Итальянские СМИ пишут об интересе «Лацио» к Дзюбе. В «Зените» отреагировали

Капитан сборной России Артём Дзюба по-прежнему находится в фокусе внимания клубов из топ-5 европейских чемпионатов, несмотря на то, что в августе ему исполнится 32 года. Теперь появилась информация о возможном переходе нападающего «Зенита» в итальянский «Лацио».

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Жиру и Педро – конкуренты Дзюбы

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, римский клуб следит за Дзюбой и изучает возможность заполучить его в ближайшее трансферное окно. Согласно источнику, в качестве альтернативы рассматриваются два игрока «Челси», которые летом станут свободными агентами – Оливье Жиру и Педро Родригес (правда, это игрок другой позиции). На момент приостановки чемпионата Италии «Лацио» занимал второе место, отставая на одно очко от лидера чемпионата «Ювентуса».



La Gazzetta dello Sport – авторитетное издание, поэтому нельзя пройти мимо этого инсайда из Италии. Впрочем, известный российский агент Алексей Сафонов сомневается, что Дзюбу заинтересует предложение претендента на победу в Серии А.



«Лацио» Дзюба не подойдёт по стилю игры, – прокомментировал новость для «Чемпионата» Сафонов. – Про Англию и Испанию я бы ещё поверил, но не про Италию. Посмотрите, какие защитники в Италии, там большинство игр заканчивается нулевыми результатами. Тем более, там сейчас пандемия и паника, практически все дела заморозились. Считаю, что его поезд давно ушёл. Думаю у Артёма финансы сейчас на первом месте, а учитывая какое налогообложение в Италии, под 50% или больше, – никто ему не даст такие деньги. К тому же на носу чемпионат Европы, а если он не будет попадать в состав? Дзюба не станет так рисковать».

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Дзюба – конкурент или замена Иммобиле?

Действующий контракт Дзюбы с «Зенитом» тоже завершается летом 2020-го. По слухам, стороны уже договорились о продлении договора по схеме «2+1», но пока об этом не объявлено официально, всё может поменяться. Тем более на фоне экономической ситуации в стране из-за пандемии коронавируса.



Дзюба сыграл в нынешнем сезоне 28 матчей за «Зенит» в РПЛ, Лиге чемпионов и Суперкубке России. Забил 15 голов и сделал 12 голевых передач. Недавно Transfermarkt снизил стоимость капитана сборной России до 13 млн евро, тогда как в июне прошлого года она достигла наивысшего показателя за всю карьеру нападающего (16 млн).



Лучший бомбардир «Лацио» в этом сезоне – Чиро Иммобиле, на счету которого 30 мячей в 33 матчах. Он возглавляет и список бомбардиров Серии А, опережая на шесть голов Криштиану Роналду. Возможно, в римском клубе рассматривают Дзюбу в качестве сменщика главной звезды, а, скорее всего, на замену Иммобиле в случае его продажи. По данным зарубежных СМИ, на Чиро претендуют «Наполи» и «Эвертон», вот только «Лацио» пока не хочет отпускать своего снайпера менее чем за 80 млн евро. Помимо Иммобиле в атаке у римлян есть экс-нападающий «Локомотива» Фелипе Кайседо. Он забил восемь голов в 29 матчах.

Статистика лучших бомбардиров чемпионата Италии

Между тем, в марте итальянское издание Corriere dello Sport написало о возможном переезде ещё одного нападающего «Зенита» в Серию А. На Сердара Азмуна претендует «Наполи». В Италии утверждали, что петербургский клуб потребовал за иранца 25 млн евро.

Летом 2018 года Дзюба был близок к переходу в АПЛ. Но ему предпочли лавочника «Арсенала» Хотя Артём даже уговорил «Зенит» отпустить его в аренду.

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«Лацио» – не первый итальянский клуб, обративший внимание на Дзюбу после успешного для нападающего и сборной России домашнего чемпионата мира 2018 года. Так, в минувшее зимнее трансферное окно итальянские СМИ писали об интересе к зенитовцу со стороны миланского «Интера». Забавно, что и в шорт-листе Антонио Конте конкурентом лучшего бомбардира и ассистента РПЛ был игрок сборной Франции Жиру.

В январе 2020-го на Дзюбу претендовал «Тоттенхэм». Жозе Моуринью одобрил кандидатуру игрока «Зенита», а «шпоры», потерявшие травмированного Гарри Кейна, были готовы арендовать или выкупить нападающего. Но петербургский клуб не захотел отпускать Дзюбу в ходе сезона, да и сам Артём сомневался в целесообразности трансфера перед Евро-2020.



«Со мной связались на новогодних праздниках – от Жозе Моуринью, я так понимаю. Но «Зенит» мне сказал: «Нет». Предварительно у меня был разговор с Алексеем Борисовичем Миллером, я услышал его слова. Я очень уважительно к нему отношусь», – сказал Дзюба в интервью журналисту «России 24» Илье Казакову.

В «Зените» уже заявили, что слухи про Дзюбу и «Лацио» не имеют под собой никакой почвы

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев новость об интересе итальянского клуба в Дзюбе назвал слухами, заодно вспомнил и другую новость из итальянских СМИ – там писали, что «сине-бело-голубые» могут усилить состав защитником «Ювентуса» Даниэле Ругани:



— Это слухи из той же области, как и про Ругани. Они не имеют под собой никакой почвы. На данный момент «Зенит» готовится к возобновлению чемпионата. Никакой другой вопрос в клубе не обсуждается.