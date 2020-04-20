Игрок второй команды «Локомотива» Самохвалов умер во время пробежки. Что случилось?

Сегодня официальный сайт «Локомотива» сообщил страшную новость — защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов скончался в возрасте 22 лет. Футболисту стало плохо во время пробежки по улице.



Клуб выразил соболезнования родным и близким защитника: «Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. «Локомотив» потрясён произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи», — говорилось в заявлении «Локомотива».

Иннокентий Самохвалов – воспитанник «Локо». В составе молодёжки клуба он выигрывал чемпионат России, позже стал выступать за «Казанку».

Что произошло?

Ещё в 12 часов дня с игроком всё было в порядке – об этом можно судить по активности в социальных сетях:

Первое сообщение о случившемся появилось в аккаунте жителей района «Московский», где Самохвалов проживал со своей семьёй.

Затем о смерти защитника сообщил официальный сайт «Локомотива» — это произошло около пяти часов вечера по московскому времени. Но вот подробности трагедии были неизвестны – понятно было только то, что игроку стало плохо во время пробежки.

Причина смерти

Позже о причине смерти сообщил тренер «Казанки» Александр Гришин. «Мы сейчас все на карантине, тренировок никаких ведь нет. Это ужасно… Если медицина допустила его тренироваться, то, наверное, не было никаких проблем со здоровьем. Написали нам, что сердечная недостаточность», — приводит слова Гришина «Р-Спорт».

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В «Локомотиве» о проблемах Самохвалова с сердцем знали – об этом в эфире «Матч ТВ» заявил тренер Андрей Талалаев: «У него были такие проблемы — на какие-то сборы он даже не ездил. Но если врачи всё-таки давали ему допуск к тренировкам, значит, это был какой-то ограниченный допуск. Может, спорт, наоборот, нормализовал бы ему работу сердца. Это длилось не один год, а года три-четыре».

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По информации «Чемпионата», в январе этого года защитник проходил медоблседование в клубе и допуск к матчам получил. При этом успешно пройти обследование у него получалось не всегда – из-за этого защитник около года участия в матчах не принимал. Руководство «Локо» даже предлагало Иннокентию работу в клубе, но тот отказывался – слишком сильно хотел играть в футбол.



В воскресенье Самохвалов ещё жил обычной жизнью – выкладывал в «Инстаграм» видео с ребёнком, переписывался с друзьями и улыбался.

Но в тот же день Иннокентий пожаловался партнёрам на плохое самочувствие. А в понедельник всё равно вышел на пробежку.



«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Иннокентия Самховалова. У него остались жена и ребёнок.