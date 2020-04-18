Триумф советского футбола. В 1986-м СССР разбил Венгрию 6:0 – наш лучший результат на ЧМ

Чемпионат мира 1986 года, проходивший в Мексике, начинался натуженно. В условиях жары и высокогорья команды берегли силы, и матчи получались тягучими, медленными, явно не оправдывавшими ожиданий. На предыдущем турнире в Испании царил рациональный метод ведения игры, задавший тенденцию развития мирового футбола на долгих четыре года. И перед мексиканским первенством специалистов интересовал ответ на вопрос: «Может ли футбол одновременно быть эффектным и эффективным?»

Первые два дня говорили скорее «нет», чем «да». В матче открытия Италия забила Болгарии на последней минуте первого тайма, а после перерыва откровенно сушила игру, за что поплатилась голом, пропущенным в самой концовке – 1:1. На следующий день уставшим и безразличным ко всему выглядел во встрече с Канадой лидер сборной Франции Мишель Платини, от которого ждали, что он станет одним из героев турнира. Во втором тайме «трёхцветные» всё-таки взвинтили темп и минут за десять до финального свистка забили мяч, принесший им минимальный успех – 1:0. И уж совсем скучно прошёл матч Бразилия – Испания (1:0), оба участника которого избрали оборонительную тактику.



«Я впервые видел такую медленную и слабую игру нашей сборной, — ужаснулся Пеле. – Мне, бразильцу, было стыдно, как после окончания матча зрители освистали команды. В современный футбол шагом не сыграешь».



«Взорвал» же вялотекущий турнир поединок СССР – Венгрия, в котором было забито в полтора раза больше мячей, чем во всех предыдущих играх. Хотя по целому ряду причин от него ждали продолжения осторожного футбола, ориентированного на результат.

«Организованные» советские болельщики на чемпионате мира в Мексике. В СССР уже шла Перестройка Фото: rusteam.permian.ru

Перед чемпионатом мира в сборной СССР случился «дворцовый переворот». Проза Киева победила поэзию Минска

Отборочный цикл к чемпионату 1986 года советская сборная провела под руководством Эдуарда Малофеева, который сменил у руля команды Валерия Лобановского, не сумевшего решить задачу выхода в финальную стадию Евро-1984. За эту неудачу его не просто уволили, а в специальном постановлении признали впредь нецелесообразным привлекать к работе со сборной.



Отборочная группа тогда состояла всего из четырех сборных, в финал выходил победитель. Весь цикл борьбу за путёвку вели СССР и Португалия. Наши блистательно разгромили конкурентов в Лужниках – 5:0, но потеряли очки в Польше, сыграв 1:1. В последнем поединке в Лиссабоне советскую команду устраивала ничья, на неё и «запрограммировался» Лобановский. Однако на последней минуте первого тайма наши пропустили гол со спорного пенальти и переключиться на атаку уже не смогли.



Надо признать, что на стыке 70-х и 80-х тренерское кредо Лобановского часто было предметом горячих споров. Многим не нравилась его склонность к прагматичному футболу, в основу которого положены атлетизм и выносливость. А потому в его команде не находилось места футболистам-игровикам – в том числе, всенародному любимцу спартаковцу Фёдору Черенкову.

Советский судья на чемпионате мира 6 минут отменял чистый гол. Надавили шейхи Мирослав Ступар в 1982-м испугался шейха. Говорит, приснились зеркало и чёрная вуаль.

Эмоциональный Эдуард Малофеев был полной противоположностью Лобановскому, ратовал за «искренний», как он говорил, футбол и часто критиковал тренера киевского «Динамо». Расстановка, тактика, физическая подготовка для него тоже имели значение, но ещё выше он ставил силу духа.



«Атлетизм, общая выносливость, скоростная выносливость, специальная выносливость, скоростно-силовая подготовка и ловкость — это шесть основных качеств футбола, — говорил Малофеев. — Но есть еще духовно-нравственная надстройка. С ней возможности человека можно удесятерить! Кто это умеет, тот и король».



Малофеев уделял большое внимание психологии и часто произносил в раздевалке яркие мотивационные речи. Именно он принёс в наш футбол убеждение, что футболисты играют для болельщиков. Лобановский, со своей стороны, критиковал Малофеева за импровизацию и отсутствие планов набора очков. Если Валерий Васильевич, считавший, что эмоции в футболе следует подавлять разумом, мог сыграть вничью с середняком, дабы сохранить силы и обыграть потом прямого конкурента, поскольку с турнирной точки зрения это полезнее, то для Эдуарда Васильевича математический подход к игре был неприемлем. Для киевлянина футбол являлся игрой за очки, для минчанина – поэзией.

В 1983 году побеждала философия Малофеева. Накануне, в 82-м, руководимое им минское «Динамо» стало чемпионом СССР, а возглавляемая им же олимпийская сборная чуть позже, в отличие от команды Лобановского, задачу получить путёвку на Игры в Лос-Анджелес выполнила. В США она не поехала по политическим причинам – из-за бойкота соревнований. Поэтому назначение наставника минского «Динамо» на должность старшего тренера первой сборной выглядело логичным.

Тренеры-антиподы Эдуард Малофеев (слева) и Валерий Лобановский (справа) Фото: РИА Новости

Если при Лобановском основу советской команды составляли киевляне, то при Малофееве она действительно превратилась в сборную. В стартовом составе на первый матч отборочного цикла ЧМ-1986 оказались два спартаковца (Дасаев, Родионов), два динамовца из Тбилиси (Сулаквелидзе, Чивадзе), один представитель «Арарата» (Оганесян), минский динамовец (Алейников), полузащитник днепропетровского «Днепра» (Литовченко) и четыре киевлянина (Балтача, Бессонов, Демьяненко, Блохин). Однако эту встречу сборная СССР проиграла на выезде Ирландии – 0:1. Затем случились гостевые ничьи в Норвегии — 1:1, Швейцарии — 2:2, домашняя победа над теми же швейцарцами — 4:0 и проигрыш в Дании – 2:4. Когда же показалось, что путёвки на чемпионат мира не видать, сборная преобразилась и, выиграв три заключительных матча на своём поле, со второго места вышла в финал.



Однако тут и начались настоящие проблемы. Весной 1986 года киевское «Динамо» уверенно шагало ко второй победе в Кубке кубков, а результаты сборной в контрольных матчах удручали. Она проиграла Испании, Мексике, Англии, Румынии. Малофеев большого значения поражениям не придавал, но в рядах футбольных чиновников зрела паника – они боялись провала на ЧМ и потери своих кресел. К тому же киевляне по понятным причинам недолюбливали Малофеева, команда была разобщена.



2 мая «Динамо» завоевало Кубок кубков, и на товарищеский матч сборной с Финляндией, который состоялся через пять дней, Эдуарду Васильевичу порекомендовали включить в состав побольше киевских динамовцев. Их вышло на поле семеро, но визуально они не очень-то старались, что породило домыслы о «сливе» тренера. В итоге ничья 0:0 с одним из аутсайдеров европейского футбола, намёки со стороны игроков на отсутствие сплочённости в раздевалке, вмешательство главного болельщика киевской команды — секретаря ЦК Украины Владимира Щербицкого, и в Госкомспорте объявили, что сборную повезёт в Мексику тренер новоиспечённых обладателей Кубка кубков.

Поражение нашей молодёжки на ЧМ-89 – загадка века. Мы вели 4:0! Тотализатор? Порча? Перед игрой по полю ходил шаман. А в отель к советским футболистам приходили неизвестные.

Разведка и контрразведка. Чтобы посмотреть игру соперника, нашим тренерам пришлось лезть на крышу

На первой тренировке под руководством Валерия Лобановского из 22 футболистов 12 представляли киевское «Динамо». Болельщики в целом поддерживали решение Госкомспорта, Малофеев, с января работавший ещё и в московском «Динамо», не сопротивлялся, с головой уйдя в клубную работу, так что смена власти прошла гладко. Кстати, сделавшему ставку на своих Лобановскому тоже ведь было несладко. Он выводил киевлян на пик формы к финалу Кубка кубков, и теперь в течение трёх недель ему предстояло решить сложную задачу — ещё раз вывести на максимум тех же самых футболистов. Поэтому, возглавив сборную, Лобановский неминуемо шёл на риск.



В конце мая наша команда вылетела в мексиканский городок Ирапуато и поселилась в двухстах метрах от стадиона, на котором 2 июня должна была сыграть с Венгрией. Уже на месте при команде был создан традиционный тренерский совет, в которой вошли спартаковец Ринат Дасаев, тбилисский динамовец Александр Чивадзе, киевляне Александр Заваров и Анатолий Демьяненко. Окончательное решение, разумеется, принимал Лобановский, но к мнению авторитетных игроков он тоже прислушивался.



Матч СССР – Венгрия по большому счёту начался за три дня — со сбора «разведывательной» информации. 29 мая наша команда провела контрольный матч с полулюбительским клубом «Ирапуато» и разгромила его со счётом 12:1. А затем выяснилось, что игру показывало городское телевидение, и тренерский штаб венгерской команды внимательно смотрел трансляцию.



Когда же наши тренеры приехали в соседний Леон на контрольный матч с тамошним клубом сборной Венгрии, оказалось, что он проводится при закрытых дверях. Лобановский и К проявили смекалку, договорившись с хозяином находившегося по соседству дома, и устроились на его крыше. Однако вскоре «разведчики» были вычислены, и местная полиция деликатно попросила их удалиться восвояси. Благо счёт к тому моменту был 5:0 в пользу венгров и дальнейший просмотр матча при полном отсутствии сопротивления со стороны слабого соперника большого значения не имел.

Правый защитник сборной СССР Николай Ларионов из ленинградского «Зенита» Фото: rusteam.permian.ru

Что представляла собой на тот момент сборная Венгрии? В четырёх контрольных матчах 1986 года она одержала четыре победы с общим счётом 11:0! Особенно впечатлил её успех во встрече со сборной Бразилии – 3:0. Трансляцию этого матча организовало советское телевидение, комментировал Владимир Перетурин, и болельщики сами могли убедиться в силе будущего соперника.



Правда, южноамериканцы выступали вторым составом, но и у венгров не было трёх ведущих футболистов. Тем не менее, они предстали интересным, настроенным на маневренную атаку коллективом, ярко сыграли их средняя линия и линия атаки. Оборона, несмотря на отсутствие пропущенных мячей, смотрелась похуже, но именно она из-за травм была не в оптимальном сочетании.



Добавим, что в одну группу с СССР и Венгрией на ЧМ-1986 попали Франция и Канада. Наставник венгров Дьёрдь Мезеи считал фаворитами французов, а своей команде отводил второе место, полагая, что в острой борьбе со сборной СССР она возьмёт верх. Аналогичного мнения по поводу фаворита придерживались и в Советском Союзе, понимая, что судьба второго места, скорее всего, решится в стартовом матче турнира. Проигрывать было нельзя.

Осторожный Лобановский планировал выставить в стартовом составе одного нападающего – Игоря Беланова, четырёх защитников, дополнительного опорного полузащитника – минчанина Сергея Алейникова и ещё четырёх хавбеков. Тренерский совет хотел, чтобы команда сыграла в два нападающих, отрядив на помощь к находившемуся в великолепной форме Беланову Сергея Родионова или Олега Блохина. Но Лобановский выбрал вариант с Алейниковым.



— Если Сергей выполнит задание, которое мы ему дадим, наступательная мощь не пострадает, — так объяснил своё решение Валерий Васильевич. – Получив преимущество в середине поля, можно будет диктовать сопернику свои условия.



Задание же у Алейникова было такое – выключить из игры лидера венгров Лайоша Детари и по ситуации резко выдвигаться вперёд, ставя в тупик оборону соперника.

Опорный полузащитник Сергей Алейников из минского «Динамо» Фото: rusteam.permian.ru

Подавили уверенностью. Сборная СССР включила сумасшедшие скорости, от которых у венгров закружилась голова

Едва прозвучал свисток итальянского рефери Луиджи Аньолина, как советская команда побежала в атаку. Уже на первой минуте отличную комбинацию на левом фланге разыграли Василий Рац, Александр Заваров и Сергей Алейников. Через тридцать секунд смело пошёл в скоростной прорыв по правому флангу Игорь Беланов, и защитники сборной Венгрии от резкого включения соперника в игру растерялись. На второй минуте они прозевали рывок по правому флангу зенитовца Николая Ларионова и остановили его лишь с помощью фола. Рац подал на ближнюю штангу, Беланов в прыжке скинул мяч чуть назад Павлу Яковенко, а тот пробил в ближний угол, застав врасплох вратаря венгров Петера Дистла.



Пока венгерские игроки выясняли, кто прав кто виноват, наши организовали скоростную перепасовку в центре поля, от которой у них закружились головы. Они не знали, за кем бежать, кого держать. Сергей Алейников прокинул мяч в район линии штрафной, Игорь Беланов сделал обратный пас, и набежавший минский динамовец метров с 30 как из пушки пробил в верхний угол. 2:0 на четвёртой минуте!



— На тренировках по указанию нашего главного тренера мы уделяли немало временя именно таким ударам, — рассказал после матча Алейников, — поскольку в Мексике для вратарей они представляют наибольшую опасность. Здесь, на высокогорье, мяч в разреженном воздухе летит быстрее, чем на футбольных полях Европы. Поэтому я, следуя установке перед матчем, решил пробить и, конечно, очень рад, что удар получился.



Атаки советской команды не стихали. На их острие находились Игорь Беланов и Александр Заваров, которые, меняясь местами, подготавливали удобные позиции для выхода вперёд своим партнерам из средней линии. На 24-й минуте последовал пас направо – на оставшегося без опеки и набравшего высокую скорость Беланова. Тот вошёл с мячом в чужую штрафную, резко сменил направление движения и был сбит защитником. Пенальти чётко реализовал сам пострадавший. 3:0! С таким результатом завершилась первая половина матча. А если бы тот же Беланов был поточнее, счёт мог вырасти до астрономического.

Киевский динамовец Игорь Беланов сильнейшим ударом реализует пенальти Фото: rusteam.permian.ru

«В игре с венгерской сборной нам удалось реализовать все наши принципы коллективного футбола, — написал потом в своей книге «Бесконечный матч» Валерий Лобановский. – Скорость, синхронность, полная взаимозаменяемость, уже в первом тайме сделали своё дело. 3:0, вроде бы всё в порядке, можно и передохнуть, сберечь силы, которые в мексиканских условиях расходовались значительно быстрее, чем на равнине. Но было бы с нашей стороны антипедагогично просить футболистов потихоньку сбавлять темп».



В перерыве ложа прессы бурлила, словно разгорячённый улей. Журналисты оживленно делились мнениями об игре, называя Беланова ракетой, полузащитников Яремчука и Раца большими хитрецами, а действия сборной СССР – парадом современного футбола.



Едва матч возобновился – фантастическая игра сборной Советского Союза продолжилась, словно и не было страшной полуденной жары. Разумеется, пришедшие в себя венгры пытались наладить собственное наступление, однако наши быстро вернули инициативу в свои руки. На 66-й минуте партнёры вывели один на один с вратарём Ивана Яремчука, который прокинул мяч мимо голкипера и сделал счёт 4:0, получив в качестве «бонуса» от защитника болезненный удар по почкам. А через девять минут в борьбе с Яремчуком мяч в свои ворота направил защитник сборной Венгрии Ласло Дайка. 5:0.



Ещё через три минуты венгры сбили в штрафной Николая Ларионова, но исполнявший пенальти Вадим Евтушенко (Беланова к тому времени заменили) пробил мимо ворот. Окончательный счёт установился на 83-й минуте. Алейников из центрального круга убежал на рандеву с Петером Дистлом, переиграть его не сумел, но первым к отскочившему мячу успел Сергей Родионов. 6:0! Так крупно на чемпионатах мира наша сборная не выигрывала.

— Матч мы проиграли уже в первом тайме, пропустив за четыре минуты два мяча, — заявил на пресс конференции Дьёрдь Мезеи. — Такой поворот событий может повергнуть в шок любую команду. Найти же в себе силы для организации ответных атак наши футболисты не сумели.



— Мы ожидали большего от соперников, — по обыкновению без эмоций резюмировал Валерий Лобановский. — Думаю, два мяча, столь быстро забитые нашими футболистами, позволили нам диктовать свои условия.

«Советские футболисты играли энергично, в техническом отношении совершенно и быстро, — отметило западногерманское агентство ДПА. – Матч в Ирапуато стал первым футбольным фейерверком нынешнего чемпионата мира».



«Можно считать, что мы подавили соперника уверенностью, — написал спустя три года в «Бесконечном матче» Валерий Лобановский. – Можно говорить также, что два быстрых гола Яковенко и Алейникова привели сборную Венгрии в шоковое состояние. Всё это, видимо, так, но не характеризует полностью хода игры, в которой наше преимущество выразилось в шести голах».



С точки зрения результата это был лучший матч нашей сборной на чемпионатах мира.

Чемпионат мира – 1986. Группа С



СССР – Венгрия – 6:0 (3:0)

2 июня 1986 года. Ирапуато (Мексика). Стадион «Ирапуато». 16 500 зрителей.

Судья: Луиджи Аньолин (Италия).

СССР: Ринат Дасаев, Владимир Бессонов, Олег Кузнецов, Николай Ларионов, Анатолий Демьяненко (к), Василий Рац, Павел Яковенко (Вадим Евтушенко, 74), Александр Заваров, Игорь Беланов (Сергей Родионов, 69), Сергей Алейников, Иван Яремчук.

Тренер:

Венгрия: Петер Дистл, Шандор Шаллаи, Антал Рот (Дьёзё Бурча, 17), Золтан Петер (Ласло Дайка, 63), Йожеф Кардош, Имре Гараба, Йожеф Киприх, Антал Надь (к), Дьёрдь Богнар, Лайош Детари, Мартон Эштерхази.

Тренер: Дьёрдь Мезеи.

Голы: 1:0 Яковенко (2), 2:0 Алейников (4), 3:0 Беланов (24 с пенальти), 4:0 Яремчук (66), 5:0 Дайка (75 в свои ворота), 6:0 Родионов (83).

Нереализованный пенальти: Евтушенко (78, мимо).

Предупреждение: Ларионов (40). Луиджи Аньолин (Италия).Ринат Дасаев, Владимир Бессонов, Олег Кузнецов, Николай Ларионов, Анатолий Демьяненко (к), Василий Рац, Павел Яковенко (Вадим Евтушенко, 74), Александр Заваров, Игорь Беланов (Сергей Родионов, 69), Сергей Алейников, Иван Яремчук.Тренер: Валерий Лобановский Петер Дистл, Шандор Шаллаи, Антал Рот (Дьёзё Бурча, 17), Золтан Петер (Ласло Дайка, 63), Йожеф Кардош, Имре Гараба, Йожеф Киприх, Антал Надь (к), Дьёрдь Богнар, Лайош Детари, Мартон Эштерхази.Тренер: Дьёрдь Мезеи.1:0 Яковенко (2), 2:0 Алейников (4), 3:0 Беланов (24 с пенальти), 4:0 Яремчук (66), 5:0 Дайка (75 в свои ворота), 6:0 Родионов (83).Евтушенко (78, мимо).Ларионов (40).

Советская сказка оборвалась в матче с Бельгией. Вопрос об ошибке арбитров до сих пор не закрыт

Как же дальше сыграла в Мексике сборная СССР? Через три дня она встретилась с фаворитом группы командой Франции. Лобановский выпустил на поле тот же состав, что и в матче со сборной Венгрии, хотя игровые функции футболистов несколько видоизменились. Опекать лидера соперника, Мишеля Платини, было поручено Сергею Алейникову, и он снова блестяще справился со своим заданием, не позволяя ключевому игроку «трехцветных» спокойно раздавать передачи вблизи штрафной площади советской команды.



На 54-й минуте после изящной и быстрой комбинации, в которой участвовали Яремчук, Беланов и Алейников, мяч после удара Василия Раца влетел в верхний угол ворот. 1:0. Однако французы продолжали играть так, будто ничего не случилось. И вскоре после безупречной фланговой передачи от Янника Стопира Луис Фернандес ударом в упор расстрелял Дасаева. Ничья – 1:1.



Теперь для выхода в плей-офф сборную СССР в матче с Канадой устраивала даже ничья. Ведь вряд ли Венгрия сумела бы обыграть Францию. И Лобановский снова проявил себя тренером-прагматиком: на игру с аутсайдером группы он выставил второй состав. Из тех, кто начинали матчи с Венгрией и Францией, остались лишь двое – центральный защитник Олег Кузнецов и Сергей Алейников. Остальным был предоставлен отдых. Шесть футболистов (Виктор Чанов, Андрей Баль, Александр Бубнов, Геннадий Морозов, Геннадий Литовченко и Олег Протасов) дебютировали на чемпионате мира, а ещё трое (Олег Блохин, Сергей Родионов и Вадим Евтушенко) ранее выходили только на замену.

Спартаковец Сергей Родионов отправляет шестой мяч в сетку ворот сборной Венгрии. На дальнем плане — киевлянин Вадим Евтушенко Фото: rusteam.permian.ru

Очень долго, до середины второго тайма, на табло горели нули. Но волноваться было незачем, поскольку Франция вела у Венгрии 1:0. А потом у советской команды вышел на замену Игорь Беланов и двумя передачами сделал игру: с его точных пасов отличились Олег Блохин и также вышедший на замену Александр Заваров.



В 1/8 финала сборной СССР досталась Бельгия – лучшая из команд, занявших в своих группах третьи места. Бельгийцы уступили хозяевам чемпионата мексиканцам – 1:2, победили Ирак – 2:1 и сыграли вничью с Парагваем – 2:2. Их сила заключалась в коллективизме и взаимовыручке, но, исходя из предматчевых прогнозов, соперник был нашим вполне по зубам.



Советские футболисты владели преимуществом, и всё складывалось неплохо. В первом тайме Игорь Беланов открыл счёт, во втором бельгийцы, проведя комбинацию на грани офсайда, его сравняли, но Беланов снова вывел сборную СССР вперёд. А когда казалось, что вот-вот советская команда забьёт третий мяч, результат неожиданно сравнялся. Судья на линии зафиксировал положение вне игры, наши защитники остановились, однако боковой тут же флаг опустил, а судья в поле швед Эрик Фредрикссон свистка не дал. И нападающий сборной Бельгии Ян Кёлеманс поразил ворота. 2:2.



Когда же встреча перетекла в дополнительное время, выглядевшие посвежей бельгийцы забили два мяча. Наши стараниями сделавшего хет-трик Игоря Беланова один гол отыграли, но на большее команды не хватило. Поражение 3:4.



Примечательно, что в то время, как журналисты обсуждали спорные решения главного арбитра, намекая, что и в ситуации с первым голом бельгийцев тоже мог быть офсайд, Валерий Васильевич Лобановский обвинять судью не стал. Вместо этого он обвинил футболистов, не имевших права прекращать борьбу без сигнала арбитра в поле. Стопроцентной уверенности в ошибке или правоте шведского рефери ни один из телеповторов не дал.

После матча с Венгрией. Слева направо в белых футболках: Василий Рац, Александр Заваров, Иван Яремчук, Сергей Алейников, вдали в жёлтом Ринат Дасаев. Фото: Peter Robinson/Getty Images

— В таких напряженных встречах победа обычно приходит к тем, кто реже ошибается, — прокомментировал исход игры старший тренер сборной Советского Союза. — К сожалению, именно наши игроки допустили ряд грубейших промахов в обороне, повлиявших на исход матча. На мой взгляд, сборная СССР имела больше шансов на успех, но, как вы сами могли убедиться, в футболе случается всякое.



— Как вы оцениваете ситуацию, в которой бельгийцы забили второй гол? Ведь судья на линии поднял флаг, сигнализируя о положении вне игры у игрока сборной Бельгии?

— Я бы не хотел акцентировать внимание на этом моменте. Поэтому скажу так. Наши игроки не имели права, заметив сигнал арбитра на линии, останавливаться и прекращать игру без свистка судьи в поле. Это была одна из тех грубых ошибок, о которых я упоминал. Игрой в целом мы остались довольны. Повторю ещё раз, лишь грубые ошибки свели на нет усилия всей команды.



Так завершила выступления на удачно складывавшемся для неё чемпионате мира в Мексике сборная СССР. Впереди команду Валерия Лобановского ждали серебро Евро-1988 и неудача на ЧМ-1990. Ну а шведский судья Эрик Фредрикссон напомнил о себе советским болельщикам на следующем первенстве мира в Италии. Там он не увидел, как в матче СССР – Аргентина Диего Марадона вынес мяч с линии ворот рукой.

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