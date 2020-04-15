В 1990-м молодёжная сборная СССР взяла Евро. То золотое поколение называли величайшим

Система подготовки спортсменов в СССР работала как часы, а её симбиоз с улицей и двором лишь повышал эффективность – ежегодно профессиональный футбол в стране получал уйму ярких игроков, не просто соответствующих требованиям командной структуры, но ещё и отличающихся неординарными индивидуальными способностями. Каждый из нас многое знает о победах и славных временах главной национальной сборной, но не все знакомы с успехами младшего поколения – юношеских и молодёжных национальных команд.

Талантливых поколений у СССР было много, достаточно сказать, что на уровне U23 наша страна трижды подряд на дебютных чемпионатах Европы попадала в призёры (2-е место в 1972-м, 3-е – в 1974-м, 1-е – в 1976-м), а позже, когда возрастная планка снизилась до 21 года, в течение 14 лет с 1978-го по 1992-го случились ещё два золота: в 1980 и 1990-м.



Именно о последнем турнире мы сегодня и расскажем. Почему именно о нём?



Во-первых, то поколение считали невероятным, пророчили ему великое будущее не только представители нашей страны, но и очарованные наблюдали из Европы.



Во-вторых, успех 1990 года наиболее близок к нашим дням, вскоре произошёл развал СССР, и футболисты смогли массово попробовать силы в ведущих лигах.



В-третьих, в «поколении 1990» было много игроков, впоследствии выступавших не за традиционно одарённую талантами Украину, а за Россию. Увы, во взрослой национальной команде они ничего не выиграли, несмотря на все ожидания. Да и с точки зрения личных достижений, казалось бы, могли забраться и на более высокие вершины.



В-четвёртых, слишком уж яркими получились финальные матчи, в которых сборная СССР встречалась с великолепной командой Югославии, ещё не успевшей распасться и разбросать таланты по разным республикам. В 1987-м в Чили югославы выиграли молодёжный чемпионат мира U20, и львиная доля игроков дошагала вместе с командой до чемпионата Европы 1990 года, который становился для них финальным аккордом.

Регламент и футболисты

Времена были другие – и молодёжный чемпионат Европы тоже ощутимо отличался от сегодняшнего. Проходил он долго, более двух лет: в 1988 и 1989-м состоялись отборочные игры, а с весны по позднюю осень 1990-го, прямо во время международных пауз (а иногда и без них), гремели решающие матчи финального этапа. Единых заявок соответственно не было, от встречи к встрече составы могли меняться.



Участвовали футболисты, которым на момент старта соревнований исполнилось не более 21 года (то есть костяк составляли родившиеся в 1968 и 1969 годах), но существовали исключения: каждая сборная могла заявить двух более старших игроков. В СССР такими исключениями становились разные футболисты. Чаще всего – представитель киевского «Динамо» Андрей Баль (1958), прошагавший не только сквозь финальную стадию, но и сквозь отборочную. Также во время финальной стадии был активно задействован спартаковец Борис Поздняков (1962).



Вот фамилии других футболистов-представителей той яркой команды: Александр Мостовой, Сергей Шматоваленко, Андрей Пятницкий, Евгений Смертин (старший брат будущей звезды «Локомотива», «Бордо» и «Челси»), Игорь Шалимов, Игорь Колыванов, Олег Саленко, Олег Лужный, Андрей Кобелев, Игорь Добровольский, Равиль Сабитов, Николай Писарев, Сергей Юран, Андрей Канчельскис, Андрей Чернышов, Михаил Ерёмин.

Звёздных фамилий, как видим, очень много, а уникальность того поколения очень точно сформулировал Шалимов, сыгравший в чемпионском цикле 11 матчей и забивший три гола.



«Футбол был другим, — отметил нынешний главный тренер «Ахмата». – Игра не была такой организованной и компактной, как сегодня, поэтому на первый план выходило индивидуальное мастерство. Так уж получилось, что почти все футболисты той сборной уже в 17-18 лет выходили в основных составах в своих клубах, а некоторые были лидерами. Если сравнивать с современными представителями «молодёжки», у нас были более яркие индивидуальности. Впрочем, сейчас это имеет не такое определяющее значение, поскольку свободы для творчества стало значительно меньше, более важны командные взаимодействия».



Однако тот факт, что футболисты золотого поколения с 17-18 лет стабильно выступали за клубы, иногда играл и против сборной. Она попросту недосчитывалась нескольких звёзд – турнир был растянутым, проходил прямо во время сезона, и не все команды отпускали ключевых игроков в «молодёжку». Например, Юран, мощно выглядевший в киевском «Динамо» и вызывавшийся в главную национальную команду СССР, появился в распоряжении главного тренера Владимира Радионова лишь перед финальным матчем. Редко приезжали Писарев и Саленко. А «дядька» Баль прямо перед решающими играми с Югославией выпал из обоймы, поскольку сменил «Динамо» на «Маккаби» из Тель-Авива.

Путь к финалу

В отборочном турнире сборной СССР досталась группа с соперниками из ГДР, Австрии и Турции. В финальный этап выходил лишь лидер. Команда Радионова не самую простую задачу (до 1990-го три раза подряд СССР не проходил квалификацию) решила относительно легко: из шести матчей были выиграны четыре (два раза у Турции, по разу у Австрии и ГДР), один сведён вничью. Итого – девять очков и разница мячей 12:5. Немецкие коллеги отстали на два балла.

Фото: фото из КНИГИ «100 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ ФУТБОЛУ»

В финальную сетку пробились Италия, Испания, Югославия, Болгария, ФРГ, Чехословакия, Швеция и СССР. Пора четвертьфиналов настала в марте 1990-го, первым соперником нашей команды стала ФРГ. Немцами руководил великий Берти Фогтс – подходил к концу его 11-летний стаж в «молодёжке», в том же 1990-м он сменил её на главную сборную и поехал на чемпионат мира. Однако одолеть СССР у Берти тогда не вышло, несмотря на первый достойный матч с Симферополе, трагический автогол Баля, ничью 1:1 и, казалось бы, резко возросшие шансы на итоговый успех.



Всё решилось в Аугсбурге. Для протокола зафиксируем составы. Команда ФРГ вышла в следующих сочетаниях: Рихард Гольц, Юрген Лугингер, Александер Штремель, Михаэль Клинкерт, Манфред Бинц, Гунтер Метц (Оливер Бирхофф, 73), Штефан Эффенберг, Кристиан Хохштеттер, Михаэль Штернкопф, Андреас Мёллер, Курт Райнхардт (к).

Сборная СССР: Дмитрий Харин, Олег Лужный, Андрей Сидельников, Сергей Шматоваленко, Андрей Баль (к), Александр Мостовой, Дмитрий Чугунов (Сергей Заец, 100), Андрей Чернышов, Андрей Кобелев, Игорь Шалимов, Сергей Кирьяков.

Основное время вновь завершилось со счётом 1:1, и нашей команде пришлось демонстрировать характер: она пропустила на 37-й минуте, но во втором тайме торпедовец Чугунов сравнял счёт, а в овертайме Сидельников отправил соперника в нокаут. Сидельников позже ещё проявит себя с бомбардирской стороны, в том числе в финале.



В 1/2 финала сборная СССР одолела шведов – 1:1 на выезде, 2:0 дома. Судьба вновь подбросила испытания: соперники были атлетичными и мощными, играли в примитивный, но очень динамичный и интенсивный футбол, а у нашей команды во втором тайме первого матча за глупую реакцию на провокацию был удалён Мостовой. Однако даже в меньшинстве СССР не проиграл. А через пару недель в Симферополе, в день национального праздника 9 мая, победил благодаря голам Колыванова и Кирьякова.



Впереди была Югославия.

Финал

В ту пору в мире не было команды, которая на молодёжном уровне была бы сильнее югославов. Повторим ещё раз для дополнительного эффекта: в 1987-м она взяла чемпионат мира, а потом многими игроками из того состава доехала до чемпионата Европы. В её составе блистали Давор Шукер, Предраг Миятович, Синиша Михайлович, Звонимир Бобан, Роберт Просинечки, Ален Бокшич… Правда, не все суперзвёзды смогли принять участие в матчах с СССР: в первой игре отсутствовал Просинечки, в ответной – Шукер. Тем не менее это всё равно была невероятная команда.

Видео доступно на «Чемпионате».

Но советская сборная не просто взяла трофей – она дважды победила, причём сделала это максимально эффектно, организовав в каждой игре уйму красивых моментов и суммарно забив 7 голов. Блистали Мостовой, Шалимов и Добровольский, отличался лидерскими качествами Колыванов, потрясающий гол с левой ноги в девятку метров с 35 забил Сидельников (обязательно посмотрите его!), а роль Баля надёжно исполнил опытный Поздняков, надевший капитанскую повязку. 4:2 в Сараево, 3:1 в Симферополе в присутствии 18 тысяч зрителей – это была феерия.

Видео доступно на «Чемпионате».

— Не знаю, понимаете ли вы в Советском Союзе, что у вас поистине золотая команда, причём золото — самой высокой пробы. Я давно не видел на поле сразу столько игроков, способных на 90 минут творчества в каждом матче. У этого поколения впереди обязательно будет другая — большая победа, — сказал после матча знаменитый югославский тренер Милян Милянович, приехавший в Симферополь.



Увы, большие победы обойдут наше золотое поколение стороной. Многие футболисты в дальнейшем возьмут российский паспорт, но вместе больше ничего не выиграют и близко, успехов в истории сборной будет гораздо меньше, чем чудовищных скандалов, сопровождавших каждый турнир. Да и по отдельности карьеры несомненных талантов сложатся вовсе не так круто, как это могло бы быть. «Мы стали заложниками перестройки», — как-то сказал Мостовой. Вряд ли здесь есть что добавить.



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