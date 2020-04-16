15 российских игроков, которые круче всех выросли в текущем сезоне

Первая подборка была посвящена игрокам, которые в сезоне-2019/2020 упали в уровне.

10 российских футболистов, которые сильнее всего регрессировали в нынешнем сезоне Кого из видных игроков настиг наибольший спад.

Сегодня сосредоточимся на положительных героях. В этот список мы не включили футболистов, которые ярко сверкнули на коротком отрезке (например, Магкеева из «Локомотива»), – предпочтение отдано тем, кто демонстрировал уровень хотя бы на протяжении пары-тройки месяцев.

Хорен Байрамян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Был: основной футболист «Рубина» — аутсайдера РПЛ, набрал «2+2» в 24 матчах сезона-2018/2019.

Стал: основной футболист и лидер «Ростова» — претендента на ЛЧ, набрал «4+4» в 20 матчах сезона-2019/2020.



Байрамян, прошедший ценную школу Бердыева, всегда был интересным игроком, но нынешний чемпионат получается для него максимально эффектным. Хорен превратился в абсолютно ключевого и незаменимого исполнителя для весёлого «Ростова», а сделало его таковым прежде всего умение стремительно реагировать на переходные фазы и выполнять большой объём беговой работы. При переключениях из обороны в атаку у Байрамяна большой процент правильных и быстрых (что самое главное) действий, позволяющих команде провести опасную атаку. При переходе в оборону Хорену свойствен молниеносный возврат назад и вступление в единоборство.



Байрамян взрывной, скоростной, очень координированный, достаточно техничный и универсальный. Он способен играть на обоих флангах ближе к атаке, но без труда закроет и более оборонительную позицию. Если Хорен сохранит такой же уровень и в следующем сезоне, мы запросто можем увидеть его в национальной сборной. Даже удивительно, что до 28 лет полузащитник никогда не выглядел столь цельно.

Открытия 2019 года в России. Игроки, тренеры, команды Представители российского футбола, которые удивили нас сильнее всего.

Был: один из трёх вратарей «Спартака», молодой и талантливый, но нестабильный.

Стал: основной вратарь «Спартака», прогрессирующий и спасающий для команды отдельные матчи.



Формально Максименко был основным вратарём «Спартака» и в прошлом сезоне (23 матча в чемпионате из 30), но статус у него всё же отличался от сегодняшнего: в ворота Александра двигал не собственный уровень, а постоянные травмы более опытных конкурентов, Селихова и Реброва. По итогам сезона, говорят, Кононов был не слишком доволен Максименко и даже хотел отдать его в аренду. А взамен – и это уже не просто говорят, а точная информация – пригласить дорогого и статусного Гильерме.



Переход натурализованного бразильца не состоялся, и Максименко сохранил за собой пост первого номера. И, окрылённый доверием, резко начал расти. У Александра вырос показатель надёжности (например, процент отражённых ударов – 77% после 70% в прошлом сезоне, а также разница между ожидаемыми пропущенными голами и реальными, было 2, стало 6). Теперь молодой вратарь стал допускать гораздо меньше грубых ошибок и потихоньку начал спасать для команды матчи. Пример – последний тур в «Оренбурге». К следующему году спартаковца, вполне вероятно, привлекут в сборную.

Александр Максименко, это было очень круто! Молодой вратарь спас «Спартак» в Оренбурге Красно-белые вымучили гостевую победу и оторвались от зоны вылета.

Был: игрок ротации в молодёжной команде ЦСКА, провёл только 13 матчей из 30 в чемпионате-2018/2019.

Стал: основной защитник профессиональной команды ЦСКА, провёл 16 матчей в РПЛ, Кубке России и Лиге Европы.



Прогресс Карпова – самый стремительный взлёт в РПЛ. Год назад Вадим не полностью соответствовал даже уровню молодёжной команды (хотя бы потому, что ещё не успел выпуститься из академии), а сейчас он уже основной защитник в построениях Виктора Гончаренко и игрок, стоимость которого оценивается порталом transfermarkt.de в 1,25 млн евро. Разумеется, не всё шло гладко – такого не бывает даже в голливудских сценариях. Поначалу Карпов ошибался, а соперники публично называли его зону самым уязвимым местом ЦСКА.

Из-за него пошла потасовка и удалили Понсе. Даже не верится, что Карпову из ЦСКА всего 17 Главное, что надо знать про защитника, для которого это дерби было первым в жизни.

Но Вадим растёт. За зиму он стал злее и агрессивнее, почти догнал партнёров по физическим и скоростным данным. Прогнозы делать не будем, просто пожелаем 17-летнему защитнику дальнейшего прогресса и поменьше скандальных эпизодов а-ля симуляция в кубковом дерби против «Спартака».

Евгений Луценко Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Был: основной форвард «Динамо» — невезучий и не самый забивной, набрал «4+4» в 30 турах.

Стал: главный бомбардир «Арсенала», забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи в 20 играх.



«Динамо» добровольно отказалось от Луценко, не став продлевать с ним прошлым летом истекающий контракт. В ответ Евгений выдал лучший сезон в карьере. Он уже забил девять мячей за «Арсенал» (личный рекорд – 10 мячей за «Мордовию» в чемпионате-2014/2015, но, скорее всего, форвард покорит достижение, если сезон будет доигран), причём стабильно здорово Луценко проводил матчи со статусными соперниками – ЦСКА (в обеих встречах по голевой передаче), «Локомотивом» (два гола), «Спартаком» (победный гол) и «Краснодаром» (гол). Прошлогоднее дикое невезение позади.

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Был: игрок ФНЛ, выступавший за «Мордовию» и «Тамбов», за всю карьеру провёл в РПЛ лишь 5 неполных матчей за «Спартак».

Стал: основной нападающий клуба РПЛ, забивший 6 голов и отдавший 2 передачи в 13 играх.



Обухов всегда считался талантливым футболистом со светлой головой и сочным ударом, только свои качества он прежде, до 27 лет, проявлял исключительно в низших дивизионах. Да и то не всегда. Поэтому прорыв Владимира в РПЛ за «Тамбов» в чём-то удивителен. Жаль, что раньше на таком уровне ему толком не давали шансов.

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Был: игрок «Спартака», не забивший в карьере ни одного гола в РПЛ, постоянно критикуемый болельщиками.

Стал: лидер «Тамбова», набравший «6+2» в сезоне и являющийся кандидатом на возвращение в родной клуб.



Мелкадзе в «Тамбове» избавился от лишнего давления и начал наконец играть так, как умеет: с агрессией и злостью, большим количеством борьбы и ударов. Точно то же самое, что сейчас делает Георгий в клубе РПЛ, он когда-то делал и в «Спартаке-2». Теперь с высокой долей вероятности Мелкадзе вернётся в родной клуб. Заслужил. Уж точно больше, чем заслуженный ветеран Шюррле.

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Андрей Мостовой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Был: игрок «Химок» и «Зенита-2», выступающий в ФНЛ

Стал: основной футболист и один из лидеров «Сочи» в РПЛ, набрал «6+3» в дебютном сезоне



Мечта каждого селекционера – найти в скромном клубе ФНЛ футболиста, который через год-полтора вырастет в цене в десятки, а то и сотни раз. Мостовой выделялся в «Химках», но не сказать, что поражал воображение, тем более конкретика у него тогда была невысокой. Зато сейчас Андрей поверх яркого стиля игры обрёл результативную статистику и уже котируется как потенциальная звезда РПЛ первой величины. Летом, возможно, он вернётся в «Зенит». А если нет, пригодится любому другому топ-клубу.

Великая фамилия — великий потенциал. Андрей Мостовой может стать новой звездой РПЛ Сейчас он тащит «Сочи» и заодно пытается заработать шанс на игру в «Зените».

Был: игрок «Чертаново» и «Спартака-2» в ФНЛ, лишь эпизодически был задействован в матчах главного «Спартака».

Стал: основной игрок «Спартака» при Тедеско, до травмы был ключевым исполнителем.



На Умярова изначально возлагались большие надежды, в самом же первом турнире в Катаре он выделялся лидерскими качествами и структурными действиями. Но всё происходит постепенно. Если Кононов толком не торопился доверять Наилю, то Тедеско, наоборот, сразу же сделал на него ставку. Настолько явную, что Зобнин переместился на не самый комфортный для себя правый фланг, а Умяров принялся вести конструктивную игру в центральной зоне. Если бы не травма, он наверняка бы до сих пор был ключевым полузащитником.

Умяров мечтал о «Спартаке», тащил с температурой 38 и получал 18,5 тыс. рублей Наиль мог стать красно-белым ещё в детстве, но в «Чертаново» позвали его маму. Большой текст о самом перспективном игроке «Спартака».

Был: игрок «Крыльев», перешедший зимой 2019-го из «Чертаново».

Стал: лидер «Крыльев», отдавший 6 голевых передач в сезоне и заслуживший внимание всех топ-клубов РПЛ. Летом за ним развернётся гонка.



Летом за Антоном развернётся настоящая охота. Он относительно молод (только-только исполнилось 24), показал за последний год бурный прогресс и имеет ценнейшее качество для флангового полузащитника: умение обыгрывать один в один. В среднем у Зиньковского 9 попыток обводок за игру, 2,38 удара, 3,41 передачи в штрафную и 1,19 передачи под удар. Симпатичные цифры, которые в более сильном клубе могут стать ещё круче.

«Мой просмотр в «Спартаке» был самым быстрым в истории клуба» Автор супергола в ворота «Рубина» — о своём пути из «Чертаново» в РПЛ.

Александр Соболев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Был: нападающий ротации в «Крыльях» и «Енисее», забил 4 гола в 22 матчах

Стал: главная звезда «Крыльев», перешедший на правах аренды в «Спартак». Набрал «10+2» за «Крылья», а за «Спартак» отдал 2 голевые передачи в трёх стартовых турах. Кандидат в сборную России.



Талант Соболева проглядывался давно, просто именно в этом сезоне Александр явил его России в полной мере. Начало чемпионата вышло для форварда потрясающим: он забивал невероятные голы (в том числе почти с центра поля!) и здорово работал на команду. Далее нахлынула нестабильность, штамповать мячи Соболев перестал, но полезная работа на команду никуда не делась. Именно благодаря ей Александра и завербовал «Спартак»: Тедеско требовался нападающий, умеющий бороться за верховые мячи и действовать в оттяжке. В первых турах Соболев с обязанностями пусть не идеально, но справлялся – на его счету уже две голевые передачи.

Соболев – это топовый трансфер «Спартака». Прямо сейчас идеальное решение кадровых проблем Даже если он не будет забивать вообще!

Зелимхан Бакаев (слева) против Игоря Дивеева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Был: лидер «Арсенала», забил 8 голов за «Арсенал» в 25 турах.

Стал: лидер «Спартака», набрал «4+8» за «Спартак» в 20 турах (а ещё «4+3» в Лиге Европы и Кубке России).



Одно дело – быть лидером в провинциальном «Арсенале», совсем другое – вести за собой «Спартак». Причём разница в двух этих понятиях просто колоссальная. Главный показатель роста Бакаева – в том, как он теперь работает на команду. У него резко выросло количество голевых передач (с нуля до восьми) и передач под удар (было 1,57, стало 2,38). Теперь Зелимхан обрёл себя в роли центрального полузащитника и, кажется, готов дальше расти в этой роли, избавляясь от оборонительных недостатков.

«Дзюбе ответил: «Ничего личного». Первое большое интервью с Бакаевым-звездой Про осенний провал Кононова, акцию фанатов, смену позиции и лидера «Спартака».

Был: основной защитник «Тамбова» в ФНЛ.

Стал: основной защитник «Ростова» в РПЛ, кандидат в сборную России.



Трансферной политике «Ростова» можно лишь поаплодировать – множество новичков, кое-где считавшихся «неликвидом», не только становятся важными игроками, но и здорово растут в цене. Один из свежих примеров – как раз Чистяков. До нынешнего к сезона 26-летний защитник никогда не играл в РПЛ. А теперь он – ведущий футболист и кандидат в сборную России. У Дмитрия неплохие скоростные данные, устойчивость в единоборствах, адекватный длинный пас и допустимая надёжность – уже достаточный набор, чтобы соответствовать уровню топ-клуба.

Как вовремя уйти из «Зенита» и получить вызов в сборную России. Путь Чистякова Прежде чем стать игроком «Ростова» и одним из лучших защитников РПЛ, Дмитрий сменил не только несколько клубов, но и мировоззрение.

Был: игрок ротации в «Нижнем Новгороде» в ФНЛ.

Стал: основной опорник «Уфы» в РПЛ, привлекающие внимание топ-клубов России и ряда команд из Европы.



Когда-то Фомин подавал надежды в «Краснодаре», но там талант до ума доводить не стали. После «быков» в карьере Даниила были неплохие сезоны в «Нижнем Новгороде», а теперь он помогает своей надёжностью «Уфе». Команда Вадима Евсеева – самая прочная оборонительная стена в РПЛ после «Зенита» (лишь 19 пропущенных мячей в 22 турах), и немалую роль во всём этом великолепии сыграл как раз Фомин. У него множество плюсов: антропометрия и атлетизм (рост – 187 см), при этом не самые медленные ноги, хорошее чтение игры, надёжность в передачах (точность – 80 процентов). Кажется, Фомин – следующий трансфер из «Уфы» наверх.

В сборной России новичок! Летом он дебютировал в РПЛ, а сейчас интересен ЦСКА Полузащитник Даниил Фомин делится эмоциями от вызова в сборную России.

Был: резервный защитник «Уфы», который вторую часть сезона провёл в ЦСКА.

Стал: лидер обороны в ЦСКА, сыграл в 19 матчах из 22 в чемпионате, все 6 – в Лиге Европы.



Парадоксально, но Дивеев почти не играл за «Уфу», зато едва пришёл в ЦСКА, сразу же ворвался в РПЛ и стал основным. Нынешний сезон закрепил Игоря в составе, а потом ускорил его прогресс и повысил статус до лидера команды. В свои 20 лет Игорь – столб обороны, действующий не по годам хладнокровно. Если вместе с Карповым они продолжат в том же темпе, то ЦСКА вновь обретёт защиту на долгие годы.

Был вратарём, приезжал в ЦСКА в 13 лет, злил Дзюбу. История Игоря Дивеева Откровенное интервью с 19-летним лидером ЦСКА.

15. Даниил Лесовой

Был: игрок ротации в «Арсенале», севший на скамейку при Черевченко и насобиравший 440 минут в сезоне.

Стал: важный игрок для «Арсенала», лидер РПЛ по количеству обводок, набрал «2+2» в 20 матчах (1410 минут), летом может перейти в клуб статусом выше.



Лесовой – тоже представитель «Зенита», отданный в аренду. В отличие от Мостового, у него пока не так здорово с конкретикой, но на фоне нашего чемпионата Даниил тоже выделяется скоростной работой с мячом и дриблингом. Согласно Wyscout, у полузащитника «Арсенала» в среднем 10,84 обводки за игру с высоким процентом успешности 62 процента. Это третье место в РПЛ по количеству после Бериши и Кварацхелии.



Едва ли летом Лесовой вернётся в «Зенит» — там конкуренция слишком жестокая, да и в заочной конкуренции с Мостовым Даниил смотрится чуть менее ярко. Однако претенденты на Лесового найдутся. Зимой его, к примеру, очень хотело «Динамо».

Использованы данные Wyscout.