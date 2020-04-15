10 российских футболистов, которые сильнее всего регрессировали в нынешнем сезоне

В данную подборку включены российские футболисты, которые в текущем сезоне по разным причинам играют ниже своих способностей – и особенно заметен контраст в их выступлениях по сравнению с прошлым годом.

Алексей Сутормин против Самуэля Жиго Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Был: один из самых ценных игроков РПЛ, универсал «Оренбурга», кандидат в сборную, забил 8 голов в сезоне-2018/19.



Стал: запасной в «Зените», набрал 679 минут в сезоне и «2+1» по системе «гол+пас».



Многие уверены, что переход в «Зенит» — это в любом случае шаг наверх, и неважно, что игрок сменил статус лидера на роль запасного, потерял в годы расцвета ценнейшие игровые минуты и перестал числиться даже в расширенном списке кандидатов в сборную. В частности, так считает главный тренер петербуржцев Сергей Семак, говоривший в интервью «Чемпионату» в конце 2019-го, что те минуты, которые провёл Сутормин в его команде, — это немало.

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Но всё же не покидает ощущение, что при более стабильном месте на поле Сутормин рос бы куда быстрее. А пока он точно играет не на уровне прошлого года.

Он начинал сезон в защите, а теперь забивает «Краснодару», «Зениту», ЦСКА В 25 лет москвич и воспитанник «Зенита» Сутормин выстрелил в Премьер-Лиге.

Ильзат Ахметов и Сергей Овчинников Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Был: один из самых прогрессирующих игроков ЦСКА, глубинный плеймейкер с классным продвижением мяча, игрок сборной России, обладатель премии «Первая пятёрка».



Стал: игрок ротации в ЦСКА, потерявший стабильное место в основе, больше не очевидный кандидат в сборную.



Ахметов стал в какой-то степени заложником собственного же старта – он слишком резво начал в ЦСКА, моментально завоевал симпатии болельщиков и специалистов, проявил себя на самых разных позициях, в том числе неожиданно блеснул на непривычном для себя амплуа нижнего опорника. На волне успехов Ильзата призвали в сборную России, и он стал первым при Станиславе Черчесове игроком (и исключением!), который сходу, без раскачки, адаптации и глубокого знакомства с коллективом, был брошен в основной состав. Осенью 2019-го «армейский» хавбек достойно отыграл против Бельгии (1:3) и Казахстана (4:0).

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Но в нынешнем сезоне Ахметова настигла даже не стагнация, а небольшой откат назад. С ним у команды стали появляться проблемы с балансом между обороной и атакой, да и обострять из глубины Ильзат стал гораздо меньше. Неслучайно начиная с осени Ахметов перестал пользоваться безграничным доверием Гончаренко и иногда пропадал в запасе. Весной ситуация с игровым временем стала лучше, но с качеством игры по-прежнему есть проблемы. Впрочем, как и у всего ЦСКА.

Николай Рассказов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Был: надежда «Спартака», прогрессирующий современный правый защитник с большим объёмом атакующих действий.



Стал: слабое звено в «Спартаке», провалил осень, не всегда выигрывает конкуренцию у Ещенко и универсала Зобнина, потерял стабильное место в основе.



Рассказов ворвался в основу «Спартака» при позднем Каррере, почти сразу же стала заметна разница в атакующем потенциале между ним и Ещенко: Николай был способен обеспечивать огромный и разнообразный объём включений на чужую половину поля, как через ширину поля, так и полуфланги. Поначалу молодой защитник не терялся и в обороне: уверенно действовал в отборе, резво возвращался назад, почти не проваливался.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Сейчас Рассказов по-прежнему интересен в атаке, но с точки зрения прямых обязанностей в защите он смотрится уязвимым. А иногда – очень уязвимым. Тедеско со свежим взглядом поначалу вообще не желал видеть неокрепшего юношу в основе и предпочёл ему универсального Зобнина. Весной Николай стал играть, но во многих матчах был напрочь раскритикован болельщиками за ошибки в обороне. Если он хочет задержаться в «Спартаке», то в ближайшие полгода должен окончательно возмужать.

Игорь Смольников Фото: РИА Новости

Был: основной правый защитник «Зенита», 23 матча в чемпионском сезоне.



Стал: резервный правый защитник «Зенита», 8 матчей в текущем чемпионате.



Смольников на протяжении почти шести сезонов был основным в «Зените», но всё изменил трансфер Караваева. Более молодой партнёр обеспечил большее разнообразие и качество в атаке, повысил эффективность фланговой игры, и теперь Игорь, некогда кандидат в сборную, вынужден наблюдать за матчами команды со скамейки. Кажется, по окончании сезона ему придётся что-то поменять в карьере. Может, и вправду уехать в MLS.

Был: ведущий опорный полузащитник «Ахмата», кандидат в сборную России и топ-клубы.



Стал: игрок ротации в «Ахмате», которого преследуют травмы, больше не кандидат в сборную России и топ-клубы.



Летом 2018-го на Швеца всерьёз рассчитывал тренерским штаб сборной России – Антон запросто мог попасть в итоговую обойму сборной перед чемпионатом мира. Чуть позже полузащитник чуть не ушёл в «Спартак» — трансфер сорвался в последний момент. Осенью 2018-го Швец забил красно-белым, и разговоры о его скором отъезде в один из топ-клубов лишь усилились. Но потом случилась неприятная травма, выбившая из игры на три месяца, а в новом сезоне вообще всё пошло наперекосяк: «Ахмат» повалился, Антон заработал длительную дисквалификацию, потом попал в ротацию, а в ноябре снова выбыл из-за травмы. Кажется, сейчас «Спартак» им не заинтересуется.

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Кирилл Панченко Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Был: один из лидеров «Динамо», 23 матча в сезоне-2018/19, «5+1» по системе «гол+пас»



Стал: потерял место в основе при Новикове, шесть матчей подряд провёл на скамейке, в седьмом вышел на замену на 15 минут.



Кирилл был несомненным лидером «Динамо» в ФНЛ и одним из самых ценных с точки зрения результативности игроком бело-голубых в РПЛ. Его плюсом – а одновременно и бедой – всегда была любовь к индивидуальным действиям и ударам (часто – совсем неподготовленным) в ущерб командной игре. Хохлов манеру игры полузащитника ещё терпел, Новиков же вскоре после прихода принял меры. Теперь вместо Панченко играет дорогостоящий Филипп, а Кириллу, кажется, можно потихоньку начинать думать о поиске нового клуба.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Аяз Гулиев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Был: один из лидеров «Ростова» (14 матчей, «1+2» в первой части сезона-2018/19) и многообещающий трансфер «Спартака».



Стал: игрок глухого запаса в «Спартаке» при Тедеско.



Солидная игра Гулиева за «Ростов» осенью 2018-го настолько впечатлила «Спартак», что красно-белые немедленно выкупили трансфер собственного же воспитанника. Аяз должен был заменить регрессировавшего Глушакова, и поначалу он делал это, пусть и с переменным успехом. Его отличали злость и большой объём единоборств, летом 2019-го при Кононове Гулиев тоже периодически смотрелся неплохо. Подводила лишь тактическая грамотность, в которой Аяз по сравнению с «Ростовом» не просто не прибавил, а стал слабее. Возможно, переход в «Спартак» его не мотивировал, а наоборот расслабил.

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Неудивительно, что после серии трансферов в центр поля Гулиев оказался в запасе. Тедеско использовал Аяза лишь в двух турах из семи, да и то в качестве футболиста, выходящего на замену в концовке.

Резиуан Мирзов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Был: лидер «Арсенала», набравший «6+1» по системе «гол+пас».



Стал: резервист в «Спартаке», не вписывающийся в командную структуру.



Главная проблема Мирзова заключается в том, что он изначально не подходил красно-белым по стилю игры и общему уровню, но бывший главный тренер Кононов зачем-то настоял на трансфере. Все опасения сбылись: Резиуан при своей скорости и ярком дриблинге смотрится чересчур ограниченным по игровому интеллекту, а смена схемы с 4-2-3-1 на 3-4-3 ещё сильнее «прибила» футболиста. Теперь его позиция на поле растворилась, приходится выходить на замену в роли форварда. В последнем туре Мирзов забил гол «Оренбургу» — и на фоне множества предыдущих провалов это уже можно считать успехом.

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Юрий Жирков и Олег Шатов Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Был: игрок ротации в чемпионском «Зените», набрал 19 матчей и «3+1» по системе «гол+пас».



Стал: футболист, страдающий от травм и не справляющийся с мощной конкуренцией, проведший лишь 8 матчей в сезоне (из них только 4 – в старте).



Регресс Шатова, к сожалению, тянется уже не год и даже не два, от его волшебных сезонов при Виллаш-Боаше остались только воспоминания. Олег часто попадает в список травмированных, успел не сработаться с Манчини съездить в аренду в «Краснодар», вернулся при Семаке, но основным не стал. Прежний статус лидера от него безвозвратно ушёл. Зимой Шатова звали в «Сочи», однако Олег не захотел уезжать на предложенных условиях. Вероятно, в следующее трансферное окно всё-таки придётся уйти. 29 лет – золотой возраст, в котором нужно играть.

Фёдор Чалов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Был: лучший бомбардир РПЛ, забивший 15 голов и отдавший 7 передач в 30 турах, чуть не ушёл в «Кристал Пэлас» за 27 млн евро.



Стал: просто молодой нестабильный нападающий, который забил лишь 5 голов в 22 играх и за которого теперь не дадут 27 млн евро.



Чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Черчесов осенью назвал сразу три возможные причины спада в игре Чалова: а) разочарование из-за невызова в главную национальную сборную; б) разочарование из-за сорвавшегося отъезда в Англию; в) фактор второго сезона. От себя же добавим и четвёртый: общий регресс ЦСКА в текущем чемпионате и проблемы с атакой. Остаётся лишь верить, что вскоре Чалов вернёт лучшие кондиции.