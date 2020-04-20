Федун отменил переход Гарая в «Спартак». Дело было всего лишь в 3 миллионах

Очередной рассказ о сорвавшихся трансферах российского футбола. На этот раз речь пойдёт о несостоявшемся приходе двух статусных легионерах в московский «Спартака». Оба они были центральными защитниками: португалец Жозе Фонте и аргентинец Эсекьель Гарай.

Фонте был готов перейти в «Спартак», но его не отпустил «Саутгемптон», сказав, что португалец нужен клубу. А через полгода защитника продали в «Вест Хэм»

«Спартак» хотел купить Фонте почти сразу после триумфального для португальцев чемпионата Европы 2016 года. На турнире Жозе провёл четыре полных матча, играл в полуфинале и финале. Достойный вариант для усиления защиты красно-белых. По нашей информации, московский клуб предложил «Саутгемптону» 7 млн евро за защитника, а самому Фонте зарплату около 2,5 млн евро в год. Игрок был согласен на переход. Но руководство «Саутгемптона» попросило Фонте не покидать клуб сказав, что он нужен команде, что является важным игроком. В итоге трансфер сорвался, хотя для его осуществления всё было готово. А всего через полгода «Саутгемптон» продал Фонте в «Вест Хэм» за 9 млн евро. Сейчас португалец играет в «Лилле» и до сих пор является основным игроком национальной сборной.

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Гарай уже собрал вещи перед переходом в «Спартак», но Федун отменил сделку в последний момент

Через год «Спартак» предпринял новую попытку укрепить защитную линию. Главным вариантом был защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай, который уже успел поиграть в России за «Зенит». «Спартак» давал за защитника 18 млн евро. Но до этого, приложив большие усилия, москвичи договорились с самим игроком. Сильно в этом помог агент защитника – Жорже Мендеш, он убедил игрока, что «Спартак» будет хорошим вариантом. «Спартак» же вёл переговоры с женой защитника, которая не горела желанием возвращаться в Россию. Но в итоге уговоры подействовали и Гарай был готов перейти в «Спартак». Аргентинец уже даже собрал сумки для того, чтобы лететь в Москву. Финальный раунд переговоров был намечен в Испании, завершать сделку полетел Наиль Измайлов. Прилетев в Испанию, вице-президент «Спартака» начал вести переговоры о финальной сумме трансфера напрямую с «Валенсией». И в ходе этих переговоров испанцы начали просить больше 18 млн евро. По нашей информации, когда требования возросли до 21 млн евро, владелец «Спартака» Леонид Федун решил отменить сделку. Как говорил позже агент Тимур Гурцкая, Измайлову следовало вести переговоры с «Валенсией» через Мендеша. Ведь он смог бы убедить испанский клуб прийти к согласию. Из-за этой единственной ошибки сорвался трансфер, который очень ждал Массимо Каррера.