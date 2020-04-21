9 мая должен возобновиться чемпионат Германии. А когда вернутся другие лиги?

В марте мировой футбол остановился сначала на пару недель, а потом, когда эпидемия начала набирать обороты, возобновление чемпионатов отложилось на неопределённый срок. Но сейчас УЕФА назвал дату, к которой всем национальным лигам необходимо доиграть сезон, — это 3 августа.

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Бундеслига – 9 мая, без зрителей

Фото: Lukas Schulze/Bongarts/Getty Images

В Германии многие клубы возобновили тренировки ещё в начале апреля: занятия проходят в небольших группах по несколько человек, все упражнения бесконтактные, раздевалки и душевые регулярно дезинфицируют, а футболистов тестируют три раза в неделю. Но обсуждать рестарт чемпионата начали только после того, как в стране ослабили карантин. Об этом сообщил генеральный директор Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт, подчеркнув, что это возвращение футбола вернёт людям часть прежней жизни.



«Мы получили ряд позитивных сигналов. Это открывает обеим лигам (Бундеслиге и второй Бундеслиге. – Прим. «Чемпионата») серьёзные перспективы. Это очень важные и позитивные новости для фанатов всех клубов. Мы часть культуры нашей страны. Люди хотят вернуть хотя бы маленький кусочек нормальной жизни, и мы можем в этом помочь».



Пока старт Бундеслиги намечен на 9 мая. Матчи пройдут без зрителей, а весь риск, связанный с распространением вируса, клубы возьмут на себя. Но на работе медперсонала это никак не скажется.



«Группа медиков разработала концепцию – от командных тренировок до проведения игрового дня, — добавил он. — Это касается не только того, что происходит на поле, но и рядом с ним. Это риск, но клубы возьмут на себя ответственность. Но не будет такого, что доктор или медсестра, которые невероятно важны для системы здравоохранения, недополучат необходимое оборудование или не смогут пройти тест на коронавирус из-за того, что нужно протестировать футболистов».

Сейчас лига активно занимается проработкой подготовки к матчам. Для этого были созданы две рабочие группы: одна прописывает правила игрового дня, которые будут едины для всех клубов, вторая работает над гигиеническими мерами и сценарием действий при положительном тесте на вирус у одного из участников матча. Бундеслига хочет сделать всё так, чтобы ни у кого не возникло сомнений в безопасности проведения игр в серьёзной эпидемиологической ситуации.

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Серия А – 24 мая, 31 мая или 7 июня

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Ещё недавно в Италии преобладало мнение, что сезон придётся завершить досрочно – за это выступали «Торино», «Сампдория», «Болонья», СПАЛ, «Брешия» и «Удинезе». Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина был в корне с этим не согласен.



«Те, кто предлагает досрочно завершить сезон, не любят футбол или итальянцев. Они хотят отнять у нас надежду на будущее. Я буду стоять на своём до конца», — настаивал он.



И настоял: 20 апреля прошло заседание совета Серии А, на котором было принято единогласное решение доиграть сезон. Правда, на данный момент на это нужно одобрение правительства.



«Возобновление спортивной активности в так называемой фазе-2 будет происходить в соответствии с указаниями ФИФА и УЕФА, с решениями итальянской федерации футбола, а также в соответствии с медицинскими протоколами по защите футболистов и всех работников», – говорится в заявлении лиги.



Ходили разговоры, что Серия А возобновится 4 мая, но, учитывая сценарий развития эпидемии в Италии, это маловероятно.



«Спорт – это не только футбол или Серия А. Да, чемпионат – это экономика, но мы также сосредоточены на футбольных вещах, — сказал министр спорта Италии Винченцо Спадафора. – Сейчас я не могу подтвердить, что 4 мая возобновятся тренировки или сам сезон. Мы должны понять, готов ли к этому футбол. Я тщательно подойду к этому вопросу, но это не должно давать иллюзию, что возобновление тренировок означает возобновления сезона».



Сейчас федерация совместно с лигой прорабатывает план, при котором риск при проведении матчей будет сведён к минимуму. Для этого всем клубам перед возобновлением тренировок нужно будет пройти тестирование, а также на время подготовки к чемпионату изолироваться на тренировочных базах.

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Ла Лига – конец мая — начало июня

Фото: UEFA — Handout via Getty Images

На днях руководители ключевых футбольных организаций Испании провели встречу, на которой более восьми часов обсуждалось, как быть с оставшейся частью сезона. Как сообщается в официальном заявлении, по её итогам достигнуто «принципиальное согласие относительно основных аспектов испанского футбола в ситуации пандемии коронавируса». А это значит:



— командам разрешили начать тренировки, но при соблюдении всех протоколов, установленных правительством;



— сезон может начаться в конце мая — начале июня, между играми одной команды должно проходить не менее 72 часов;



— доходы от телеправ решили отложить, чтобы создать резервный фонд помощи олимпийским и паралимпийским видам спорта, которые больше всех пострадали от пандемии;



— создание резервного фонда в размере 10 млн евро для помощи «уязвимым спортсменам».

Лига и Испанский национальный спортивный совет договорились действовать сообща и делать всё, чтобы сделать Испанию страной безопасного спорта.

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АПЛ – 6 июня (?)

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Изначально первенство английской футбольной лиги хотели возобновить 30 апреля, потом 1 июня, но на прошлой неделе Великобритания продлила карантин до 7 мая, поэтому дату снова пришлось сдвигать. Есть вариант, что сезон может быть возобновлён 6 июня, тогда 16 мая команды уже смогут приступить к тренировкам. Но официально ещё ничего не решено.



«Здоровье и благополучие игроков, тренеров, менеджеров, сотрудников клуба и болельщиков являются нашим приоритетом. Лига будет возобновлена только тогда, когда позволит медицинское руководство», — говорится в заявлении лиги.

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Другие чемпионаты

Лига 1: 17 июня. Пока неясно, со зрителями или без.



Эредевизи: 9 июня без зрителей.



УПЛ: первая половина июня. Футболистам будут даны две недели на подготовку.



Армения: возобновление тренировок с 23 апреля. Перед этим все клубы в обязательном порядке пройдут тестирование на коронавирус. В тренировке может участвовать не больше 20 человек, включая футболистов, тренеров и обслуживающий персонал. Возобновление чемпионата планируется на вторую половину мая или начало июня – точная дата будет зависеть от карантина в стране.



Азербайджан: 4 мая (или позже, если продлят карантин).