«Даже в постели он смотрел одновременно два матча». Откровения бывшей девушки Эмери

В последнее время идёт явная тенденция на то, что бывшие девушки или жены футболистов спустя какое-то время после расставания (или прямо в процессе) выносят многое из отношений в публичное пространство. Осуждать их за это мы права не имеем – кто мы такие, чтобы это делать – подобный шаг исключительно дело каждого и зачастую предпринимается по причинам, мало кому известным.
На этот раз заговорила Саша Райт – бывшая возлюбленная бывшего тренера «Арсенала» Унаи Эмери. Она дала большое интервью британскому изданию The Sun, в котором рассказала об отношениях и причинах расставания с испанским специалистом. Сказала, что Эмери назвал ее ведьмой и обвинил во всех своих несчастьях в клубе.
Они встретились летом 2018 года – Эмери тогда только недавно переехал в Лондон
Эмери пришел в «Арсенал» в мае 2018, сменив на посту главного тренера Арсена Венгера. Болельщики восприняли его назначение неоднозначно: «Единственное, на что можно рассчитывать с Эмери, – успешная кампания в Европе. Но даже в этом у меня нет уверенности».
Тем не менее, испанец хоть и начал с двух поражений, потом выдал беспроигрышную серию из 22 матчей в разных турнирах: 14 игр в АПЛ, шесть – в ЛЧ, две – в Кубке английской лиги. Всё это время он встречался с Сашей – они познакомились летом 2018.
— Я не слежу за футболом, поэтому понятия не имела, кто он, — делится Райт. — Унаи говорил, что работает в спортивной индустрии и плохо говорит по-английски, так как только недавно переехал в Лондон. У него был сильный акцент, и он часто обращался к Google Translate, но мне это казалось даже привлекательным. Как-то Унаи пригласил меня к себе домой, но я ответила категорическим отказом. Тогда мы договорились встретиться в одном итальянском ресторане. Когда мы туда приехали, я поняла, что он кто-то важный, ведь этот ресторан собирались закрывать, но специально для него оставили открытым.
Эмери и Райт часто встречались в одном и том же ресторане и пили шампанское до часу ночи (она даже уточнила какое – Laurent-Perrier). О том, что он одержим футболом, она узнала, когда переехала к нему:
— Унаи всегда смотрел футбол и проверял результаты, — говорит Саша. — Даже в постели он следил за одной игрой на компьютере, а за другой – на планшете. Обычно это было утром или перед тем, как мы ложились спать. Конечно, это немного раздражало меня, но это было его рутиной, и я нормально приняла это.
Когда у Эмери были проблемы в команде, он делился об этом с девушкой:
— Унаи говорил мне: «У меня тяжёлые времена. В данный момент всё очень сложно».
Тяжёлые времена для него и правда в какой-то момент наступили: беспроигрышная серия закончилась, «Арсенал» проиграл в финале Лиге Европы и не попал в Лигу чемпионов. Многие не понимали, в какой футбол играет команда Эмери: не было ни внятного стиля, ни качественной игры.
Саша бросила его сама, потому что её многое напрягало. Когда они расстались, Эмери потерял ещё и работу
Новый сезон-2019/2020 тоже ничего хорошего не принёс – команда ещё больше рассыпалась. Болельщики были им очень недовольны и с нетерпением ждали отставки. Ко всем этим проблемам добавились еще личные: спустя год отношений у Райт появлялось все больше и больше вопросов – и нет, не о футболе и тревожности Эмери после неудачных матчей. Девушку смущало, что он не знакомит ее ни с кем из своего окружения:
— Я никогда не виделась с его семьей, друзьями или сотрудниками «Арсенала», — говорит она. — Когда мы встречали кого-то в ресторане, он никогда не представлял меня своей подругой. Он постоянно был недоволен, когда кто-то нас фотографировал вместе. Унаи нервничал, подходя к ресторану, но как только мы входили внутрь, он расслаблялся и начинал меня обнимать и целовать.
Окончательно её добила статья в газете, где описывалось, что Эмери летел в самолёте вместе со своей бывшей женой:
— Я показала ему это, и он сказал: «Боже мой! Ты мне не доверяешь? Я путешествовал со своим братом, и это была его жена», — вспоминает Райт. — В сентябре прошлого года я не была уверена, куда идут наши отношения. Я спросила его: «Если ты не собираешься знакомить меня со своим окружением, в чём смысл наших отношений?». Унаи говорил, что ему нужно чуть больше времени, он просил всё делать поступательно. Я сказала ему, что с меня хватит, и покончила с этим. Я доверяла ему и верила, что мы поженимся и когда-нибудь заведем детей. Думала, что он джентльмен и настоящий семьянин, но в конце концов поняла, что он не готов к серьёзным отношениям.
Они расстались, а у Эмери началась жуткая серия из семи матчей без побед. Унаи умолял Сашу вернуться к нему, но девушка была непреклонна. Сжалилась лишь, когда прочитала о его увольнении, — купила билеты и прилетела к нему в Сан-Себастьян, чтобы поддержать. Но благодарить её за это никто не стал:
— Когда его уволили, он обвинил в этом меня! – сокрушается девушка. — Сказал, что я белая колдунья и принесла ему множество неудач: «С того дня, как мы расстались, мы начали проигрывать». Говорил, что он был настолько подавлен, что после того, как мы разошлись, его мысли были не в том месте.
С тех пор она поклялась себе, что больше никогда не будет с ним общаться и видеться.
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