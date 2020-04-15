Мастурбаттл Уткина и Соловьева. Оргазм у обоих

Когда Василий Вячеславович вызывает на баттл Владимира Рудольфовича, то понимаешь, что переживать в их несбыточной битве не за кого – ведь бьются они не за правду, не за респект и даже не против друг против друга, а за удовлетворение самих себя.

Вы же сталкивались со статистикой, что Уткин и Соловьёв всегда в десятке самых цитируемых журналистов страны. И как бы странно это ни звучало, но часть масс живёт по их впечатлениям, словам и поступкам.

Поэтому сегодня мне, простому и малопримечательному гражданину России, чрезвычайно сильно хотелось бы увидеть Владимира Рудольфовича в московском метро, где он, как верный слуга, охранительно, но честно и без паники рассказывал бы о запуске электронных пропусков.

Катайся, вроде, по станциям с охраной, веди эфир, достучись до фуражек полиции, до лысин в кабинетах, до своей огромной аудитории – доведи, что система даёт сбой, объясни, помоги. Будет и хайп, и дело, и уважение. Но Соловьёв остается в бункере и ещё громче, чем раньше, славит власть. Что бы она ни делала.

Было бы не менее приятно видеть, как его друг Василий Вячеславович сдаёт кровь или готовит баранью ногу для отличившихся врачей скорой помощи. Ну или использует свой дар и образование для создания талантливой критики, мотивирующей жить и бороться, а не сдохнуть. Но Уткин остаётся в своём бункере и с тупой остротой оскорбляет государство, Канделаки, Сёмина, Дзюбу, Лукашенко. Что бы они ни делали.

Да, возможно, именно так соблюдается баланс, а Уткин и Соловьёв, как рабы на галерах, обеспечивают наше бледнеющее естество утрированными, яркими смыслами. Только вот в беде активность Уткина и Соловьёва выглядит не благородно и не возвышенно, а патологически.

«С такими людьми не бывает баттлов, их надо лечить». Уткин VS Соловьев: хроника войны Василий начал критиковать государство – и тут понеслось.

Мы же знаем, что в эпоху коронавируса рушатся целые отрасли, а выгоду получают единицы. Среди победителей, возможно, медицинские корпорации, киберспортивные платформы, поставщики сериалов. Выясняется, что почти вдвое растёт и трафик порносайтов. Не в страстную неделю будет сказано, но людям нужно же как-то заполнять пустоту. Впрочем, варианты и варианты онанизма бывают разные, безгреховные, что ли.

И вот когда следишь за эфирами сегодняшнего Владимира Соловьёва – его фарфоровой улыбкой, неуместными песнями, опричническими речами, – вспоминается фильм «Эксперимент». По сценарию, основанному на реальных событиях, учёные в рамках исследования нанимают 20 случайных людей, 12 из которых становятся заключёнными, а 8 – охранниками. В начале опыта все участники настроены на добро и справедливость, но с течением времени происходит слияние личности с образом, и охранники получают удовольствие от свалившейся власти. Хотелось бы ошибаться, но кажется, что роль наконец-то взяла над Соловьёвым полный контроль, и если раньше Владимир Рудольфович достигал экстаза, давя пленных экспертов из Украины и США и пенопластовых оппозиционеров, то в изоляции ему приходится играть собственными мышцами. В таких условиях удовлетворение требует большей натуги – вздохов, криков, песен.

Деятельность Уткина, как бы он ни хорохорился и ни играл в морального камертона (один такой из спорта у нас уже объявлялся), смотрится ещё проще. Недавно он был против Дзюбы. Потом против Канделаки. Против Сёмина. Лукашенко. Власти. Да кого угодно. И всё это за неделю. Прямо герой коронавируса. Но парадокс в том, и это показывает новейшая история, что мы не увидим сытого Уткина на баррикадах, а вот на государственном Первом – пожалуйста, было. Мы не прочтём соответствующих его таланту трудов, какие были у Лимонова.

Хочется вновь быть неправым, но для оргазма Василия Вячеславовича всё чаще достаточно популистских реплик в «Твиттере» да видосов со всё реже соответствующими реальности обвинениями и всё более бесталанно, для масс составленными оскорблениями.

Такие вроде бы разные. А цель, получается, одна: лишь бы читали, смотрели, реагировали да подписывались на каналы. Нет у пророков нашего времени никакой борьбы. Высших целей. Боли за простого человека.

Сплошной онанизм с эксгибиционизмом. Декамерон. Пир во время чумы от лидеров мнений.

Открытая война между Уткиным и Дзюбой идёт уже два года. С чего всё началось Главный хейт российского футбола.