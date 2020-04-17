«Странно, что Гинер не взял на себя моё увольнение из ЦСКА». Интервью с Зико

Зико, он же Белый Пеле. Известен в первую очередь как экс-футболист сборной Бразилии. После карьеры игрока он тренировал во многих странах: Японии, Турции, Узбекистане, Греции, Ираке, Катаре, Индии. В 2009 году Зико поработал в России – возглавлял ЦСКА. При нём «армейцы» выиграли Суперкубок и Кубок России. «Чемпионат» связался с Зико по телефону.

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– Как ваше здоровье?

– Всё в порядке. Были опасения, потому что я летел на самолёте с «Фламенго» после матча Кубка Либертадорес в Колумбии. Вице-президент команды был с нами, и вскоре у него выявили коронавирус. И я, и все футболисты прошли тест, который оказался отрицательным. Слава богу, в Бразилии на данный момент вообще никто из футболистов не заболел коронавирусом.

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– Больше 10 лет назад вы возглавили ЦСКА. Помните, с чего всё началось?

– Я работал в Узбекистане, на время отпуска уехал в Бразилию, и тут мне звонит тренер ЦСКА по физподготовке Паулу Пайшау. Мы с ним пересекались в сборной Бразилии. Пайшау сказал, что со мной хочет говорить президент ЦСКА.



– Быстро договорились?

– Моментально. Мне сделали предложение, и я его принял. Не было никаких опасений, потому что ЦСКА – известная команда. Единственное, было тяжело уходить из «Бунёдкора». Очень тяжело. Там многое делалось для развития футбола. Пускай даже инфраструктура в Узбекистане была не идеальна. А тут возможность перейти на уровень Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Это для меня было важно, а не деньги.



– В ЦСКА вы стали зарабатывать меньше?

– Да, я мог остаться в Узбекистане и обеспечить себя на всю жизнь, но для меня важнее уровень футбола. Хотя за четыре месяца в Узбекистане мы выиграли чемпионат и Кубок страны, а в финал азиатской Лиги чемпионов не вышли из-за судьи, который нам навредил в матче с австралийским клубом.



– Славен Билич приводил в «Локомотив» столько тренеров, что скамейки запасных на всех не хватало. Вы же взяли с собой только своего брата.

– Я привык везде работать с местными тренерами. У нас был Пайшау, физиотерапевт Тулио и хороший тренер вратарей (Вячеслав Чанов. – Прим. «Чемпионата»). А Эду пришёл со мной не потому что мой брат, а потому что профессионал и работал тренером в сборной Бразилии. Я не видел необходимости приводить с собой ещё кого-то.



– За что отвечал ваш брат?

– Мы вместе проводили тренировки: иногда он работал с обороной, а я – с атакой. Иногда наоборот. Плюс мы с Эду обсуждали стартовый состав ЦСКА и анализировали соперников, вместе ездили на матчи.

Рамон и Карвальо на красных стульях Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– На ваш первый сбор ЦСКА не в лучшем состоянии приехали Рамон и Карвальо.

– Да, это нормально. В отпуске же игроки отдыхают. Наверное, сейчас у спортсменов лучше кондиции, больше физической активности. Но если футболист в порядке, то за неделю восстановится.



– Когда вы были игроком, тренировались в отпуске?

– Нет. Только в удовольствие играл в футбол, теннис и пляжный волейбол. Форму набирал, когда уже начинался сезон. В ЦСКА мы подошли в хорошем состоянии к матчам с «Астон Виллой» и прошли её в 1/16 финала Кубка УЕФА.



– Помню, вы часто появлялись на людях в чёрном пальто. Купили его под московскую зиму?

– Нет. Ещё в Турции взял. Сейчас в Бразилии мне это пальто не нужно, но брал его в Европу, когда комментировал матчи Лиги чемпионов для канала Esporte Interativo.

– Климат в России не пугал?

– В Узбекистане, Турции и Японии тоже бывало холодно. Я понимал, чего ждать. Единственное, тяжеловато, что первые четыре месяца мы не могли тренироваться на нашем главном поле. Кажется, только в мае на него перешли. Вначале у нас были сборы в Израиле и Англии перед матчем с «Астон Виллой», потом вернулись на базу и тренировались на непростом газоне. Но что тут поделать? У каждой страны своя жизнь.



– Вы в разных странах тренировали. Можете сравнить базу ЦСКА с другими?

– Хорошая инфраструктура: есть всё необходимое для работы, качественное питание. Разве что второе поле могло быть крупнее. Там было большое и поменьше – пока использовалось одно, другое отдыхало.



– Однажды при вас базу ЦСКА посетили студенты. Они спрашивали, как нужно улучшать футбол в России. Вы сказали о медицинском оборудовании и системе реабилитации.

– Я уже точно не помню. Наверное, я говорил, что всегда нужно улучшать медицину, касающуюся восстановления. Это была просто рекомендация, совет, а не критика. Просто я к тому времени уже потренировал в «Фенербахче» – там фантастическая инфраструктура: гидромассажи, бассейны для восстановления, оборудование для физиотерапии.

«Поставил в оборону 17-летнего парня. В ЦСКА многие были против»

– Придя в ЦСКА, вы просили Гинера не продавать никого из игроков, и зимой никто не ушёл.

– Да, и мы сразу выиграли Суперкубок. Я видел, что эти футболисты нам необходимы для победы в чемпионате. Увы, летом ушли два лучших игрока – Жирков и Вагнер Лав. Это было ужасно. Два футболиста создавали 80% голов ЦСКА. Особенно важен был Жирков. Он значил для нас, как Месси – для «Барселоны».



– Больше, чем Вагнер Лав?

– Намного! Я выпускал Жиркова в атаку и оставлял ему свободу. Очень креативный футболист. Тогда чуть ли не все голы Вагнера происходили при содействии Жиркова. Фундаментальный футболист. Мне Сколари звонил по поводу него.



– Вот тут подробнее.

– Он тогда возглавлял «Челси». Зимой просочилась информация, что Жирков переедет в Лондон. Сколари сказал мне: «Я не буду его забирать, потому что он очень важен для тебя». Я до сих пор благодарен Сколари. В результате Жирков остался ещё на полгода – до лета.

Каким был мир, когда Жирков дебютировал в сборной России Возвращаемся в февраль 2005 года.

– Удивительно, что Жиркова до сих пор периодически ставят левым защитником?

– Я этого не понимаю. Действительно не понимаю. Увы, такое тяжело понять. Другой бы с его уровнем уже сказал: «Вот моя позиция на поле, и точка!» Помню, он был счастлив играть впереди. Я вместо него поставил на левый фланг обороны 17-летнего парня. Не помню имени, но у него был 42-й номер.



– Щенников.

– Даже в ЦСКА многие были против, но это сработало. Он превратился в игрока сборной России и стал абсолютно основным в клубе.



– Многие были против?

– Иногда люди, не понимающие футбол, хотят вмешаться и навредить.

Георгий Щенников Фото: РИА Новости

– Вы тренировали ЦСКА девять месяцев. Василий Березуцкий что-то успел отмочить за это время?

– Да-да. Очень забавный. Он уже в самом начале выдал, когда меня представляли команде.



– Расскажите.

– Гинер говорил игрокам, как важно посвящать себя делу и полностью отдаваться. И тут встал Василий и сказал президенту: «Слушайте, мы же стараемся, выполняем… Ну разве что Вагнера освобождают от всего. Он, кстати, вам сыном не приходится?».



– Сильно. А с Мамаевым у вас не возникало трудностей? Не самый покладистый футболист.

– Всё в порядке. При мне он часто был в основе. Единственная проблема – удаление в финале Кубка России (Мамаев получил красную карточку на 13-й минуте за фол последней надежды. – Прим. «Чемпионата»). Хотя мы всё равно победили победили «Рубин». Просто Мамаев был ещё молод и нервничал. Такие удаления случаются – мне тоже показывали красную. Вообще, Мамаев – большой профессионал.



– Вы слышали, что недавно Мамаев год провёл в тюрьме?

– Нет.

«Я ни разу не штрафовал футболистов – ни в одном клубе, который тренировал»

– Вы были фактически последним в ЦСКА, кто пробовал реанимировать Карвальо.

– Мы проходили предсезонку в Израиле. Там много общались. Карвальо пришёл после хирургии, направленной на похудение. Всё из-за проблем с весом. Приходилось немного ждать и следить за его тренировками.



– Существуют диеты, фитнес, специальные программы. Почему Карвальо никак не удавалось сбросить вес?

– Это очень тяжело, у каждого своё тело. Можешь что-то съесть, и это моментально проявляется. В ту эпоху в клубах не существовало человека, который контролировал питание. Из-за этого игроки не всегда сохраняли адекватный вес. Такое вредит, начинаются травмы – это и случилось с Карвальо. После операции удалось в какой-то степени выровнять ситуацию.



– Насколько вы влияли на трансферы ЦСКА? Покупка Маазу – ваша инициатива?

– Я не был вовлечён в трансферы. У президента в этом плане была автономия. Он же отвечает за клуб. Когда Гинер спросил меня про Маазу, честно ответил, что не знаю его и не могу дать по нему никакой информации. То же самое с молодым чешским нападающим.



– Нецид.

– Если президент хочет купить, то здесь его ответственность. Я не просил. Только говорил, что есть проблема из-за ухода Жиркова и Вагнера. Требуются футболисты уровня таких же национальных сборных. Были предоставлены разные имена, но я никогда не углублялся в финансовые условия – ни в одном клубе. И даже ни разу не штрафовал футболистов.

Вагнер Лав и Зико Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Сказал Гинеру, что это моя ошибка»

– С переводчиком Максимом Головлёвым вы общались и вне поля?

– Он был очень важным человеком – переводил всё. Я старался общаться с ним и вовлекать его в мою философию игры. Объяснял, что бы я хотел через него донести до игроков. Это же не только вопрос перевода. У каждой страны своя культура. Важно, чтобы информация доходила в той форме, которая принята в этой стране.

– Когда вы тренировали в Японии, ваш переводчик пробовал перевести даже фамилии футболистов. В ЦСКА смешные ситуации случались?

– В России проблем не было. За всю карьеру у меня лишь в Греции были трудности в этом плане.

– А что там случилось?

– Когда я прилетел, то попросил человека мне помочь, но он ответил, что его работа – переводить только то, что касается команды, общения с игроками и другими сотрудниками клуба. Я ответил: «Ну ладно, пускай так». А вот в России Макс мне очень помогал.



– Вы рассказывали футболистам ЦСКА о львах. Что хотели донести?

– Львы тренировок – есть такой тип футболистов. Они рубятся на занятиях, а потом в матче не могут ничего. Объяснял, что важнее оказаться львами в официальном матче. Тренировки нужны, чтобы подготовиться к игре. На самом деле очень тяжело выиграть конкуренцию на тренировке. Хотя если это происходит, то, конечно, окажешься в составе.



– В ЦСКА были львы тренировок?

– В каждой команде есть такие.



– В июле 2009 года говорилось, что Рамон, Джанер и Рыжов не будут больше играть при вас. Почему так решили?

– Рамон – это не из-за меня. У него были проблемы с президентом. Там другие вещи. Личные моменты. Это скорее к медицинскому департаменту. Мне нравился Рамон. Я давал ему много советов. Советов, которые я давал и сыну. У меня с Рамоном были отличные отношения. Джанер – да, другая ситуация. Он совершил ошибку.

– Какую?

– Я был крайне расстроен тем, что он наговорил. Это был матч с «Рубином» в чемпионате. Мы уступали – 0:1, когда я снял его с игры. Он был молодым, но я ставил его в основу. После замены (на 63-й минуте. – Прим. «Чемпионата») он уходил с поля, делая жесты, жалуясь, столько всего наговорил. Мы всё-таки победили, но я был разочарован этим поступком и заявил, что Джанер больше не будет играть при мне. Тогда меня вызвал к себе Гинер.



– Он был не согласен с вашим решением?

– Он сказал, что Джанер – достояние клуба, нельзя такое говорить публично. Я извинился и сказал Гинеру, что это была моя ошибка. Всё-таки речь про футболиста ЦСКА, а не моего собственного. Затем я вернулся к тренировкам.



– И Джанера уже больше не ставили.

– Понятно, что отношения у нас были не лучшими, но я не делал ничего, чтобы ему навредить. Вскоре он уехал в Турцию и удачно выступал там, а я по сути был разочарован именно в тот один день.



– ЦСКА вас уволил в сентябре 2009 года. Как Гинер вам об этом сказал?

– Помню, что он вполне ясно дал понять, что это не он решил меня уволить, а совет директоров. Странно, что Гинер не взял на себя моё увольнение. В моём контракте был пункт, согласно которому меня могут уволить, если команда идёт на третьем месте (на тот момент ЦСКА был четвёртым в таблице. – Прим. «Чемпионата»). Президент ЦСКА сказал, чтобы я не беспокоился и мне всё заплатят. Я ответил, что не стоит переживать из-за денег: «Вы – богатый человек и оставайтесь со своими деньгами. Мне нужно только то, что положено по контракту – ничего сверх».

«Мы счастливы в России!» Чельстрём не хотел покидать «Спартак» даже ради Англии Швед написал забавную колонку для сайта лондонского «Арсенала».