи говорил, что работает в спортивной индустрии и плохо говорит по-английски, так как только недавно переехал в Лондон. У него был сильный акцент, и он часто обращался к Google Translate, но мне это казалось даже привлекательным. Как-то Унаи пригласил меня к себе домой, но я ответила категорическим отказом. Тогда мы договорились встретиться в одном итальянском ресторане. Когда мы туда приехали, я поняла, что он кто-то важный, ведь этот ресторан собирались закрывать, но специально для него оставили открытым.

Эмери и Райт часто встречались в одном и том же ресторане и пили шампанское до часу ночи (она даже уточнила какое – Laurent-Perrier). О том, что он одержим футболом, она узнала, когда переехала к нему:

— Унаи всегда смотрел футбол и проверял результаты, — говорит Саша. — Даже в постели он следил за одной игрой на компьютере, а за другой – на планшете. Обычно это было утром или перед тем, как мы ложились спать. Конечно, это немного раздражало меня, но это было его рутиной, и я нормально приняла это.



Когда у Эмери были проблемы в команде, он делился об этом с девушкой:

— Унаи говорил мне: «У меня тяжёлые времена. В данный момент всё очень сложно».

Тяжёлые времена для него и правда в какой-то момент наступили: беспроигрышная серия закончилась, «Арсенал» проиграл в финале Лиге Европы и не попал в Лигу чемпионов. Многие не понимали, в какой футбол играет команда Эмери: не было ни внятного стиля, ни качественной игры.

Все ненавидят Эмери. Его отставки ждут даже игроки Фанаты «Арсенала» готовят баннеры «EmeryOut» на ближайший матч Лиги Европы.

Саша бросила его сама, потому что её многое напрягало. Когда они расстались, Эмери потерял ещё и работу

Новый сезон-2019/2020 тоже ничего хорошего не принёс – команда ещё больше рассыпалась. Болельщики были им очень недовольны и с нетерпением ждали отставки. Ко всем этим проблемам добавились еще личные: спустя год отношений у Райт появлялось все больше и больше вопросов – и нет, не о футболе и тревожности Эмери после неудачных матчей. Девушку смущало, что он не знакомит ее ни с кем из своего окружения:



— Я никогда не виделась с его семьей, друзьями или сотрудниками «Арсенала», — говорит она. — Когда мы встречали кого-то в ресторане, он никогда не представлял меня своей подругой. Он постоянно был недоволен, когда кто-то нас фотографировал вместе. Унаи нервничал, подходя к ресторану, но как только мы входили внутрь, он расслаблялся и начинал меня обнимать и целовать.

Окончательно её добила статья в газете, где описывалось, что Эмери летел в самолёте вместе со своей бывшей женой:

— Я показала ему это, и он сказал: «Боже мой! Ты мне не доверяешь? Я путешествовал со своим братом, и это была его жена», — вспоминает Райт. — В сентябре прошлого года я не была уверена, куда идут наши отношения. Я спросила его: «Если ты не собираешься знакомить меня со своим окружением, в чём смысл наших отношений?». Унаи говорил, что ему нужно чуть больше времени, он просил всё делать поступательно. Я сказала ему, что с меня хватит, и покончила с этим. Я доверяла ему и верила, что мы поженимся и когда-нибудь заведем детей. Думала, что он джентльмен и настоящий семьянин, но в конце концов поняла, что он не готов к серьёзным отношениям.

Они расстались, а у Эмери началась жуткая серия из семи матчей без побед. Унаи умолял Сашу вернуться к нему, но девушка была непреклонна. Сжалилась лишь, когда прочитала о его увольнении, — купила билеты и прилетела к нему в Сан-Себастьян, чтобы поддержать. Но благодарить её за это никто не стал:

— Когда его уволили, он обвинил в этом меня! – сокрушается девушка. — Сказал, что я белая колдунья и принесла ему множество неудач: «С того дня, как мы расстались, мы начали проигрывать». Говорил, что он был настолько подавлен, что после того, как мы разошлись, его мысли были не в том месте.

С тех пор она поклялась себе, что больше никогда не будет с ним общаться и видеться.

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