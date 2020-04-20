Как выглядела сборная самых дорогих футболистов мира в 2005 году

Кого 15 лет назад ценили столь же высоко, как сейчас Мбаппе и Месси?

В современном футболе цены на игроков – космические! Например, даже сегодня, когда рыночная стоимость футболистов стала падать из-за экономической ситуации в мире, популярный сайт Transfermarkt.ru оценивает Килиана Мбаппе в 180 млн евро, Неймара – в 122 млн, а Лионеля Месси – в 112 млн. Ещё 15-20 лет назад никому бы и в голову не пришло выкинуть сотню на трансфер. Сколько стоили самые дорогие звёзды в 2005 году? Вот символическая сборная того времени:

Джанлуиджи Буффон, 35 млн евро

27-летний Буффон, пожалуй, справедливо считался лучшим голкипером мира. К тому времени итальянца уже дважды официально признавали «номером один» в своём амплуа. Четырьмя годами ранее «Ювентус» выкупил его у «Пармы», заплатив в пересчёте на евро примерно 52 млн. Молодой Джиджи объективно столько не стоил, но это было вложение в будущее. Руководители «Ювентуса» попали в десятку.

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Алессандро Неста, 33 млн

29-летний центральный защитник выступал за «Милан», куда перешёл летом 2002-го из «Лацио» за 31 млн евро. В сезоне-2004/2005 «россонери» дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили по пенальти в легендарном матче «Ливерпулю»: вели 3:0 и пропустили три гола. Но FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов) включила Несту в символическую сборную мира по итогам 2005 года.

Джанлука Дзамбротта, 28 млн

Правому защитнику Дзамбротте на тот момент было 28 лет. Он уже шестой сезон играл за «Ювентус», который приобрёл Джанлуку у «Бари», заплатив около 8 млн. Летом 2006-го, после коррупционного скандала немолодого итальянца продадут в «Барселону» за 14 млн. Ещё продешевили! По итогам Евро-2004 Дзамбротта попал в символическую сборную турнира, несмотря на то, что «Скуадра Адзурра» не вышла из группы.

Рио Фердинанд, 29,5 млн

Ещё летом 2002-го «Манчестер Юнайтед» выкупил центрального защитника «Лидса», рискнув переплатить за него: трансфер стоил около 46 млн евро! В 2005-м манкунианцы подписали новый контракт с 27-летним Фердинандом, который стал лидером обороны команды на долгие годы. Рио наряду с Джоном Терри называли лучшим защитником АПЛ. Впереди у Фердинанда были ещё пять чемпионских титулов с «МЮ».

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Патрик Виейра, 35 млн

29-летний француз летом 2005-го покинул «Арсенал», за который отыграл девять сезонов, и перешёл в «Ювентус» за 20 млн евро. Любопытно, что оценивался Виейра в полтора-два раза дороже. Патрика называли лучшим полузащитником в истории лондонских «канониров». Последним матчем за «Арсенал» стал для Виейра финал Кубка Англии: он реализовал решающий пенальти и принёс «канонирам» трофей.

Микаэль Баллак, 35 млн

В карьере центрхава не было крупных по цене трансферов, несмотря на высокую стоимость самого Баллака. В 2002-м он перешёл из «Байера» в «Баварию» за 6 млн евро, а в 2006-м отправился в «Челси» свободным агентом. 29-летнего Микаэля признали в 2005-м игроком года в Германии (уже в третий раз), на Евро-2004 он, как и Дзамбротта, попал в символическую сборную вопреки результату команды.

Майкл Эссьен, 38 млн

23-летний Эссьен был в 2005-м новичком «Челси». Англичане приобрели ганского полузащитника у «Лиона» как раз за 38 млн евро. Тогда Майкла признали игроком года во Франции. Жизнь доказала, что лондонский клуб сделал верный выбор на трансферном рынке. Эссьен выиграл девять трофеев с «Челси», включая Лигу чемпионов.

Роналдиньо, 50 млн

В 2005 году бразильский гений завоевал «Золотой мяч», поэтому неудивительно, что именно он был самым дорогим игроком мира. 25-летний Роналдиньо выступал за «Барселону», которая купила его у ПСЖ за 32 млн евро. Ещё через три года атакующего хавбека продадут в «Милан» чуть более чем за 24 млн. При этом в 2005-м Роналдиньо продлил контракт с клубом, и отступные на него были прописали в размере 85 млн. В 2006-м бразилец выиграет с «Барсой» Лигу чемпионов.

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Тьерри Анри, 45 млн

Французский форвард появился в «Арсенале» ещё в 1999 году (в пересчёте на евро трансфер стоил примерно 16 млн), а в октябре 2005-го стал лучшим бомбардиром за всю историю клуба. Тогда же 28-летний Анри во второй раз подряд получил «Золотую бутсу» – приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. Он забивал в Англии как машина. Летом 2007-го «Арсенал» продаст Анри в «Барселону» всего за 24 млн.

Андрей Шевченко, 38 млн

Шевченко был предшественником Роналдиньо на троне – украинец завоевал «Золотой мяч» в 2004 году. За «Милан» он выступал с 1999-го (киевское «Динамо» получил за форварда 25 млн долларов), а в 2006-м был продан в «Челси» за 43,8 млн евро. В составе «Милана» Андрей выиграл пять трофеев, включая Лигу чемпионов. 29-летний Шевченко попал в 2005-м в команду года по версии FIFPro.

Руд ван Нистелрой, 40 млн

29-летнему ван Нистелрою в 2005-м оставался ещё один сезон в «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы покупали его у ПСВ приблизительно за 28 млн евро, а отпустили в «Реал» за 15 млн после конфликта голландца с Криштиану Роналду. Центрфорвард взял с английским клубом четыре трофея, а по итогам сезона-2004/2005 стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. Он забил восемь голов в семи матчах.

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