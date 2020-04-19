Очень странный «Золотой мяч». Даже в СССР Беланов не был лучшим

В конце декабря 1986 года France Football объявил нового обладателя “Золотого мяча”. Им неожиданно даже для самого себя, чего уж говорить про СССР и вообще весь мир, стал нападающий киевского “Динамо” Игорь Беланов. По результатам голосования форвард умудрился набрать 82 очка, опередив на 22 балла обладателя второго места Гарри Линекера, на 25 очков — Эмилио Бутрагеньо, который расположился на третьей строчке, а также на 64 балла Александра Заварова и Иана Раша, на 74 очка Марко ван Бастена и на 76 — Мишеля Платини.

О том, что выбор в пользу такого кандидата оказался, мягко говоря, странным, никто из представителей футбольного мира тогда публично не говорил. Однако фактов, свидетельствующих, что Беланов не заслужил «Золотой мяч», было предостаточно.

Беланов отличался только скоростью и сильным ударом. Его называли «сквозняком» и «всадником без головы»

Во-первых, обладатели «Золотого мяча», как правило, располагают невероятным талантом, большим и органичным сплетением различных футбольных качеств, особенным стилем и способностью влюбить в себя миллионы болельщиков. Платини очаровал мир умением совершать чудеса на поле и вести за собой команду, Круифф количеством и разнообразием забитых голов, Роналдиньо умопомрачительным дриблингом, Беккенбауэр — интеллектом и универсальностью.



А чем запомнился Беланов? Разве что своей фантастической скоростью, прямолинейностью и плотным ударом. Ниже можно посмотреть лучшие голы форварда.

Когда нападающий только присоединился к «Динамо», киевские болельщики даже называли его «всадником без головы» и «бегунком». А так отзывался о Беланове Олег Блохин:



«Когда Игорь только пришел в «Динамо», особой техники у него не было. Зато скорость поражала. Иногда он даже обгонял летящий мяч. Он настолько быстро разгонялся, что порой казалось – остановиться не сможет. Вот тогда мы и начали над ним подшучивать: «Игорь, – говорили ему, – если бы на Конче-Заспе (посёлок, где расположена база «Динамо». — Прим. «Чемпионата») не было оградительной сетки, мы бы тебя, наверное, в Обухове ловили», — смеялся Блохин.

Советский судья на чемпионате мира 6 минут отменял чистый гол. Надавили шейхи Мирослав Ступар в 1982-м испугался шейха. Говорит, приснились зеркало и чёрная вуаль.

Защитник «Динамо» Сергей Балтача выделял скромность Беланова, вратарь Михаил Михайлов упорство и работоспособность, полузащитник Владимир Бессонов хвалил «пушечный удар» нападающего и порой называл его «сквозняком» за скорость. О других качествах Беланова вы вряд слышали.

Беланова не считали лучшим даже в СССР. Он с этим и не спорил

Во-вторых, Игорь Беланов не был даже лучшим игроком в СССР. В 1986 году еженедельник «Футбол» признал футболистом года в Советском Союзе блистательного Александра Заварова. По результатам голосования одноклубник Беланова набрал 357 очков и опередил форварда аж на 44 балла.



Советские журналисты уж точно могли объективнее оценить игру футболистов СССР, чем их иностранные коллеги. Беланов и сам не спорил, что Заваоров играл лучше, чем он.



«Беланов расценивает столь высокое международное признание как недоразумение, не досадное, конечно, а приятное — но все же недоразумение. Он не занимался позерством, когда говорил, что Заваров в 1986 году гораздо больше, чем кто-либо другой, достоин звания лучшего футболиста Европы», — писал в своей книге «Бесконечный матч» главный тренер «Динамо» Валерий Лобановский.

Беланов не был лучшим бомбардиром

В-третьих, в 1986 году форвард вовсе не блистал выдающейся результативностью. В чемпионате СССР больше, чем Беланов (10 голов) забили 8 футболистов, среди которых были его одноклубник Алексей Михайличенко (12), форвард московского «Динамо» Александр Бородюк (21) и нападающий «Спартака» Сергей Родионов (17).



Общим количеством голов во всех турнирах нападающий тоже не мог похвастаться. Без сомнений, 14 голов в 32 матчах — неплохой показатель. Но точно не лучший. «Золотую бутсу» в 1986 году получил Марко ван Бастен. Он настрелял 37 мячей, а Гари Линекер, например, за год забил 27 голов.

Крах великого Диего Марадоны. Весь мир переживал, когда его выгнали прямо во время ЧМ-1994 Без него Аргентина вылетела с мундиаля. Сам Диего утверждал, что его подставил врач.

Беланов получил «Золотой мяч» благодаря Лобановскому. Тренер вернул его в сборную СССР

Ещё в конце 1984 года форварда немногие знали за пределами родной Одессы — за основную сборную Советского Союза Беланов не играл, а в составе олимпийской команды провёл только два матча. Остальному миру вообще было невдомёк, кто такой Игорь Беланов, выступающий за «Черноморец».



В тот год форвард настрелял 11 голов в чемпионате СССР, впервые вошёл в список лучших игроков Украинской ССР и помог своему родному клубу финишировать на непривычно высоком четвёртом месте. А перед началом следующего сезона давно заприметивший нападающего Валерий Лобановский наконец смог переманить его в киевское «Динамо». Так и начался стремительный путь Беланова к «Золотому мячу».



В новом клубе поначалу форвард даже не мог справиться с нагрузками. Особенно тяжело Беланову давались забеги на длинную дистанцию.

«Это был форменный кошмар, во время первого кросса, помню, финишировал на круг позже, нежели предпоследний из бежавших. Ветераны «Динамо» откровенно посмеивались. Зато Лобановский, о котором теперь многие говорят как о диктаторе, спокойно сказал: «Ничего, Игорь, я думал, будет хуже», — вспоминал Беланов.



Однако вскоре под руководством Лобановского игрок не только прибавил в физике, но и стал одним из ключевых футболистов «Динамо». Не обладающего выдающимся дриблингом, особым игровым мышлением и голевым чутьём нападающего главный тренер киевлян сумел великолепно встроить в игру великой команды во главе с Василием Рацем, Олегом Блохиным, Павлом Яковенко и Александром Заваровым. Скорость и трудолюбие помогали Беланову отлично действовать в прессинге и «казнить» соперников во время стремительных контратак.

«Будь у меня пистолет – застрелил бы судью!» Как ЦСКА лишили второго еврокубка в 2005-м Если бы тогда действовал VAR, переломный гол Сиссе сто процентов не засчитали бы.

Уже в свой первый сезон в составе «Динамо» в чемпионате СССР форвард отметился 10 мячами, но ещё ярче Беланов блеснул в Кубке обладателей Кубков. За 8 матчей он забил 5 голов, стал лучшим бомбардиром турнира наравне с Блохиным, Заваровым и Липпманном, а также помог киевлянам завоевать трофей.



Благодаря Лобановскому у Беланова пошли дела на лад и в сборной СССР.



В 1985 году форвард дебютировал за национальную команду. Однако главный тренер Эдуард Малофеев был так недоволен игрой Беланова в матче отборочного турнира ЧМ-1986 с Данией (2:4), что вскоре престал его вызывать.



«После Дании Малофеев меня не вызывал. Да даже если бы и вызвал, я бы не поехал. Не видел толка играть в команде, где нет никакой стратегии и все тянут в разные стороны. У Лобановского или Бескова такого быть не могло», — досадовал Беланов.

Игорь Беланов (на переднем плане) в составе киевского «Динамо» Фото: РИА Новости

Ситуация изменилась, когда главным тренером СССР назначили Валерия Лобановского. Он перекроил состав команды, наполнив его динамовцами. Так Игорь Беланов и поехал на чемпионат мира в Мексику.



Тот мундиаль стал главной вехой в карьере нападающего. В Мексике Беланов феерил так, что о нём вскоре узнал весь мир, а великий Бобби Чарльтон даже включил его в пятёрку лучших игроков турнира.



В первом матче нападающий помог СССР уничтожить сборную Венгрии (6:0), отдав две голевые передачи и забив с пенальти. Ещё два результативных паса Беланова помогли советским футболистам обыграть Канаду (2:0) и выйти в плей-офф. Матч 1/8 финала против Бельгии стал настоящим бенефисом Игоря — он отгрузил соперникам аж три мяча. При этом первый из них стал настоящим шедевром: Беланов выстрелил из-за пределов штрафной в дальнюю девятку, и мяч залетел в ворота, ударившись о штангу. Впрочем, даже хет-трика форварда не хватило СССР для победы. Проиграв со счётом 3:4, Советский Союз отправился домой.



Спустя несколько лет Валерий Лобановский так охарактеризовал игру Беланова на мундиале: «Если вы хотите понять, что такое «Беланов в порядке», посмотрите его игру в составе сборной на чемпионате мира в Мексике».

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Беланов отобрал «Золотой мяч» у Марадоны. Спустя 30 лет трофей пришлось «вернуть»

Ещё больше своей игрой Беланов впечатлил иностранных журналистов. За чемпионатом СССР они не следили, поэтому запомнили нападающего только по матчам Кубка обладателей кубков и чемпионата мира. Как оказалось, около 10 удачных игр оказалось достаточно для того, чтобы вручить советскому форварду «Золотой мяч».



«Сам Беланов высоко котировался в анкетах France Football прежде всего за великолепную игру на чемпионате мира», — вспоминал Валерий Лобановский.

Ещё одной причиной, по которой награду вручили именно Беланову, были старые правила проведения голосования. Раньше респонденты имели право отдавать свой голос только за европейских футболистов, выступающих в европейских клубах — лишь с 2007 года «Золотой мяч» стали вручать, не обращая внимания на национальность и клубную принадлежность.



Очевидно, что 1986 год был годом Диего Марадоны. Но аргентинец, выигравший чемпионат мира, по понятным причинам, пролетел мимо награды.



Исправить эту ситуацию France Football решил в 2016 году. Журнал запустил голосование с вопросом: «Кто больше всех был достоин «Золотого мяча», но не получил его?». Победу одержал Марадона, набрав 21 % голосов. Огласив результаты, журналисты сделали небольшой материал, в котором согласились с читателями и отметили, что в 1986 году награду больше заслужил Марадона, чем советский футболист. Так в российских СМИ появился слух, мол у Беланова отобрали «Золотой мяч».



«Вы не представляете, сколько звонков мне поступило после этой «новости». Все спрашивали: «Игорь, ты действительно отдал «Золотой мяч»? Я вырос на Молдаванке и шутки воспринимаю нормально. Я говорил, что созвонился с Марадоной, и он поблагодарил меня за «Золотой мяч», — рассказывал Беланов.

В 1990-м молодёжная сборная СССР взяла Евро. То золотое поколение называли величайшим В решающих матчах была повержена не менее потрясающая сборная Югославии с Шукером, Просинечки и Бобаном.

В Германии Беланова задержали за кражу. Скандал замяли, но в сборную его больше не звали

«Золотой мяч» Беланов получил в 1987 году. Награду ему вручили 18 марта, перед четвертьфинальным матчем Кубка европейских чемпионов против «Бешикташа». Футболист так разволновался, что в той встрече впервые в карьере не забил пенальти.



Спустя два года нападающий перебрался в Германию. Там у него начался серьёзный спад.



Сезон, проведённый в «Боруссии» Мёнхенгладбах, Беланов вспоминать не любит. Всему виной — скандал, в который вляпался футболист. В конце января в газете «Коммерсант» появилась заметка о том, что игрока задержали немецкие полицейские. Правоохранительные органы обвинили Беланова в магазинной краже и провели в его доме обыск. Тем не менее вина игрока не была доказана. Зато к ответственности привлекли его жену. По информации издания, суд обязал супругу Беланова, задержанную вместе с игроком, заплатить штраф в размере 6 тысяч марок. В итоге «Боруссия» вступилась за семью футболиста и оплатила штраф.

Сам нападающий иначе трактовал те события.



«Очень мне подпортила репутацию многократно в свое время описанная гадкая история с приятелями жены. Они приехали в гости и, ошалев от западного изобилия, не удержались от соблазна украсть в магазине какую-то мелочь. Сама по себе история и гроша ломаного не стоила бы, если бы косвенно не оказалась связанной с моей фамилией. Выведав, что участницей скандала была моя жена, газетчики тут же попытались изгадить и мое имя, хорошо известное в футболе. Отмыться в таких ситуациях бывает непросто», — вспоминал форвард.



В том же году форварда перестали вызывать в сборную СССР, а «Боруссия» отдала его «Айнтрахту». В новом клубе у Беланова тоже не заладилось, поэтому в 1995 году он вернулся на родину. На Украине нападающий уже доигрывал. Сначала в «Черноморце», а затем в «Металлурге». В 1997 году Беланов завершил карьеру.



С тех пор он неудачно инвестировал деньги в швейцарский клуб «Виль», открыл в Одессе футбольную школу и три года проработал в политике (в качестве и.о. начальника управления физкультуры и спорта Одесского городского совета). В 2017 году Беланов начал проводить детские турниры, на которых, по собственному признанию, показывает ребятам свой «Золотой мяч».

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