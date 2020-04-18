3 миллиона за бледного чемпиона. «Спартак» — как турбюро для Шюррле

«Спартак» отказывается от чемпиона мира Андре Шюррле. Годовая аренда заканчивается, а выкупа не будет – так сказал гендиректор Томас Цорн. И вот теперь, когда минимум 3 миллиона евро зарплат и подъёмных улетают в Германию, хочется посмотреть, какие выкрутасы подарит нам церемония расставания.
Худший, но и самый ожидаемый вариант – вот такой.
Сам Шюррле выложит пост в «Инстаграме», где восхитится Москвой, назовёт столицу России одним из красивейших городов мира, а потом с восторгом выскажется о «Спартаке» и его болельщиках, которые «всегда гнали команду вперёд» (особенно при Кононове). В заключение же, Андре извинится перед всей замечательной российской публикой, сожалея, что травмы и эпидемии не дали ему продемонстрировать чемпионский футбол.
В «Спартака» же обязательно вспомнят победы над ЦСКА и каким-нибудь «Туном». Расскажут, что даже будучи травмированным Андре оставался важнейшей частью коллектива, мотивируя и сплачивая команду. Уверят, что профессионализм Шюррле будет примером для молодых и российских футболистов. Ну а потом, где-нибудь невзначай, сам Цорн обязательно скажет, что чемпион не только передал клубу неоценимый опыт, но и привлёк к клубу медиа со всего мира. Мол, пусть эта рисковая сделка и не оказалась победной, но зато она подготовит почву для по-настоящему успешных и прибыльных приобретений.
С нынешней пиар-активностью «Спартака» нас точно ждёт очень нежное и интеллигентное прощание, но каким бы оно ни было, лично у меня в памяти, где-то за периметром официоза, останутся три слова о Шюррле, случайно брошенные одним человеком из клуба. Фраза звучала просто: «Как же он ******» («задолбал» — в переводе для Роскомнадзора»).
Чем? Да проблемами, жалобами, постоянными отъездами, реальными и вымышленными болезнями, повышенным к себе вниманием. Ну и, наверное, безразличием. Ведь если ты приехал играть в футбол, а не водить жалом по достопримечательностям, то не будешь селиться в самом загазованном, людном и шумном районе города – прямо напортив Кремля и в двух часах езды от Тарасовки, где команда работала летом и в начале осени.
«Таким образом я хочу познакомиться к культурой страны», — говорил уже почти месяц проболевший бронхитом Шюррле, будто его работа – это не футбольное поле, а тревел-блоггинг. И не только тревел, кстати. Ведь, судя по их семейному «Инстаграму», там был и веган, и бьюити, и психо, и любой другой блоггинг.
Хотя какие вопросы к самому Андре? Разве он кого-то обманул? Разве скрывал свою историю травм и болезней? Разве не говорил о психологических проблемах, связанных с неудачами последних лет? Разве открыто не задавался выбором между утомившей игрой в мячик и новым миром жизненных открытий? Да нет, он даже как-то чересчур откровенно предупреждал о своих проблемах и фобиях, дополняя лик бледного чемпиона статистикой на футбольном поле.
Общаться здесь нужно с руководством «Спартака». Это ж вы сняли ему отель в центре? Это ж вы исполняли прихоти? Это ж вы пригласили туриста и заплатили ему три миллиона? Да и не одного туриста даже… Ну так теперь, вспоминая шутку Дзюбы, на одну управленческую жизнь у вас меньше. Фурсенко ведь тоже с футблогера начинал – Маркизио звали – и как всё печально закончилось.
Но мы желаем «Спартаку» и Цорну набраться опыта, исправить ошибки и подняться из нижней части таблицы.
Кстати, где там живёт самый дорогой ваш игрок Гус Тиль? На Патриарших?
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