Гол Бышовца на чемпионате мира — произведение искусства. Светоч играл гениально

Продолжаем цикл «Легендарные голы современности». На этот раз вспоминаем великий гол, забитый Анатолием Бышовцем на чемпионате мира — 1970. Есть отличный повод: сегодня прославленному футболисту и тренеру, которого прозвали Светочем за глубокомысленные выражения, любовь к искусству и философии, исполняется 74 года. Наши поздравления, Анатолий Фёдорович!

На мундиале в Мексике форвард стал главным бомбардиром и героем сборной СССР. Отгрузив по два мяча Сальвадору (2:0) и Бельгии (4:1), Бышовец помог своей команде выиграть групповой этап и выйти в четвертьфинал.

Нападающий мог протащить Советский Союз и дальше, однако арбитр в четвертьфинальной игре с Уругваем неожиданно не засчитал его гол. В дополнительное время наша команда пропустила и вылетела из турнира. Но это уже другая история.

Из тех же четырёх мячей Бышовца, правомерность которых никто не оспаривал, самым выдающимся оказался, конечно же, второй в ворота бельгийцев. Этот гол, без сомнений, можно назвать произведением искусства.

Гол, после которого форвард из СССР вошёл в историю. Он помог Блохину взять «Золотой мяч» Остановить форварда «Динамо» не смог даже Беккенбауэр.

Бышовец отрабатывал удары в коммуналке. Попадал теннисным мячом в дверной проём

К середине второго тайма сборная СССР уверенно переигрывала Бельгию. Благодаря Бышовцу и Асатиани на табло стадиона «Ацтека» горели цифры 2:0. Советские футболисты доминировали на поле и не думали останавливаться. Назревал третий гол.

Очень странный «Золотой мяч». Даже в СССР Беланов не был лучшим За что игроку киевского «Динамо» дали «Золотой мяч».

На 63-й минуте Анатолий Бышовец наконец довёл счёт до разгромного. Получив передачу в центре поля, форвард бросился к чужим воротам. У правого края штрафной площади он обыграл двух защитников, сместился в центр и роскошным ударом послал мяч в дальнюю девятку. Прыжок голкипера бельгийцев Кристиана Пио был красив, но изменить ничего не смог. Справиться с выстрелом Бышовца было просто невозможно.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Передо мной было три защитника. Всё произошло автоматически, — вспоминал свой шедевр Анатолий Бышовец. — Мне требовалась скорость, чтобы получить преимущество. Я разогнался, показал, что буду уходить вправо, а затем ушёл влево. Потом ушёл от второго защитника. Мне помогли правдоподобность движения и преимущество в скорости. Получив возможность пробить, я нанёс удар. Мяч полетел по уходящей траектории от вратаря. В девятку я не целился. Важно было пробить именно в дальний угол. Ведь для нападающего ориентиром является не вратарь, а стойки. Помимо того что удар рядом со штангой сложно отбить. Стойки ещё представляют для голкиперов некую опасность — о них можно удариться и получить травму».

«Дай ему ещё сто раз так пробить — ни разу не попал бы». История великого гола ван Бастена Многие были уверены, что в финале Евро-1988 голландцу просто повезло.

Для того чтобы наносить такие удары, Бышовец занимался дополнительно. В качестве ворот он использовал двери коммуналки, а вместо футбольного мяча работал с теннисным мячом.

«Мне помог забить навык, доведённый до автоматизма тренировками и многократными повторениями. Я начал развивать его ещё в юности. Будучи воспитанником «Динамо», я приходил на теннисные корты в Киеве и просил два теннисных мяча. Затем возвращался в коммунальную квартиру, в которой тогда жил, и начинал тренироваться: пытался попасть в дверь между комнатами, в дверной проём в коридоре и так далее», — говорил Бышовец.

Британцы признали гол Бышовца лучшим на мундиале. А Высоцкий написал в его честь песню

Анатолий Бышовец в составе сборной СССР Фото: РИА Новости

Удивительно, но, несмотря на уникальность забитого мяча в Мексике, тот гол форвард праздновал не особо бурно.

«Я спокойно отнёсся к голу, как к должному. У меня не было переполняющих эмоций, хоть два моих мяча и определили результат матча», — признавался Бышовец.

«Ну, Савичев, забивай! Я тебя умоляю!» История гола, который подарил СССР золото Олимпиады Продолжаем цикл статей про легендарные голы. На этот раз вспоминаем победный мяч Юрия Савичева в финале Олимпийских игр.

Бывший футболист отмечал, что особенных эмоций после его гола не испытывали ни игроки сборной СССР, ни главный тренер команды Гавриил Качалин. Бышовца просто поздравили с дублем, а после финального свистка про гол никто не вспоминал — радовались победе.

Зато мир не остался равнодушен к шедевру советского форварда. Гол Бышовца во время и после мундиаля десятки раз показывало английское телевидение. Заведующий спортивным отделом Independent Television Джимми Хилл называл гол советского нападающего лучшим на чемпионате. А так отзывалась о Бышовце британская газета People:

«Бышовец — это серьёзное предупреждение всем командам. Забитые им два гола показывают, что он может решить исход любой игры».

Кроме того, после мундиаля в Мексике успехи Бышовца даже воспел великий Владимир Высоцкий. В своей песне «После чемпионата мира» поэт вспомнил, как восхищённая талантом форварда «Фиорентина» пыталась переманить его к себе.

«Комментатор из своей кабины

Кроет нас для красного словца,

Но недаром клуб «Фиорентина»

Предлагал мильон за Бышовца», — писал Высоцкий.

Крах великого Диего Марадоны. Весь мир переживал, когда его выгнали прямо во время ЧМ-1994 Без него Аргентина вылетела с мундиаля. Сам Диего утверждал, что его подставил врач.

В «Фиорентину» форвард всё-таки не перешёл. Всю свою карьеру в качестве игрока он провёл в киевском «Динамо», но в 27 лет был вынужден поставить точку из-за рецидива травмы колена.

Всего Бышовец забил более 60 голов. Однако болельщики запомнили его в первую очередь по невероятному удару «ножницами» в игре с Австрией в 1967 году и, конечно же, выстрелу по воротам бельгийцев.

Недаром до сих пор тот шедевр Бышовца считается одним из лучших голов, забитых на мундиалях.

ФИФА, вспоминая про великий гол советского форварда, посвятила ему сюжет на своём Youtube канале.

ВИДЕО

Британское издание Mirror включило мяч Бышовца в рейтинг 50 лучших голов чемпионатов мира. Нападающий занял 36-е место.

Кроме того, мяч советского форварда попал в подборку 50 лучших голов ЧМ, составленную британским телеканалом ITV4.

ВИДЕО

В России тоже до сих пор помнят, как Бышовец разделался с бельгийской обороной. В 2018 году телеканал «Че» рассказывал о голе нападающего в программе «100 великих голов».