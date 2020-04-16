«Приехали русские медведи!» Гол Понедельника заставил Америку считаться с СССР

Продолжаем вспоминать великие голы. На этот раз речь пойдёт о шикарном мяче Виктора Понедельника в матче со сборной Аргентины.
Осенью 1961 года действующий обладатель Кубка Европы сборная СССР решила расширить свои футбольные горизонты. Команда во главе с главным тренером Гавриилом Качалиным отправилась в турне по Южной Америке.
Тогда ещё европейские сборные не часто посещали Новый Свет и, как правило, возвращались оттуда бесславно — увезти хотя бы одну победу считалось достижением. Местные газеты пестрили заголовками о том, что предстоящий мундиаль в Чили станет южноамериканским, а Пеле предрекал финал Аргентина-Бразилия.
Тем не менее сборная СССР, вопреки сложившейся точке зрения, заставила Америку считаться со старушкой Европой. Советские футболисты выиграли во всех трёх матчах — против Аргентины, Уругвая и Чили, продемонстрировав невероятно красивый футбол. А гол Виктора Понедельника, забитый бисиклетой в ворота аргентинцев, стал настоящей визитной карточкой турне.
Та встреча проходила в Буэнос-Айрес. На 75-тысячном стадионе «Ривер Плейт» аргентинские болельщики с удивлением наблюдали за тем, как советские футболисты возили их кумиров. На 24-й минуте Понедельник забил первый гол, а практически в следующей атаке оформил дубль. Да так, что буквально ошеломил местных зрителей.
На 26-й минуте Слава Метревели прорвался по правому флангу и сделал навес в штрафную площадь. Там уже ждал мяча Виктор Понедельник. Форвард успел сложиться и в падении через себя нанёс удар правой ногой. Мяч, ударившись о ближнюю штангу, влетел в ворота. Голкипер хозяев Антонио Рома даже не дёрнулся.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате» (гол Понедельника с 1:20)
На несколько секунд стадион притих. Увидеть такое в исполнении советских футболистов зрители явно не ожидали.
«Они обалдели. Аргентинские журналисты же писали до матча: «Приехали русские медведи. Они и футбола-то нормального никогда не видели», — вспоминал Понедельник.
А так великий советский нападающий описывал свой шедевр.
«Славка Метревели подал. А я уже пробежал то место, куда летел мяч. Защитники же со всех сторон толкаются — не дают ничего предпринять в штрафной площадке. Аргентинцы такие грубые были, по-моему, и до сих пор таким же остались. Вижу, что не достаю до мяча. Я отталкиваюсь левой ногой, лечу и уже в воздухе бью через себя. Этот момент я запомнил на всю жизнь», — говорил форвард.
Понедельник признавался, что отрабатывал удар «ножницами» на тренировках. Так что его гол в ворота аргентинцев не был случайностью.
«Об ударе через себя я узнал из иностранной кинохроники. Эту хронику обычно показывали в кинотеатрах перед началом фильмов. Однажды показали отрывок из игры сборной Бразилии. Там я увидел этот удар. Затем стал пробовать его повторять. Поначалу было немного больно — решил на земле упражнения отработать. Сидел и бил «ножницами». Так постепенно я и научился. Потом это у меня автоматически получалось», — вспоминал Понедельник.
Виктор Понедельник забивает аргентинцам
Фото: rusteam.permian.ru
Другой герой того эпизода Слава Метревели позже поделился ещё одной интересной подробностью той голевой комбинации. Оказывается, он отдавал передачу не Понедельнику, а Валентину Иванову, который тоже врывался в штрафную площадь.
«Я увидел, что Сакки бросил Иванова и двинулся на подстраховку Видалю. Одновременно я заметил, как рванулся вперёд Виктор Понедельник и страховавший его Дельгадо. Я всё же решил пасовать свободному Иванову, но в это мгновение Понедельник выскочил на перехват», — признался Метревели.
После двух голов советские футболисты продолжили доминировать на поле. Однако в концовке второго тайма всё же пропустили — форвард Рауль Белен головой переправил мяч в ворота. Но этот гол аргентинцев вряд ли бы смог испортить впечатление местных болельщиков от игры СССР.
Фото: rusteam.permian.ru
Сразу после финального свистка зрители, минуя полицейские кордоны, высыпали на поле и устремились к главным героям встречи. С Метревели они мигом содрали футболку, разорвав её на куски — на память, Михаила Месхи просили показать его фирменные финты. Обязательно добрались бы и до автора потрясающего гола, но их опередили аргентинские полицейские. Они взяли Понедельника в кольцо и проводили с поля. По пути полицейские не постеснялись последовать примеру фанатов, сорвав с нападающего футболку.
Ниже можно посмотреть видео с другими голами Понедельника.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате»
«Потом вышла известная авторитетная общеполитическая газета с моей фотографией на всю полосу. Было видно, как полицейский сдирает с меня майку и рвёт на куски. Там же подпись: «Как всегда полиция Буэнос Айрес опоздала. Понедельника надо было задерживать до игры», — рассказывал нападающий.
Со стадиона сборная СССР уезжала на автобусе, который сопровождали полицейские машины и мотоциклы. Сотни аргентинцев выходили на улицы, аплодировали советским футболистам и кричали «Браво».
Выступлением СССР была очарована и южноамериканская пресса. Бразильские журналисты пожалели о том, что их команда так и не провели спарринг перед чемпионатом мира со столь сильной и мастеровитой сборной, а аргентинские корреспонденты не скупились на комплименты в адрес советских футболистов и особенно Понедельника.
«Оба гола, забитых русскими, великолепны. Но особенно поразил всех второй мяч. Русский нападающий, стоя спиной к воротам, высоко подпрыгнул и, падая на спину, «ножницами» словно обрезал расстояние между мячом и сеткой аргентинских ворот», — цитировал испанских журналистов еженедельник «Футбол».
Сам Понедельник не считает тот мяч самым значимым в своей карьере — победный гол в ворота Югославии в финале чемпионата Европы ему дороже. Мяч, забитый в Буэнос-Айрес, он скорее выделяет как самый красивый, и вполне обоснованно.
Всё-таки не часто игроки сборной СССР удачно исполняли бисиклету. Сразу на ум приходят разве что гол Бышовца сборной Австрии в 1967 году и тот шедевр Понедельника в Аргентине.
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