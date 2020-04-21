«Спартак» может потерять ещё одного таланта. Кто такой Александр Руденко

Российский футбол чересчур централизован по сравнению с европейскими странами. Большинство престижных академий и детско-юношеских школ сосредоточено в Москве. Чем дальше живёшь от столиц и областных центров, тем меньше шансов быть замеченным скаутами и выбиться «в люди», каким бы талантом ни был наделён от природы.

Александру Руденко сказочно повезло. Он добрался до большого клуба даже не из захолустного городка или деревни – с хутора на шесть сотен жителей! К 21 году воспитанник «Спартака» прошёл через все существующие юношеские сборные, не по-детски «зажёг» в Лиге УЕФА, выбился в лучшие бомбардиры ФНЛ и закономерно привлёк к себе внимание команд РПЛ (только не своей родной). Что за самородок такой? Знакомьтесь.

Форвардом «Спартака» Руденко интересуются два клуба РПЛ

Подростком Руденко испугался предложения «Спартака». Отцу футболиста пришлось улаживать конфликт с ростовской академией

Хутор Дарьевка, как следует из «Википедии», стоит на правом берегу реки Большой Несветай, в 8 километрах к северу от станицы Родионово-Несветайской, с которой связан прямой автодорогой. 5 улиц, 615 жителей по состоянию на 2010 год. До областного центра 56 км или час неспешной езды на машине.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

15 марта 1999 года тут появился на свет будущий футболист, а в перспективе, быть может, и самый известный уроженец Дарьевки. Едва мальчик обнаружил в себе тягу к мячу, отец, физрук местной школы, записал его в секцию в соседнем хуторе Весёлый. Для большинства местных пацанов эта первая в жизни команда так и осталась последней. Дальше всех по футбольной дороге пошёл Руденко.



Быстрого, шустрого левшу где-то приметили тренеры академии Понедельника. Определяющую роль в судьбе юноши сыграл мемориал Бубукина в 2012 году. Чёртовой дюжиной голов в Дагомысе Руденко обратил на себя внимание гостей из Москвы. На родителей Саши посыпались предложения. Выбрали «Спартак».



«Тогда ушам своим не поверил, — вспоминал Руденко судьбоносный момент в карьере. – И, честно говоря, испугался. Ведь «Спартак» — великий клуб, и я опасался, что не смогу играть на столь высоком уровне».



Существовала ещё одна, более серьёзная препона переезду: руководству ростовской академии не улыбалось задарма терять перспективного мальчишку. Родителям футболиста пришлось самостоятельно разруливать конфликтную ситуацию. Компенсацию «Понедельнику» Руденко-старший выплатил из своего кармана.

В 16 лет Александр заключил первый взрослый контракт. В 17 стал самым молодым дебютантом «Спартака-2» в ФНЛ

Время подтвердило правильность сделанного семьёй Руденко выбора. «Первый парень на деревне» быстро стал своим в столице. Два года подряд (2013, 2014) Александр признавался лучшим игроком «Спартака» по итогам летнего первенства Москвы. По достижении 16-летия, в 2015-м, заключил первый в жизни профессиональный контракт (разумеется, со «Спартаком»), а на следующий год и вовсе «вписался» в историю клуба – как самый юный дебютант второй команды в ФНЛ. Против «Сибири» Руденко вышел в 17 лет и 118 дней.

— Уже тогда Руденко демонстрировал качества, позволяющие играть на уровне ФНЛ, поэтому я и привлёк его, — вспоминает Евгений Бушманов, который, собственно, и запустил мальчишку во взрослый футбол. – Сашу отличали высокая скорость, голевое чутьё и грамотные действия на последней линии. Он тонко чувствует, когда и в какой зоне открыться. Этому качеству сложно научить: оно либо есть у нападающего, либо нет.

В начале 2017 года Руденко добился первого серьёзного успеха на уровне сборных – выиграл престижный Мемориал Гранаткина. Под питерской крышей спартаковец отличился трижды – больше из подопечных Михаила Галактионова забили только чертановцы Глушенков и Цыпченко (по 4 гола). Успехи в сборной способствовали укреплению уверенности в собственных силах и повышению статуса в клубе. Со старта сезона-2017/2018 Руденко закрепился в основе спартаковской «двойки». Той осенью об уникуме из Дарьевки впервые услышала широкая аудитория, и не только российская.

Тренер молодёжки «Севильи» назвал Руденко лучшим молодым игроком России. Сайт УЕФА выбрал его «вундеркиндом недели»

В январе 2018 года официальный сайт УЕФА посвятил 79-му номеру красно-белых обширную статью под рубрикой «Вундеркинд недели». Лестного и вместе с тем ко многому обязывающего эпитета Руденко удостоился, «выстрелив» в юношеском аналоге Лиги чемпионов. По итогам группового этапа молодые спартаковцы по дополнительным показателям опередили сверстников из «Севильи» и со второго места выскочили в стыковые матчи. Они же нанесли единственное поражение победителю группы – «Ливерпулю». Руденко в том матче не только сравнял счёт, но и забил победный. Первый мяч положил классным ударом со штрафного, второй – после выхода один на один, ловко улизнув от мощного опекуна.

Дальше – больше. «Севилье» спартаковский бомбардир забил и дома, и в гостях. Впечатлённый игрой русского нападающего, тренер испанцев Димас Карраско рассыпался в комплиментах: «Для меня Руденко – лучший молодой игрок в России. Думаю, через три-четыре года он проявит себя на международной арене».



В подтверждение выданных авансов Александр отгрузил пару мячей «Марибору» и набрал «1+1» в эпичном плей-офф с «Интером» (это уже начало 2018 года). Схватка на «Джузеппе Меацца» в Милане получилась – огонь! Ребята прониклись аурой великой арены и повышенным вниманием к себе, совместно устроив яркое шоу. 46 минут (без учёта перерыва) «Спартак» вёл в счёте, но и ничью 3:3 в итоге благодарно принял – ведь дважды отыгрывался! В первом тайме Руденко ассистировал Бакаеву-младшему, а за две минуты до финального свистка Солтмурад вернул товарищу долг в виде пенальти. Александр его реализовал, отложив развязку до серии одиннадцатиметровых.

Увы, тут до Руденко очередь не дошла. Возможно, планировал бить последним, как штатный пенальтист, но исполнять все попытки для выявления победителя не потребовалось. Удары Мазурова и Лопатина потащил вратарь «Интера» Декич, Петрунин промахнулся сам. Тем не менее, даже вылетев из турнира, парни Лунина удостоились похвалы, а лидер команды – внимания западных скаутов. С такой статистикой – 7 голов в 7 играх – неудивительно. При этом забивал он всеми допустимыми частями тела – левой, правой, головой; с игры и со стандартов.



Ходили разговоры об интересе к русскому вингеру со стороны итальянской «Сампдории» и немецкого «Санкт-Паули», но Руденко тогда ещё был преисполнен желания дойти до вершины вертикали в родном клубе. «Ставлю перед собой цель пробиться в первую команду. И сделаю для этого всё, что смогу», — воодушевлённо говорил юноша спартаковской пресс-службе.

Теперь оба лучших снайпера ФНЛ числятся в «Торпедо». За новую команду Руденко забил на второй минуте дебютного матча

Да только шанса показать себя в основе Руденко так и не получил (на всякий случай оговорюсь: пока). Одна тренировка у Карреры оказалась для него первой и последней. По свидетельствам футболиста, он очень старался (забил из офсайда, попал в перекладину в двусторонке), но должного впечатления на Мистера всё равно не произвёл. Со следующими тренерами – та же история. Как бы ни складывались дела у первой команды и сколько бы ни забивал Руденко за «Спартак-2», наверх ему был путь закрыт. Даже лучшим бомбардиром ФНЛ Александр не заинтересовал Тедеско. Как тут не опустить руки?

— В «Спартаке» всегда присутствует высокая конкуренция, — объясняет Бушманов. – Там любому футболисту заиграть непросто, тем более – молодому. Если игрок находится в системе «Спартака», это автоматически подразумевает определённую квалификацию и перспективы роста. Но от первой команды требуется результат здесь и сейчас, а для его достижения одних футбольных качеств мало. Необходимы опыт, зрелость. Вот этого Руденко пока не хватает. С другой стороны, он уже зарекомендовал себя в ФНЛ. Забивает много и стабильно, что свидетельствует о профессиональном прогрессе. Но теперь нужно двигаться дальше. В 21 год пора выходить на более высокий уровень. Парень он серьёзный, целеустремлённый. Чтобы продолжать расти, важно попасть в свою команду.



Лучшие бомбардиры ФНЛ



Совершить этот, самый сложный шаг – из ФНЛ в РПЛ – Руденко мог ещё в прошлом году. Роман Шаронов хотел видеть молодого спартаковца в Казани. Трансфер сорвала отставка тренера. Но Руденко уже был твёрдо настроен что-то в жизни и карьере изменить. Ощутив, что в «Спартаке» упёрся головой в потолок, нападающий принял предложение «Торпедо» об аренде. Это ещё не Премьер-Лига, но уже немного другой уровень: взрослые игроки, команда с задачей.



Так в распоряжении Сергея Игнашевича оказалось сразу два лучших бомбардира ФНЛ – Сергеев и Руденко (у обоих сейчас по 14 мячей). Новичку для голевого почина в «Торпедо» хватило… 80 секунд. В Курске Александр завершил первую же атаку торпедовцев, не дав пропасть даром удобной скидке Астемира Гордюшенко.

Вот кому уходить на самоизоляцию было особенно досадно: только влился в коллектив, заиграл, забил, как вдруг – карантин. Впрочем, уже сейчас с высокой степенью вероятности можно предположить, что в ФНЛ Руденко доигрывает/досиживает последние месяцы. С кем он пойдёт в РПЛ – вот в чём вопрос. Судя по последним новостям, есть варианты.