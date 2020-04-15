Тест. Угадай тренера РПЛ по клубам, которые он тренировал. Часть вторая

Мы внимательно прочитали ваши комментарии под первой частью этого теста. Большинство пользователей утверждали, что вопросы были слишком лёгкими. Что ж, принимаем вызов!

Теперь задания стали немного сложнее. Мы добавили больше вопросов про тренеров, которые не работали в больших клубах и не добивались в России серьёзных успехов. Советуем также вспомнить, что происходило в нашем футболе в нулевых и начале 10-х. Как и в прошлой части теста, вам может встретиться тренер, известный в первую очередь по ярким высказываниям. В общем, совсем легко вам точно не будет. Тем интереснее!

Всё, больше никаких подсказок! Сможете ответить верно хотя бы на половину вопросов? Пройдите тест и докажите!

Пройти тест можно по этой ссылке.

Ещё тесты:

Тест. Угадай тренера РПЛ по клубам, которые он тренировал Об игроках вы что-то помните. А как хорошо вы знаете тех, кто ими руководит?

Тест. Как хорошо вы помните знаменитый диалог Карпина с фанатами «Спартака» после «Порту»? Легендарному видео сегодня девять лет.

Тест. Кто из футболистов это сказал? Вспоминаем смешные и глупые высказывания игроков.

Тест. Что вы помните о футболе нулевых? Эпоха великих: Зидан, Роналдиньо, Бекхэм, Индзаги, Шевченко, Анри. Что вы о них помните?