Мы могли иметь 4 команды в Лиге чемпионов! Таблица коэффициентов УЕФА во времена СССР

Клубный рейтинг УЕФА – популярная тема у болельщиков. В первой части нынешнего сезона мы со слезами на глазах следили за тем, как Россия уступает шестое место (а значит, и третью путёвку в Лигу чемпионов) Португалии. Вообще, в российской истории наша лига никогда выше шестой строчки не поднималась, а вот чемпионат СССР одно время был почти на вершине европейского футбола: находился на второй позиции.
Если бы тогда существовала Лига чемпионов в её нынешнем виде, это означало бы, что наша страна тогда могла иметь в ней сразу 4 команды! Было бы любопытно, конечно, на это посмотреть. Впрочем, не менее интересно изучать те, старые цифры.
Как определяется клубный рейтинг УЕФА
Напомним, что клубный рейтинг УЕФА считается на основании результатов всех команд ассоциации в еврокубках за последние пять сезонов. Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число команд ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс показатели предыдущих четырех сезонов. Например, Россия в сезоне-2019/2020 была представлена шестью клубами, которые завоевали совместными усилиями 28 баллов: «Зенит» – 9, «Краснодар» – 7, «Локомотив» – 6, ЦСКА – 4, «Спартак» – 2, «Арсенал» – 0. Коэффициент РПЛ за этот футбольный год составил 4,666 балла. Об этом уже можно утверждать со стопроцентной уверенностью, поскольку все наши клубы вылетели. За пять лет Россия набрала 45,549 балла: предыдущие четыре сезона получились успешнее.
Система начисления очков для клубов такова.
1. Каждая команда получает два очка за победу и одно очко за ничью (очки, набранные в квалификации и раунде плей-офф, делятся пополам).
2. За выход в 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов, а также за выход в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги Европы команды получают по одному дополнительному баллу за каждый раунд.
3. Четыре очка начисляются за участие в групповом этапе Лиги чемпионов и ещё четыре за выход в плей-офф.
Понятно, что с годами система начисления очков корректировались, так как менялись турниры. Кубок чемпионов вырос в более мощную Лигу чемпионов, Кубок Кубков приказал долго жить с наступлением нового века, а Кубок УЕФА в 2009 году был преобразован в Лигу Европы. Благодаря последнему соревнованию клубный рейтинг в общем-то и появился на свет.
Решение о введении клубного рейтинга было принято в 1979 году. Союзу европейских футбольных ассоциаций он потребовался для того, чтобы определять количество клубов от каждой страны для Кубка УЕФА, созданного в 1971-м и продолжавшего развиваться и усложняться. Впоследствии статистики подсчитали рейтинги прошлых лет, чтобы отразить историю соревнований. К сезону-1980/1981 таблицу коэффициентов запустили.
Насколько силён был чемпионат СССР на самом деле
Когда футболисты старшего поколения рассказывают о том, что чемпионат СССР был на голову выше российского и входил в число лучших в Европе, они правы только отчасти. Например, в первом клубном рейтинге сезона-1980/1981 советская лига находилась даже ниже, чем сейчас РПЛ – на восьмом месте. Проигрывала ФРГ, Англии, Испании, Нидерландам, Бельгии, Франции и ГДР.
Фото: sport.ua
Более того, ещё через пару лет чемпионат СССР опустился на совсем уж неприличное 12-е место из 33 европейских страх. Подняться в рейтинге нашему футболу удалось благодаря трём подряд успешным евросезонам – 1983/1984, 1984/1985 и 1985/1986. Это были лучшие выступления советских команд за все годы существования таблицы коэффициентов.
В 1984-м минское «Динамо» дошло до четвертьфинала Кубка чемпионов, «Шахтёр» – до четвертьфинала Кубка кубков, а «Спартак» – до четвертьфинала Кубка УЕФА. На следующий год «Днепр» сыграл в четвертьфинале Кубка чемпионов, московское «Динамо» – в полуфинале Кубка Кубков, а минское «Динамо» – в четвертьфинале Кубка УЕФА. В 1986-м картину не испортил даже вылет «Зенита» от «Куусюси» в КЧ, ведь за всех отдувалось киевское «Динамо». Команда Валерия Лобановского выиграла Кубок Кубков. В результате чемпионат СССР сперва поднялся на девятое место, потом на четвёртое, а по итогам сезона-1985/1986 оказался на третьей строчке.
Фото: sport.ua
Следующие два года принесли чуть менее богатые плоды, тем не менее сезон-1986/1987 и сезон-1987/1988 чемпионат СССР завершал на второй позиции! Выше была только Италия. Обошли Германию, заставили с завистью глядеть вслед Испанию.
Фото: sport.ua
Мы могли называть себя сильнейшими (наряду с Италией), однако в этом был элемент самообмана. Где же чемпионат Англии, спросите вы. В том-то всё и дело! В 1985 году после трагедии на стадионе «Эйзель», который принимал финал Кубка чемпионов «Ювентус» – «Ливерпуль», все английские клубы отстранили от еврокубков на пять лет. На момент бана именно Англия занимала первую строчку, а потом её рейтинг стал стремительно обнуляться. Место прежнего лидера заняла Италии, на одну позицию поднялись и остальные лиги, включая советскую. Официально чемпионат СССР стал вторым в Европе, а реально оставался третьим. Что тоже, согласитесь, хорошо.
Вот только удержаться в группе лидеров не удалось даже в отсутствие англичан. Началось падение рейтинга чемпионата СССР: четвёртое место, седьмое, восьмое и, наконец, девятое по итогам сезона-1991/1992. Когда Союз разваливался, его лига в таблице коэффициентов оценивалась ниже, чем сейчас РПЛ.
Фото: sport.ua
Любите чемпионат России. История подсказывает: он не так уж и плох.
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