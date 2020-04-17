Карпин уволил его за 2 минуты. Почему Лаудруп провалился в «Спартаке»

Он восхищал игроков «Спартака» на тренировках, но при этом его называли «амёбой».

В «Спартаке» эпохи Леонида Федуна главными тренерами успели побывать 13 человек. Больше всего матчей во главе команды провёл Валерий Карпин (125 в первый заход, 36 – во второй). А вот антирекордсменом, если не считать Дмитрия Гунько, который, хоть и лишился приставки «исполняющего обязанности», но всё равно был «временщиком», стал легендарный датчанин Микаэль Лаудруп.

Кто именно был за Лаудрупа? Карпин сначала говорил про себя, но потом стал намекать, что всё решил Федун

В августе 2008 года Валерий Карпин, пришедший в «Спартак» на роль гендиректора, уволил из клуба Станислава Черчесова. Через месяц команду возглавил новый тренер – датчанин Лаудруп.

Микаэль Лаудруп и Валерий Карпин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Для датского футбола Лаудруп – настоящая легенда. В качестве футболиста он выиграл чемпионат Италии с «Ювентусом», пять раз становился чемпионом Испании (четыре – с «Барселоной» и один раз – с «Реалом»), брал с «Барсой» Кубок чемпионов и Суперкубок Европы, вместе «Аяксом» выигрывал чемпионат Нидерландов, а со сборной Дании – бронзу чемпионата Европы 1984 года. Как тренер, до «Спартака» Лаудруп победил во всех национальных турнирах на родине и вывел скромный «Хетафе» в 1/4 финала Кубка УЕФА. Для красно-белых этого было достаточно – и клуб сделал ставку на «молодого и перспективного» специалиста.

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Открытым остаётся вопрос: кто именно был за его кандидатуру? Комментарии Карпина об этой истории разнятся спустя годы.

Апрель 2009-го. Карпин говорит, что именно он был человеком, который приглашал Лаудрупа. И добавляет, что готов нести за него полную ответственность.

Февраль 2017-го, в «Разговоре по-пятницам»: «Вот вы серьёзно говорите, что это моя креатура? Как считаете, кто в ЦСКА выбирает тренера? В «Краснодаре»? Предложить владельцу пять-шесть кандидатур или даже восемь – этим занимаются генеральный директор и селекционный отдел. Последнее слово всегда за владельцем».

Любопытно, что в мае 2008 года Лаудрупом активно интересовался ЦСКА — время Валерия Газзаева у руля команды подходило к концу. Карпин тогда косвенно дал понять: это правда. «Почему у Лаудрупа не сложилось с ЦСКА? Может быть, это мне и известно, но я вам не скажу. Лучше спросите об этом у самого Лаудрупа».

Возможно, дело было в том, что Гинер договорился с Газзаевым — тот отработает сезон-2008 до конца и лишь потом его заменит другой тренер. Им стал Зико — если пропустили свежее интервью «Чемпионата» с ним, обязательно прочитайте. А в «Спартаке» можно было начать работу безотлагательно.

На первой пресс-конференции на посту главного тренера «Спартака» Лаудруп сказал: «Я уверяю, что собираюсь отработать в «Спартаке» как минимум те полтора года, которые оговорены в нашем соглашении». А Карпин обозначил главной задачей возвращение спартаковского стиля. «Возможно, вы видели в прошлом году игры «Хетафе». Это как раз тот стиль, который мы хотим вернуть «Спартаку», — заявил он.

Но начать в России удачно у датчанина не получилось – в первых пяти матчах «Спартак» взял лишь четыре из пятнадцати возможных очков, успев проиграть «Рубину», «Крыльям Советов» и «Москве». Зато потом красно-белые обыграли «Терек» и добились исторической победы над ЦСКА.

«Спартак» — ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Как именно увольняли Лаудрупа? С инициативой выступил Карпин, он же сообщил ему об этом по телефону. Лаудруп отреагировал спокойно: «О'кей»

Перед дерби с «армейцами» в 27-м туре «Спартак» шёл в чемпионате на пятом месте. А ЦСКА отчаянно пытался догнать лидирующий «Рубин».



Фаворитом считались красно-синие: до встречи со «Спартаком» они выиграли семь матчей подряд, а безвыигрышная серия «Спартака» в матчах с ЦСКА на тот момент длилась больше семи лет. Валерий Газзаев, возглавлявший ЦСКА, издевался над спартаковцам»: «Им ещё работать и работать, чтобы победить нас».



ЦСКА в том дерби не использовал кучу моментов – всё благодаря вратарю красно-белых Стипе Плетикосе. А вот «Спартак» использовал, по сути, свой второй опасный момент в матче – после прострела Владимира Быстрова мяч в ворота Акинфеева отправил Никита Баженов. Так и закончили – «Спартак» выиграл, а Лаудруп и Баженов навсегда вошли в историю клуба.

«Спартак» — ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но больше датчанин в Москве ничем не запомнился – остаток сезона команда провалила (одна ничья при двух поражениях) и заняла только восьмое место. Сезон 2009 года тоже начался неудачно: после ничьей с «Зенитом» в первом туре красно-белые проиграли «Кубани», обыграли нальчинский «Спартак», а затем без шансов уступили «Москве» (1:3) и разгромно — «Динамо» в Кубке страны. Кубковое поражение и стало для Лаудрупа роковым – после него-то он и был уволен из «Спартака».

Решение принималось прямо в «Лужниках», где после матча на горячее обсуждение собралась вся спартаковская верхушка. Карпин рассказал об этом так: «Я вынес на совет директоров соответствующее предложение, и времени на раздумья ушло не так уж много». При этом объявить Лаудрупу о принятом решении должен был именно Карпин. По информации датского издания Extra Bladet, Федун заявил ему: «Вы его наняли, вы его и увольняйте».

Тогдашний гендиректор рассказал и подробности разговора с самим Лаудрупом. «К моменту принятия решения он уже покинул стадион. Говорил с тренером лично. Лаудруп воспринял новость абсолютно спокойно, сказал: «Окей». Разговор занял всего пару минут и был гораздо легче последней беседы с предыдущим тренером Черчесовым», — заявил Карпин «Спорт-экспрессу».

«Когда мне сообщили об увольнении, я сидел в машине. Я сказал: «Что ж, окей». Я подумал о том, что, видимо, здесь так всё и работает: тебе просто звонят, и всё кончено», — рассказывал о своём увольнении сам тренер. Из 22 двух матчей в «Спартаке» Лаудруп выиграл лишь семь, пять свёл вничью и десять проиграл.

Лаудрупа на совете директоров «Спартака» называли «амёбой», а сам датчанин считает приезд в «Спартак» глобальной ошибкой. Игрокам он больше запомнился как классный футболист, а не тренер

В Дании за работой «своего» тренера в «Спартаке» следили внимательно. После увольнения в издании Eksta Bladet писали, что Микаэля на совете директоров критиковали за мягкость к игрокам и даже называли «амёбой». В интервью Sporten.dk Валерий Карпин назвал приглашение Лаудрупа своей ошибкой.



«Спорт-экспрессу» Карпин заявил, что датский тренер вёл себя, как футболист: приходил на два часа, отрабатывал и отправлялся домой. «Это не работа тренера, — утверждал бывший гендиректор «Спартака», — Лаудруп в «Хетафе» работал так же – и был результат. С теми футболистами, возможно, двух часов достаточно. С нашими – нет. Потому что в России всё по-другому».

Микаэль Лаудруп и его штаб Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Европейский подход Лаудрупа проявлялся даже в мелких деталях. Например, sports.ru вспоминает такую историю времён работы датчанина в «Спартаке»: «Георгий Ярцев жил рядом с Александром Павленко и как-то встретил полузащитника около дома в 10 утра перед игрой с «Зенитом» – матч начинался в 14:00. Ярцев удивился, спросил Павленко: «Ты что, не играешь сегодня?» На что полузащитник ответил, что у них европейский подход, приезжаем сами».

Иностранцы же от работы Лаудрупа были в восторге. В октябре 2008-го экс-спартаковец Мартин Иранек говорил, что тренер предложил игрокам новые интересные упражнения и уделяет много внимания комбинационной игре.



Возможно, для Лаудрупа стало проблемой неумение убить в себе игрока.



— Он впечатлил как футболист, — рассказывал экс-спартаковец Владислав Рыжов в интервью еженедельнику «Футбол», — это фантастика! Я смотрел на него и не понимал, как можно быть таким крутым. Однажды мы играли в футбол пять на пять, он проверил между ног Павленко и Штранцля, а потом перекинул Джанаева. Или, например, мяч летит к нему долго, а он на другую половину поля пас с лёта в касание делает! Глядя на Лаудрупа, иногда забывал, что тренируюсь. Просто стоял и удивлялся, как так можно играть в футбол. Дзюба даже как-то сказал, что он, Микаэль и ещё кто-то – лучшие игроки мира.

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Лаудруп доверял молодым – подтягивал к основе Рыжова, Макеева, Зотова, повторяя, что у всех будет шанс о себе заявить. Но в целом разговорчивостью датчанин не отличался: «Он вообще не разговаривал: где ты должен играть, какие перестановки, — рассказывал еженедельнику «Футбол» Александр Павленко, — тренировки были нормальные, на сборах мы бегали, физически были готовы хорошо. Может быть, действительно он попал не в свою команду».

Микаэль Лаудруп Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сам тренер позже назвал переезд в Россию «глобальной ошибкой», списав неудачу на незнание культуры страны.

«Микаэль – мягкий человек. А с нашими игроками надо проявлять жёсткость». О работе с Лаудрупом рассказал Игорь Ледяхов – он входил в штаб датчанина в «Спартаке»

Одним из помощников Лаудрупа в «Спартаке» был Игорь Ледяхов. Специально для «Чемпионата» он вспомнил о работе с датским специалистом.



— Лаудруп – большая фигура в футболе. Он же карьеру игрока провёл в европейских топ-клубах, так что в «Спартак» привнёс много нового. До Лаудрупа было невозможно представить, чтобы мы на базу заезжали всего за день до игры! Да и тренировочный процесс поменялся, всё было в новинку, Микаэль сам учил ребят работать с мячом. Он постоянно участвовал в тренировках как футболист – игрокам это очень нравилось. Было весело, на позитиве, все были довольны. Он же приехал в 44 года – совсем молодой. И в форме держал себя отлично.

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— Но результата у Лаудрупа не было. Почему?

— С нашими игроками, да ещё и в те времена, да ещё и в Москве, где куча соблазнов, нужно проявлять жёсткость. А Микаэль по своей натуре – мягкий человек. Он мог объяснять футбольные тонкости, но не настоять на своём, показать жёсткую руку. В России это определяющий фактор. А раз не было дисциплины – не было и результата.



— Вы не пытались ему подсказать, что с нашими игроками нужно быть жёстче?

— Разговаривали на эту тему много раз. Но Лаудруп считал нужным делать по-своему. В конце концов, он главный тренер – ему и за результат отвечать. И Микаэль был уверен, что всё делает правильно.

— Павленко рассказывал, что лично Лаудруп почти не общался с игроками.

— Да ему сложно было! Никто же не отменял языковой барьер. С испаноговорящими ребятами он разговаривал, но с русскими – только через переводчика, близкого контакта не было. А наши же именно к такому привыкли — что с ними говорят, водят за ручку, объясняют! Но в Испании, откуда он приехал, подобное не принято.

Микаэль Лаудруп Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Какой футбол датчанин ставил «Спартаку»?

— Лаудруп прекрасно знал, куда шёл. И знал, что «Спартак» исповедует атакующий, комбинационный футбол. Тренировочный процесс был на это настроен. Может, ему не хватило квалифицированных футболистов.

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— А может – времени? Нет ощущения, что его рано уволили?

— Не забывайте, что мы прошли полную подготовку к сезону в Турции. Времени было много. А получилось, что сезон завершили неудачно, новый тоже начали плохо. Результата не было – вот его и убрали.



— Зато болельщики «Спартака» до сих пор помнят его благодаря победе над ЦСКА.

— Хоть и 11 лет прошло, но я как сейчас помню ту победу – гол Баженов и счёт 1:0 на табло. Болельщики нам тогда всё простили, все другие результаты. Главное – мы обыграли ЦСКА! Тогда нам выплатили двойные премиальные, за победу над топ-соперниками нас всегда так награждали.

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— Лаудрупа сменил Карпин, и команда «взлетела». «Спартак» взял серебро с теми же игроками. В чём причина?

— Эмоциональный всплеск. Плюс через переводчика сложно передать игрокам эмоции. Вот Каррере с переводчиком повезло – и у него всё сложилось. А у Лаудрупа — нет.

Микаэль Лаудруп и Валерий Карпин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Но в Англии он преуспел, даже трофей взял.

— Так не только у него после ухода из «Спартака» стало получаться. Каррера вон в Греции хорошо идёт. И вспомните Унаи Эмери – у него вообще взлёт был: и работа с «ПСЖ», и приглашение в «Арсенал»… Мне сложно сказать, почему тут у тренеров не получается, а как уходят – становятся хорошими тренерами. Но не думаю, что он жалеет об этом опыте – это его первый серьёзный зарубежный клуб. Всё-таки в «Спартак» — это топ-клуб, больше, чем «Хетафе». А Микаэль был топ-игроком, но тогда не был топ-тренером.

После «Спартака» Лаудруп отлично поработал в Англии – взял трофей и добился лучшего результат в истории с «Суонси». Писали, что ему предлагали возглавить «Реал»

В июле 2010-го Лаудруп вернулся в Испанию, возглавив «Мальорку», но успешной его работу там назвать нельзя. В первом сезоне под руководством датчанина клуб занял 17-е место, а в начале второго покинул команду из-за конфликта с руководством. Настоящий успех ждал его позже – в Англии.

Видео доступно на «Чемпионате».

Летом 2012-го Микаэль подписал двухлетний контракт с «Суонси Сити». В первом же сезоне датчанин добился с командой лучшего результата в истории клуба на тот момент– занял девятое место в АПЛ и выиграл первый трофей (за пределами Уэльса) – кубок Английской лиги. Но зимой 2014-го Лаудрупа уволили, хотя клуб на тот момент шёл на неплохом для себя 12-м месте. Кстати, Микаэль успел вернуться в Россию – и снова потерпел неудачу. Его «Суонси» сыграл вничью с «Кубанью» в рамках группового этапа Лиги Европы.



После отставки из «Суонси» СМИ сватали Лаудрупа в мадридский «Атлетико», «Барселону» и «Лацио», а в итоге датчанин возглавил катарский «Аль-Райян». Но даже после этого СМИ писали об интересе к Микаэлю со стороны мадридского «Реала». В 2018 году на портале Trinbalfootball вышла заметка, о том, что датского специалиста в клубе ждут Марсело, Серхио Рамос и Криштиану Роналду. Лидеры «Реала» якобы были убеждены в том, что Лаудруп не захочет кардинально менять состав. Но в Мадрид из Катара датчанин так и не переехал.

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— Лаудруп ищет не возможность возглавить «Реал», но идеальную ситуацию для этого. Сейчас неподходящее время, — заявлял его агент Байрама Тутумлу испанским СМИ. А Роналду, не дождавшись Микаэля, уехал из «Реала» в «Ювентус», где играет до сих пор. Лаудруп же в настоящее время отдыхает от тренерской работы.

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