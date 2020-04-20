Смотрим самые курьёзные футбольные моменты! И выбираем лучшее видео

«Чемпионат» выбирает самое курьёзное футбольное видео. Мы отобрали 10 забавных моментов, которые заставят вас улыбнуться. Голосуем за самый понравившийся вам ролик!

Двойной промах Прудникова

Воспитанник московского «Спартака» Александр Прудников во время выступления за армянский «Алашкерт» умудрился дважды не попасть по воротам с метра. Нападающий не смог отправить мяч в ворота после прострела с фланга, попав сначала в перекладину, а потом в сетку для ограждения поля. Если бы её не было, мяч пришлось бы искать очень долго!

Катастрофическая ошибка Митрюшкина

Вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин допустил ужасную ошибку во время матча чемпионата Швейцарии. Россиянин получил мяч от защитника, но забыл его нормально обработать. Через несколько секунд за линией ворот оказался не только мяч, но и сам Антон.

Прожектор вместо ворот

В Англии футболист, пробивая пенальти, явно выбрал не ту цель. Мяч после его мощного удара пролетел над перекладиной и попал прямо в прожектор, который рухнул на трибуну. Надеемся, что никто из зрителей не пострадал. А вот футболист вообще никак не отреагировал на свой промах.

Кочки на поле некоторым идут на пользу

Во время исполнения послематчевых пенальти в Кубке Таиланда футболист мощно пробил в перекладину, и казалось, что уже ничего не поможет мячу закатиться в ворота. Вратарь побежал праздновать к партнёрам, а мяч, несколько раз отскочив от газона, залетел в пустые ворота. Эмоции на лицах футболистов тут же поменялись, а голкипер просто взбесился!

Стакан пива за забитый мяч

Футболист «Гоу Эхед Иглс» Шейон Харрисон забил гол и побежал праздновать забитый мяч к фанатам. Тут с трибун неожиданно прилетел стакан с пивом, но игрок не растерялся. Он технично поймал его и тут же выпил. Некоторые вратари точно бы позавидовали реакции и ловкости рук Харрисона.

Гол не забил, а публику рассмешил

Фанат, выбежавший на поле, хотел забить в пустые ворота, но лишь рассмешил публику на стадионе. Он попытался обвести вратаря, а потом, когда перед ним оказались пустые ворота, просто не попал по мячу и упал. На трибунах захохотали, но проводили фаната аплодисментами.

Гол пятой точкой в свои ворота

Автогол для любого игрока — дело весьма неприятное. А если мяч отлетает от пятой точки в сетку — вдвойне. Такое произошло в Чехии с футболистом пражской «Спарты» Михалом Сачеком. Принимая участие в обороне своих ворот, он упал на четвереньки, а когда поднимался, в него угодил мяч и отлетел прямо в ворота. Наверное, в тот момент не было игрока несчастнее.

Селфи после жёлтой карточки

Судья в товарищеском матче с участием ветеранов сборной Бразилии сделала то, что сделал бы любой, будь на её месте. Девушка показала Кака жёлтую карточку, а потом вытащила из кармана телефон и сделала с бразильцем селфи. Футболист, конечно же, не мог ей отказать, а то могло бы последовать и удаление.

Каннибал из Венесуэлы

Венесуэльский футболист парагвайского клуба «Серро Портеньо» Фернандо Аморебьета решил показать, что кусаться умеет не только Луис Суарес. Во время единоборства в матче против «Олимпия Асунсьон» бывший игрок «Фулхэма» укусил за голову своего оппонента Нестора Камачо. Судья решил не церемониться и удалил с поля обоих футболистов: Камачо – за игру локтями, Аморебьету – за укус.

Пьяный судья в чемпионате Чехии

В Чехии линейный арбитр Милан Сефара вышел на поле, находясь в алкогольном опьянении. Он с большим трудом стоял на ногах, а во время матча несколько раз упал. Региональная футбольная ассоциация Центральной Богемии пообещала тогда наказать Милана, но в итоге дело замяли, а судья так и остался безнаказанным.

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