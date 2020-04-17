«Кто мы? Не мясо». Почему вегетарианец Шюррле стал лишним в «Спартаке»

Сегодня стало известно, что Андре Шюррле не останется в «Спартаке». Эту информацию подтвердил в интервью для Bild Томас Цорн. «Да, это правда. Мы договорились с Андре, что не выкупим его у дортмундской «Боруссии». Но он выдающийся футболист, обогативший нашу молодую команду своим опытом», – сказал генеральный директор российского клуба. Как сообщает издание, Шюррле находится с семьёй в Берлине и больше не вернётся в Москву.

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Как Шюррле приходил в «Спартак»

Шюррле приезжал в «Спартак» с помпой. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии был арендован «Спартаком» у дортмундской «Боруссии» до июля 2020-го с правом выкупа за 7 млн евро и должен был стать одной из ключевых фигур новой команды, которую строили Цорн и тогдашний главный тренер Олег Кононов. Впервые в истории в рядах красно-белых появился победитель мирового первенства, который сразу же возглавил список самых популярных футболистов РПЛ в «инстаграме».

«Шюррле приходит к нам в самом расцвете сил, ему 28 лет, он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол. Для «Спартака» это ещё и очень удачная сделка – мы берём Андре в аренду на год с возможностью выкупа по итогам сезона», – говорил Цорн на презентации немецкого новичка. «Спартак» выиграл борьбу за Шюррле у «Локомотива», предложив немцу на 1 млн евро в год больше (по неофициальной информации, зарплата игрока составила около 3 млн). Болельщики красно-белых выстраивались в очереди за полтора часа до начала автограф-сессии Андре!

Казалось, первые пять матчей Шюррле за «Спартак» подтверждают слова Цорна об «удачной сделке». Экс-чемпион мира забил два гола и сделал четыре голевые передачи во встречах с «Туном» в квалификации Лиги Европы, а также «Ахматом» и ЦСКА в РПЛ. Август 2018-го – несомненно, лучший месяц для Андре в России. Немца нахваливали, а Леонид Федун вообще назвал его лучшим игроком РПЛ. «Он великий игрок и сегодня номер один в нашей лиге, – это несомненно. Дай бог, чтобы избежал повреждений. Думаю, Андре станет одним из самых удачных приобретений «Спартака», – сказал владелец клуба.

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Что произошло с Шюрлле?

Правда, противовесом звучали слова бывшего игрока «Зенита» Владислава Радимова, который выразил мнение, что Шюррле не сильнее Клаудио Маркизио, а Педро Роша – выше классом, чем самый дорогой новичок в истории «Спартака» Гус Тиль. Возможно, Радимов писал об этом в своём «твиттере» с долей иронии, но, по сути, Шюррле повторил историю Маркизио в Петербурге. На этом подвиги немца на футбольном поле закончились. Его статистика в «Спартаке»: 18 матчей, два забитых мяча и четыре «ассиста».

В конце сентября Шюррле выбыл из строя из-за сильного бронхита. Он пропустил 20 дней. Затем получил небольшое повреждение. После этого атакующий полузащитник дал интервью Bild, в котором признался, что задумывается о завершении карьеры через год или два.

По словам Андре, из-за бронхита он растерял физическую форму. Немец готовился помочь команде во второй части сезона, однако в январе 2020-го травмировал голеностоп на сборах «Спартака». Проблема оказалась серьёзнее, чем ожидалось, поэтому Шюррле так и не смог сыграть до вызванной пандемией коронавируса паузой в сезоне.

В марте Шюррле улетел в Германию, а потом вернулся в Москву, где его ждал двухнедельный карантин. По всей видимости, в те дни и решилась судьба бывшего чемпиона мира в «Спартаке». Учитывая экономическую ситуацию в стране, Федуну просто не имело смысла сохранять в команде подверженного травмам высокооплачиваемого легионера. По договору «Спартак» должен был ответить «Боруссии» по поводу выкупа игрока до 15 мая, но всё решилось даже раньше.

Андре Шюррле в РПЛ-2019/2020

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Мнения об уходе Шюррле из «Спартака»

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко:

«Для «Спартака» Шюррле ничего не сделал. Да, он чемпион мира, хотел стать лидером команды – все от него это ждали. А он всё провалил. Толку в «Спартаке» от него не было. Почему? Факторов много, мы же не знаем, зачем он сюда приезжал. Может, на первом месте у него были деньги. Какие-то вспышки у него были, но мало. Я не увидел того Шюррле, который играл в других чемпионатах. Что был, что нет, с ним команда не играла лучше».

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов:

«К сожалению, Шюррле последнее время больше лечился. Наверное, по этой причине и не стали его выкупать. Когда Андре пришёл, показал себя ярко, но потом только лечился. В «Спартаке» запомнился тем, что было много шума вокруг перехода чемпиона мира. Вроде бы несколько матчей хорошо провёл, а больше и сказать нечего. Может, я не видел. Слышал, у него проблемы со здоровьем. Там действительно всё серьёзно. Если так, то проблемы нужно решать».

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой:

«Уход Шюррле логичен. В начале карьеры в клубе он показал нормальный уровень, а потом началось: то травма, то заболел, то ещё что-то. Лидером он так и не стал. Провальным его назвать нельзя. Его трансфер был из разряда получится – здорово, не получится –ну и ладно. Никто в обиде не останется. Для Шюррле это тоже не провал — пожил, Москву посмотрел. Лишний раз приобрёл друзей, узнал больше о городе. Думаю, расставание пройдёт на позитивных эмоциях».