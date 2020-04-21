Вечер, когда мы гордились, что Аршавин – русский! Его 4 гола «Ливерпулю» — сказка (видео)

11 лет назад Андрей Аршавин сотворил настоящее чудо на «Энфилде». 21 апреля 2009 года россиянин отгрузил четыре мяча «Ливерпулю» и вошёл в историю лондонского «Арсенала». Вспоминаем тот матч вместе с главными героями и британскими журналистами.



За три дня до начала игры на «Энфилде» Арсен Венгер зачем-то придержал новичка «канониров» на скамейке. В полуфинале Кубка Англии против «Челси» (1:2) Аршавин, блестяще дебютировавший за «Арсенал» (2 гола и 7 результативных передач за 10 матчей), вышел только на последние 15 минут и ничего толком сделать не успел. Команда Венгера уступила, а решение тренера оставить россиянина на скамейке многие фанаты «канониров» раскритиковали.

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Перед четвёртым голом Аршавин догнал Уолкотта. Ранее никто не мог угнаться за Тео в «Арсенале»

Впрочем, похоже, Венгер уже тогда что-то знал. Предоставив российскому нападающему возможность отдохнуть перед важнейшим матчем и выпустив его свеженьким на «Энфилде» с первой минуты, француз явно не прогадал. Пусть и вошёл в ту игру Аршавин не сразу.



В начале первого тайма «Ливерпуль» смотрелся намного лучше гостей. Мерсисайдцы прижимали лондонцев к их воротам, а толково ответить «канониры» не могли. Игра в атаке у команды Венгера не клеилась, а Аршавин вообще частенько терялся на поле.



«Поначалу он был не очень заметен. Но, когда Аршавин по-настоящему включился в игру, он стал очень опасен», — отмечал после матча главный тренер «Арсенала».



Включиться в игру россиянину удалось ещё в первом тайме. После передачи Сеска Фабрегаса в центр штрафной площади Аршавин пробил левой ногой в касание, вколотив мяч в ворота от перекладины.

Видео доступно на «Чемпионате».

А после перерыва на форварда нашло какое-то невероятное озарение.



На 67-й минуте Аршавин обокрал замешкавшегося Альваро Арбелоа, приблизился к штрафной и что есть мочи зарядил в дальний угол.

Видео доступно на «Чемпионате».

Спустя три минуты Аршавин подкараулил мяч поблизости от ворот Пепе Рейны и наказал Фабио Аурелио за неудачную скидку, оформив хет-трик.

Видео доступно на «Чемпионате».

Наконец, уже в добавленное время россиянин, отыгравший весь матч, рванул в контратаку. Нападающий догнал не кого-нибудь, а быстроногого Тео Уолкотта. Получив пас от англичанина, Аршавин с левой ноги выстрелил точно в ближний угол ворот.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Удивляюсь, откуда взялись силы на рывок. Обогнать Уолкотта у нас не может никто. За ним обычно не успевают ни свои, ни чужие. А мне такое удалось. Как? За счёт чего? Наверное, просто был мой день», — вспоминал автор покера.

Аршавин обменялся футболками с Торресом. А также извинился, что не смог забить 19 голов

Пока болельщики «канониров» безумствовали на трибуне, россиянин приближался к ним, демонстрируя четыре пальца, которые позже сменились одним — у рта. Совершив на поле нечто невероятное, Аршавин покусился на невозможное. Своим известным жестом он призвал болельщиков, которых распирало от эмоций, сохранять спокойствие.

2008 год был волшебным для Аршавина. Он стал шестым в опросе на «Золотой мяч» А Сергей Кирьяков получил свою номинацию на «Золотой мяч» за то, что «уволил» Хиддинка.

В тот вечер успокоить фанатов «Арсенала», да и вообще всех зрителей, следивших за игрой, вряд ли бы кто-то смог. На третьей добавленной минуте Йосси Бенаюн поразил ворота Лукаша Фабианского и установил окончательный счёт той сумасшедшей игры — 4:4.

После финального свистка Андрей Аршавин не сразу отправился в раздевалку. Сначала автор покера подошёл к другому герою матча — Фернандо Торресу, оформившему дубль.

«Ещё до матча мне в голову пришла мысль попросить футболку у Торреса. Один из моих детских тренеров собирает футболки с 9-м номером, у него день рождения в конце августа. У Торреса был 9-й номер. Вот пришлось забить четыре, чтобы Фернандо не смог мне отказать. Я вообще ни у кого не прошу футболки обычно, два раза в жизни только это делал — в случае с Криштиану Роналду и с Торресом», — признавался игрок.

Спустя несколько минут Аршавин уже в футболке испанского нападающего стоял перед корреспондентами Sky Sports.

«Это была хорошая игра. Она понравилась зрителям, но не понравилась командам. Мы хотели победить, но «Ливерпуль» очень хорошая команда. Они показали прекрасный футбол. Сама игра напоминала баскетбол. Я не могу забить 19 голов, всего лишь четыре, извините», — шутил футболист.

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Обычно сдержанный Венгер на этот раз рассыпался комплиментами в адрес Аршавина.



«Его игра была выдающейся. У него есть характер, и это характер победителя. Как и все великие игроки, Аршавин может играть везде. Он забил 4 гола после хорошей комбинационной игры. Он обладает хорошей техникой и низким центром тяжести, что делает его очень опасным игроком. Хорошо работает левой ногой и в любой момент достаточно спокоен, чтобы забить гол. Я уже долго работаю в футболе и скажу вам, что не много игроков забивают четыре мяча в матчах такого уровня. Я не ждал такого от Аршавина», — хвалил футболиста Венгер.

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Каррагер не любит вспоминать тот матч. Аршавин лишил его «Ливерпуль» шансов на чемпионство

Другие участники встречи после игры об Аршавине не упомянули. Зато спустя несколько дней одноклубник россиянина Гаэль Клиши не смог сдержать лестные слова о нападающем.

«Андрей – феномен, тут нет сомнений! Меньше чем за два месяца он выучил английский, не стесняется высказывать своё мнение, а на поле в любую секунду может внести решающий вклад в игру», — утверждал Клиши.



Спустя 11 лет специально для «Чемпионата» тот вечер и покер Аршавина вспомнил и бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.



«Та ничья была большим ударом для наших надежд на титул. Эта игра стала классикой АПЛ, но я не могу вспоминать о ней нежно и с радостью», — признался Каррагер.



«Я много знал об Аршавине, так как он провёл выдающийся чемпионат Европы 2008 года, особенно он был крут против голландцев. После того турнира я сильно надеялся, что «Ливерпуль» сделает по нему предложение, чтобы купить его в нашу команду. В том сезоне мы были одной из сильнейших команд в Европе по игре обороне, поэтому нужно было что-то особенное, чтобы сломить нас. Аршавин был особенным! В том матче он играл на левом фланге атаки, ему противостоял Арбелоа, которого я всегда виню в наших пропущенных голах в том матче!

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Но четыре гола Андрея сказали больше о его высоком классе, а не о наших недостатках. Его второй гол, который он забил из-за пределов штрафной, был великолепным.



Бенитес в раздевалке был очень рассержен тем, что Аршавин забил четвёртый гол из зоны, в которой играли я Арбелоа. Ведь у нас было время сделать счёт 4:3 в нашу пользу и выиграть, а в итоге мы довольствовались ничьей 4:4. В раздевалке все понимали, что этот матч сильно понизил наши шансы на то, чтобы стать чемпионами».

Британские газеты называли Аршавина остриём копья. Они считали, что форвард казнил «Ливерпуль»

В отличие от игроков, пожелавших скрыть тогда свои впечатления от игры Аршавина, британские журналисты даже не пытались сдержать эмоции.



«Аршавин был смертоносным наконечником копья «Арсенала». Он долго сидел в осаде, но затем нанёс потрясающие молниеносные удары. Когда «Ливерпуль» попытался воспользоваться своим преимуществом, невероятно одарённый Аршавин забил дважды за три минуты», — писала на своём портале телерадиокомпания BBC.



«Четыре гола Аршавина вдребезги разбили надежды «Ливерпуля». Казнь русского была безупречна. Казнь русского была безупречна. Все четыре выстрела попали в цель», — восторгалась нападающим газета Guardian.



«Впервые с 40-х годов кто-то забил 4 гола на «Энфилде». Что за сумасшедшая игра! Как бы я хотел, чтобы Аршавин мог играть за нас в Лиге чемпионов», — хвалил Аршавина обозреватель портала arsespeak.com (Аршавин не мог играть за «Арсенал» в ЛЧ в сезоне-2008/2009, потому что в этом турнире был заявлен за «Зенит». — Прим. «Чемпионата»).



«Аршавин смеётся. Его 4 умопомрачительных гола похоронили надежды «Ливерпуля» на титул», — писала газета Daily Mail.



А с таким заголовком вышла авторитетная газета The Times: «Русский сокрушил «Ливерпуль».

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Аршавин не считает матч на «Энфилде» лучшим. Даже несмотря на покер

Сам Аршавин отзывался о своих голах намного сдержаннее. На следящий день после игры, когда эмоции немного утихли, форвард признался, что покер на «Энфилде» — удачное стечение обстоятельств.



«Чувствую какое-то очень приятное состояние внутри. Но в то же время проскальзывает мысль: клёво уже не будет, клёво уже было. Потому что забить четыре мяча трудно даже команде второй лиги. А если ещё учесть, что мяч до меня дошёл раз десять, не больше, то можно говорить, что без вмешательства звёзд точно не обошлось», — утверждал Аршавин.



Позже он признался, что по качеству игры та встреча была далеко не лучшей.



«Был ли тот матч лучшим в карьере? По результату и по памяти для всех людей — да. А по футболу — конечно же нет. Если честно, это событие, которое ничем не объяснить. Просто вот так всё совпало в том матче», — говорил Аршавин.



После окончания легендарного вечера на «Энфилде» Аршавин отыграл за лондонцев ещё четыре года. За это время он отдал 46 результативных передач и забил 31 мяч, в том числе победный гол в ворота «Барселоны» в Лиге чемпионов и невероятный гол «МЮ» в АПЛ дальним ударом. Однако чудес, как в игре с «Ливерпулем», россиянин больше не совершал. Аршавин покинул «Арсенал» в 2013 году, запомнившись лондонским болельщикам невероятно талантливым и одарённым игроком, который так и не смог полностью раскрыть свой потенциал.

Англия помнит Аршавина до сих пор. «Арсенал» разместил его фото на доске почёта

Тем не менее в Англии до сих пор лестно отзываются об Аршавине и помнят его покер на «Энфилде». На 10-летие того матча британские газеты и футбольные порталы вновь засыпали форварда комплиментами.



«В ту невероятную ночь на «Энфилде» команды разделили очки, а Аршавин оказался единственным победителем. Аршавин сделал 52 касания, нанёс 4 удара и забил 4 гола. То есть каждое его 13-е касание приводило к голу», — писала Daily Mail.



«Аршавин навсегда запомнится болельщикам «Арсенала» и поклонникам Премьер-лиги за те четыре гола, которые он наколдовал на «Энфилде», — утверждал портал sportbible.com.



Про Аршавина вспомнил также статистический портал Opta.

И официальный аккаунт АПЛ в Twitter.

Не забыл про подвиги россиянина и «Арсенал». В 2018 году клуб поместил фото Аршавина, празднующего покер, на доску почёта на территории стадиона «Эмирейтс». Россиянин занял место в левом углу доски — рядом с великим защитником Солом Кэмпбеллом.

Доска почёта на территории стадиона «Эмирейтс» Фото: arsenal.com