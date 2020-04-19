«Когда у меня была аватарка с Путиным, я был молодым и наивным». Интервью с Кокориным

Пора прямых эфиров во время карантина продолжается. На этот раз Нобель Арустамян вышел в прямой эфир с Александром Кокориным. Выделяем самое интересное.

Игра Кокорина весной — космос. Сейчас он показывает, возможно, лучший футбол в карьере Александр точно не рад, что футбол ушёл на бессрочную паузу.

О том, как проводит время в карантине, и о «Сочи»

Провожу карантин в Питере. У меня здесь загородный дом, место, где можно прогуливаться, заниматься. Поэтому перебрались сюда. Просыпаюсь ближе к обеду, смотрю фильмы, играю. Стараюсь заниматься, есть тренажёры, провожу много времени с семьёй. В «Сочи» получился ударный месяц, погода радовала, результат был, скучать не приходилось. Конечно, соскучился по футболу, но такая непонятная история, она намного важнее. Главное, чтобы все в целости и сохранности всё это пережили и вернулись. Всем понятно, ради чего мы жертвуем и сидим дома.

Я многое переосмыслил за то самое время. Я в шоке с людей, которые сейчас говорят, что у них крыша едет, что им скучно. А что будет, если их посадить в те условия, в которых мы были? Можно же побыть с семьёй, посмотреть сериалы, отъестся, отоспаться. Не понимаю, как людям в достатке может быть скучно на карантине.



В Сочи коронавирус поначалу вообще не чувствовался. Народ там настолько расслабленный, не было ни масок, ничего до последнего. Только когда ужа начали вводить карантин по всей стране. Люди расстроены, потому что непонятно, как это всё выявляется и как можно провериться. Люди чувствовали себя хорошо. Чуть солнце – вся набережная забита, все гуляли. Как будто этот город от всего был отделён.



Можно сказать, что опыт самоизоляции есть. Потому что в СИЗО в кошмарных условиях мы находили способы заниматься. А тут у меня хорошие условия, поэтому не особо ощущаю того, что происходит на улице.



Советовал бы «Зениту» присмотреться к Мостовому, оставить в команде и дать ему шанс. Никто не мешает в Сочи лазить по ресторанам и совмещать это с тренировками. Но надо понимать, зачем ты туда приехал. Сочи — футбольный город. Но я заметил, что в клубе мало развития работы с болельщиками. Никто особо ничего не освещает, стадион шикарный. Надо над этим поработать. Борис Романович? Ну ты представляешь его уровень, он не будет сам зазывать народ. Мы это немного обсуждали, но нам главное — показать результат.

Кокорин и другие игроки «Зенита», отданные в аренду. Кто из них ещё пригодится чемпиону? Как минимум трое.

О будущем

Сейчас я могу выбирать, могу прислушиваться. На меня вышли серьёзные люди, которые ищут клубы в Европе. Из Испании и Англии на меня никто не выходил, в Италии есть варианты. Мне хочется конкурировать, хочется играть за команду, которая за что-то борется. Меня перепутали с Дзюбой и «Лацио»? Может быть, не хочу об этом говорить. (смеётся)



Я допускаю, что могу ещё выйти в футболке «Зенита» на поле. Но сейчас нет понимания, как будет пролонгирован мой арендный контракта из-за коронавируса. У меня впервые ситуация, когда могу выбирать клубы. Я впервые близок к статусу свободного агента.



Это правда, что Боаш хотел, чтобы я перешёл в «Марсель». Руководство «Марселя» и «Зенита» виделись во Франции.



Сейчас со мной из «Зенита» не связывались. Только с Семаком на связи. Неправда, что я договорился с «Локомотивом». У меня ещё будет время всё решить, рассмотреть варианты. Разговоры о том, что я могу остаться в «Сочи» пошли. Пока не с самым большим боссом, но идут. Они хотят, чтобы я остался. Если большой босс захочет сказать, он скажет.



Что выберу — хороший контракт в России или Европу? Если на меня выйдет конкурентоспособная команда из Европы даже с меньшей зарплатой, то выберу Европы. Я не собираюсь ехать в европейский чемпионат, чтобы просто там играть, хочу бороться за что-то. Поэтому если таких команд у меня не будет, то выберу Россию, если здешние конкурентоспособные клубы на меня выйдут.



Мой самый известный сорвавшийся трансфер — срыв аренды в «Арсенал». С «Динамо» заканчивался контракт, поэтому они не хотели меня отпускать в аренду, а хотели переподписать. Я был уже готов лететь, но не решили с «Динамо» вопрос с контрактом, поэтому не срослось. «Арсенал» хотел меня взять на год – посмотреть.

Кто Семак для «Зенита»? Что сейчас происходит в переговорах тренера и клуба Рассказываем о самой интересной теме, касающейся петербургского клуба.

О внимании общественности и проблемах «Динамо»

Я до сих пор не привык, что ко мне столько внимания. Мне это не нравится. Не понимаю, почему после всех моих поступков возникает такой ажиотаж. Но я с этим смирился.



Когда произошла та самая ситуация, то некоторые говорили, что после Монако нас простили, дали второй шанс, а вот сейчас… То есть за шампанское нужно нам было условку дать? Все проблемы в России, которые тогда были, убили новостями про нас и ту ситуацию. Все должны были узнать, какие мы плохие. В первые дни в СИЗО хотел выспаться, включаю радио, а там говорят, что нам не передали посылку, что мы то-то. Думаю, что творится — новостей что ли нет. Все хотели знать – поели ли мы, и так далее.



В «Динамо» в своё время было очень много людей, отвечающих за разные моменты. Не было главного человека. Непонятно отношение к динамовским воспитанникам. Да, есть Шунин. Но я сыграл за «Динамо» 200 с лишним игр, такого воспитанника давно не было, а ко мне такое плохое отношение. Я не требую хорошего отношения, но всё должно быть по делу. Я был очень долго в клубе, а есть те, кто чуть-чуть побыл в клубе, приехали за деньгами, а им хлопают, говорят, что они легенды «Динамо». Я этого не понимаю. Ребята приезжают непонятно зачем, а их любят и ценят. Легионеров почему-то ценят больше.



Отношение к «Спартаку»? У меня была детская обида на них. Не люблю их, потому что постоянно конкурирую с ними. В «Динамо» и «Зените» я был зол на них, но только как на соперника. А в повседневной жизни всё нормально. В «Динамо» была история, как запрещали играть в красных бутсах. Заставляли их закрашивать.

Об аватарке с Путиным и доигровке чемпионата

Если будет возможность доиграть чемпионат без болельщиков. то надо доиграть. Глупо дарить кому-то победу, отправлять кого-то на второе место и так далее. Если это невозможно, то лучше закончить, поехать на сборы, и начать новый сезон с болельщиками.



К выходу в футболке в сборной я готов. Но я спокойно к этому отношусь. У меня нет такого, что всеми путями пытаюсь попасть в команду. Буду ждать момента, когда двери для меня туда будут открыты.



Когда у меня была аватарка с Путиным, я был наивный, молодой патриот страны. Я не видел всего плохого, что есть в нашей системе. Столкнувшись с ней, я не разочаровался в президенте, я разочаровался в системе. Поэтому если раньше для меня авторитетом был президентом, то теперь я сам для себя авторитет. У каждого бы восприятие мира чуть изменилось, поэтому я чуть расстроился.

Как изменился Кокорин с момента дебюта в РПЛ. Тюрьма не прошла для него бесследно Новоиспечённому лидеру «Сочи» исполнилось 29 лет.

Блиц

«Зенит» или «Сочи»? На данный момент, это «Сочи». Если брать футбол, то «Зенит».

PSY или Михаил Круг? Михаил Круг.

Шампанское или чифир? Чифир.

Ла Лига или АПЛ? Ла Лига.

Книга или репчатый лук? Книга, плакать не хочется.

Татуировка или побриться налысо? Налысо.

Сочи или Монако? Сочи.

Кокорин или Смолов? Кокорин, что за вопрос?

5 миллионов в «Зените» или 500 тысяч в «Реале»?

В «Реале», но я его не особо не люблю. Больше «Барселона».

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