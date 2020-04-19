Трансфер Савина в ЦСКА сорвался из-за подмосковной группировки. Они просили денег у Гинера

На днях бывший нападающий, а ныне блогер Евгений Савин вышел в прямой эфир с Александром Кержаковым. Во время разговора Савин вспомнил о сорвавшемся трансфере в ЦСКА.

«Почему сорвался трансфер в ЦСКА? Там и так трансфер стоил 4 млн евро. А тут, как мне объясняли, приехали какие-то ребята из Подольска и попросили у Гинера ещё какой-то кеш, потому что они работали вместе с Сафоновым. Гинер сказал: «Отдыхайте». И так трансфер большой, а тут ещё попросили миллион евро в Подольск на свежий воздух отправить. В итоге отправили меня обратно в «Амкар», — сказал Савин. Мы решили разобраться в ситуации подробнее.

Савин тренировался в ЦСКА неделю и согласовал контракт. Сделку отменили в последний момент

В то время Евгений Савин играл за «Амкар». В чемпионате 2006 года за 17 матчей Савин забил 6 голов. В следующем сезоне за первые 20 туров чемпионата 2007 года забил три мяча. Тогда появился интерес от ЦСКА. 15 августа 2007 года официальный сайт «Амкара» сообщил, что форвард прибыл в Москву из Мюнхена, где проходил медицинское обследование. Тренировку с ЦСКА Савин провёл по взаимной договорённости с руководством пермяков.

Тогда же главный тренер «Амкара» Рашид Рахимов признался, что не рассчитывает на Савина в ближайшем матче против «Крыльев Советов» в рамках чемпионата России. «Несмотря на то что ни личное соглашение с ЦСКА, ни договор о переходе Савина из «Амкара» в ряды «армейцев» не подписаны, я думаю, в Перми ждать Евгения уже не стоит», — приводил тогда слова Рахимова сайт «Амкара».

Инициатором приглашения Савина в ЦСКА был главный тренер «армейцев» Валерий Газзаев. Савин привлёк Газзаева голевым чутьём.

В течение недели Савин продолжал тренироваться, с нападающим был согласован контракт. ЦСКА и «Амкар» также достигли договорённости. Казалось, что трансферу ничего не может помешать. Савину даже выдали удостоверение «армейца».

Удостоверение Евгения Савина

Но 21 августа Роман Бабаев в интервью «Чемпионату» заявил, что сделка сорвалась: «Савин покинул расположение ЦСКА. При оформлении перехода возникли некоторые финансовые нюансы, которые нас не устроили. С игроком были достигнуты все договорённости. Никаких вопросов к самому Савину не возникло, и всё было нормально. Но при окончательном оформлении всех документов по трансферу всплыли определённые нюансы, которые оказались неприемлемыми для нашего клуба», — заявил тогда Бабаев.

На следующий день выступил агент Савина Алексей Сафонов: «Скажу лишь, что ни игрок, ни агент не виноваты. Да и между клубами все договорённости были достигнуты. Но в последний момент в дело вмешались некие обстоятельства, о которых опять же говорить не буду. Возможно, всё произошло из-за этой шумихи, которая способствовала переходу. Это лишний раз подчеркивает, что трансферные дела любят тишину. Жаль, парень очень расстроился. Жене уже выдали экипировку в клубе. На следующий день появились проблемы, нас просто поставили в известность, что сделка не состоится. От нас ничего не зависело. Мы в этой ситуации оказались всего лишь разменной монетой. Мы поставили все подписи. Просто контракт не был зарегистрирован в РФПЛ, и на следующий день его аннулировали», — заявил Сафонов.

По словам гендиректора ЦСКА и агента становится понятно, что переходу помешали не совсем спортивные обстоятельства. Сейчас подробности прояснились.

Евгений Савин (слева) в составе «Амкара»

Деньги у Гинера просили не подольские, а другая подмосковная группировка. Сафонов был готов заплатить сумму сам

В те времена агентов в российском футболе было не так много. Но почти за всеми, кто был, стояли люди из криминального мира. Именно об этом говорит Савин в своих словах, сказанных в эфире Кержакова. Но в его словах есть неточности. Мы позвонили Алексею Сафонову, и вот что он сказал спустя 13 лет.

«Женя говорит о Подольских? Это были не подольские, а другая подмосковная группировка. Просили они не миллион, а 200 тысяч евро. Я был готов заплатить эти деньги сам. Гинер просто не захотел ввязываться в это дело. Я его понимаю. Мы после этого с Бабаевым и Гинером общались, всё нормально. Но всё, что ни случается, к лучшему. Потом в «Крыльях» контракт Жени был гораздо больше, чем предлагали в ЦСКА. К тому же не факт, что в ЦСКА он постоянно бы играл. Если Жо и Вагнер Олича съели, то и Женю могли. А с Женей мы сейчас общаемся, дружим.

Почему не получилось завершить сделку? Я тогда был молодой агент, не хватило опыта. Сейчас бы вытянул этот трансфер. Мы были тогда настолько расстроены, что даже не забрали с базы на память экипировку с 14-м номером. Уже договорились о зарплате, ему бы арендовали квартиру, машину. Но вот так получилось», — подытоживает Сафонов.

Вот так сорвался переход Савина в ЦСКА. Было бы интересно посмотреть, как Евгений себя бы там проявил. Нам же сейчас только остаётся надеяться, что криминала в российском футболе стало гораздо меньше. Потому что подобные ситуации не должны происходить в здоровой футбольной среде.

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