«Я ему говорил: целься третьему в голову». Как родился легендарный гол Цымбаларя «Реалу»

Продолжаем рассказывать о памятных голах прошлого, далёкого и не очень. На этот раз вспоминаем знаменитый штрафной Ильи Цымбаларя в матче с мадридским «Реалом».



К концу чемпионата России — 1998 дела у «Спартака» шли привычно хорошо. Команда Олега Романцева уверенно лидировала в первенстве и демонстрировала отличные результаты в еврокубках. Спартаковцы без проблем прошли квалификацию Лиги чемпионов, дважды разгромив болгарский «Литекс» (5:0, 6:2), и угодили в группу С к действующему обладателю трофея «Реалу», а также «Интеру» и «Штурму». Групповой этап красно-белые начали с победы над австрийским клубом (2:0). В следующем туре им предстояла домашняя встреча с «Реалом» Гуса Хиддинка.

Цымбаларь пробил с места. Раньше он никогда так не делал

Мадридцы прилетели в морозную Москву 28 сентября. Спустя два дня звёздная команда во главе с Карлосом, Йерро, Зеедорфом и Раулем вышла на газон «Лужников». На трибунах собралось около 65 тыс. зрителей.



С первых минут игры стало ясно: спартаковцы основательно подготовились к матчу. Хозяева ни в чём не уступали именитым гостям, а моментами действовали даже лучше. Тем не менее счёт открыли испанцы. В начале второго тайма Зеедорф после сольного прохода выстрелил в штангу, и Рауль головой добил мяч в пустые ворота. Впрочем, уже через 10 минут Илья Цымбаларь роскошным ударом со штрафного сравнял счёт. Спустя ещё 7 минут после скидки Робсона Егор Титов вколотил мяч в ворота Бодо Иллгнера, принеся своей команде победу и заставив Хиддинка злиться после матча.

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«Хотя мы и проиграли, я считаю, что мы сегодня доминировали. В этом матче свершилась некоторая несправедливость. «Реал» играл очень хорошо, но, к сожалению, нам не удалось забить второй гол. Результат несправедлив, мы должны были выигрывать», — говорил Хиддинк. На пресс-конференции он даже отчитал переводчика, который передал его затянувшуюся речь буквально за минуту. Голландец отказался от его помощи и перешёл с испанского языка на английский.



Большинству болельщиков тот вечер запомнился не поведением Хиддинка, и даже не голом Титова. Визитной карточка памятной победы «Спартака» над «Реалом» стал, конечно же, великолепный гол Цымбаларя.



На 70-й минуте мадридцы в метре от своей штрафной свалили Робсона. Судья назначил стандарт. К мячу подошли Баранов и Цымбаларь. Когда раздался свисток, белорусский полузащитник рванул к мячу, но не пробил. Спустя мгновение Цымбаларь нанёс блестящий удар и угодил точно в ближнюю девятку. Обманутые игроки в стенке не смогли помешать мячу влететь в ворота.

«Браво, ребята, браво!» — восторгался комментатор встречи Владимир Маслаченко, аплодируя голу Цымбаларя. — Обманули Иллгнера, обманули «Королевский клуб». Цымбаларь-Цымбаларь, красавец-гол забил! Как он подрезал мимо стенки в верхний угол. Ух, аж легче стало и радостнее на душе! Ликует стадион! Наверное, есть всё-таки высшая справедливость».

«После гола, который Илья забил «Реалу», началось просто какое-то сумасшествие наших болельщиков, — вспоминал ещё один герой вечера Егор Титов. — Помню, сфолили на Робсоне. Все понимали, что штрафной пробьёт Цымбаларь. Все знали о его волшебной левой ноге. В итоге Вася Баранов разбежался, а пробил Илюха, причём практически с места, чего он никогда не делал. В итоге мяч оказался в девятке».

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Голом в ворота «Реала» Цымбаларь обязан Самохину. Тренер «Спартака» отрабатывал с ним штрафные

Спустя много лет интересными подробностями знаменитого гола поделился Виктор Самохин, работавший в тренерском штабе Олега Романцева. Он рассказал, как отрабатывал с Цымбаларём штрафные удары.



«Он всегда прислушивался к тренерским советам. Помню, одно время мы с ним отрабатывали штрафные. Я ему советовал: «Илюх, в стенке старайся целиться третьему в голову. Это будет идеально по направлению удара, и всегда есть шанс, что он увернётся». Проходит время — и Илюшка забивает свой знаменитый гол «Реалу»! Подбегает ко мне довольный: «Сергеич, я же бил третьему в голову»!», — вспоминал Самохин для книги Олега Романцева «Правда обо мне и «Спартаке».



Сам автор шедевра утверждал, что после игры его даже позвали в «Реал».



«Фернандо Йерро после памятного московского матча в Лиге чемпионов сезона-1998/1999 обмолвился на английском языке, что, мол, в декабре — по окончании нашего сезона — меня ждут в Мадриде. «Инглиша» я толком не знал, но суть в целом понял», — говорил Цымбаларь.

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Помимо «Реала» на полузащитника в разное время претендовали другие известные европейские клубы: «Арсенал», «Лацио», «Сарагоса», «Реал Сосьедад». Однако ни в один из них Цымбаларь так и не перешёл. А спустя всего лишь год после домашней встречи с «королевским» клубом он оказался не нужен «Спартаку» — из-за спада в игре, проблем с дисциплиной и конфликта с Романцевым.

В своих следующих клубах — «Локомотиве» и «Анжи» — Цымбаларь скорее доигрывал, чем играл. Самыми славными в карьере для него остались 7 красно-белых лет. За это время он стал не только лидером и самым ярким игроком клуба, но и настоящим «народным» футболистом. Болельщики любили Цымбаларя за мастерство и красивую игру.



«Самый особенный в том «Спартаке»? Для меня это Илюшка Цымбаларь. Игрочище. По мне – после него игроков с такой техникой в российском чемпионате больше не было», — говорил Виктор Самохин.



А таким запомнил полузащитника его одноклубник Валерий Кечинов.



«Таких техничных футболистов с такой левой ногой я больше не встречал. Он реально умел ей всё! Мог отдать вслепую, обыграть на пятачке, а штрафные как исполнял?! «Спартак» в те годы был звёздной командой, а он был звездой этой команды».

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За свою карьеру Цымбаларь забил предостаточно красивых мячей. Чего только стоит его волшебный удар «шведой» в ближний угол ворот «Динамо» или золотой гол в матче с «Аланией», или сумасшедшие выстрелы по воротам «Русенборга» и «Штурма»?! Однако даже среди этих шедевров Цымбаларь выделял тот самый, «Реалу».



Особенным этот мяч стал и для сына футболиста Олега. «Часто пересматриваю видео с его игрой, гол «Реалу», — признался он как-то. — Слёзы наворачиваются. Что сказать? Это был гений». Трудно не согласиться.

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