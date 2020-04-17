10 матчей сборной России, которые очень хочется переиграть. Рейтинг главных разочарований

Двигаемся в обратном порядке. Чем выше порядковый номер матча, тем меньше боли он принёс стране. И наоборот.

10. Россия – Бельгия – 2:3. 14 июня 2002 года. 3-й тур группового этапа ЧМ-2002

Россия – Бельгия – 2:3. 14 июня 2002 года. Александр Кержаков утешает Дмитрия Сычёва Фото: Neal Simpson/EMPICS via Getty Images

На чемпионат мира 2002 года мы везли не самую сильную сборную России в истории, но всё же казалось, что та команда решит задачу по выходу из группы. Во-первых, в её составе было немало опытных звёзд, для которых турнир мог стать финальным аккордом: Онопко и Никифоров, Карпин и Мостовой (он, правда, получил травму и не сыграл ни минуты), а сплав с молодостью обеспечивали подрастающие бомбардиры, 18-летний Сычёв и 19-летний Кержаков. Кроме того, в самом расцвете находились Титов, Аленичев, Смертин, Хохлов, Семшов… Во-вторых, слишком уж средними были соперники по группе – Тунис, Япония и Бельгия.



«Красные дьяволы», которые сегодня возглавляют мировой рейтинг, в 2002-м вовсе не были грандами, они ещё не успели провести смену поколений и тоже привезли в Азию возрастной состав. В решающем матче против них Россию устраивала ничья. Команда Романцева рано пропустила (великолепный штрафной исполнил Валем), но в начале второго тайма сравняла счёт и минут 20 играла с преимуществом, могла забить ещё. Вместо этого случились два гола подряд с 78-й по 82-ю минуты. В концовке юный Сычёв отквитал один мяч, но этого было мало. Эпоха Романцева в сборной закончилась, эта неудача сильно надломила ему карьеру.



Что бы произошло, если бы мы свели матч хотя бы вничью? Вышли бы из группы и попали на Бразилию в 1/8 финала. Скорее всего, проиграли бы будущим чемпионам мира, но результат турнира уже не стал бы провалом.

9. Алжир – Россия – 1:1. 26 июня 2014 года. 3-й тур группового этапа ЧМ-2014

Алжир – Россия – 1:1. 26 июня 2014 года. В игре вратарь сборной России Игорь Акинфеев Фото: Julian Finney/Getty Images

Ситуация на ЧМ-2014 отчасти напоминала ту, что сложилась в 2002-м: группа была не самой великой по сложности, Корея и Алжир казались вполне проходными соперниками. Но в игре с азиатской командой случился ляп Акинфеева, а с африканской в решающем сражении – ранний гол Кокорина, нереализованный выход Самедова один на один при счёте 1:0 и, как расплата, ответный мяч Алжира. Ничья не устраивала сборную России, поэтому пришлось собирать чемоданы.

Да, та команда Капелло была серой и боязливой (но при этом организованной – пересмотрите матч против Бельгии во втором туре), и вряд ли в 1/8 финала против Германии (будущего чемпиона) её ждало что-либо хорошее. Поэтому всё сложилось хоть и грустно, но относительно закономерно. Соответственно в рейтинге поражение стоит низко – вылет породил споры и скандалы, но ранил людские сердца не столь сильно.

Капелло: виновато судейство и лазерные палочки Фабио Капелло назвал виноватыми в неудаче судей, лазерные указки, отсутствие у игроков опыта игры за границей. В общем, всех, кроме себя.

8. Россия – Уэльс – 0:3. 20 июня 2016 года. 3-й тур группового этапа Евро-2016

Россия – Уэльс – 0:3. 20 июня 2016 года. Гарет Бэйл забивает третий мяч в ворота нашей команды Фото: Ian Walton/Getty Images

На Евро-2016 наша сборная тоже вряд ли заслуживала достойного результата. Хотя бы потому, какие скандалы сопровождали нашу команду и в какой удивительно слабой форме подошёл к турниру главный тренер Леонид Слуцкий. Наверное, никогда прежде Леонид Викторович не принимал так много неправильных решений в течение месяца. Думаю, против Уэльса – очень духовитой команды со звездой Бэйла – у нас не было бы шансов, даже если матч переиграли три-четыре раза. Но попробовать всё равно хочется. Всё-таки 0:3 – это позор. А характер футбола в том матче – позор втройне. Наблюдать за сборной России было невероятно стыдно.

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7. Болгария – Россия – 1:0. 10 сентября 1997 года. Отборочный турнир ЧМ-1998

Болгария – Россия – 1:0. 10 сентября 1997 года Фото: Gary M Prior/Allsport

В 1998-м наша страна впервые за 20 лет осталась без чемпионата мира – прежде сборная СССР (а после неё – России) стабильно попадала на главные футбольные форумы. В ходе воспоминаний о том цикле сначала захотелось включить в список трагедий ответный стыковой матч с итальянцами (0:1 в Неаполе после 1:1 в Москве). Но нет: всё-таки против Италии шансов было изначально немного, по крайней мере на выезде, где команду Игнатьева прижали к воротам. Задачу надо было решать гораздо раньше.

А именно – на выезде против Болгарии. В том цикле именно Стоичков и партнёры были главным соперником нашей сборной. До очной встречи Россия потеряла очки против Кипра и Израиля, однако всё было в её руках, достаточно было в двух встречах подряд (они как раз пришлись на финиш отбора) набрать больше очков, чем соперник. В Софии сборная России играла неплохо, много прессинговала и атаковала, смотрелась гораздо сильнее и агрессивнее хозяев. Убийцей выступил чешский судья Крондл, не назначивший четыре чистых пенальти за нарушения против Симутенкова, Колыванова и Яновского. Если бы в то время была система VAR (или просто можно было бы переиграть встречу с адекватным судьей), матч сборная России точно бы не проиграла. И поехала бы на чемпионат мира без всяких стыков.

6. Греция – Россия – 1:0. 16 июня 2012 года. 3-й тур группового этапа Евро-2016

Греция – Россия – 1:0. 16 июня 2012 года Фото: Michael Steele/Getty Images

Дик Адвокат привёз на Евро-2012 опытную и зрелищную сборную, которая легко прошла отбор. В первом туре была разгромлена сборная Чехии – 4:1. Во втором добыта ничья с крепкой Польшей – 1:1, и это был нормальный результат с хозяевами турнира. На многих турнирах четырёх очков уже хватает для выхода из группы, а тогда ситуация сложилась так, что нужно было взять хотя бы был и против Греции. Греков устраивала лишь победа.

В итоге всё решила ошибка Игнашевича, неудачно скинувшего мяч на соперника после безобидного аута. Греция забила гол, а потом выстроила у своих ворот стену, которую Россия так и не смогла пробить. Команда Адвоката отправилась домой, провалив лишь один тайм на турнире из шести (да и то «провал» — слишком громкое слово). Удивительно нелепый вылет. Возможно, самый нелепый в истории сборной.

5. Португалия – Россия – 7:1. 13 октября 2004 года. Отборочный турнир ЧМ-2006

Португалия – Россия – 7:1. 13 октября 2004 года. Радость португальцев и разочарование Алексея Бугаева Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Вряд ли сборная России Георгия Ярцева была способна выиграть этот матч – команда уже шла по нисходящей, последствия неудачного и скандального Евро-2004 постепенно разрушали её. Но провести игру заново хочется хотя бы для того, чтобы в истории российского футбола не было этого чудовищного счёта. И этого ночного позора.

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4. Испания – Россия – 3:0. 26 июня 2008 года. Полуфинал Евро-2008

Испания – Россия – 3:0. 26 июня 2008 года. Третий мяч в воротах сборной России Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Россия была великолепна на том турнире, пусть и подошла к матчу против Испании на волне эйфории, пережив волшебную ночь после победы над Нидерландами. Возможно, сыграй мы с испанцами ещё даже пять раз – все встречи бы проиграли, слишком уж монолитной была команда Арагонеса, с сильным тренером и невероятно талантливым поколением. Но всё же шанс выйти в финал крупного турнира выпадает нам крайне редко. Следующего, вероятно, дождёмся нескоро. Поэтому хотелось бы попробовать ещё разок. А вдруг?

3. Россия – Хорватия – 2:2. 7 июля 2018 года. Четвертьфинал ЧМ-2018

Россия – Хорватия – 2:2. 7 июля 2018 года. Разочарование Фёдора Смолова (№10) и Романа Зобнина Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Переиграть можно даже не весь матч целиком, который вышел ярким, незабываемым и очень достойным, а отдельно серию пенальти. Попросить Смолова не пижонить, а бить наверняка, убрать от мяча Марио Фернандеса, ведь он в жизни не исполнял 11-метровые… И тогда, возможно, мы бы получили полуфинал и продлили сказку.

«Не убивайте Смолова». Главные слова после поражения от Хорватии Смолов взял ответственность на себя, его защищали почти все. Даже президент федерации футбола Хорватии.

2. Словения – Россия — 1:0. 18 ноября 2009 года. Ответный стыковой матч за выход на ЧМ-2010

Словения – Россия — 1:0. 18 ноября 2009 года. В центре — Павел Погребняк Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ответный матч со словенцами получился по-настоящему трагичным, он, по большому счёту, убил талантливую команду. Казалось бы, она недавно влюбляла в себя Европу, уверенно прошагала отборочный турнир ЧМ-2010, где запросто при доле везения обошла бы Германию (ответный матч в Лужниках проигран не совсем по делу), а впереди виднелось светлое будущее.

«И тогда Игнашевич собрал ребят, и они пошли к Гусу». 10 лет боли Марибора Вспоминаем словенскую трагедию с Ильей Казаковым, отцом Динияра Билялетдинова и палачом той сборной России – Златко Дедичем.

Но случился Марибор – буквально на ровном месте. Хотя если вспоминать ещё глубже, переиграть хочется даже не ответный матч, а первый, в котором нашей сборной всё давалось легко, она вела 2:0 и могла забивать ещё, а потом вдруг просто встала на поле в последнюю десятиминутку.

1. Россия – Украина — 1:1. 9 октября 1999 года. Отборочный турнир Евро-2000

Россия – Украина — 1:1. 9 октября 1999 года. Горе Александра Филимонова Фото: РИА Новости

Никто из тех, кто видел тот матч, никогда не забудет его. Не забудет радость после гола Карпина со штрафного. Тишину, окутавшую «Лужники» после коварного навеса Шевченко. Лежащего на газоне и схватившегося за голову Филимонова. Радость получивших не заслуженный по игре подарок украинцев, которым та ничья всё равно не поможет – они проиграют стыковые матчи Словении и никуда не поедут. Наверное, даже спустя десятилетия многие россияне будут ставить этот матч на первое место в списке самых трагичных.

«Драма? Трагедия? Нет слов. Одна боль». 20 лет матчу Россия – Украина Что писали об эпическом противостоянии СМИ двух стран.

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