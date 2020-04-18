Халк обвинил журналистов во лжи. У него накипело

За последние полгода личная жизнь Халка стала одной из главных тем на бразильских шоу. Его называют самым высокооплачиваемым футболистом после Неймара. В прошлом году стало известно, что Халк расстался со своей женой Иран Анджело после 11 лет брака (у пары за это время появилось три ребёнка).



В конце прошлого года стало известно, что Халк начал встречаться Камилой Анджело – племянницей Иран Анджело. После этого бывшая жена Халка удалила все совместные фото с новой женой Халка. Судя по комментариям, они были очень близки: «Если бы тебя не существовало, то я бы тебя придумала», «Люблю тебя океанически» – писала Иран Анджело своей племяннице.

Кажется, Халка достали обсуждения его личной жизни и он записал в «Инстаграме» длинное обращение. Дальше – прямая речь экс-зенитовца:

– Я хотел бы прояснить деликатную ситуацию. С декабря я страдаю из-за СМИ. Журналисты подают злость, а не правду. Понимаете? Я не хотел говорить на тему семьи, но сейчас уже устал от вранья, столько историй выдумали.

Вот видео. Я хочу, чтобы эти вещи стали понятны. Они [журналисты] работаю поверх правды. Увы, люди живут с помощью бед других. Появляются эти вредоносные СМИ. Эта программа, в которой Фабила… Кажется так зовут (на самом деле Фабиола – Прим. «Чемпионата»)… Рассказывает, что я живу сейчас в тех же апартаментах, в которых я жил с бывшей. Фабила, ради бога, следовало бы готовиться лучше. Фабила, нужно проверять информацию, прежде чем отпускать такие злые примечания. А ты их поставляешь с декабря. С декабря говоришь неправду. Просто, чтобы ты понимала: в Шанхае действительно вторая по высоте башня в мире, только это коммерческое здание, а не жилое. Это офисы и место для туристов. Так если это коммерческое здание, то как я могу там жить?

Фото: instagram.com/hulkparaiba

Когда ты говоришь, что я продолжаю жить в том же доме, то упоминаешь фоторамки, мебель и постельное бельё. Чёрт, да ты крайне информирована. Хотя, прежде чем открывать рот и говорить плохо о других, лучше узнать суть. Ставь верные новости, пожалуйста. Не стоит идти вот такой дорогой.

А вот новый вброс о Фабилы. Будто у меня было запланировано празднование в Бразилии по поводу 12 лет свадьбы, но из-за того, что я расстался с женой, а празднование оплачено, то вечеринку я проведу с новой женой. Черт, ради Бога, откуда ты такое берешь? Серьезные источники? Мои друзья? Какие? Назови. Это очень тяжелые [обвинения]. Эти источники устарели. Людям нужны реальные новости. Увы, люди, которые не знают ситуацию поверят в это враньё. Увы, выработалась лживая атмосфера. Есть же контакты моих пресс-атташе, адвоката и всех остальных.

А вот другая журналистка Фабиа Оливейра цитировала это высказывание. Мой адвокат разговаривала с ней и объясняла, что это неправда. Как вы видите из переписки, она [журналистка Оливейра] сказала, что удалит новость. Однако этого не было сделано. Увы, ложь стала дальше расходиться.

А тут у нас Лео Диас. Верно, Лео? Помню, как в декабре, когда начался бардак, появились слухи, что беременна моя новая жена Камила. Ты тогда обратился ко мне в «Инстаграме» и я опроверг эту информацию. Но ты решил цитировать слух, который не имеет отношения к реальности. Сейчас ты называешь какие-то суммы. Ты хотя бы представляешь, что они означают? Мне приходится беспокоиться за мою семью. Называй реальные цифры, когда говоришь о моем состоянии. 700 миллионов реалов (134 миллиона долларов – якобы столько затребовала бывшая жена Халка – Прим. «Чемпионата»)? Ради всего святого, откуда ты такое берешь? У меня нет таких денег. Это страшные цифры. Какой-то абсурд и вранье заполняют этот мир. Таких цифр не существует.

Идём дальше. Журналистка Мара. Маравилья? («чудесная?» – в переводе с португальского) Ничего подобного. Так вот Мара. Я с уважением отношусь ко всем религиям, я достаточно образован в отличие от тебя. Когда ты появляешься, то лучше говори от сердца, а не для того, чтобы появляться. Знаешь, какая у нас с Камилой разница в возрасте? Мне – 33 года, моей жене – 31. Большая разница, да? Об этом будут беспокоиться дети, как ты говоришь? Как ты вообще упоминаешь бога, если столько злости в твоем сердце? Говоришь гадости, лишь бы появляться. Пускай бог благословит тебя и твою семью, но когда начинаешь рассказывать, то попробуй говорить правду.



Да-да, я ещё никогда столько не говорил в «Инстаграме», но я устал слышать эту чушь и хотелось прояснить. Близкие знают, как я расставался с бывшей супругой. Я отношусь к ней с большим уважением. А тут эти догадки, будто Камила стала причиной развода. Народ, никто не был вовлечён в наше расставание. Да, это было не дружественно, но мы всё решили и я не буду делиться деталями. Мы расстались в июле, а Камила приехала работать в Китай в конце октября – начале ноября. Почти четыре месяца!

Она была одинока, я мог сходиться с кем-угодно. Получилось так, что я оказался с ней. Ничего не было спланировано. Ни в какой момент. Мы ничего не скрывали, я говорил с её семьей – рассказал все как есть и раньше, чем журналисты подняли шум. Не было никакого предательства и третьего человека при разводе. И не было никакой беременности, в качестве причины расставания. Я не представляю откуда журналисты это взяли. Нам 31 и 33 года, если бог позволит, то дети у нас когда-нибудь появятся. И если это произойдет, то я дам знать. Никто не собирается скрывать такие вещи.



Ребят, завершая этот разговор, я хочу попросить журналистов проверять, что они собираются донести, если уж называют моё имя. Можно же связаться со мной или моими помощниками, Те, кто меня знают, подтвердят, что я не лжец. Нужно уже было выкинуть всю жуть, которая застряла в горле.

Возможно я вам кажусь уставшим. Я действительно устал, у нас сегодня уже была тренировка. Нужно ложиться, потому что с утра – на работу. Надеюсь, что у все все будет хорошо. Те, кто мне присылают сообщения с критикой, просто не знают ситуацию. Но ничего страшного, бывает. Бог всё видит.

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