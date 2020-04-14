Насилие и кураж. Матерацци всех доставал, а потом выиграл всё

5 мая 2002 года за каких-то пару часов лидер Серии А поменялся трижды. Дважды им становился «Интер». Но во втором тайме команда Эктора Купера развалилась и в итоге упала на третье место. Звёзды миланцев были раздавлены, Роналдо разрыдался, а тем временем Марко Матерацци набросился на Алессандро Несту. «Я выиграл тебе скудетто два года назад! — орал он. — Мог бы и поддаться!»

Он напоминал про матч в Перудже, который состоялся 14 мая 2000 года. Тогда сенсационное поражение «Ювентуса» от местной команды сделало «Лацио» чемпионом. Матерацци тогда играл за «Перуджу», но, даже несмотря на это, посыл «наша победа помогла вам выиграть, поэтому вы должны нам проиграть» — довольно странный. Но типичный для Матерацци.



В 2016 году журнал France Football провёл среди своих читателей опрос: «Какой футболист вызывает у вас наибольшую неприязнь?». Речь шла о всех игроках в истории футбола, но даже Тони Шумахер не сумел подняться на первое место. Его с лёгкостью взял Матерацци. Официально самый ненавидимый футболист в истории.



Он оказался в «Интере» в 28 лет, а до того ни разу не играл за топ-клуб. Да и в принципе мог бросить футбол. В 17 лет он играл в «Мессине Пелоро» под руководством отца, но из-за финансового кризиса клуб обанкротился, и Марко оказался в любительском футболе. Тогда же он серьёзно занялся баскетболом, но в этот момент скауты «Трапани» из третьего дивизиона впечатлились жёсткостью молодого защитника и дали профессиональный контракт. Да, в Серии С, но всё-таки с настоящей командой. Там он уже привлёк внимание команды из Серии В, «Перуджи».

Команда, которой управлял тренер-любитель

Сейчас эта команда забыта, но в начале нулевых «Перуджа» регулярно взрывала новостную ленту. Эксцентричный владелец Лучано Гаучи однажды назначил тренера основной команде после конкурса. Конкурс выиграл Серсе Косми, болельщик, который совмещал должность тренера в любительской команде с работой школьным учителем.



Немного безумная история, но эти люди были близки Матерацци. «Косми всегда помогал мне. Он жёстко критиковал мою игру, но, когда сорвался переход в «Интер», был первым, кто утешил меня и сказал, что рано или поздно всё сбудется». Гаучи не стало 1 февраля этого года, и Марко отреагировал полным грусти постом: «Я не могу передать, насколько благодарен вам.и вашей семье. Спасибо за всё!».

Он мог оказаться в «Интере» раньше, но никогда не был приоритетным трансфером для несбалансированной звёздной команды и перешёл только в 2001-м, когда ему уже было 28 лет. И в первом же сезоне был близок к скудетто. А потом случился тот выезд на матч с «Лацио», и Матерацци закричал Несте, что выиграл добыл для него титул. Некрасиво, но вот что показательно: он не умел проигрывать. «Интеру» это было так же необходимо, как футбольные качества Марко.



Характер игрока редко можно передать статистикой, но в случае с Матерацци это очень легко. Летом 1998-го защитник привлёк внимание «Эвертона» и попробовал свои силы в Англии. «Агрессивный стиль игры поможет ему освоиться в АПЛ», — оптимистично говорил тренер «Эвертона» Уолтер Смит. Он ошибся. Матерацци вышел на поле 27 раз — и заработал четыре удаления. Его стиль игры оказался слишком агрессивным для Англии. Через год его вернули «Перудже». Он ответил на это 12 голами в Серии А, а «Перуджа» на старте сезона разносила всех. Звёздная «Парма» (Буффон, Тюрам, Каннаваро, Алмейда, Консейсау, Аморозо, Милошевич, ди Вайо) пропустила три гола к 20-й минуте. У «Милана» «Перуджа» в том сезоне отобрала все шесть очков. Матерацци в той команде бил пенальти и стал лучшим бомбардиром. В конце сезона он наконец перешёл в «Интер».

Первые годы в «Интере»

Мастер эпизода, Матерацци сохранял хладнокровие даже в неудобной позиции и был способен дотянуться до мяча в подкате, когда казалось, что избежать удара уже невозможно. Также Марко был максимально полезен при стандартах как у своих, так и у чужих ворот. Но его рискованный стиль требовал подстраховки. Поэтому эффективнее всего он был в сборной, в паре с Каннаваро и особенно с Нестой. Тогда локти Марко были стальными опорами бетонной конструкции. В «Интере» же с ним в паре несколько сезонов играл Иван Кордоба — безусловно, классный защитник, но тоже требующий подстраховки. Поэтому, когда они играли вместе, оборона «Интера» напоминала пиратов, которые с ножами в зубах полезли на абордаж, оставив собственную палубу пустой.



Эктора Купера сменил Роберто Манчини, под руководством которого «Интер» последовательно усиливал состав и за пару лет усилил до такой степени, что Матерацци стал как бы и не нужен. В центре защиты помимо Кордобы играли Синиша Михайлович, Карлос Гамарра и Николас Бурдиссо, с которыми Марко и делил минуты, а летом 2005 года в Милан из Мадрида переехал Вальтер Самуэль. Одна из причин постоянного усиления защиты — проблемы в больших матчах.



Матчи «Интера» и «Милана» в начале нулевых были важным событием не только для города, но и для всего мира. В 2003 году команды выясняли отношения в полуфинале Лиги чемпионов (две ничьи, «Милан» прошёл дальше по правилу выездного гола), а в 2005-м — в четвертьфинале. Те матчи «Интеру» не удались, зато подарили легендарное фото.

Количество выдающихся игроков в обеих командах было таким, что они не помещались в старт. За «Интер» играли Вьери, Адриано, Станкович, Камбьяссо, Верон, Санетти, а за «Милан» — Гаттузо, Пирло, Зеедорф, Кака, Шевченко, Креспо, Руй Кошта, Кафу. Но из-за травм Роберто Манчини мог выставить в атаке связку Крус—Мартинс вместо связки Вьери—Адриано. Они старались, но Дида феерил в воротах, и первый матч «Милан» выиграл с комфортным счётом 2:0. Во втором «Милан» вёл до 72-й минуты, когда Камбьяссо сравнял счёт. Но арбитр Маркус Мерк отменил гол (видимо, зря), и на трибунах началось безумие. Поле покрыли файеры, один прилетел даже в Диду. Матч пришлось прервать, «Интер» получил техническое поражение 0:3, а игроки были в шоке. Манчини говорил, что футбол в такие моменты отходит на второй план, а Карло Анчелотти винил итальянский менталитет.



Летом Манчини затеял новую перестройку: решил, что команде нужно усиление характера. Прививать победный менталитет пришли игроки «Реала»: Фигу и Солари. Ну и Самуэль, который явно покупался в основу, переводя Матерацци в статус запасного. И тогда Марко решил, что нужны перемены.



«Я дал агенту указание найти мне другой клуб. Манчини прямо мне сказал, что не видит в команде. Быстро возник интерес «Милана». Я был привязан к «Интеру», но не мог позволить себе рисковать чемпионатом мира. Пропустить чемпионат мира? Ни за что!». О сделке уже почти договорились, но один разговор с тренером сборной Италии Марчелло Липпи всё изменил. «Липпи сказал мне не волноваться. Сказал, что возьмёт меня на чемпионат мира, что бы ни случилось в клубе. Я остался, а он сдержал слово». По ходу того сезона Матерацци действительно потерял место в основе. К зиме основную пару сформировали Кордоба и Самуэль. Но и застрявший в запасе Матерацци попал в сборную и отправился на чемпионат мира. Правда, тоже в запас: основную связку составили Неста и Каннаваро.

ЧМ-2006

Огромная заслуга Липпи — и настоящее чудо — в том, что Кальчополи не повлиял на отношения внутри сборной. Слушания проходили прямо во время чемпионата мира, а в сборной были собраны игроки из команд — участников войны. Из основы Буффон, Каннаваро и Дель Пьеро представляли «Ювентус», Джилардино, Пирло и Гаттузо — «Милан», а ставший по ходу турнира основным Матерацци — «Интер». День, когда стало известно о переведении «Ювентуса» в Серию В, пришёлся на полуфинал с Германией. Но команда была единой.

Потом Липпи вспоминал, насколько собранной была команда: «Обычно перед последним туром в группе тренер должен объяснять игрокам расклады и как-то мотивировать. Говорить, почему важно выиграть, даже если ничьей хватит для выхода из группы. Говорить: «Соберитесь парни, нельзя расслабляться», и что-то в таком духе. Но у нас всё было по-другому. Зайдя в зал, я увидел игроков, которые сами обсуждали важность победы. Они сами говорили друг другу, что нельзя расслабляться. Они думали о деталях: о турнирной сетке, о том, как важно избегать сложных соперников в плей-офф. Это был хороший знак».

Фото: LEMAISTRE/Corbis via Getty Images

В последнем матче группового этапа с Чехией Неста дёрнул мышцу бедра уже на 17-й минуте. Его заменил Матерацци, а через восемь минут Франческо Тотти подал угловой и Марко, прыгнув выше всех, пробил точно в угол, так что Петр Чех не смог дотянуться. Победный гол за восемь минут на поле — после этого место в основе было гарантировано. Но всё кончилось уже в следующем матче.



В плей-офф играли с Австралией. Италия доминировала и должна была забивать раза три в первом тайме, но Марк Шварцер провёл один из лучших матчей в жизни. А дальше шоу устроил судья. В начале второго тайма Марк Брешиано опасно прорывался к воротам Буффона. Это не был чистый выход один на один: на нём висел Джанлука Дзамбротта. И фол Матерацци был очевидным, но не грубым. Но арбитр показал прямую красную карточку. Предельно спорное решение, которое он через 40 минут компенсировал предельно спорным пенальти в ворота Австралии.

Фол Матерацци на Брешиано Фото: Sandra Behne/Bongarts/Getty Images

Начиная с четвертьфинала Италия перешла с 4-3-3 на 4-4-2. В атаке хватало звёзд, но они восприняли попадание в запас так спокойно, что удивили даже тренера. «Я сказал Тотти, что теперь он запасной. Он ответил: «Всё в порядке, мистер». Там были большие игроки, но все думали не о себе, а о команде».

Без Матерацци (рядом с Каннаваро отыграл Барцальи) разгромили Украину, а в полуфинале Марко вернулся после дисквалификации. Матч с Германией проходил в Дортмунде, где у немцев не было ни одного поражения за всю историю. Италия сушила игру все 90 минут — и засушила, а в овертайме перешла на игру в четыре форварда! Липпи объяснил почему: «В центре поля больше ничего не происходило. Это было противостояние защитников и нападающих. Наша защита была великолепна. Каннаваро и Матерацци в центре, Дзамбротта и Гроссо на флангах, Гаттузо прикрывал опорную зону. Я мог не беспокоиться». Во втором овертайме у Италии на поле находились одновременно Тотти, Дель Пьеро, Яквинта и Джилардино. И именно итальянцы создавали моменты (Джилардино попал в штангу, Дзамбротта в перекладину). И в самой концовке всё-таки дожали хозяев. В финале предстояло играть со сборной мира, надевшей форму сборной Франции.



Финал чемпионата мира начался для Матерацци с того, что он привёз пенальти. После повтора с нескольких ракурсов кажется, что он вообще не коснулся Флорана Малуда. Но движение ногой в сторону колена было явным, и судья не колебался. На седьмой минуте Зинедин Зидан вывел Францию вперёд. Ещё через несколько минут Марко, прерывая подачу с фланга, опасно пробил по собственным воротам.



При стандартах у ворот Бартеза с Матерацци играл лучший из французов по игре головой — Патрик Виейра. Не помогло: Матерацци просто перевисел его в воздухе и идеально замкнул подачу Пирло. Так он забил второй гол на чемпионате мира. Звучит удивительно, но с двумя голами он стал лучшим бомбардиром сборной. Тони тоже забил два раза (он принял участие в шести матчах, а Марко — в четырёх), остальные меньше. Он мог забить и третий: ещё до конца первого тайма Италия снова подавал угловой. Пирло снова подал в центр штрафной, туда снова набежал Матерацци и снова перевисел Виейра и пробил мимо вратаря. Мяч с линии выбил Тюрам.



Италия была лучше. В концовке тайма Пирло опять пошёл подавать угловой. Тони пробил в перекладину. Во втором тайме Тони забил из минимального офсайда. В середине второго тайма итальянцы впервые допустили грубую ошибку: оставили Зидана одного в штрафной, и тот головой чуть не забил после подачи Саньоля.



На 109-й минуте случился самый известный момент турнира. Матерацци придержал Зидана за футболку, тот сказал: «Если тебе так нравится моя футболка, отдам её тебе после игры». Матерацци что-то ответил, Зидан сначала спокойно отбежал назад, но потом принял другое решение.

Матерацци превратил этот удар в поп-хит. Выступал на ток-шоу, написал книгу. В Париже появился памятник с ударом. Позднее он предложил 250 вариантов того, что сказал Зидану, прежде чем раскрыл правду в 2017 году. Но его самая первая реакция после матча уже не оставляла сомнений. И она так же точно характеризует Марко, как упрёк Несте, с которого начался этот текст. «Я не оскорблял сестру Зидана! И я не знал, что она болеет!».

Статуя Зидана и Матерацци Фото: Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images

Он забил в послематчевой серии пенальти и надел шляпу в цветах национального флага на Кубок мира. Трудно найти более противоречивого героя. Через 10 лет он признает, что сделал глупость, но добавит, что реакция была неадекватной. «Да, я сказал глупость. Но на поле постоянно говорят и более плохие вещи. Я в миру с собой».

Матерацци надевает шляпу на кубок мира Фото: Clive Mason/Getty Images

Последние годы карьеры

В первый год после чемпионата мира Матерацци вернулся в основу и играл в паре с Самуэлем. Он забил 10 голов в Серии А, хотя пенальтистом был Златан Ибрагимович. Просто Матерацци превращал в гол практически любой стандарт.



С приходом Жозе Моуринью он практически перестал выходить на поле, но роль в раздевалке осталась ключевой. Марко с удовольствием рассказывал, с чего началось их знакомство. «У него не было моего номера, а я не был звездой. Но он позвонил мне и сказал, что не может дождаться возможности начать работать со мной. Отношения с людьми — вот, что его отличает». В другой раз, когда его спросили о том, что делало Моуринью настолько эффективным, он ответил: «Кураж и ум». Не те качества, которыми чаще всего описывают футбольных тренеров. Но Моуринью любил игроков, которые не умеют проигрывать. А Марко отвечал ему тем же: «Я готов за него умереть».

В триумфальном сезоне «Интера» Матерацци почти не играл. Но был настолько важен в коллективе, что вышел на несколько минут в финале Лиги чемпионов. А потом рассказывал о необычной установке Моуринью в перерыве: «Вы играете слишком хорошо. Сбавьте обороны, успокойтесь, и сможете поймать их на контратаке».



У Матерацци не сложились отношения со следующими тренерами после Моуринью: ни с Бенитесом, ни с Леонардо. Оба раза проблема вышла на публику из-за фотографий. Бенитес убрал со стен тренировочной базы фото Матерацци с Моуринью, а Леонардо не разрешил сделать фото со всеми выигранными трофеями. Позднее Матерацци назовёт Бенитеса «трусливым полицейским за рулём болида Формулы-1» и скажет, что он боялся своей тени. А Леонардо назовёт предателем. Возможно, поэтому результаты команды так резко пошли вниз. К людям вроде Матерацци нужен особенный подход.

«В финалах не играют. Их выигрывают!» Как живёт Марко Матерацци В 42 года итальянец продолжает иногда играть в футбол, а по совместительству тренирует команду «Ченнай Титанс».

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Ван Гал в «Барселоне» усадил в запас Ривалдо, как только тот выиграл «Золотой мяч» Привёл в клуб восемь голландских игроков, ругался с прессой, болельщиками и игроками. И выигрывал.

За 20 лет до Симеоне в Испании уже был тренер, который срывал шаблоны закрытым футболом И даже выходил в финал Лиги чемпионов.

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