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Трансферы РПЛ: лучший бомбардир ФНЛ Александр Руденко может покинуть «Спартак»

Александр Руденко
Олег Лысенко
«Спартак» может потерять ещё одного таланта. Кто такой Александр Руденко
Лучший бомбардир ФНЛ не получил шанса в основе родного клуба.
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Российский футбол чересчур централизован по сравнению с европейскими странами. Большинство престижных академий и детско-юношеских школ сосредоточено в Москве. Чем дальше живёшь от столиц и областных центров, тем меньше шансов быть замеченным скаутами и выбиться «в люди», каким бы талантом ни был наделён от природы.

Александру Руденко сказочно повезло. Он добрался до большого клуба даже не из захолустного городка или деревни – с хутора на шесть сотен жителей! К 21 году воспитанник «Спартака» прошёл через все существующие юношеские сборные, не по-детски «зажёг» в Лиге УЕФА, выбился в лучшие бомбардиры ФНЛ и закономерно привлёк к себе внимание команд РПЛ (только не своей родной). Что за самородок такой? Знакомьтесь.

Форвардом «Спартака» Руденко интересуются два клуба РПЛ

Подростком Руденко испугался предложения «Спартака». Отцу футболиста пришлось улаживать конфликт с ростовской академией

Хутор Дарьевка, как следует из «Википедии», стоит на правом берегу реки Большой Несветай, в 8 километрах к северу от станицы Родионово-Несветайской, с которой связан прямой автодорогой. 5 улиц, 615 жителей по состоянию на 2010 год. До областного центра 56 км или час неспешной езды на машине.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

15 марта 1999 года тут появился на свет будущий футболист, а в перспективе, быть может, и самый известный уроженец Дарьевки. Едва мальчик обнаружил в себе тягу к мячу, отец, физрук местной школы, записал его в секцию в соседнем хуторе Весёлый. Для большинства местных пацанов эта первая в жизни команда так и осталась последней. Дальше всех по футбольной дороге пошёл Руденко.

Быстрого, шустрого левшу где-то приметили тренеры академии Понедельника. Определяющую роль в судьбе юноши сыграл мемориал Бубукина в 2012 году. Чёртовой дюжиной голов в Дагомысе Руденко обратил на себя внимание гостей из Москвы. На родителей Саши посыпались предложения. Выбрали «Спартак».

«Тогда ушам своим не поверил, — вспоминал Руденко судьбоносный момент в карьере. – И, честно говоря, испугался. Ведь «Спартак» — великий клуб, и я опасался, что не смогу играть на столь высоком уровне».

Существовала ещё одна, более серьёзная препона переезду: руководству ростовской академии не улыбалось задарма терять перспективного мальчишку. Родителям футболиста пришлось самостоятельно разруливать конфликтную ситуацию. Компенсацию «Понедельнику» Руденко-старший выплатил из своего кармана.

В 16 лет Александр заключил первый взрослый контракт. В 17 стал самым молодым дебютантом «Спартака-2» в ФНЛ

Время подтвердило правильность сделанного семьёй Руденко выбора. «Первый парень на деревне» быстро стал своим в столице. Два года подряд (2013, 2014) Александр признавался лучшим игроком «Спартака» по итогам летнего первенства Москвы. По достижении 16-летия, в 2015-м, заключил первый в жизни профессиональный контракт (разумеется, со «Спартаком»), а на следующий год и вовсе «вписался» в историю клуба – как самый юный дебютант второй команды в ФНЛ. Против «Сибири» Руденко вышел в 17 лет и 118 дней.

— Уже тогда Руденко демонстрировал качества, позволяющие играть на уровне ФНЛ, поэтому я и привлёк его, — вспоминает Евгений Бушманов, который, собственно, и запустил мальчишку во взрослый футбол. – Сашу отличали высокая скорость, голевое чутьё и грамотные действия на последней линии. Он тонко чувствует, когда и в какой зоне открыться. Этому качеству сложно научить: оно либо есть у нападающего, либо нет.

В начале 2017 года Руденко добился первого серьёзного успеха на уровне сборных – выиграл престижный Мемориал Гранаткина. Под питерской крышей спартаковец отличился трижды – больше из подопечных Михаила Галактионова забили только чертановцы Глушенков и Цыпченко (по 4 гола). Успехи в сборной способствовали укреплению уверенности в собственных силах и повышению статуса в клубе. Со старта сезона-2017/2018 Руденко закрепился в основе спартаковской «двойки». Той осенью об уникуме из Дарьевки впервые услышала широкая аудитория, и не только российская.

Тренер молодёжки «Севильи» назвал Руденко лучшим молодым игроком России. Сайт УЕФА выбрал его «вундеркиндом недели»

В январе 2018 года официальный сайт УЕФА посвятил 79-му номеру красно-белых обширную статью под рубрикой «Вундеркинд недели». Лестного и вместе с тем ко многому обязывающего эпитета Руденко удостоился, «выстрелив» в юношеском аналоге Лиги чемпионов. По итогам группового этапа молодые спартаковцы по дополнительным показателям опередили сверстников из «Севильи» и со второго места выскочили в стыковые матчи. Они же нанесли единственное поражение победителю группы – «Ливерпулю». Руденко в том матче не только сравнял счёт, но и забил победный. Первый мяч положил классным ударом со штрафного, второй – после выхода один на один, ловко улизнув от мощного опекуна.

Дальше – больше. «Севилье» спартаковский бомбардир забил и дома, и в гостях. Впечатлённый игрой русского нападающего, тренер испанцев Димас Карраско рассыпался в комплиментах: «Для меня Руденко – лучший молодой игрок в России. Думаю, через три-четыре года он проявит себя на международной арене».

В подтверждение выданных авансов Александр отгрузил пару мячей «Марибору» и набрал «1+1» в эпичном плей-офф с «Интером» (это уже начало 2018 года). Схватка на «Джузеппе Меацца» в Милане получилась – огонь! Ребята прониклись аурой великой арены и повышенным вниманием к себе, совместно устроив яркое шоу. 46 минут (без учёта перерыва) «Спартак» вёл в счёте, но и ничью 3:3 в итоге благодарно принял – ведь дважды отыгрывался! В первом тайме Руденко ассистировал Бакаеву-младшему, а за две минуты до финального свистка Солтмурад вернул товарищу долг в виде пенальти. Александр его реализовал, отложив развязку до серии одиннадцатиметровых.

Юношеская лига УЕФА. Стыковые матчи
06 февраля 2018, вторник. 18:00 МСК
Интер М U19
Милан, Италия
Окончен
3 : 3
3 : 1
Спартак М U19
Москва, Россия
1:0 Эммерс – 12'   1:1 Бакаев – 29'   1:2 Прошляков – 36'   2:2 Одгор – 83'   3:2 Петрунин – 87' (автогол)   3:3 Руденко – 88' (пен)

Увы, тут до Руденко очередь не дошла. Возможно, планировал бить последним, как штатный пенальтист, но исполнять все попытки для выявления победителя не потребовалось. Удары Мазурова и Лопатина потащил вратарь «Интера» Декич, Петрунин промахнулся сам. Тем не менее, даже вылетев из турнира, парни Лунина удостоились похвалы, а лидер команды – внимания западных скаутов. С такой статистикой – 7 голов в 7 играх – неудивительно. При этом забивал он всеми допустимыми частями тела – левой, правой, головой; с игры и со стандартов.

Ходили разговоры об интересе к русскому вингеру со стороны итальянской «Сампдории» и немецкого «Санкт-Паули», но Руденко тогда ещё был преисполнен желания дойти до вершины вертикали в родном клубе. «Ставлю перед собой цель пробиться в первую команду. И сделаю для этого всё, что смогу», — воодушевлённо говорил юноша спартаковской пресс-службе.

Теперь оба лучших снайпера ФНЛ числятся в «Торпедо». За новую команду Руденко забил на второй минуте дебютного матча

Да только шанса показать себя в основе Руденко так и не получил (на всякий случай оговорюсь: пока). Одна тренировка у Карреры оказалась для него первой и последней. По свидетельствам футболиста, он очень старался (забил из офсайда, попал в перекладину в двусторонке), но должного впечатления на Мистера всё равно не произвёл. Со следующими тренерами – та же история. Как бы ни складывались дела у первой команды и сколько бы ни забивал Руденко за «Спартак-2», наверх ему был путь закрыт. Даже лучшим бомбардиром ФНЛ Александр не заинтересовал Тедеско. Как тут не опустить руки?

— В «Спартаке» всегда присутствует высокая конкуренция, — объясняет Бушманов. – Там любому футболисту заиграть непросто, тем более – молодому. Если игрок находится в системе «Спартака», это автоматически подразумевает определённую квалификацию и перспективы роста. Но от первой команды требуется результат здесь и сейчас, а для его достижения одних футбольных качеств мало. Необходимы опыт, зрелость. Вот этого Руденко пока не хватает. С другой стороны, он уже зарекомендовал себя в ФНЛ. Забивает много и стабильно, что свидетельствует о профессиональном прогрессе. Но теперь нужно двигаться дальше. В 21 год пора выходить на более высокий уровень. Парень он серьёзный, целеустремлённый. Чтобы продолжать расти, важно попасть в свою команду.

Лучшие бомбардиры ФНЛ

Совершить этот, самый сложный шаг – из ФНЛ в РПЛ – Руденко мог ещё в прошлом году. Роман Шаронов хотел видеть молодого спартаковца в Казани. Трансфер сорвала отставка тренера. Но Руденко уже был твёрдо настроен что-то в жизни и карьере изменить. Ощутив, что в «Спартаке» упёрся головой в потолок, нападающий принял предложение «Торпедо» об аренде. Это ещё не Премьер-Лига, но уже немного другой уровень: взрослые игроки, команда с задачей.

Так в распоряжении Сергея Игнашевича оказалось сразу два лучших бомбардира ФНЛ – Сергеев и Руденко (у обоих сейчас по 14 мячей). Новичку для голевого почина в «Торпедо» хватило… 80 секунд. В Курске Александр завершил первую же атаку торпедовцев, не дав пропасть даром удобной скидке Астемира Гордюшенко.

ФНЛ - Первый дивизион. 26-й тур
09 марта 2020, понедельник. 15:00 МСК
Авангард К
Курск
Окончен
2 : 2
Торпедо Москва
Москва
0:1 Руденко – 2'   0:2 Сергеев – 25'   1:2 Ковалев – 62'   2:2 Машуков – 63'
Удаления: Земсков – 90+4' / нет

Вот кому уходить на самоизоляцию было особенно досадно: только влился в коллектив, заиграл, забил, как вдруг – карантин. Впрочем, уже сейчас с высокой степенью вероятности можно предположить, что в ФНЛ Руденко доигрывает/досиживает последние месяцы. С кем он пойдёт в РПЛ – вот в чём вопрос. Судя по последним новостям, есть варианты.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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