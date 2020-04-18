«Я капитан команды, *****!» История легендарной фразы Овчинникова

Знаменитой фразе «Я капитан команды, *****» в июле исполнится уже 14 лет, а ее до сих пор помнят и используют. В том матче Сергей Овчинников впервые получил красную карточку и фактически закончил карьеру – больше он на поле не выходил.

Овчинников перешёл в «Динамо» по приглашению Сёмина. Стать капитаном команды его уговорил Кобелев

Юрий Сёмин после отставки с поста главного тренера сборной России (он не смог вывести команду на чемпионат мира 2006 года) возглавил «Динамо». Сказал, что он «наконец обрёл твёрдую почву под ногами», потому что последний год выдался для него непростым. А на вопрос «почему не «Локо», Сёмин ответил очень красиво: «С «Локомотивом» я в России выиграл уже всё».



Вместе с Юрием Палычем в «Динамо» пришёл и Овчинников. Спустя девять лет он скажет, что лучше бы он этого не делал: «Надо было не идти в «Динамо», а закончить. Раньше вроде как обещал – если так сложится, что надо будет уйти из «Локомотива», лучше завершу карьеру. А сам перешёл в другой клуб».

Но на тот момент Сергей ни о чём не жалел.



За пять дней до начала чемпионата в команде встал вопрос — кто будет капитаном? Главными кандидатами были Овчинников и Дерлей, и, как рассказывал Валерий Сорокин в интервью еженедельнику «Футбол», дело чуть не дошло до драки.



— На тот момент было два равноценных вратаря: как раз Овчинников и Нуну. На сборах они проводили то по тайму, то по игре, было непонятно, кто из них будет играть. А если Овчинникова выбирают капитаном, то играть будет он. В итоге разделились на два лагеря: португальцы за Дерлея, наши за Овчинникова. И только Менди с Баффуром Гьяном сидят и говорят: «А нам за кого?» И тут Нуну встаёт и говорит, что видел, как Овчинников ходил по номерам и агитировал русских футболистов голосовать за него. Хотя это, конечно, неправда, он придумал всё. В общем, португальцы встают и уходят, якобы голосовать вообще не будут. Мол, у них двух человек нет. А два человека – это Сисеру, которому ещё девять месяцев «кресты» лечить, и Тиаго Силва, который вообще чуть ли не на смертном одре с малярией или туберкулёзом лежит. Сёмин сказал, чтобы колхоз не устраивали и голосовали, но в итоге жесть какая-то началась. Нуну кричит, что Овчина ходит по номерам агитирует, Овчина чуть ли не майку на себе рвёт и несётся на этого Нуну. Мы его хватаем и еле удерживаем.

Овчинников потом это всё опроверг (тоже в интервью еженедельнику):



— Никакой драки не было. Было собрание, на котором Кобелев объявил решение Сёмина сделать меня капитаном. И было бы глупо, если бы Юрий Палыч назначил кого-то другого. Я ответил: «Ситуация непростая. Пусть капитаном будет Дерлей». Но Кобелев сказал, что так надо – мол, «большое» руководство хочет, чтобы капитаном был россиянин. Ну что я скажу – «нет»? К тому же Дерлей всё время больной был. Как ты можешь быть капитаном, если не играешь?».



К конфликту россияне — португальцы потом ещё добавились проблемы с финансированием – игроки по полгода не получали зарплату – и с результатами: спустя 12 туров у «Динамо» было всего 8 очков. Напряжение в команде было колоссальное, и Сёмин с ним справиться не мог. Овчинников потом сказал, что в таких условиях ему было жутко некомфортно, поэтому у него случались срывы: «Всё это звенья одной цепи».



Самый серьёзный срыв произошёл во время матча с «Москвой» 25 июля.

«Я – волк-одиночка». Легендарный Босс – о ЦСКА, «Локомотиве», «Спартаке» и жизни После этого интервью вы другими глазами посмотрите на Сергея Овчинникова.

Овчинникова взбесило, что у ворот «Динамо» был назначен угловой. После матча он извинился перед судьями, но нагрубил журналисту

К середине второго тайма «Динамо» проигрывало, и всё шло к тому, что победить ему вряд ли удастся. На 75-й минуте мяч от Сергея Семака улетел за линию ворот, но боковой судья назначил угловой в пользу «Москвы». И тут началось: Овчинников с совершенно безумным выражением лица кинулся к арбитру и начал ему доказывать, что углового не было. Его пыталась утихомирить команда: что-то сказать капитану порывался сначала Лима, потом Хохлов — бесполезно. Когда главный судья Игорь Захаров показал Овчинникову жёлтую, досталось и ему. Вратарь что-то долго и эмоционально объяснял арбитру, а потом в трансляции прозвучало чёткое: «Я капитан команды, *****!» Захаров ответил: «Серёг, если ты сейчас извинишься, при всех ребятах говорю, я тебя прощу и ничего дальше не будет». На что тот отреагировал протяжным «чего-о-о-о» и очередной порцией высказываний. В итоге капитан команды наговорил на красную, а судья в ответ на наказание получил ещё более жёсткую реакцию – вратарь схватил арбитра за майку, а потом и вовсе начал замахиваться кулаками на бокового.

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С поля Овчинникова бросился уводить Кобелев, но развернуть разгневанного вратаря в сторону раздевалки получилось не сразу. По пути в подтрибунку Сергей швырнул свою капитанскую повязку и пнул стенку тоннеля, продолжая при этом оглашать всё вокруг отборными ругательствами.



После матча («Динамо» всё же смогло забить, встреча завершилась со счётом 1:1) капитан команды зашёл в судейскую комнату, где поговорил с главным судьёй и принёс извинения всей бригаде арбитров. В интервью он признал, что красная карточка была показана справедливо:



— Сорвался, бывает. Я обычный человек, допустил ошибку и буду отвечать за неё. Думаю, что красная была показана справедливо, — сказал он. — Я не просто так завёлся, что-то повлияло… Может, жаркая погода. Ладно, что произошло, то произошло. И что теперь размазывать сопли, просить КДК о снисхождении. Думаю, они сами разберутся, учтут эмоциональную сторону дела и то, что я принёс Захарову извинения. Ему сейчас тоже нелегко, ведь его судейство будут оценивать и по этому эпизоду.



Но потом Овчинникова снова вывели из себя – вопросом про брошенную капитанскую повязку:



— Ну почему выброшена? Я её просто передал. Уходил и бросил, вот и всё. Ну напишите, что я её бросил. Вам же ***** [нечего] делать, понимаете! Вот ещё один такой вопрос, я тебе в лоб дам, ***! Понял, ***** [на фиг]?

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Овчинникова дисквалифицировали на пять матчей и выписали штраф в 100 тыс. рублей. В августе его выставили на трансфер

— Психологическая неустойчивость наблюдается у всех футболистов «Динамо», а не только у Сергея, — констатировал после матча Сёмин. — Поступок получился не очень хороший, и за него надо нести наказание.



КДК РФС дисквалифицировал Овчинникова на пять матчей и пригрозил: «Если в течение срока условной дисквалификации он совершит дисциплинарный поступок, который будет квалифицироваться как «агрессивное поведение», то будет дисквалифицирован до конца сезона». Помимо этого, вратарь получил штраф в размере 100 тыс. рублей.

Выдержка из Дисциплинарного регламента РФС:

Статья 36. Агрессивное поведение, совершенное до, во время и после матча

...4) за попытку или физическое воздействие на официальных лиц матча — от 3 (трех) до 6 (шести) игр.

Статья 40. Оскорбительное поведение

За нецензурные и оскорбительные выражения и/или жесты, допущенные игроком в адрес партнера, соперника, официальных лиц и/или официальных лиц матча, зрителей, если деяния совершены до, во время или после матча — дисквалификация игрока на 4 (четыре) матча.

В августе Сёмин подал в отставку, хотя его долго уговаривали остаться. Но всё было бесполезно.



— Я ушёл в интересах клуба, – говорил он в интервью «СЭ». – Впервые в тренерской карьере у меня возникли расхождения с большой группой игроков. Так готовиться к матчам, как они, было за рамками моего понимания. Отдельные футболисты пренебрегали заданиями, которые получали на предыгровых установках, не проявляли должной самоотдачи на поле. Из матча в матч происходило игнорирование тренерской воли. Рычагов управления в моём распоряжении оказался минимум.



К концу месяца «Динамо» выставило на трансфер семь игроков, среди которых был и Овчинников. Но заинтересованного во вратаре клуба так и не нашлось, поэтому в конце декабря было объявлено, что контракт с ним расторгнут по обоюдному соглашению сторон.



На этом карьера вратаря Овчинникова и закончилась.

— Я отдавал себе отчёт в том, что делаю, — рассказал он в интервью «Чемпионату» уже спустя много лет. — На тот момент мне казалось, что так нужно. Подсознательно понимал: этот всплеск может стоить мне не то что красной карточки — конца карьеры. Так в итоге и получилось – больше я не играл.

А вот что Босс сказал спустя годы о той угрозе журналисту: «Насчёт в лоб — это стереотип выработался. Знаю, есть какое-то видео в интернете, где я это говорю. На самом деле, это детство. Хотя у нас в лоб и сегодня советуют дать. Радим вон недавно отметился. Я думаю, на сегодняшний день это актуально, раз столько заслуженных людей к этому призывает».

Другие истории известных фраз:

«Давал, даю и буду давать!» Так говорил великий Борман Овчинников Возможно, самый яркий оратор российского футбола 1990-х.

«Нет предела человеческой мерзости!» История знаменитой речи Бышовца На следующий день после этой фразы тренера уволили из «Локомотива». А вместе с ним и Юрия Сёмина.