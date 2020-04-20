Был сезон, когда мы поднимались даже на второе место!

Мы могли иметь 4 команды в Лиге чемпионов! Таблица коэффициентов УЕФА во времена СССР

Клубный рейтинг УЕФА – популярная тема у болельщиков. В первой части нынешнего сезона мы со слезами на глазах следили за тем, как Россия уступает шестое место (а значит, и третью путёвку в Лигу чемпионов) Португалии. Вообще, в российской истории наша лига никогда выше шестой строчки не поднималась, а вот чемпионат СССР одно время был почти на вершине европейского футбола: находился на второй позиции.

Если бы тогда существовала Лига чемпионов в её нынешнем виде, это означало бы, что наша страна тогда могла иметь в ней сразу 4 команды! Было бы любопытно, конечно, на это посмотреть. Впрочем, не менее интересно изучать те, старые цифры.

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Как определяется клубный рейтинг УЕФА

Напомним, что клубный рейтинг УЕФА считается на основании результатов всех команд ассоциации в еврокубках за последние пять сезонов. Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число команд ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс показатели предыдущих четырех сезонов. Например, Россия в сезоне-2019/2020 была представлена шестью клубами, которые завоевали совместными усилиями 28 баллов: «Зенит» – 9, «Краснодар» – 7, «Локомотив» – 6, ЦСКА – 4, «Спартак» – 2, «Арсенал» – 0. Коэффициент РПЛ за этот футбольный год составил 4,666 балла. Об этом уже можно утверждать со стопроцентной уверенностью, поскольку все наши клубы вылетели. За пять лет Россия набрала 45,549 балла: предыдущие четыре сезона получились успешнее.

Рейтинг УЕФА

Система начисления очков для клубов такова.

1. Каждая команда получает два очка за победу и одно очко за ничью (очки, набранные в квалификации и раунде плей-офф, делятся пополам).

2. За выход в 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов, а также за выход в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги Европы команды получают по одному дополнительному баллу за каждый раунд.

3. Четыре очка начисляются за участие в групповом этапе Лиги чемпионов и ещё четыре за выход в плей-офф.

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Понятно, что с годами система начисления очков корректировались, так как менялись турниры. Кубок чемпионов вырос в более мощную Лигу чемпионов, Кубок Кубков приказал долго жить с наступлением нового века, а Кубок УЕФА в 2009 году был преобразован в Лигу Европы. Благодаря последнему соревнованию клубный рейтинг в общем-то и появился на свет.

Решение о введении клубного рейтинга было принято в 1979 году. Союзу европейских футбольных ассоциаций он потребовался для того, чтобы определять количество клубов от каждой страны для Кубка УЕФА, созданного в 1971-м и продолжавшего развиваться и усложняться. Впоследствии статистики подсчитали рейтинги прошлых лет, чтобы отразить историю соревнований. К сезону-1980/1981 таблицу коэффициентов запустили.

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Насколько силён был чемпионат СССР на самом деле

Когда футболисты старшего поколения рассказывают о том, что чемпионат СССР был на голову выше российского и входил в число лучших в Европе, они правы только отчасти. Например, в первом клубном рейтинге сезона-1980/1981 советская лига находилась даже ниже, чем сейчас РПЛ – на восьмом месте. Проигрывала ФРГ, Англии, Испании, Нидерландам, Бельгии, Франции и ГДР.

Фото: sport.ua

Более того, ещё через пару лет чемпионат СССР опустился на совсем уж неприличное 12-е место из 33 европейских страх. Подняться в рейтинге нашему футболу удалось благодаря трём подряд успешным евросезонам – 1983/1984, 1984/1985 и 1985/1986. Это были лучшие выступления советских команд за все годы существования таблицы коэффициентов.

В 1984-м минское «Динамо» дошло до четвертьфинала Кубка чемпионов, «Шахтёр» – до четвертьфинала Кубка кубков, а «Спартак» – до четвертьфинала Кубка УЕФА. На следующий год «Днепр» сыграл в четвертьфинале Кубка чемпионов, московское «Динамо» – в полуфинале Кубка Кубков, а минское «Динамо» – в четвертьфинале Кубка УЕФА. В 1986-м картину не испортил даже вылет «Зенита» от «Куусюси» в КЧ, ведь за всех отдувалось киевское «Динамо». Команда Валерия Лобановского выиграла Кубок Кубков. В результате чемпионат СССР сперва поднялся на девятое место, потом на четвёртое, а по итогам сезона-1985/1986 оказался на третьей строчке.

Фото: sport.ua

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Следующие два года принесли чуть менее богатые плоды, тем не менее сезон-1986/1987 и сезон-1987/1988 чемпионат СССР завершал на второй позиции! Выше была только Италия. Обошли Германию, заставили с завистью глядеть вслед Испанию.

Фото: sport.ua

Мы могли называть себя сильнейшими (наряду с Италией), однако в этом был элемент самообмана. Где же чемпионат Англии, спросите вы. В том-то всё и дело! В 1985 году после трагедии на стадионе «Эйзель», который принимал финал Кубка чемпионов «Ювентус» – «Ливерпуль», все английские клубы отстранили от еврокубков на пять лет. На момент бана именно Англия занимала первую строчку, а потом её рейтинг стал стремительно обнуляться. Место прежнего лидера заняла Италии, на одну позицию поднялись и остальные лиги, включая советскую. Официально чемпионат СССР стал вторым в Европе, а реально оставался третьим. Что тоже, согласитесь, хорошо.

Вот только удержаться в группе лидеров не удалось даже в отсутствие англичан. Началось падение рейтинга чемпионата СССР: четвёртое место, седьмое, восьмое и, наконец, девятое по итогам сезона-1991/1992. Когда Союз разваливался, его лига в таблице коэффициентов оценивалась ниже, чем сейчас РПЛ.

Фото: sport.ua

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